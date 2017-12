Armut ist kein Weihnachtsmärchen

Je näher Weihnachten rückt, desto mehr wird geheuchelt und desto härter wird es für Menschen, die nicht mithalten können. Zum Märchen gehört, dass es nicht um Materielles geht, wenn sich in Wahrheit bei Armen (arm gemachten), sozial Geschwächten und Entrechteten alles um Alltagsprobleme dreht, die mit Geld zu tun haben. Dennoch ist die wichtigste nichtmaterielle Voraussetzung die Bereitschaft, anderen auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen zu helfen. Viele beruhigen aber ihr Gewissen mit Spenden an Organisationen, die wie verstopfte Gießkannen auch angesichts massiver staatlicher Zuwendungen wirken. Ein immer größeres Heer von Sozialarbeitern und Beratern aller Art wird auf Menschen losgelassen, die lieber ihren Anteil an den dafür verrechneten Kosten hätten. Niemand will ins Sozialsystem einbezahlen und den Staat am Laufen halten, damit dann, wenn sie oder er in Not ist, zu Sozialkonzernen umverteilt wird.

Bezeichnend ist auch, dass die meisten nicht die geringste Vorstellung von Armut haben, die sich ihnen allerdings selten aufdrängt, weil Arme tunlichst vermeiden, durch ein Anders Sein aufzufallen. Das ist Überlebensstrategie, denn viele sind so gleichgültig und kalt oder haben so wenig Empathie und Abstraktionsvermögen, dass man vor ihren Augen sterben kann und sie würden frohe Feiertage wünschen oder die Nummer der Caritas aufschreiben. Besonders daneben ist die Politik, und zwar ohne jede Ausnahme, was ein Zitat eines Ex-Politikers, des CSUlers Peter Gauweiler gut auf den Punkt bringt: „Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politiker nicht machen, was sie wollen, sondern dass sie überhaupt nichts machen, dass überhaupt nichts passiert, und dass nur so getan wird, als passiere etwas, und sich alle im Kreise drehen.“ Sie nicken aber brav z.B. den ESM oder die Griechenland-Rettung (von der hungernde und obdachlose Griechen nichts haben) ab, auch wenn sie erst spätnachts Papiere auf Englisch bekommen. Würden sich etwa die 183 österreichischen Abgeordneten drängender sozialer Probleme annehmen, könnte jeder und jede eine Anfrage zu „Fällen“ stellen und dies gemeinsam medial kommunizieren.

Wenn verhöhnte Opfer von Gewalt in der Kindheit in Heimen oder in kirchlicher Obhut, die Opfer der Sachraubwaltermafia (Arisierung 2.0) oder vergewaltigte Frauen (egal woher die Täter stammen) so eine Stimme von Volksvertretern erhalten, kann man vieles rasch ändern. Soaber wird auf die Pläne der neuen Regierung, Hartz IV einzuführen, nur mit leerer Empörung vs. Sozialneid reagiert. Und wenn sich die Facebookgemeinde darüber fetzt, ob es in diesem oder jenem Kindergarten einen Nikolo gab oder nicht und wo Weihnachten auch so heißt, vergessen fast alle, den Sinn von Weihnachten zu leben. Gar nicht so wenige Muslime feiern Weihnachten, und das nicht, weil es im Grunde synkretistisch ist, sondern weil sie Feste und Dekoration lieben. Manche haben vergessen, dass Jesus als Issa auch bei Muslimen als Prophet gilt oder dass es orthodoxe Traditionen gibt, die mit dem Islam gut auskommen, solange der Westen nicht seine „Werte“ durchsetzen, i.e. Zugriff auf Rohstoffe haben will. Migration hat einen Nebeneffekt, an den man oft nicht denkt: viele verstehen aus unserem System gefallene Menschen wohl besser, da sie selbst mit wenig kamen und von unten anfangen mussten. Caritas und Co. werden so auch zu Wegbereitern von Sozialabbau, da eher die Mindestsicherung abgeschafft wird als Steuerflucht zu verhindern.

Was aber gar nicht geht, ist ein Ausspielen einheimischer Not gegen Asyl, das inzwischen nur mehr wenig mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun hat. Einige FPÖ-Fans wollen das nicht glauben, es ist aber traurige Tatsache, dass auch Innenminister Herbert Kickl leerstehende Quartiere nicht für Obdachlose öffnen will. Dies ist nicht nur ein Problem auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesländern und Erfahrungen z.B. in Deutschland vergleichbar. Da sollte die Frage einsetzen, wer dies vorgibt und was man gemeinsam dagegen unternehmen kann. Inzwischen ist der virtuelle Protest immer stärker, wenn von Caritas und Co. die Rede ist, und viele spenden zumindest nichts mehr, wissen aber nicht unbedingt, wie sie Menschen direkt helfen können. Deshalb dachte ich, es macht Sinn, auf Facebook dazu aufzurufen, sich auszutauschen, ohne dass jeder öffentlich sagen muss, warum er oder sie in Not ist. Außerdem sind oft die besonders hilfsbereit, die es selbst schwer haben – und es hat sowieso jeder und jede etwas auf nichtmaterielle Weise zu geben. Was „die“ Zivilgesellschaft betrifft, geht es um handfeste finanzielle Interessen und darum, Druck auf den Staat für noch mehr Cash zu machen, zugleich aber einheimischen Armen zu unterstellen, sie seien auch für Zuwanderung ohne Grenzen. Es wird im Gegenteil von Menschen in Not auch noch erwartet, mit allen solidarisch zu sein, die ja erst hierher kommen müssen.

Ich habe bewusst kein Krippen- oder Christbaumbild verwendet, sondern eine zu Weihnachten verkaufte Figur, die auch „heidnisch“ sein könnte, denn der Ursprung unseres Festes liegt auch in vorchristlichen Traditionen. Zur Kirche sei gesagt, dass diese Meldung bezeichnend ist: „’35.000 Euro im Monat für den Kardinal. Neuer Skandal im Vatikan für Papst Franziskus. Der Freund und Berater von Franziskus, Oscar Rodriguez Maradiaga, predigte den Pauperismus, erhielt aber eine halbe Mission im Jahr von einer Universität von Honduras.‘ So berichtete gestern das Wochenmagazin L’Espresso über die Extra-Einnahmen eines der engsten Vertrauten von Papst Franziskus, von Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, den ehemaligen Vorsitzenden der Caritas International, der sich unter dem derzeitigen Pontifikat als besonders intensiver Armutsprediger einer ‚armen Kirche für die Armen‘ hervortat und der sich zuletzt sogar als potentieller Nachfolger von Papst Franziskus in Stellung brachte.“

Es geht leider immer darum, die Politik unter Handlungszwang zu setzen, ohne dabei an wirklich sinnvolle Maßnahmen zu denken. Wenn die Caritas „den Skandal des Hungers an die große Glocke hängen“ will, sollte sie bei sich selbst anfangen und aufhören, größter privater (vom Staat finanzierter!) Arbeitgeber zu sein, der für Arme nur Brosamen übrig hat. Und wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht, müsste ein Ende der bisherigen EU-Agrarpolitik und der „Toleranz“ gegenüber Diktatoren das Ziel sein. Caritas heisst auch schlechte Bezahlung für Mitarbeiter/innen (und Großzügigkeit bei Chefs) und zudem das Privileg von freiwillig für einen Sozialkonzern Tätige, die so immerhin mit Menschen in Berührung kommen, denen sie privat helfen können. Systematisch und wohlkalkuliert wird Neid unterstellt, wenn vor den Folgen illegaler Einwanderung (die als „Flucht“ behandelt wir) für das Sozialsystem gewarnt wird. Zudem gibt es viele Beispiele von Förderung illegal Eingewanderter, die ohne Beispiel im Umgang mit Einheimischen sind, bei denen egal ist, wie sie über die Runden kommen. Offenbar können sich viele nicht vorstellen, dass Hunger nicht Hunger nach den Feiertagen ist, sondern Hunger jetzt und Obdachlosigkeit auch bedeutet, jetzt kein Dach über dem Kopf zu haben.

Wenn leerstehende Asylunterkünfte geschlossen bleiben müssen, sind diejenigen ja schon glücklich zu nennen, die einen Schlafplatz, aber sonst nichts mehr haben. Während man aber bei „Schutzsuchenden“ versteht, dass eigene vier Wände etwas ganz anderes sind und viel mit Sicherheit und Anerkennung zu tun haben, blendet man dies bei Einheimischen aus. Das geht so weit, dass die Arisierer unterstützt werden, die 10.000en, die sie zu diesem Zweck zwangsentrechten, ihre Wohnungen und Häuser stehlen. Nur echte Zivilgesellschaft wird es zuwege bringen, Obdachlose wirklich umfassend zu versorgen, doch auch in der gegenwärtigen Situation kommt es auf den Umgang mit Menschen an. Ich war einmal und dann nie wieder bei einer Caritas-Pressekonferenz zum Homeless World Cup und fand es furchtbar, wie fußballspielende Obdachlose vorgeführt wurden. Wer anderen eine Stimme geben will, mag motiviert sein, läuft aber immer Gefahr, sich zum Obermenschen zu machen, der Untermenschen beschreibt. Deshalb ist es auch wichtig, über Rahmenbedingungen und politische Zusammenhänge, über Korruption, Kriminalität und Vertuschung zu sprechen, um Individuen ihre Würde zurückzugeben, die angehalten werden, sich selbst zu beschuldigen. Dazu gehört auch, sich recht naiv zu finden, wenn man vor Jahren noch dachte, in einem Rechtsstaat zu leben oder zu meinen, dass in Österreich niemand hungern und auf der Straße sein müsse.

In einem Land, das als reich gilt, liegt es nicht nahe, aus Armut heraus Selbstbewusstsein zu zeigen, doch wenn wir an die Menschen anderswo denken, dann gelingt es ihnen. Mit mehr Besitz als in ärmeren Ländern können wir hier einander aber noch leichter helfen und auch unsere Fähigkeiten einander zur Verfügung stellen. Sant’Egidio in Rom macht es richtig, denn diese katholische Gemeinschaft hat nicht nur einen Führer für Obdachlose und Bettler herausgegeben, sondern bewirtet sie in ihrer Mensa wie in einem Restaurant: Durch den Tischservice wolle Sant’Egidio den Obdachlosen zeigen, dass sie trotz ihrer Armut gleichwertige Menschen mit der gleichen Würde seien. ‚Das ist uns wichtig, und das hat auch Papst Franziskus gesagt, als er in unserer Mensa zu Gast war: Helfer sollen nicht auf Bedürftige herabblicken, sondern sollen mit ihnen eine Gemeinschaft sein.'“ Eine Frage der Gleichwertigkeit sind auch nichtmaterielle Angebote an Helfende (wobei auch Ärmere Dinge haben können, die Reichere suchen), und da gibt es ein weites Feld.

„Laut einer aktuellen Auswertung des Berliner Robert-Koch-Instituts sind Akademiker ab 45 mittlerweile die größte Risikogruppe für Alkoholsucht“, schreibt der „Standard“ und erfährt von Michael Musalek (Anton Proksch-Institut): „Gerade in den akademischen Berufen ist der Erfolgsdruck massiv gestiegen. Es wird überall eingespart – gleichzeitig muss die gleiche Arbeit geleistet werden. Das betrifft Akademiker besonders, weil man ihnen zuschreibt, dass sie das auch aushalten. Geistige Arbeit gilt als weniger anstrengend. In der Regel sind es außerdem attraktive Berufe, die man gerne macht. Und wenn etwas Spaß macht, geht man eher über seine Grenzen – was viele durch Trinken zu kompensieren versuchen.“ Ein Faktor dabei ist, dass Erfolg und Leistung immer weniger zusammenhängen, was für Streß sorgt; somit sind die (Gut)Verdienenden ja gar nicht so sehr auf der sicheren Seite, wie es aus der Underdog-Perspektive aussehen mag. Die Welt der Obdachlosen und die der Abhängigen berührt sich übrigens z.B. im S’Häferl in Wien, wo es nicht nur warme Mahlzeiten gibt, sondern auch Ansprache, die etwa Menschen in Drogenersatzprogrammen suchen.

Man mag sich wundern, da Wien eine Großstadt ist, aber wer nicht in ein Lokal gehen will, hat abends zu Weihnachten kaum Möglichkeiten, unter Leuten zu sein, wenn er nur nicht allein sein möchte. Kann man aus der Belastung der Armut heraus passender Gesprächspartner für eine gehetzte Person mit gutem Job sein, die drauf und dran ist, Alkoholiker/in zu werden? Dieses fiktive Beispiel zeigt, dass Arme (Erwerbslose, Working Poor, Minipensionisten, Zwangsentrechtete) Wohlhabenderen sehr wohl etwas bieten können, dass diese brauchen und das sie nicht kaufen können. Schließlich sind die von Musalek beschriebenen Menschen auch Meister darin zu verdrängen und zu kompensieren dort, wo sie sich verstellen müssen, was oft auch in bestehenden Beziehungen gilt. Wir müssen auch Politiker so einordnen, die aber mitverantwortlich sind für Not, die sie erkennen könnten, wenn sie es nur wollten. Sie gaukeln uns mit Sammlungen für „Licht ins Dunkel“ vor,. dass sie eh helfen – in Wahrheit wird so nur ein Apparat geschaffen, der zwischengeschaltet ist. Dabei spielt verschleierende, politisch korrekte Sprache eine Rolle, die Dinge nicht beim Namen nennt und damit Nichtdiskriminierung vortäuscht, aber in Wahrheit Zustände unsichtbar macht.

Ich bin keine Journalistin, die abstrakt über etwas schreibt, nur weil ich auch analysiere, denn ich bin selbst betroffen. Ich habe in heiklen Bereichen recherchiert und Hintergründe aufgedeckt, wurde und werde mit allen Mitteln bekämpft. Wenn zu Weihnachten suggeriert wird, es käme ja auf Werte und nicht auf Geld an, kann ich nur sagen, das Geld letztlich doch alles ist. Wenn ich keines habe, brauche ich die „Gnade“ von Menschen, die welches haben, so einfach ist das. Und wie viele andere musste ich lange so tun, als könnte ich mit anderen mithalten, da Armut ein Stigma ist. Wenn man Menschen von finanziellen Ressourcen abschneidet und sie ihr Menschsein nicht aufgeben, nicht zur Untätigkeit verdammt sein, das bleiben wollen, was sie ausmacht, tötet man sie. Ich habe Zusammenhänge erkannt und dargestellt, die ich früher nur ahnte, und betrachte dies als Waffe für uns alle. Und ich weiss, wer der unglücklichste Politiker Österreichs ist, der heute zwar an der Oberfläche feiern kann und nicht wohnungslos und arm ist, aber allen Theater vorspielt. Ich weiss auch, dass es absolut nichts gibt, was ihn dazu bringt, sein Verhalten zu ändern, aufzustehen und authentisch zu sein – egal was anderen angetan wird. Sehr schlechte Erfahrungen machte ich puncto Menschlichkeit auch mit Kirchenvertretern, aber da bin ich nicht die Einzige.

