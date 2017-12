Angriffe auf Juden – und alle sehen weg?

Es gibt keine moralischen Grenzen für Instrumentalisierte, die den öffentlichen Diskurs bestimmen. Nicht einmal Drohungen gegen Juden und Israel, nicht einmal ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge bringen es zuwege, dass Welcomer eigenständig reagieren. Hingegen wird so getan, als sei in Wahrheit Donald Trump für Ausschreitungen verantwortlich, da er Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennt. Damit setzt er allerdings nur um, was vor ihm schon Bill Clinton, George Bush und Barack Obama versprochen haben und es entspricht historischer Wahrheit. Damit muss man nicht einverstanden sein, aber es ist kein Naturgesetz, wie in Wien vor die US-Botschaft zu ziehen und „Schlachtet die Juden“ zu rufen oder wie in Berlin deren Tod zu fordern und Flaggen zu verbrennen. Muslimische Männer, ohne diese unter Generalverdacht zu stellen, können sich beispielsweise an muslimischen Frauen orientieren oder an der Mehrheitsgesellschaft. „Antifa“ findet übrigens den Schutz jüdischer Mitbürger nicht wichtig, sondern liefert sich Auseinandersetzungen mit der Polizei wie in Leipzig.

Die deutsche Politik tut, was sie noch am besten kann, sie appelliert verbal, ohne Taten folgen zu lassen. Mobs, die Allahu Akbar rufen, den Tod von Juden fordern und zum Jihad aufrufen, braucht nämlich niemand und man sollte abschieben, wen man abschieben kann, denn es ist sehr wohl bekannt, dass diese Probleme erst durch die Massenzuwanderung eskalierten. Es wird auch berichtet, dass Demonstrationen, die von Bündnissen getragen wurden, wie in München von radikalen Palästinensern gekapert wurden. Während Medien wie der „Standard“ nicht müde werden, vor der kommenden schwarzblauen Koalition mit Rechtsextremismus-Verdächtigungen zu warnen, suchte man die jüngsten Ereignisse vergebens auf seiner Startseite und musste sich schon zum Boulevardblatt „Kronen Zeitung“ begeben, das angemessen berichtete. Auf dem Portal der Austria Presse Agentur ein ähnlich gespenstisches Bild: wir finden nichts vom Mauthausen Komitee, nichts von SOS Mitmensch, nichts von den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern, nichts von den Grünen usw., sondern nur eine Presseaussendung der FPÖ, die wegen der Demo in Wien die Staatsanwaltschaft einschaltet.

Berlin

Es ist eine verkehrte Welt, denn zugleich planen Aktivisten, die ihrem Selbstverständnis nach Antifaschisten sind, Kundgebungen zur Angelobung der neuen Regierung am „Tag X“. Da man „refugees welcome“, gemeint muslimische Männer als illegale Einwanderer, erfolgreich als eine Art Wiedergutmachung für Naziverbrechen eintrichtern konnte, ist nicht verwunderlich, dass die aktuelle Entwicklung kein Entsetzen, keine Abscheu und vor allem kein Handeln auslöst. Es wäre wohl zu schlimm zu begreifen, dass das Ausrauben, in Ghettos einsperren und dann Deportieren und Ermorden von Juden nicht ungeschehen gemacht wird, indem man Antisemiten mit milden Gaben überhäuft. Deshalb wird auch ausgeblendet, dass dieser Antisemitismus immer wieder sichtbar wird – schon bisher bei Kundgebungen, aber auch in besorgniserregenden Berichten z.B. aus Moscheen. Dass die verführten Welcomer – als Nachfahren der Verführten vom März 1938? – keinen Begriff vom Begriff Antisemitismus haben, wurde auch im Wahlkampf deutlich. Da sollten die Machenschaften des israelischen Beraters Tal Silberstein aus Angst vor Antisemitismus-Vorwürfen lieber nicht zu genau untersucht werden, obwohl es da frei nach Viktor Frankl um die einzigen „Rassen“ ging, die es gibt: gute und schlechte Menschen.

Wien

Man beachte, dass sich damals viele über die deplatzierte Formulierung „Silberstein-frei“ empörten, die jetzt zu „Schlachtet die Juden!“-Rufen in Wien schweigen. Was wäre, wenn dieser Mob zur Tat schreitet? Dann wäre nicht nur Wien (wieder) judenfrei, und die vermeintlichen Antifaschisten wären noch damit beschäftigt, alle Versuche abzuwehren, angeblich „Schutzsuchende“ im Zaum zu halten. Wahrlich erhellend ist eine Analyse der Art und Weise, wie das ZDF am 6. Dezember mit Trumps Entscheidung umging, denn alle behauptete Kompetenz des Senders war mit einem Mal weggewischt: „‚Pulverfass Nahost‘ kommentierte eine Stimme aus dem Off gleich zum heute-Auftakt. Nach ein paar aktuellen Nachrichtenbildern soll ein ‚historischer Rückblick‘ des ZDF-Redakteurs Volker Duczek die Zuschauer über die Hintergründe des Streits um Jerusalem aufklären. ‚1993 ein Bild, das um die Welt geht‘, heißt es dort: ‚Palästinenserpräsident Abbas schüttelt die Hand des israelischen Präsidenten Rabin.‘ Es dürfte schwer sein, mehr Unfug in einem einzigen Satz unterzubringen. Denn derjenige, der auf dem dazugehörigen Archivbild von 1993 unter den Augen Bill Clintons Rabins Hand schüttelt, ist natürlich nicht Präsident Abbas (der spielte damals noch gar keine Rolle), sondern PLO-Chef Yassir Arafat. Seinerzeit gab es auch keine palästinensische Autonomiebehörde mit einem Präsidenten an der Spitze. Und Rabin war nicht der israelische Präsident, sondern Premierminister. Spätestens an dieser Stelle dürften sich sehr viele Zuschauer gefragt haben, womit eigentlich genau das ZDF seine Nahost- und überhaupt seine Nachrichtenkompetenz begründet. Über den Sender schwappte eine Welle von Spott, unter anderem auf der Achse des Guten.

Die Stelle war der Redaktion so peinlich, dass sie den Kommentar für die Ausgabe des heute-Journals in der Mediathek teilweise neu sprechen ließ, dieses Mal mit den richtigen Namen und Bezeichnungen.“ Und selbst da machte man noch Fehler, da Jerusalem zur „israelfreien Stadt“ wurde. Übrigens betreute die Berliner Polizei die Demo durchaus freundlich, bei der Araber den Tod der Juden forderten. Es gibt tatsächlich Menschen, die kein entschiedenes Vorgehen wollen und von anderen gefragt werden müssen, ob ihnen bewusst ist, was sie da sagen. Nebenbei brauchen wir neuerdings manchmal mit Geschenkpapier getarnte Betonblöcke vor Weihnachtsmärkten (die wir Wintermärkte nennen sollen) und müssen Anschläge auf diese befürchten (und wir diskutieren über den Nikolo in Kindergärten oder doch nicht). Und der zukünftige Vizekanzler Heinz Christian Strache wird dafür gemaßregelt, dass er die österreichische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will. Deutschland, Österreich und Schweden sind die beliebtesten Länder bei Muslimen, die mit der Flüchtlingsmasche kommen und nicht vorhaben, zum Sozialstaat positive Beiträge zu leisten. Es passt daher ins Bild, dass es auch in Malmö Ausschreitungen gab, bei denen gebrüllt wurde „wir wollen unsere Freiheit zurück und wir werden die Juden erschießen“. Die Polizei ist mit Gewalt jeder Art schon länger überfordert und sagt, dass Juden in Malmö immer zumindest latent bedroht sind.

Malmö

Es wird für Juden immer dann gefährlicher, wenn sich etwas im Nahen Osten tut – und dass Israel weitere Schritte setzt, nachdem der US-Präsident von Anerkennung spricht, war zu erwarten. Premier Benjamin Netanjahu verlangt jetzt von der EU, dem Beispiel der USA zu folgen – werden die angeblichen Antifaschisten, die selbsternannte Zivilgesellschaft, die Politik tatenlos zusehen, wenn die Mobs in unseren Städten wieder auf der Strasse sind? Man greift besser zu israelischen Zeitungen, da „unsere“Medien den versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Göteborg herunterspielen und dabei gerne auf Regen verweisen, der Schlimmes verhinderte: „As this is being written, a group of Jewish teenagers are hiding in the basement of the Great Synagogue in Gothenburg, Sweden. They were supposed to have a party tonight, but instead they hide in fear, after their place of worship was firebomb by as of yet unidentified perpetrators.The media is already reporting this as a probable protest against US President Donald Trump’s decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital, and thus they are excusing the act. They do that all the time in these parts. They watch as the Jewish minority is persecuted and then they find a reason, political or historical, to make the battered J ew an accessory to the crime against him.“

Es gibt keine echte Überzeugung, keine wirkliche Werthaltung bei denen, die Definitionshoheit über Antisemitismus und Menschenrechte bekommen haben. Zwischen uns und den jubelnden Massen am Wiener Heldenplatz im März 1938, die dann ihre jüdischen Mitbürger quälten, liegt keine Barriere. Denn der Faschismus wird sich Antifaschismus nennen, wenn er wiederkommt, bzw. ist er nie verschwunden, da es in vielen Bereichen einfach weiterlief, etwa in der Justiz, in Spitälern, in der Fürsorge, bei Anwälten und Psychiatern. Organisierter Kindesmissbrauch, der Raub von Kindern aus Familien, der Diebstahl des Eigentums von dafür extra entrechteten Erwachsenen nach Vorbild der Arisierungen im Dritten Reich nehmen Ausmaße an, die von dem meist strohdummen Strohmännern und -Frauen, die bei Bedarf „Welcome!“ oder „#ausnahmlos“ schreien, auch dann nicht erkannt werden, wenn es jeder Unvoreingenommene sofort versteht. Wenn Hunderttausende schon schutzlos sind, wer wird dann Juden schützen, von denen es wieder mehr in Österreich und Deutschland gibt? Zumal man Salafisten und andere Islamisten ja nur „beobachten“ kann und daher zusehen muss, wie ihr Einfluss stetig zunimmt. Es ist übrigens auch der „böse“ Trump, der aus dem UN-Pakt zur Massenzuwanderung aussteigen wird…

