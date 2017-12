Wie Mord von Afghanistan nach Deutschland kommt

Ein angeblich 15jähriger aus Afghanistan ersticht seine 15jährige deutsche Exfreundin – zund schon steht alles Kopf. Manche werfen den Eltern des Mädchens gefährliche Naivität vor, weil sie den Burschen in ihre Familie aufgenommen haben, andere empören sich über Beschwichtigungen im Mainstream. Doch ob der Bursche nun 2002 oder etwas früher geboren ist, hängt sein Leben mit dem sogenannten Krieg gegen Terror zusammen, dem US-Angriff auf Afghanistan 2001. Damit wir uns nicht falsch verstehen: wenn wir sagen, wäre ich nicht dorthin gegangen für diesen Job, hätte ich die oder den nie kennengelernt, ist es etwas vollkommen anderes. Wenn Kriege von Zaun gebrochen oder Länder destabilisiert und Migrationsströme ausgelöst werden, wird der Einzelne zum Spielball und hat nur mehr wenig Wahlmöglichkeiten. Nun aber betrachten fast alle den Mord in einem Drogeriemarkt, wo sich die beiden zufällig begegneten, als isoliertes Ereignis ohne Umstände und Vorgeschichte.

Medien, die keinen Wert auf Nationalität legen bzw. den Namen des Jugendlichen nicht erwähnen, weil es sich um eine Beziehungstat unter Minderjährigen handelt, ziehen (bewusst?) jede Menge Zorn auf sich (man denke auch an die Schutzarmbänder-Farce zu Silvester). Ohne etwas zu verniedlichen mag man sich fragen, ob der Krieg, an dem Deutschland beteiligt ist, nicht irgendwann doch nach Hause kommt. Und sei es, dass ein Bursche sonst nie den Weg nach Deutschland gefunden hätte, von seinen Prägungen in Afghanistan einmal abgesehen. Besonders empört sind die Menschen, für die politisches Interesse bislang Luxus war und die es lieber anderen überließen, gegen die Kriege der USA aufzutreten. Sie kritisieren zwar den Mainstream, sind aber kaum bereit, denen den Rücken zu stärken, die hier Flagge zeigen und Kriege ablehnen.

Es scheint, dass beide Seiten naiv waren, sowohl die „Willkommensklatscher“ als auch deren Gegner, denn sie wollten gleichermaßen nicht wahrhaben, dass internationale Migration nicht auf einem leeren Feld stattfindet und keine angepassten oder anpassbaren Menschen zu uns kommen. Wer eifrig willkommen heißen wollte, gefiel sich in der Illusion, dass alle dankbar den hier scheinbar allen zur Verfügung stehenden Wohlstand in Empfang nehmen können. Meist kam nur von Betroffenen selbst ein Hinweis auf die NATO und ihre Kriege, denn das blendet „die“ Zivilgesellschaft ja lieber aus. Viele begreifen nicht, dass man Zusammenhänge verstehen kann, ohne Verständnis für Taten zu haben, dass man konsequentes Vorgehen gegen jede Gewalt will und dennoch nicht meint, plötzlich seien Migranten aus heiterem Himmel da. Dass ein Mann egal welchen Alters und welcher Herkunft schon mal eine Frau bedroht hat und nichts passiert, ist auch keine große Überraschung und hat nicht mal direkt mit dem Hintergrund des Täters zu tun.

Die isolierte Empörung kommt mir so vor, als würden beide Seiten ausblenden, wie „westliche Werte“ verbreitet werden und sich nur darüber streiten, ob wir z.B. einen jungen Afghanen vor unserem Plasma TV im Wohnzimmer haben wollen oder nicht. Bezugspunkt sind ganz klar jene „Werte“ und der (auch auf Raub beruhende) Wohlstand, der so sehr für unser Gesellschaftssystem spricht. Besonders brutale / tragische Taten eignen sich auch gut dafür, vom wahren Ausmaß der Gewalt abzulenken, das Hunderttausende aus leidvoller Erfahrung kennen. Und zwar weniger, weil sie mit anderen handgreiflich in Streit geraten, sondern weil ihnen ökonomisch zugesetzt wird, weil man ihnen ihre Rechte und ihre Menschenwürde nimmt. Auch ohne Taten zu entschuldigen muss man sich einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn deine Heimat von den USA angegriffen wird (was auch unsere, mit anderen Mitteln, wird).

Die AfD auf Twitter

Es mag sein, dass entwurzelte Afghanen dies mit Gewalt kompensieren, während nach dem Kosovokrieg der Drogenkonsum in Serbien anstieg (und Krebserkrankungen bedingt durch Depleted Uranium-Munition). Und es werden sich Iraker, Syrer und Libyer mehr als daneben benehmen, die aus ebenfalls attackierten Ländern kommen. Vom anderen Frauenbild abgesehen (was für den Irak und Syrien teilweise gilt und in Afghanistan einst anders war) haben diese Männer gelernt, dass der Westen seine eigenen Werte am allerwenigsten achtet, denn dann hätte er ihre Länder nicht überfallen. Nun ist es unser gutes Recht, nicht die halbe Welt als Gast aufzunehmen u.a. Anbetracht genug einheimischer arm Gemachter. Aber wir sollten auch dafür sein, dass andere Länder in Ruhe gelassen werden und selbst über ihre Rohstoffe verfügen können. Islamisierung bricht auch nicht ganz plötzlich aus als Beweis für die unglaubliche Rückständigkeit anderer Weltgegenden, sondern wird gefördert – wie man auch daran sehen kann, dass der IS im US-Gefangenenlager Camp Bucca im Irak gegründet wurde.

Schon vor Jahren wunderten sich einige, dass Organisationen wie Amnesty zwar für Menschenrechte sind, jedoch nicht gegen die größte Menschenrechtsverletzung Krieg. Spätestens seit den regime changes der letzten Jahre ist aber klar, dass die humanitäre Agenda nicht Menschenrechte an sich meint, sondern beliebig eingesetzt wird. Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land bleiben dabei stets aussen vor, was für die gesamte sogenannte Zivilgesellschaft gilt. Gegen Krieg war man dann am Höhepunkt der Masseneinwanderung 2015 auch bloss so ganz allgemein, ohne je konkret zu werden. Gleiches gilt für die vom Westen mit herbeigeführten Zustände in Afrika, die zu einer weiteren Auswanderungswelle führen. Und wenn um einheimische Sozialsysteme gebangt wird, vertröstet man uns darauf, dass die Superreichen ja keine Steuern hinterziehen sollen. Was der Reichtum einiger mit Krieg und Ausbeutung zu tun hat, gehört dann schon wieder in den Tabubereich. Was nochmal den Mord in Kandel betrifft (den man als Totschlag behandelt), so reagieren viele nach Schema, wenn sie die Jugend des Opfers besonders betrauern, als ob nicht auch ältere Tote zu bedauern sind. So ein „Fall“ macht gerade in der selbstgerechten Empörung deutlich, dass es immer und überall passieren kann, und dieser Effekt ist ja beabsichtigt. Wer denkt da noch daran, dass er oder sie Spekulationen über ein nicht bekanntes Mädchen anstellt, das vielleicht mit 15 naiv gewesen sein mag?

Film über die US-Airbase Ramstein Der Tod kam nicht aus Afghanistan nach Deutschland, ohne etwas mit Deutschland zu tun zu haben, denn die US-Airbase Ramstein ist eine unverzichtbare Relaisstation im Drohnenkrieg. Hier wird der oben eingebundene Film kurz beschrieben: „Während ganz Europa von einer Flüchtlingskrise abgelenkt ist, in deren Folge immer mehr EU-Staaten politisch nach rechts rücken, bereitet sich die NATO mittels massiver Aufrüstung in Osteuropa offensichtlich auf einen Krieg gegen Russland vor. Und wie lief eigentlich noch mal genau der Machtwechsel in der Ukraine ab? Bundeskanzlerin Angela Merkel, die vor den Vereinten Nationen erklärt hat, die Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, regiert mit dem EU-Türkei-Abkommen gefährlich an der erlebten Realität der Kriegsflüchtlinge vorbei. Denn die wahren Fluchtursachen schlummern, von der öffentlichen Meinung immer noch weitgehend unbeachtet, auf einem Luftwaffenstützpunkt der USA, im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland bei Ramstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz.“ Die Drohnentoten in Ländern wie Afghanistan, Pakistan oder Jemen bleiben bei uns unbekannt, man findet ihre Namen nur in Medien vor Ort, wenn überhaupt. Aber man weiss, dass vor allem Personen erwischt werden, die nicht mal auf Terrorlisten stehen. Es wird auf der Grundlage von Algorithmen getötet, und da der Bauer in Pakistan weniger wert ist als ein Mädchen in Deutschland, spielt es keine moralische Rolle. Die dafür technisch verantwortliche Branche ist stolz darauf, auf der Basis von Metadaten zu killen (c Ex-CIA-Chef Michael Hayden), und man konnte sie vor der österreichischen Wahl im Herbst beim Stelldichein mit Ex-Bundeskanzler Christian Kern antreffen. Eingeladen wurde u.a. der CEO der von CIA und FBI gegründeten Firma Palantir Technologies, die nicht als einziges Unternehmen zumindest halbgeheimdienstlich ist. Smart Technologies und Start Ups sind ein Bereich, der in Israel und in den USA einiges mit den Diensten zu tun hat, was uns dann auch wieder zu dem bringt, das auf der Basis von Algorithmen möglich ist. Sarkastisch könnte man fragen, welche westlichen Werte sich im Töten per Joystick verkörpern oder welches zivilisierte Frauenbild es ist, Mädchen zu Krüppeln zu bomben oder ihre Mütter und Grossmütter aus der Ferne zu ermorden.

Advertisements