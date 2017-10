Das grösste Verbrechen der 2. Republik

Das grösste Verbrechen in Österreich seit 1945 ist ein Massenverbrechen, das den Geist des Nationalsozialismus atmet und viele Menschen getötet hat, da sie zu Zehntausenden als unschuldige Opfer krimineller Seilschaften enteignet wurden und das nicht alle übrlebten. Das Vorbild dieser Täter sind die Arisierungen im Dritten Reich, die Menschen auch mit Nichts und stigmatisiert zurückließen, ohne Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft dafür, dass vor ihren Augen Verbrechen stattfinden. Um 2017 eine Österreicherin, einen Österreicher auszurauben und damit vielleicht auch zu ermorden, in jedem Fall aber schwer zu traumatisieren und einzuschüchtern, genügt es, sich ohne jede Grundlage an ein Bezirksgericht zu wenden und die Besachwaltung des Opfers „anzuregen“. Dann kommt ein Automatismus in Gang, der das Opfer in die Position einer Ratte bringt, die in einem Labyrinth um ihr Leben rennt. Während man selbst bei der Gestapo im einen oder anderen Fall erkannt haben soll, dass jemand scharf auf eine Wohnung war oder lästige Konkurrenz loswerden wollte, kennen korrupte Richter in Österreich kein Erbarmen.

Eine zentrale Rolle im kriminellen Arisierungsnetzwerk spielen Massensachwalter, die Pseudo-Sozialarbeiter den vorgeschriebenen „Kontakt“ zu den Arisierungsopfern halten, d.h. dies bespitzeln lassen, um die weitere Entrechtung gegenüber dem Bezirksgericht zu begründen (sie selbst begegnen den Opfern nie). Übel ist auch der Beitrag von Gutachtern, die hochkant bei der Ärztekammer hinausfliegen und wie ihre Komplizen im Netzwerk ins Gefängnis gehören. Sie liefern Gefälligkeitsdiagnosen, sehen die Opfer gar nicht oder nur kurz und machen auch Gutachten „nach Aktenlage“ d.h. was ihnen Leute vorlegen, die fremden Besitz arisieren lassen und kritische Zeitgenossen einschüchtern wollen; notfalls werden immer neue Verleumdungen nachgeschoben. Auf der Webseite help.gv.at wird Tätern Anleitung geboten, nicht aber Opfern gesagt, wie sie sich wehren können – darauf wäre wohl auch die Gestapo stolz gewesen. Kriminelle in Ministerien – bekannt sind Fälle, die das Finanz- oder das Verteidigungsministerium betreffen – hetzen die Arisierer denen auf den Hals, die Korruption aufdecken wollen. Die Pseudo-Sozialarbeiter scheinen Relikte aus der Zeit der NS-Fürsorge zu sein und quälen ihre Opfer, die – auch das kennen wir von damals – die Täter mit dem Wenigen, was sie noch haben bezahlen müssen. Sie bieten einen umfangreichen NS-Service an, was im Firmenbuch z.B. so klingt: „Lagerei; Güterbeförderung im Straßenverkehr; Entrümpler; Handelsgewerbe; Sonstige Gewerbe- und Handwerksunternehmen; Handel mit Möbel; Hausbetreuungstätigkeiten.“

Johannes Schütz in der Huffington Post

Man kann dazu auch Diebstahl und Hehlerei sagen oder sich daran erinnern, dass man in Holland während der deutschen Besatzung von „Pulsen“ sprach: „In Amsterdam wurden viele Häuser deportierter Juden im Auftrag der Deutschen von der Umzugsfirma Puls ausgeräumt. Das Ausräumen von Wohnungen hieß deshalb ‚pulsen‘.“ In Österreich 2017 bedeutet „Pulsen“, den Besitz von Naziopfern zu vernichten, nachdem ihnen siehe Holland die Wohnung geraubt wurde. „Ich habe es aufgegeben, mich mit Beschwerden an den Justizminister zu wenden“, erklärte der frühere Behindertenanwalt Erwin Buchinger einmal, der formal für Opfer zuständig ist, weil diese ja dank krimineller Gutachter zu Behinderten gemacht werden. Dabei schilderte er u.a. den Fall einer Frau, die vom Sachraubwalter (der Zugang zu ihrer Wohnung hat, weil ihm ein Exemplar des Schlüssels ausgehändigt wurde) vergewaltigt wurde. Ein junger Mann, dessen Oma die Mafia die Wohnung klaut und der dagegen kämpft, begegnete Justizminister Brandstetter, als dieser allein auf dem Weg zu einer Pressekonferenz war. Der Minister meinte, das sei alles ein völliges Chaos (mit der Sachraubwalterei) und komplett aus dem Ruder gelaufen, aber im Sinn von „da kann man halt nix machen“. Paradoxerweise ging es beim Pressetermin um neue Bestimmungen gegen Übergriff auf Zugspersonal, während bei Arisierungsopfern auf bestehende Gesetze gesch**** wird.

„Das gesamte Vermögen wird durch Sachwalter übernommen und der betroffene Bürger erhält keinen Zugang mehr. Justizminister Brandstetter legitimiert … die in Österreich üblich gewordenen Enteignungen durch die Methode Sachwalterschaft. Die Berichte der Volksanwaltschaft sind fraglos Pflichtlektüre für Mitarbeiter im Bundesmininsterium für Justiz. Die Vorkommnisse also bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wien bearbeitet Strafanzeigen nicht, wenn diese Sachwalter und Richter betreffen, die die beschriebenen Enteignungen durchführen. Oberstaatsanwältin Eva Marek, der Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, wurden solche Strafanzeigen übersendet. Sie gibt keine Antwort auf diese Hinweise auf Korruption und Amtsmissbrauch in der österreichischen Justiz. Die Generalprokuratur soll als Rechtswahrer wirken. Hofrat Werner Pleischl war bis Dezember 2016 Generalprokurator. Er ignorierte Hinweise auf Verletzungen der Grundrechte“, schreibt Johannes Schütz, der an einem Buch zum Thema arbeitet und auch die historische Perspektive einbringt: „Im Leitbild des österreichischen Justizministeriums steht: Das Bundesministerium für Justiz hat eine ‚die Rechtsschutzinteressen der Bevölkerung wahrende Rechtspflege sicherzustellen‘. In der Aula des Wiener Justizpalastes ist eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert an den Brand des Justizpalastes am 15. Juli 1927. Nach einem Fehlurteil zündete eine empörte Masse das Gebäude an. Die Beobachtung dieses Vorfalls wurde für Literaturnobelpreisträger Elias Canetti zum Schlüsselerlebnis seines philosophischen Hauptwerkes ‚Masse und Macht‘, an dem er rund 30 Jahre arbeitete. Auf der Tafel im Justizpalast kann man lesen: ‚Die schrecklichen Ereignisse dieser Zeit, die schließlich im Bürgerkrieg des Jahres 1934 mündeten, sollen für alle Zeiten Mahnung sein.'“ Schütz meint zur anstehenden Regierungsbildung: „Wolfgang Brandstetter war zuletzt Justizminister in Österreich und ist nachweislich verantwortlich für die skandalösen Zustände in seinem Ministerium. Dennoch kündigte Brandstetter bereits an, dass er in der nächsten Legislaturperiode wieder das Amt des Justizministers ausüben möchte. Die nächste Bundesregierung wird mit dieser eklatanten Verletzung von Grundrechten garantiert noch konfrontiert werden. Ob Kurz das als alles stemmen kann, bleibt abzuwarten. Wenn nicht, dann steht Österreich vor dem vielleicht größten Skandal in der Geschichte der Europäischen Union.“ Es sei am Rande bemerkt, das Brandstetters Komplizenschaft mit den Tätern auch den Leiter der Strafrechtssektion Christian Pilnacek und den Leiter der Zivilrechtssektion Georg Kathrein einschließt.

Johannes Schütz in der Huffington Post

Brandstetter deckte natürlich auch Korruption in (anderen) Ministerien, was man u.a. beim Eurofighter-U-Ausschuss sehen konnte, wo keinswegs „alle Akten“ übermittelt und kooperiert wurde, sondern alles vorenthalten wurde, was sich mit Druck auf Ex-Minister Norbert Darabos und den Amtsanmaßungen von Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer befasste. Dass auch Zeugen um U-Ausschuss Darabos‘ Abschottung durch Kammerhofer ansprachen, interessierte die weisungsgebundene Justiz selbst dann nicht, als mit Darabos der Falsche hinsichtlich des Vergleichs mit EADS 2007 angezeigt wurde. Brandstetter brüstet sich damit, Ländern wie der Ukraine hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit auf die Sprünge zu helfen, duldet und unterstützt aber Massenverbrechen im Geist des NS in Österreich; es ist schlicht niemand dafür zuständig: „Der Bundesminister für Justiz soll über Verletzungen der Grundrechte in der Republik Österreich informiert werden. Im Mittelpunkt steht das Thema: Finanziell motivierte Enteignung durch die Methode Sachwalterschaft und Amtsmissbrauch im Bereich der Justiz. Es handelt sich um Verletzungen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Schreiben an das Kabinett des Bundesministers für Justiz werden gar nicht oder nicht ausreichend beantwortet. Kabinettschef war bis März 2017 der Leitende Staatsanwalt Alexander Pirker. Er war gleichzeitig im Justizministerium zuständig für die Leitung der Abteilung III 2 (Budget). Er wurde 1980 in Klagenfurt geboren.

Seit März 2017 ist der neue Kabinettschef Clemens-Wolfgang Niedrist, der 1988 geboren wurde. Niedrist war zum Zeitpunkt seiner Ernennung Obmann der Jungen ÖVP Wien-Leopoldstadt und steht in einem Naheverhältnis zu Sebastian Kurz, der bis zu seiner Bestellung zum Bundesparteiobmann im Juli 2017 die Junge ÖVP leitete. Die Bearbeitung von Anfragen verbesserte sich nicht.“ Es ist auch egal, ob Personal als Kurz‘ JVP kommt oder nicht, sodass der hartnäckige Schütz Antworten wie diese bekommt: „Das Bundesministerium für Justiz ist auch nicht befugt, gerichtliche Entscheidungen zu

überprüfen, aufzuheben oder abzuändern, in geregelte Verfahren einzugreifen oder diese

auch nur zu kommentieren“. Dazu meint er: „Demnach wäre es dem Ministerium nicht erlaubt, Hinweise auf Amtsmissbrauch und Korruption im Bereich der Justiz: ‚Auch nur zu kommentieren‘. Obwohl Abteilung III 6 mit der sogenannten ‚Kompetenzstelle Personalcontrolling‘ die Dienstaufsicht über die Richterinnen und Richter wahrnehmen sollte. Weiters ist Abteilung III 9 des Justizministeriums, laut Stellenbeschreibung, der ‚Entgegennahme von justizinternen Missbrauchs- und Korruptionshinweisen‘ gewidmet.“

Pilnacek lässt grundsätzlich ausrichten, dass die Justiz unabhängig sei, trat aber medial im Vorfeld des Eurofighter-Ausschusses auf, ohne an Material interessiert zu sein, das den dann auch beschuldigten Minister entlastet. Während gegen kriminelle Sachraubwalter-Vereinigungen gar nicht ermittelt wird, verletzt man in Fällen wie der Eurofighter-Causa die Strafprozessordnung, indem Justiz und Kriminalpolizei nicht alles zur Wahrheitsfindung Nötige unternehmen. Johannes Schütz wollte die Mauern nicht akzeptieren, auf die er stieß, und schaltete Ex-Vizekanzler Erhard Busek ein, der sich dann auch persönlich engagierte, aber Schütz mitteilen musste: „Vom Büro von Herrn Bundesminister Brandstetter habe ich die Information erhalten, dass er hier leider nichts machen kann“. Womit sich dann der Kreise zum oben erwähnte Ex-Sozialminister Buchinger schließt, der auch nichts ausrichtet. Gegen widerspenstige Opfer werden übrigens schon mal üble Subjekte eingesetzt, die man als Berufsdenunzianten bezeichnen kann und die auch noch nicht Entrechteten mit der Anregung einer Besachwaltung drohen. Auch bei der Volksanwaltschaft wird manch einem verzweifelten Beschwerdeführer in anderen Bereichen damit gewunken – obwohl sie Menschen helfen müsste – bzw. ist es ein beliebtes Mittel, Angehörige einzuschüchtern.

In Wien, wo einst zehntausende Juden enteignet, zusammengepfercht und in den Tod deportiert wurden, hat man die moderne Arisierung perfektioniert durch Massensachwalter:„’Wohnung großteils leergeräumt bzw. komplett verwüstet, nur noch ein Wert von 300 Euro laut Sachverständigengutachten. Wertvolle Bilder, Teppiche, antike Möbel, Geschirr, Porzellanfiguren, grosse Kristalluster, Tisch- und Stehlampen, Schmuck, über 200 alte Bücher verschwunden. Wertpapiere und Konten geplündert‘, berichtet Marion N., die in Wien von einem der berüchtigsten Sachwalter der Stadt angegriffen wurde.Schon eine kurze Recherche über diesen Sachwalter führt jedenfalls zur Erkenntnis: Er würde, selbst bei Bedarf, keinesfalls als ‚Treuhänder‘ beauftragt, da seine Methoden bereits dokumentiert sind. Er hält auch Regeln des ‚ordentlichen Kaufmanns‘ und der Gewerbeordnung erkennbar nicht ein. Dennoch wird er weiterhin von österreichischen Bezirksrichtern als Sachwalter bestellt.“ Auch wenn Opfer in die Bundesländer fliehen – wo sie die Polizei einsammeln und mit Gewalt nach Wien zurückbringen kann, weil Naziopfer rechtlos sind – werden sie diesen Kriminellen nicht los, denn er gilt als „zuverlässig“ und soll auch in eine Liste „zuverlässiger“ Sach(raub)walter aufgenommen werde, die das „Erwachsenenschutzgesetz“ vorsieht.

Johannes Schütz in der Huffington Post

Kürzlich wurde eine mutige Frau besachwaltet, weil sie nach dem Raub der Wohnung ihrer Mutter eine Eingabe beim Verfassungsgerichtshof wegen der hier von einem weiteren Opfer beschriebenen Verletzung ALLER Grund- und Menschenrechte machte. Man teilte sie routinemäßig dem berüchtigten Arisierer zu, doch dieser meinte zum Gericht, er sei „ausgelastet“. Ansonsten würde er ihr Vermögen einziehen und zusehen, dass sie obdachlos wird und auch ihre gesamte bewegliche Habe verliert. Schütz schreibt weiter: „Bei der Kanzlei des Sachwalters: Kein Firmenschild beim Hauseingang. Keine Website im Netz. Bei telefonischen Anfragen rasch der Hörer aufgelegt. Läutet man an der gut gesicherten Kanzleitüre, kommt manchmal eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Ein kurzer Dialog. Die Tür wird nicht geöffnet. Ein Firmenschild beim Haustor ist in Österreich verpflichtend. Die Gewerbeordnung sieht ein solches Firmenschild vor, damit eine Auffindbarkeit jedenfalls gegeben ist. Ein guter Rechtsanwalt kennt § 66 der Österreichischen Gewerbeordnung, wo diese Bestimmung zu finden ist.“ Im Firmenbuch finden wir seinen Namen an nobler Adresse, er ist als Rechtsanwalt als „Einzelperson“ eingetragen,m was zum starken Kontrast zu echten Kanzleien passt. Die NS-Fürsorger (= Diebe und Hehler) warnen Opfer davor, den Sachraubwalter persönlich aufzusuchen, denn „es wird Ihn niemand aufmachen“. Manchmal verirrt sich unter die NS-Fürsorger eine Person mit Spuren von Empathie, die dann rasch wieder gefeuert wird. Erwünscht sind Sadistinnen und Sadisten, die Opfern mit Schlafen unter der Brücke oder damit drohen, ihnen auch noch Haustiere wegzunehmen, nachdem sie bereits alles gestohlen haben.

Im Sommer 2015 wurde u.a. der Leiter des Fonds Soziales Wien Peter Hacker als angeblich so menschlich abgefeiert, doch er ist einer der Komplizen der kriminellen Netzwerke. Weder er noch die Stadtregierung wollen auf kritische Fragen dazu antworten, die ich am 8.9.2017 mailte: „Ich versuche vom FSW und der Stadt Wien Antworten auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit Sachwalternetzwerken zu bekommen. Die Pressesprecherin Frau Franz riet mir, dies per Mail zu tun. M.W. kooperiert der FSW eng mit den ‚Marktbeherrschern‘, die gesetzlich nicht gedeckte Massensachwalterei betreiben und Opfer routinemässig ihrer Immobilien berauben, diese also ‚arisieren‘. Arisierungsopfer verlieren dann auch ihre gesamte Habe, da die vorgeschalteten NS-Fürsorger (‚Sozialarbeiter‘) auch Entrümpelung anbieten und entgegen Behauptungen von Frau Franz sehr wohl mit dem FSW zusammenarbeiten. Zu den Haupttätern gehören die ‚Könige‘ der Massensachwalter, die das Vermögen von jeweils mhr als 1000 Opfern arisieren. NS-Wiederbetätigung sind Straftaten im Geist des NS, die mit schwerer Körperverletzung verbunden sind – das Arisieren fremden Eigentums und das Vernichten fremder beweglicher Habe sind für willkürlich entrechtete Opfer schwer traumatisierend. Dies umso mehr, als dass es kein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Verbrechen gibt.

Schlimme Geschichten über NS-Kollaborateure kursieren nicht nur in Wien, doch zwei Beispiele von dort, wo die Nazinetzwerke alles dominieren: einer der Obernazis ist beim Fonds Soziales Wien beliebt, weil er (geraubten) Wohnraum für ‚psychisch kranke Jugendliche‘ zur Verfügung stellt. Nazi-Ärzte z.B. Kaiser Franz Josef-Spital rufen bei eingelieferten älteren Patienten routinemäßig das Bezirksgericht, um diese besachwalten zu lassen. Wenn NS-Opfer mit Ariseuren sprechen wollen, wimmeln sie NS-Fürsorger ab: Sie werden dort vor verschlossenen Türen stehen. Rechtsanwaltskammer, Sozialarbeiter-Berufsverband, Ärztekammer, höhere Ebenen der Justiz decken Naziverbrechen in der Regel. Angehörige werden oft mit der Drohung eingeschüchtert, sie ebenfalls in die Mühlen der Arisierung zu ziehen. NS-Opfer lässt man hungern, auf medizinische Versorgung verzichten, obdachlos werden, in Armut und Not sterben auch deshalb, weil Opfer mangels Bewusstsein der Gesellschaft für dieses Massenverbrechen zusätzlich stigmatisiert werden. Mit Gesetzesbrüchen in Serie und beispielloser Brutalität sind sie alleingelassen – Medien interessieren sich kaum dafür, NGOs schon gar nicht – nur Amnesty und die Liga für Menschenrechte unternehmen ‚in Einzelfällen‘ etwas, die Caritas bewahrt eher vor dem Verhungern als die Volkshilfe.“

Und ich füge hinzu: „Da NS-Opfer am Arbeiten (man erinnere sich an Arisierungsgesetze) gehindert werden und sozial bedürfig gemacht wurden, entlastet dies langfristig die Stadt Wien, deren Sozialbudget bislang NS-Wiederbetätiger unterstützt hat.“ Es versteht sich von selbst, dass die „Menschenrechtsstadt“ Wien lieber den Vorwurf im Raum stehen lässt, Massenverbrechen zu begünstigen als zu antworten, zumal auch der unermüdliche Herr Schütz bei Bürgermeister Michael Häupl abblitzte. Schütz schrieb auch: „Der berüchtigte Sachwalter verfügt über eine spezielle Banksoftware, über die er hunderte Konten bearbeitet. Die hohe Zahl der Fälle rechtfertigt der Sachwalter: Nur auf diese Weise sei es möglich die erforderlichen Strukturen aufzubauen, gerade auch was ‚Kontakte‘ betrifft.“ Als gesetzlich explizit maximal 25 Sachwalterschaften übernommen wrden durften, wurden ihm denoch hunderte Opfer zugewiesen, die daher alle auch an ihn persönlich hohe Schadenersatzforderungen für materielle Verluste und erlittenes Leid haben. Der Sachraubwalter kooperiert auch mit Internet-Stalkern, wenn es darum geht, Opfer öffentlich mit eigenlich geschützten Daten einzuschüchtern und zu verleumden (selbstverständlich sehen Justiz und Verfassungschutz weg).

Schütz zeigt exemplarisch auf: „Der Sachwalter ist in Wien bekannt dafür, dass er für die Räumung von Wohnungen eingesetzt wird. Auch bei einer Publizistin. Sie recherchierte über mögliche Korruption in einem österreichischen Ministerium. Ihre Wohnung wurde in der Folge ebenfalls von diesem Sachwalter geräumt. Damit wurde die Publizistin wesentlich von ihren Unterlagen abgetrennt. Sie kann ihr Archiv und ihr Material nicht mehr nutzen. Das zerstört auch mögliche Buchprojekte. Sie lebte in ihrer Eigentumswohnung. Diese wurde vom Sachwalter bereits verkauft. Vom Erlös bekam sie gar nichts. Sie kann über ihre Gelder nicht mehr selbst verfügen. Die Sachwalterschaft teilte ihr mit, dass sie ab jetzt von 200 Euro im Monat leben wird. Die österreichische Publizistin ist in der Lage, ihren Angelegenheiten in jeder Weise nachzukommen. Der Sachwalter kann deshalb nur einen Zweck erfüllen: Ihre Recherchen überwachen und behindern.“ Dieser Kriminelle und andere rauben den Opfern auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, was bedeutet, dass summa summarum rund 100 Millionen Euro unterschlagen werden. Zu Recht spricht aber auch Schütz von Restitution, welche die Republik Österreich leisten wird müssen, was bei bald 80.000 Opfern und Angehörigen in die Milliarden gehen wird. Während im zehnmal so grossen Deutschland 40.000 Menschen entmündigt sind, ist die Anzahl in Österreich im Verhältnis 20 Mal so gross – entweder wir sind 20 Mal „kränker“ oder doch 20 Mal korrupter.

Während Naziopfern selbst die Rente gestohlen wird, ist „die“ vielbeschworene „Zivilgesellschaft“ absolut herzlos und gleichgültig. Ich unternahm bei einer der üblichen Selbstbeweihräucherungs-Pressekonferenzen vor Weihnachten 2015 den Versuch, die massive Not dieser Einheimischen anzusprechen. Caritas, Diakonie, Volkshilfe, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariter Bund sahen keinerlei Veranlassung, sich für Opfer von Menschenrechtsverletzungen einzusetzen, mahnten aber „Mitmenschlichkeit“ für „Flüchtlinge“ ein. Auch der Israelitischen Kultusgemeinde, SOS Mitmensch, der Offensive gegen Rechts, Stoppt die Rechten, dem Mauthausen Komitee, dem DÖW und den politischen Parteien sind moderne NS-Opfer gleichgültig. Zu Recht nennt Autor Schütz die Dinge bei Namen wie „Hehlerei“: „Sachwalter wollen Gold und Juwelen verkaufen. Rekurs beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Die Richterin fasst den Beschluss: Sie sollen versilbert werden.“ Das Gericht wendet Bestimmungen an, mit denen auch der Unterhalt von Kindern gesichert wird: „Es handelt sich beim konkreten Fall, bei dem Schmuck ‚versilbert‘ werden soll, allerdings nicht un „ein minderjähriges Kind”. Es ist eine berechtigte Frage, ob die Bestimmung überhaupt auf andere Fälle angewendet werden darf, insbesondere wenn der Betroffene jederzeit in der Lage ist, seinen Angelegenheiten eigenständig und unabhängig nachzukommen. Im beschriebenen Fall handelt es sich um eine Person mit qualifizierter kaufmännischer Ausbildung, der einen akademischen Abschluss an einer Universität vorweisen kann.“

Schütz dazu: „Der Gerichtsbeschluss dient deutlich nur dazu, dass Vermögenswerte dem Betroffenen entzogen und dauerhaft auf Konten des Sachwalters verschoben werden können. Berufliche Projekte des Betroffenen sollen damit blockiert werden.“ NS-Opfer werden zwangsläufig zu halben Juristen, so auch dieses; doch sein Rekurs wird, wie zu erwarten, abgelehnt. Man kann zu Recht historisch einschlägige Begriffe verwenden, wie dieses Beispiel zeigt: „Stephan Templ ist Autor von ‚Unser Wien: Arisierung auf österreichisch‘ (‚Aryanization Austrian-Style‘). Das Buch ist Grundlage für die Restituierung enteigneter Immobilien. Der Historiker Templ war als Publizist auch für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig. Stephan Templ wurde in Österreich ins Gefängnis gebracht. Internationale Kritiker der österreichischen Justiz sagen: ‚Für ein Buch‘.“ Sein „Fehler“ war der Versuch, die seiner Familie vor 1945 geraubte Immobilie zurückzufordern, indem er dafür Formulare ausfüllte. Damit soll er sich „schweren Betrugs“ schuldig gemacht haben, was ihm drei Jahre Haft eintrug – während Sachraubwalter, die fremden Besitz stehlen, ebenso frei herumlaufen wie Kabinettschefs, die sich als Minister aufspielen siehe BMLV. Templ nannte im Antrag seine Mutter, hätte aber auch deren Schwester eintragen sollen, die ihrerseits vielleicht auf ihre Anprüche zugunsten der Republik verzichtet hätte.

Tempel, der inzwischen in Prag lebt, wurde vor diesem Hintergrund eingeschüchtert: „Während Stephan Templ in Haft war, wurden bei Enteignungen in Wien keine Strafanzeigen verfolgt. Es werden in Österreich von Sachwaltern Wohnungen und Häuser übernommen, bis jetzt in einer vergleichbaren Weise wie sie von Stephan Templ in ‚Unser Wien‘ beschrieben wurde. Strafanzeigen liegen bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien und werden nicht bearbeitet. In den vergangenen Jahren wurden mit Enteignungen durch Sachwalterschaft aus finanziellen Motiven Millionenwerte unterschlagen. Der Gesamtbetrag beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 1 Milliarde Euro. Eine Gruppe aus betrügerischen Sachwaltern, korrupten Bezirksrichtern und eingekauften Gutachtern agiert. Diese Gruppe baute Strukturen seit Jahrzehnten auf, um diese Enteignungen durchzuführen. Diese Vorfälle sind den österreichischen Behörden bekannt. Dennoch werden keine Schritte unternommen. Das Urteil gegen Stephan Templ muss auch unter dem Gesichtspunkt dieser aktuellen Situation betrachtet werden. Offenbar soll das Urteil gegen Templ als Warnung an alle gelten, eine Rückgabe ihres enteigneten Besitzes in Österreich einzufordern.“ Ein Opfer dieser Mafia in Vorarlberg schickte dem Richter eine Rechnung für den entstandenen Schaden, was dieser als Drohung auffasste, sodass sie mehrere Wochen in Haft verbrachte und dann wieder zwangsentrechtet wurde. Gerne wird auch Zwangspsychiatrie (für die UNO wie Zwangsentrechtung Folter und daher zu verbieten) zur Disziplinierung von Opfern eingsetzt, die dann z.B. von der „Patientenanwaltschaft“ bedroht werden, sich ja zu fügen, denn „sonst konnen Sie nie wieder raus“ (sagt man etwa in Wien). Übrigens schriebb Franz Kafke „Der Prozeß„, nachdem der Grazer Kriminologe Hans Gross seinen Sohn Otto auf diese Weise einsperren ließ.

