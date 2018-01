Spionage gegen die Bundesregierung

Im Büro von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurden zuerst Wanzen gefunden und dann eine Verkabelung, nach dem jemand abends aus dem Ministerium flüchtete. Dies bringt die SPÖ auf die Palme. da dort zuvor Kanzleramtsminister Thomas Drozda residierte, dieser aber aus den Medien erfahren musste, dass nach der Amtsübergabe Wanzen entdeckt wurden. Medien wie die „Kronen Zeitung“ machen daraus einen Spionagekrimi und sorgen sich um die Sozialdemokraten: „Monatelang dürfte SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas Drozda, einer der engsten Berater von Ex-Kanzler Christian Kern, in seinem Büro im Palais Dietrichstein bespitzelt worden sein: Alles, was er mit Kern über SPÖ-Strategien, außenpolitische Themen oder über den Tal-Silberstein-Krimi besprach, könnten nun auch andere wissen. Jetzt – wir berichteten – wurden die Wanzen entdeckt, als Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in dieses Büro einzog. Der Fall deckt massive Sicherheitsmängel auf.“

Was man im Mainstream jedoch immer vergisst, sind Berichte in internationalen Medien (und Aussagen von Genossen), die Ex-Berater Silberstein dem Mossad zuordnen. Und man blendet auch aus, dass man die Überwachung von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos nicht thematisierte, sondern vom Eurofighter-Ausschuss seine Abschottung durch Genosse Kabinettschef Stefan Kammerhofer (jetzt auf bestens bezahltem ÖBB-Posten) verschleiern half, indem man ihm Desinteresse am Heer unterstellte. Die erste Sicherheitslücke laut „Krone“ ist der ungehinderte Zutritt von Nachrichtendienstlern zu einem Regierungsgebäude, was nur die allerblutigsten Laien auch erstaunt. Denn es gibt nicht nur Deckidentitäten oder offiziell ausgeübte Berufe, mit denen man Ministerien betreten kann, sondern auch Zuarbeit für Agentenführer diverser Dienste durch Personen, die das eigene Land verraten. Merkwürdig ist jedoch ein ins Freie führender Kabelstrang, der ja auffallen hätte müssen. Außerdem überprüfte zuerst das Landesamt für Verfassungsschutz und fand nichts, und erst als das Heeresabwehramt beigezogen wurde, entdeckte man die Wanzen.

oe24 exkulpiert Israel und die Türkei

Dieses machte die Abhörvorrichtungen unschädlich, sodass dann nach etwa einer Woche versucht wurde, verdächtige Ausrüstung zu entfernen. Und obwohl es Überwachungskameras gibt, können sie nicht zur Fahndung verwendet werden, da man FPÖFPanscheinend keine Aufnahmen hat. Wenn das altertümlich anmutet, kann es auf Delegieren (Outsourcen zwecks „plausible deniability“) oder darauf hinweisen, dass es wirklich Amateure waren. Thomas Drozda ist jetzt Abgeordneter und einigermaßen empört: „Ich wurde überhaupt nicht informiert. Bis heute (= 26.1.) 13.00 Uhr hat es niemand der Mühe wert befunden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt an den Innenminister und an den Verteidigungsminister Parlamentarische Anfragen stellen werde. Mein Wissen beziehe ich bis jetzt also aus den Tageszeitungen. Ich muss sagen, dass ich als ehemaliger Regierungskoordinator mit einer gewissen Berechtigung davon ausgehen kann, aus erster Hand informiert zu werden. Noch dazu, wenn das Ereignis schon seit Dezember bekannt war, wie es sich jetzt dazustellen scheint.“ Die Zeitung „Heute“ veröffentlicht auch die Anfrage, die in viele Einzelfragen wie diese gegliedert ist: „Gibt es in Österreich analog zur deutschen Regelung zwingende Sicherheitsüberprüfungen für alle Kabinettsmitarbeiter, da diese ja zum großen Teil mit Angelobung der neuen Bundesregierung ausgetauscht wurden?“

Ich habe von der SPÖ, d.h. zahlreichen Spitzenfunktionären, Landesorganisationen, Inhabern öffentlicher Ämter jahrelang vergeblich verlangt, Kammerhofer und andere im BMLV überprüfen zu lassen, da hier der Verdacht naheliegt, dass Darabos und anderen (u.a. mir) im Auftrag eines fremden Dienstes zugesetzt wird. Hinweise auf SPÖ-Heuchelei nicht nur wegen des Umgangs mit Darabos quittierte Drozda übrigens damit, mich auf Twitter zu blockieren. Als Medien- und Verfassungsminister fand er es wohl in Ordnung, dass die verfassungsmässige Befehls- und Weisungskette ausgehebelt wurde und dass ich als Journalistin massiv in meinen Menschenrechten verletzt werde, weil ich dies aufzeigte. Drozdas jetzige Empörung hat noch eine andere Pointe, denn sein Kabinettschef Michael Rendi war österreichischer Botschafter in Israel und weigerte sich sofort, mit mir zu reden, als es um Silberstein und eine mögliche Geheimdienst-Ebene im Wahlkampf 2017 ging. Ich nahm nämlich an, dass gerade er mit seiner Erfahrung zwischen Geheimdiensteinflüssen und normalen Geschäftstätigkeiten, Kontakten und Beratungsleistungen unterscheiden kann. Auch hier geht es unter anderem um Darabos, da er 2006 als Wahlkampfmanager Silberstein ausgesetzt war, dessen rüde Methoden mir auch jemand bestätigte, der einmal für ihn arbeitete. Und man denke an Eveline Steinberger-Kerns israelische Firmen in der Start Up- und Smart Technologies-Branche, in der viele Veteranen der Unit 8200, dem signals intelligence-Arm des Militärgeheimdienstes Aman tätig sind.

Screenshot vom „Standard“, September 2002

„Österreich“ hat die Chuzpe, der FPÖ zu unterstellen, dass sie sich ja immer als Ablenkungsmanöver verfolgt fühle, wenn es – wie im Wahlkampf in Niederösterreich – brenzlig werde. Redakteurin Isabelle Daniel behauptet auch, es sei eine typische Masche von Jörg Haider gewesen, der sich ja von Unbekannten bedroht fühlte. Ich binde einen Screenshot vom „Standard“ des 17.9.2002 ein, den man mit einem Drohposting gegen Norbert Darabos im Juli 2011 in der „Presse“ vergleichen kann, das schlicht zusammenfassen wird, wie der damalige Minister unter Druck gesetzt wurde. Haider verwies 2002 (vor der vorverlegten Wahl im November, bei der SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer auf Silberstein setzte) auf den Mord am holländischen Rechtspopulisten Pim Fortuyn, der gegen die Beteiligung an Joint Strike Fighter-Projekt des mit der CIA seit Jahren eng verbundenen Rüstungskonzerns Lockheed Martin war. Es ist immer hilfreich, Muster über Parallelen aufzuspüren, sodass ein „Titanic“-Cover, das Kanzler Sebastian Kurz vorm Wrack des Phaeton zeigt, an „scherzhafte“ Drohungen gegen US-Präsident Donald Trump im Mainstream und bei Kundgebungen erinnerte.

Bei Darabos gab es nur ein einziges Mal einen Bericht, wo es um eine Wanze bei „seinem“ (zu ihm illoyalen) Pressesprecher Answer Lang ging, den die gestern abgewählte Partie in der Wiener SPÖ dann jahrelang bei den Wiener Linien unterbrachte. Es hieß beim Bundesheer, dass Lang aufgrund von „Bespitzelungen“ Darabos verriet, den er 2007 von der Parteizentrale ins BMLV begleitet hatte; er wurde auch eingesetzt, um mich zu bedrohen und erfolgreich zu verleumden. Der transatlantische Mainstream verbreitet seit so vielen Jahren Desinformationen über Darabos, dass auch sein Umfeld der eigenen Wahrnehmung kaum mehr traut. Da geht es ihm wie anderen „persons of interest“, wobei man wissen muss, dass „uninteresting persons“, also all die freiwilligen Mitläufer, nicht ins Visier geraten, weil sie ja auch wenig begreifen. Wenn nicht einmal der oberste Soldat direkten Kontakt zum Befehlshaber des Heeres laut Verfassung hat, sollte alles klar sein, zuaml sehr viele die gleiche Erfahrung machten, wie ich den Staatsanwaltschaften immer wieder vergeblich zur Kenntnis brachte. Mehr an Spionage gegen die Bundesregierung geht kaum, als das Ministerium zu unterwandern, in dem die Kontrolle über die Streitkräfte und die Geheimdienste angesiedelt ist.

Drohung gegen Darabos, Juli 2011, „Presse“

Dies ging mit dem Kapern der SPÖ und der Zivilgesellschaft einher, und da das Bundesheer über die illegale Kammerhofer-„Befehlskette“ an die Wand gefahren wurde, leistete es dann der geplanten illegalen Masseneinwanderung auch keinen Widerstand. Da gibt es denn den nächsten Interessenskonflikt für den Mainstream, unterstützte er diese doch propagandistisch. Bis heute lesen wir Fake News zum Thema (Fake-) Asyl, was in Deutschland nur noch penetranter als bei uns betrieben wird. Christian Kern, der zuließ, dass die Unterwanderung der SPÖ vorangetrieben wurde, sieht im Wanzenfund wie „Österreich“ einerseits ein Ablenkungsmanöver, andererseits nimmt die FPÖ aber – verdächtig! – alles auf die leichte Schulter: „‚Wenn Regierungsmitglieder bespitzelt werden, nennt man das üblicherweise eine Staatsaffäre‘, sagt SPÖ-Chef Christian Kern zum KURIER. Den lockeren Umgang der Beteiligten hält er ‚für nicht angemessen‘.“ Niemanden wird überraschen, dass Bespitzelung, Druck, Abschotten von Darabos, der sich auch als Landesregierungsmitglied nicht frei bewegen kann, der Partei sowas von am A**** vorbeigeht.

Allerdings wurde Kern u.a. von den roten Jugendorganisationen zum Kanzler gepusht, die in der transatlantischen Sozialistischen Jugendinternationale sind, in der u.a. doch nicht-Bürgermeister Andreas Schieder und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer ihre Karriere starteten. Und er erhielt ziemlich bald Besuch von George Soros, auf den er sich dann auch nach Wahlkampfpannen berief. Kern konspirierte auch mit Gerhard Zeiler, der Wunschkandidat des scheidenden Wiener Bürgermeisters Michael Häupl gewesen wäre, und der Manager beim CFR-Mitglied Time Warner ist. Der rätselhafte Whistleblower QAnon weist darauf hin, dass Trumps Vorgehen gegen den „Deep State“ dazu führt, dass immer mehr Unternehmen sich aus dem CFR zurückziehen (jedoch noch nicht Time Warner). Seine Botschaften werden von zahlreichen Kanälen analysiert, doch man versteht sie auch so, da es u.a. gegen die „Clowns in America“ und deren Motto „Die Wahrheit wird euch frei machen“ geht.

Ex-Kanzler Werner Faymann zur NSA-Affäre (2013)4

Entsprechend wird auch Edward Snowden eingeordnet, den QAnon als „Mr.Contractor“ bezeichnet, und er erwähnt den Tod von James Dolan, einem der Gründer von SecureDrop für Whistleblower und die Rolle des Saudis Prinz Alwaleed u.a. bei Twitter. Einiges deutet auf ein Zusammenspiel zwischen Trump und QAnon hin, was auch für den Washington-Insider Jerome Corsi wahrscheinlich ist. Manche meinen, QAnon sei ein Desinformationsmanöver, eine PsyOp oder Artifical Intelligence. Wenn eine Person mit lauteren Absichten dahintersteckt, scheint Corsis Vermutung plausibel, dass es sich um einen Militärgeheimdienstler handelt. Nimmt man nur Mainstream-Berichterstattung wahr, wird man Auseinandersetzungen hinter den Kulissen nicht für möglich halten, die sich auf zuns alle auswirken. Man sehe sich etwa den „Kurier“ mit seiner Beilage „Freizeit“ (27.1.2018) an, wo Barack Obama als „Präsident der Herzen“ auf dem Titel prangt. Gemeint sind Aufnahmen seines Fotografen, die jetzt in Berlin ausgestellt sind, doch es erinnert auch an Christian Kern als „Kanzler der Herzen“ (das „profil“, für das der bedrohte Darabos „militärphobisch“ war, im Sommer 2015 über ÖBB-Chef). Der Text im „Kurier“ lobt Obama und basht Trump, der es auch im Artikel „The Lady is a Trump“abbekommt, wo man Melania Trumps Kleidungsstil anerkennen muss.

Entgegen der veröffentlichten Meinung soll Trump CIA-Chef Mike Pompeo zufolge mehr von Geheimdienstarbeit verstehen als viele andere, wie man an Fragen bei den fast täglich stattfindenden Briefings merke (Teile des Geheimdienstes bekämpfen ihn nach wie vor). Es war zu erwarten, dass Soros Trump beim WEF in Davos als Gefahr für die Welt bezeichnet; er schoss sich aber auch auf die sozialen Medien ein, in denen seine Globalisierungs- und no border-Agenda wohl zu oft kritisiert wird. Es passt auch zu den Problemen der abgewirtschafteten SPÖ, dass das CFR-Mitglied George Soros, das unzählige „NGOs“ unterstützt, als einer der wichtigsten Verbündeten der CIA gilt. QAnon spielt mehrmals auf die Operation Mockingbird an, bei der in den 1950er Jahren Berichterstattung beeinflusst wurde („Mockingjay“ oder Spotttölpel sind in den „Tributen von Panem“ gentechnisch veränderte Vögel, welche die versklavte Bevölkerung bespitzeln). So muss man auch Enthüllungen in Massenmedien mit nicht mehr so grosser Reichweite betrachten, da die wahren Dimensionen der Spionage immer zugedeckt werden.

Florian Klenk vom „Falter“ auf Facebook

Wenn Florian Klenk siehe Posting fragt, ob die Regierung bespitzelt wird und einen Untersuchungsausschuss fordert, muss man ihn beim Wort nehmen. Er sollte dann erklären, warum er und all seine Kollegen die Rolle von Agenten in der Politik, die Situation im BMLV oder von Darabos und das Engagement von Silberstein samt Folgen nie thematisierten. Im Gegenteil deckten sie alles und ermöglichten es dadurch und machten sich auch mit allen Schikanen gemein, unter denen ich zu leiden hatte. Es ist klar, dass man im Mainstream auch dauernd Selbstzensur üben muss, aber man sollte sich auch nicht mit fremden Federn schmücken, sobald immer ausserhalb der MSM unter Risiko und Entbehrungen recherchierte Zusammenhänge „salonfähig“ werden. „Whistleblower“ ist zudem längst (siehe Fragen nach Snowdens Rolle) ein missbrauchter Begriff, da man echte von Fakes ohne Erfahrung nicht unterscheiden kann. Man sehe sich den Ex-CIA-Mann Kevin Shipp an und vergleiche dies mit einem Kapitel aus Jan van Helsings Buch „Whistleblower“ in dem ein angeblicher Schweizer Agent auspackt. Erstaunlicherweise (oder doch nicht so überraschend) hat das Buch bei Amazon sehr positive Bewertungen. wobei wenige Skeptiker attackiert werden.

Uns werden da geheime Höhlen in Bergen mit Kampfjets aus anderen Nationen, knallharte Agentenausbildung mit Elektroschock und Waterboarding, eine hohle Erde, Außerirdische und als „Reichsbürger“ Nachfahren der Führung des Dritten Reichs verkauft, die mit Nachfahren der Zarenfamilie kooperieren. Es ist anzunehmen, dass die Verbreitung solcher Märchen gerne gesehen wird, weil sie davon ablenkt, sich mit dem zu befassen, was mühevoll recherchiert wird und eigene Auseinandersetzung erfordert. Wer „echt“ ist, packt nicht eine Unmenge an herumschwirrenden Vermutungen in einen angeblichen Bericht, sondern spricht an, was er weiss und lässt sich nicht auf Spekulationen ein. Natürlich mit Auslassungen dort, wo jemand oder etwas gefährdet werden kann; doch um in der Lage zu sein, solche Entscheidungen zu treffen, muss man auch wirklich etwas wissen. Es geht dann z.B. um Fragen, die sich zahlreiche User stellen, etwa wie der „Falter“ zu Mails des Verfassungsschutzes gelangt, um sie zitieren zu können (oder warum dem Ex-Abgeordneten Peter Pilz immer militärische Verschlussakte zugespielt wurden, ohne dass es Konsequenzen hatte).

„Falter“ zu Silberstein

Klenk postete immerhin auch: „Wer bespitzelt(e) seit wann die österreichische Bundesregierung? Seit wann weiß das Abwehramt des Verteidigungsministeriums davon?

Seit wann weiß die Polizei davon? Seit wann weiß die Staatsanwaltschaft davon?

Wieso können Spione offenbar ins Büro eines Vizekanzlers bzw. Regieurngskoordinators ein- und ausgehen und dort Kabel und Wanzen legen? Gibt es keine Zugangskontrollen? Keinen Alarm, wenn ortsfremde sich in den Hochsicherheitszonen bewegen? Wann wurden die betroffenen Regierungsmitglieder informiert? Laut meinen Recherchen wurde das rote Opfer der Lauschattacke, Ex-Regierungskoordinator Thomas Drozda erst heute informiert. Strache weiß es auch erst seit Kurzem.Man fragt sich, ob es da einen Staat im Staate gibt.

Oder ob uns da ein fremder Staat aushorcht? Justizminister Josef Moser sollte – als oberster Staatsanwalt – schleunigst für Klarheit sorgen und die Medien über das informieren, was man wissen darf und das, was man – aus ermittlungstaktischen Gründen – nicht verbreiten sollte. Der Nationalrat sollte darüber nachdenken, einen U-Ausschuss einzusetzen – zum Thema Spionage gegen die Bundesregierung.“

Im BMLV hat Stefan Kammerhofer („non official cover“ eines fremden Dienstes?) mich rechtswidrig von Terminen und militärischen Liegenschaften ferngehalten, weil ich die Überwachung und den Druck auf Darabos dokumentierte und Zeugenaussagen zur Abschottung des Ministers sammelte. Die bisherigen Justizminister deckten geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik, Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmässigen Vertretungskörpers und zahlreiche andere Delikte, da Anzeigen nicht nachgegangen wurde. Stattdessen ließ man sich von Kammerhofer und Co. in der Justiz dazu einspannen, mich einzuschüchtern, weil ich „Spionage gegen die Bundesregierung“ aufzeigte. Recherche bedeutet übrigens auch, sich Hintergrundwissen über militärische und geopolitische Zusammenhänge und die Arbeitsweise von Geheimdiensten anzueignen und dabei ebenso zu berücksichtigen, wie die SPÖ absichtsvoll an die Wand gefahren wird.

