Nazi-Farce im Landtagswahlkampf

Wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl wird der Rücktritt von FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer gefordert, weil er einer Burschenschaft angehört, die in einem alten Liederbuch ein „Nazilied“ abgedruckt hatte. Dies wurde via „Falter“ publik, der 2015 die Agenda der illegalen Masseneinwanderung propagandistisch unterstützte und dessen Chefredakteur Florian Klenk sich bemühte, den Heimkinderskandal zu vertuschen. Landbauer hat mit einem iranischen Elternteil selbst Migrationshintergrund und distanzierte sich sofort von dem ihm nicht bekannten Liederbuch, doch es wird weiterhin sein Rücktritt gefordert. Vernünftige Menschen würden bei einer Burschenschaft nicht anstreifen, die sich Germania nennt, möchte man meinen; doch wenn man sich seine grössten Kritiker ansieht, entpuppen sie sich auch als die grössten Heuchler. Denn während sie Landbauer Gedankengut unterstellen, decken sie Taten im Geist des Nationalsozialismus, deren Opfer vollkommen ausgeliefert sind – da geht es u.a. um ehemalige Heimkinder, aber such um die Sachraubwaltermafia in der Justiz, die in grossem Stil fremdes Eigentum „arisiert“ und die verarmten Opfer in Todesangst zu verhungern versetzt.

Im Vorstand von SOS Mitmensch, das sich auch auf Landbauer einschiesst, finden wir z,.B. den Vorsteher des Bezirksgerichts Wien-Meidling Oliver Scheiber. Und die Liga „für“ Menschenrechte, die ebenfalls ganz auf „refugees welcome“ (die es kaum nach Genfer Flüchtlingskonvention sind) eingestellt ist, hat die Vorsteherin in Wien-Döbling Barbara Helige als Vorsitzende. Der „Falter“ gab ihr gerne Bühne, den Heimskandal zu vertuschen, als sie die Wilhelminenberg-Kommission leitete. Wie so oft stellt sich heraus, dass diejenigen, die FPÖ-Politiker einer unterstellten Gesinnung wegen attackieren, selbst weitaus schlimmer sind, wie man am Hype um die kürzlich verstorbene „Flüchtlingshelferin“ Ute Bock sehen kann. SOS Mitmensch stand dabei Pate, dass die Ex-Heimerzieherin Gutmenschenruf und Infrastruktur erhielt und findet wie der Rest der „Landbauer muss sofort zurücktreten“-Szene nichts daran, dass sie gegen Heimkinder gewalttätig war und bis zuletzt deckte, was am Wilhelminenberg passierte (Vergewaltigungen, Sklaverei,…)

Petition von Michael Rosecker (SPÖ)

Nun setzt die FPÖ tatsächlich oft auf Ressentiments, etwa wenn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als „Moslem-Mama“ bezeichnet wird. Es wäre weitaus besser, die Gekommenen als Schachfiguren auf einem geopolitischen Spielfeld zu betrachten, was nicht bedeutet, negative Entwicklungen zu negieren. Denn es ist beunruhigend, wenn Muslime bei uns dazu aufgerufen werden, Juden und US-Bürger töten und es bei vielen immer noch verpönt ist, sich objektiv mit Masseneinwanderung auseinanderzusetzen. Doch SOS Mitmensch und all jene, die Landbauers Rücktritt wollen, blenden aus, dass es bei uns mehr Zwangsehen geben wird oder dass Krankenkassen zwar bei Pseudo-Flüchtlingen grosszügig sind, aber berechtigte Ansprüche Einheimischer häufig ablehnen. Wer keine endlose Einwanderung will, wird – siehe Auseinandersetzung um die Nachfolge des Wiener Bürgermeisters – gerne in die rechte Ecke gestellt. Oben sehen wir eine Petition bei aufstehn.at gegen Landbauer, die von der SPÖ Niederösterreich gestartet wurde, deren Spitzenkandidat Franz Schnabl auf einem Plakat als „Gasgeber“ bezeichnet wird, was an die NPD in Deutschland erinnert. Michael Rosecker arbeitet beim Renner-Institut, das lange Alfred Gusenbauer unterstand und dessen Präsident jetzt Christian Kern ist. aufstehn.at ist im Soros-affinen OPEN Network mit Avaaz, Campact, MoveOn und Co. und dient dazu, für Anliegen zu lobbyieren, die mit Masseneinwanderung zund Destabilisierung zu tun haben.

Es mag verblüffen, aber keiner der Landbauer-Gegner verurteilte „Schlachtet die Juden!“-Rufe bei einer Kundgebung im Dezember vor der US-Botschaft in Wien (und in anderen Städten etwa in Deutschland). Daraus können wir schliessen, dass jene Kräfte und Personen, die der FPÖ gerne Antisemitismus vorwerfen, im Grunde selbst antisemitisch sind oder nichts dagegen haben, wenn Muslime sich als antisemitisch erweisen. Und zwischen einem geschmacklosen Lied oder auch Witz und öffentlichen Tötungsaufforderungen liegen doch noch Welten. Juden wissen, dass ihnen wie damals im Ernstfall keiner hilft; ein Gefühl, das auch ehemalige Heimkinder und die Opfer der Arisierungsmafia kennen – mit Schlägen, Folter, medizinischen Versuchen, Einsperren, Vergewaltigung, ausgeraubt, hungernd, obdachlos und aller Menschenrechte beraubt werden ist man in Österreich vollkommen allein. Man merkt, dass der Begriff Gedankengut als Trigger funktioniert und die dafür Empfänglichen Hinweise auf Taten, unter denen Menschen jetzt leiden, die um ihr Leben bangen, allenfalls lästig finden.

Kika-Redakteur will Nazis ersticken

Es klingt ungeheuer bizarr, aber Verbrechen an Einheimischen im Geist des Nationalsozialismus spielen sich in einem toten Winkel ab, was uns erahnen lässt, wie 1938 nach dem Einmarsch der Nazis ein Schalter umgelegt wurde. Zwar war der Austrofaschismus für viele auch kein Honiglecken, doch einige Juden flohen nach Österreich und werden schreckensstarr erkannt haben, was sich ändern wird. Scheinbar gute Menschen, die vor 80 Jahren Hitler zujubelt hätten (und das gut gefunden hätten) werden damit geködert, dass sie mit „welcome“ wiedergutmachen könnten, was ihre Vorfahren damals verbrochen haben. Und zwar nicht, indem sie Juden willkommen heissen oder gegen NS-Traditionen in Justiz, Psychiatrie, Fürsorge, Medizin kämpfen (und in anderen Bereichen, wo es keinen 1945 keinen echten Bruch gab), sondern indem sie Muslimen den roten Teppich ausbreiten. „Wiedergutmachen“ vermittelt Illusionen, denn so wird suggeriert, dass man ungeschehen machen könne, statt aus der Geschichte zu lernen und sich immer danach zu verhalten. Es waren immer Mitmenschen, die euthanasiert, deportiert und ermordet, aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben, von anderen denunziert wurden. In der Reinszenierung des historischen Geschehens wird NS-Erbe bewahrt und ermöglicht, weil für die meisten die Vorstellung historischer Mitverantwortung ihrer Leute zu bedrohlich ist.

Vergleicht man die Entwicklung in Deutschland, Österreich und Schweden, so wurde in Skandinavien ein anderer Hebel eingesetzt, indem man eigene Errungenschaften pries und diese vorbildlich mit Einwanderern teilen wollte. Mittlerweile nimmt meist importierte Gewalt und Kriminalität aber so sehr überhand, dass die schwedische Armee zu ihrer Bekämpfung eingesetzt werden soll. Bei uns und in Deutschland wirkt „wenn du nicht für endlose Einwanderung bist, wenn du dich um Mitmenschen kümmerst, deren Menschenrechte übel verletzt werden, bist du ein Nazi“ immer noch bei vielen. Den zynischen Architekten der Destabilisierung Europas ist es gleichgültig, ob sie jemanden bei Schuldkomplexen packen oder andere Motive mitspielen, denn sie wollen immer mehr Zuwanderung aus anderen Kulturen, die jedes Land unregierbar und die angestammte Bevölkerung zu Freiwild macht. Natürlich fördern sie die Assoziation „rassistisch“ mit „nazistisch“ und lassen die Indoktrinierten auch übersehen, dass es ebenfalls rassistisch ist, Menschen jede Hilfe zu verweigern, weil sie weiß sind. Sie sorgten auch dafür, dass „Zivilgesellschaft“ eine Menge an gekaperten Organisationen ist, die alle die gleiche Agenda vertreten, auch vollkommen egal, um welches Land es sich handelt.

PS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich DRINGEND ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgebung. So kann ich die von euch geschätzte Arbeit auch viel effizienter und mit euch gemeinsam fortsetzen, denn nachdem ich meine Wohnung in Wien verloren habe, bin ich auf dem Land gelandet. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

