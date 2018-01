Wer soll Wiener Bürgermeister werden?

Die Wiener SPÖ wird demnächst entscheiden, wer Bürgermeister Michael Häupl nachfolgen soll: Klubobmann Andreas Schieder oder Stadtrat Michael Ludwig. Die Lager beider mobilisieren eifrig, wobei Ludwig als Wohnbaustadtrat auch Gegenwind außerhalb der Partei zu spüren bekommt, was auf Schieder nicht zutrifft. Wenn sich aber die NEOS auf Ludwig einschießen, werben sie damit indirekt für Schieder und lehnen zudem einen geregelten Wohnungsmarkt ab, sind also für mehr städtische Armut und Obdachlosigkeit. Schieder gehört als Transatlantiker mit Karriere via Sozialistische Jugendinternationale zur no border-Fraktion, die es auf den Untergang Wiens und Österreichs ankommen lassen will. So betrachtet ist Ludwig zumindest das geringere Übel, zumal er von seinem Ressort her wohl auch einen realistischen Blick auf die Stadt hat. Man darf sich dennoch keine Illusionen machen, da die rotgrüne Stadtregierung 2015 die Agenda der illegalen Masseneinwanderung deckte und forcierte, wenn auch Entscheidungsprozesse von außen nicht nachvollziehbar waren. Doch in der Bundeshauptstadt ist auch der Sitz der meisten instrumentalisierten Organisationen der sogenannten Zivilgesellschaft, die ausschließlich für Einwanderung lobbyieren, aber behaupten, es gehe allgemein um Menschenrechte.

Das Ausblenden der Menschenrechte Einheimischer bzw. deren systematischer Verletzung muss auch die Stadtregierung auf ihre Kappe nehmen, da sie zuwenig dagegen unternommen hat und oft im Gegenteil noch förderte, dass Menschen eingeschüchtert und gequält werden. Niemand sah eine Gefahr darin, dass im Sommer 2015 nur mehr „refugees welcome“ auf der Tagesordnung stehen durfte, obwohl / weil es viele Arme und Obdachlose in Wien gibt, die keineswegs alle einfach Pech hatten, sondern denen oft übel mitgespielt wurde. Da sich Wien zur „Menschenrechtsstadt“ erklärte und seit Jahren vor allem jene Projekte gefördert werden, die irgendwie das Label „Integration“ tragen, steht das rote Wien auch für Heuchelei. Dazu kommt ungeheurer Nepotismus und das Verschonen korrupter Genossen von Strafverfolgung und Desinteresse an langfristigen (geo)politischen Strategien, die ihre Wirkung gegen uns entfalten (und das unter Mithilfe einiger Genossen). Lange galt Häupl als der „Patriarch“ der SPÖ, doch 2015 sah es so aus, als würden ihm Stadträtinnen und die Grünen auf der Nase herumtanzen. Allerdings handelte es sich nicht um eigenständige emanzipierte Politik(erinnen), sondern um Handlangerdienste für George Soros und andere Globalisten, denen Staaten und ihre Grenzen ein Dorn im Auge sind.

SPÖ Wien auf Twitter zu Chat mit Michael Ludwig

Will sich die SPÖ ein SPD-Schicksal doch noch ersparen, muss sie in Wien mit Bedacht wählen, wer an der Spitze von Partei und Stadt stehen soll. Sorry to say, aber die Genossen, die immer noch alle aufnehmen wollen und meinen, damit wären sie brave „Antifaschisten“ sind nichts anderes als gehirngewaschen. Eine Woche ohne Fernsehen und Massenmedien würde ihnen guttun, in der sie möglichst viel mit den Menschen in der Stadt reden. Dann begreifen sie, dass sich Wien auch durch ihr Zutun massiv verändert hat und sie nur mehr versuchen können, noch größere Auswüchse wie in Deutschland zu verhindern. Und sie sollten auch möglichst viele alternative Quellen heranziehen, in denen z.B. Tacheles geredet wird, was wirklich in der GFK steht und was das Bestreben des EU-Parlaments bedeutet, jeden auch nur entfernt Verwandten im Land seiner Wahl aufnehmen zu lassen. Es dauert natürlich länger als ein Sekunden-Reflex von „du Nazi“ und „du Rassist“ oder „du Rechter“, sich Zusammenhänge und Verflechtungen anzusehen, wie sie u.a. ich akribisch darstelle. Wer sich diesem Erkenntnisprozess stellt, wird erkennen müssen, dass „die“ Zivilgesellschaft nicht einfach entstanden ist, weil sich gute Menschen für etwas Gutes stark machen wollen, sondern als Deckmantel für Masseneinwanderung und ihre Folgen dient.

Man frsge sich doch einmal – da ja ein Kandidat für Wohnen zuständig ist -, warum der Verein Ute Bock mit der Immobilienbranche verbunden ist und was eine Meldung über Wohnungsnot in Stuttgart für Wien bedeutet. „Flüchtlinge“, die nie welche gemäss GFK waren, werden staatlich subventionierte Konkurrenz zu Menschen, die alles selbst aufbringen müssen, dies aber nicht können. Wie Gunnar Heinsohn im Video unten bemerkt, steht und fällt das deutsche System mit 15 Millionen Menschen, die Steuern erbringen, ohne vom Staat oder bei staatlich geförderten „NGOs“ oder Sozialkonzernen angestellt zu sein. Diesem Teil der Bevölkerung wird, ohne ihn zu fragen, immer mehr an Kosten für „Geflüchtete“ aufgebürdet, ohne Sozialbetrug durch Mehrfachidentitäten oder falsche Altersangaben nachzugehen. Auch in Wien gibt es längst rechtsfreie Räume, auf die keineswegs „Menschen mit Sozialneid und Ängsten“ hinweisen, wie Profiteure so gerne behaupten. Wer sich den Umgang mit illegalen Einwanderern und mit Einheimischen vorurteilsfrei ansieht, wird feststellen müssen, dass Letztere ruhig frierend im Freien übernachten dürfen, weil ihre Not als weniger tragisch empfunden wird. Wien hängt aber in seinem Überleben von der gesamten Bevölkerung ab, die Chancen braucht, statt immer mehr einer Elendsindustrie ausgeliefert zu werden, die auf ihre Kosten existiert.

Gunnar Heinsohn

Dass Österreich 2015 die Grenzen nicht sicherte, hat auch etwas mit Hochverrat im Bundesministerium für Landesverteidigung zu tun, an dem Mitglieder der Wiener SPÖ beteiligt waren, die von der Partei bestens versorgt wurden und denen niemand je ein Härchen gekrümmt hat (während ich als Gegnerin von Hochverrat alles, auch meine Wohnung in Wien verloren habe). Man musste die Kapazitäten des Bundesheers abbauen und dafür sorgen, dass kein Minister vorhanden ist, der sein Amt verfassungskonform ausüben kann und der die Aufgabe des Militärs ernst nimmt, die Souveränität Österreichs und unsere Gebietshoheit zu schützen. Man weiss, dass der damalige Minister Gerald Klug (aus der Steiermark und Freimaurer) auch intellektuell dazu kaum in der Lage gewesen wäre und via Kabinettschef Stefan Kammerhofer (bei den ÖBB auf Spitzenposten untergebracht) dirigiert wurde. Kammerhofer erhielt wiederum Anordnungen von denen, die Europa destabilisieren wollen, und setzte zuvor Minister Norbert Darabos zu, der als intelligent gilt, aber keiner transatlantischen Agenda dienen wollte. Darabos wurde abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt und kann sich auch als Landesrat nicht frei bewegen; beim Bundesheer verstanden viele nicht, dass es immer um Interessen geht, wenn ein Befehlshaber unter Druck gerät.

Dank Mainstream-Propaganda glaubten auch in der Partei viele, dass Darabos von einem Tag auf den anderen nicht mehr für die Wehrpflicht, sondern für ein reines Berufsheer ist, dem auch keine Miliz mehr zur Verfügung steht. Man vermied es auch, der Frage nach verdeckter Einflussnahme von Geheimdiensten nachzugehen, sondern verstand die von Ex-Vizekanzler Hannes Androsch ins Leben gerufene Plattform „Unser Heer“ als Unterstützung, obwohl es um eine Zukunft mit Kampfeinsätzen zur Sicherung von Rohstoffen ging. Es verwundert nicht, dass Andreas Schieder in seiner Abgeordnetentätigkeit nie Partei für die Interessen unserer Landesverteidigung oder für Darabos ergriff, besuchte er doch Bilderbergertreffen. Es war Michael Häupl, der 2001 erstmals den Mossad-Agentenführer Tal Silberstein als Wahlkampfberater engagierte, doch 2006 musste ihm der damalige Bundesgeschäftsführer Darabos weichen, der selbst einen guten Wahlkampf hingelegt hätte. Silbersteins Skrupellosigkeit wurde von Parteichef Alfred Gusenbauer und Co. in Kauf genommen, auch wenn Darabos darunter leiden musste und es dann puncto Eurofighter ausbaden sollte. Erst im Wahlkampf 2017 wurde vieles bekannt, mit dem ironischen Effekt, dass Silberstein Christian Kern nicht zum Kanzler machte, sondern dies eher verhinderte.

SPÖ Wien auf Twitter zu Chat mit Schieder

Über die Hintergründe wurde und wird wie in der SPÖ üblich der Mantel des Schweigens gebreitet, obwohl unter der Hand heftig diskutiert wird. Was die von Schieder, den Stadträtinnen, den roten Jugendorganisationen und den Soros-NGOs forcierte Einwanderung betrifft, droht alles auch auf europäischem Level zu eskalieren, weil halbherzige Grenzsicherung kein wirklicher Schutz ist. Absurde Umfragen vom IFES-Institut des roten Seniorenchefs Karl Blecha sollen die Partei in Sicherheit wiegen, dass sie nicht bei der nächsten Gemeinderatswahl unterzugehen droht. Sieht man sich Wählerpotenziale an, so wird die Sozialdemokratie in weit geringerem Ausmaß als die FPÖ von Arbeitern und Angestellten gewählt, was natürlich an Etikettenschwindel liegen kann. Dennoch zeigt es, dass die Menschen der Partei nicht mehr zutrauen, ihre Interessen zu vertreten, wenn sie sich – siehe SPD, Grüne D und A, Linkspartei, Neos – in Ehe für Alle, Gendern und alles für „Schutzsuchende“ sowie Islamverniedlichung ergeht. Noch-Bundesparteichef Christian Kern, der Schieder favorisiert, befeuerte illegale Einwanderung als ÖBB-Chef mit Sonderzügen und ließ eine Welcomer-Szene auf großen Bahnhöfen entstehen.

Dafür war er sich der Unterstützung der Manipulierten sicher, die u.a. als „Team Haltung“ gegen Vorgänger Faymann auftraten, aber selbst keine Probleme mit massiver Menschenrechtsverletzung an Einheimischen haben. Das Halali auf Faymann, der 2015 noch mit Nazi-Vergleichen gegenüber Ungarn empörte, aber nun gegen unbegrenzte Einwanderung war, erreichte am 1. Mai 2016 auf dem Wiener Rathausplatz seinen Höhepunkt. Dort wurde der Kanzler orchestriert aus dem Büro einer Stadträtin (Sonja Wehsely, Schieders Partnerin?) ausgepfiffen, was ihn sehr erschütterte, und mitentscheidend für seinen Rücktritt war. Noch vor seinem Abgang stellte der NATO-Mainstream inkl. ORF Kern als Nachfolger vor, wobei Häupls Wunschkandidat Gerhard Zeiler (TIme Warner/Council on Foreign Relations) zugab, mit Kern lange gegen Faymann konspiriert zu haben. Es ist nur folgerichtig, dass Kern bald Besuch von George und Alexander Soros erhielt, sich wie die Wiener Stadtregierung für die Soros-Universität in Budapest einsetzte, gegen „Obergrenzen“ ist und sich im Herbst 2017 als enger Verbündeter von Soros bezeichnete.

Schieder zur Ehe für Alle (Twitter)

Zwar besuchen viele Wiener Rote eifrig Schulungen der Parteiakademie, doch wie offen geht es dort zu? Als ich zuletzt bei einer Diskussion war, dachten ausser mir nur die letzten Kreisky-Weggefährten noch international, während für alle anderen international gleich „refugees welcome“ war. Dafür ist aber auch vieles tabu, etwa die Beziehungen von Kapitalisten und Spekulanten zur Partei oder die starke Israel-Komponente bei Kern und seinem Umfeld. Als Andi Babler, Erich Fenninger, Julia Herr und andere 2015 die „Initiative Kompass“ ins Leben riefen, schien es darum zu gehen, wieder die Menschen zu vertreten, die sich von der SPÖ im Stich gelassen fühlen. Doch bald wurde alles auf „welcome“ umgelenkt und man betrachtete alle als „rechts“, die da nicht mitziehen wollten. Auch wegen zahlreicher Skandale hoffen viele Wiener darauf, dass die SPÖ den Bürgermeistersessel verliert, was sie auch auf Bundesebene noch mehr schwächen würde. Viele wollen nicht erkennen, dass ihnen Neoliberale als vermeintlich Linke serviert werden, die nichts anderes als eine Aufgabe des Staates mit herbeiführen sollen. Es sei davor gewant, bei Ausführungen von Karl Marx und Friedrich Engels zum Nationalstaat als Unterdrücker der arbeitenden Klasse nicht daran zu denken, was Staat heute bedeutet.

„Staat“ sollte dafür stehen, die Menschen zu schützen, die im freien Wettbewerb unter die Räder zu kommen drohen. Leider geben in der SPÖ noch jene den Ton an, die mit viel Rückenwind von NGOs und Mainstream und meist mit vom Staat bezahltem Gehalt dagegen auftreten, an diese Menschen zu denken. Ihr Job ist es schliesslich, alles der Welcome-Agenda unterzuordnen, zu Übergriffen, untragbaren Zuständen und Islampropaganda in Medien zu schweigen, aber imaginäre Rassisten, Nazis und Frauenfeinde zu jagen. Natürlich ist die Unterwanderung der Partei in der Partei tabu, da man dann jene in Gremien zur Rede stellen müsste, die verglichen mit Aussagen vor ein paar Jahren eine Kehrtwendung machten bzw. ganz andere Prioritäten setzen. Auf diese Weise kommt das jedoch kaum zum Tragen, das die Existenz der Sozialdemokratie begründet und Basis für gute Wahlergebnisse ist. Auf das Problem des Kaperns von (wesentlichen) Teilen der Partei habe ich auch immer wieder vergebens hingewiesen, zumal der Umgang mit Darabos da nur ein Indiz von mehreren ist.

