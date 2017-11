Es reicht! Offener Brief an die Caritas

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist der Prozess gegen einen „Flüchtling“, der eine Frau in einem Park vergewaltigen wollte und finanzielle Unterstützung von der Caritas für Bordellbesuche verwendete. Daher schreibe ich an Caritaspräsident Michael Landau:

Sehr geehrter Herr Landau,

Immer wieder werden von der Caritas betreute oder finanziell unterstützte junge Männer straffällig, denen auch die Caritas selbst und andere Organisationen durch Rechtsberatung zu Aufenthaltstiteln verholfen haben. All dies bezahlt mittelbar und unmittelbar der Staat, gegen dessen legitimierte Vertreter Sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit auftreten. Dabei verwenden Sie die Bedürftigkeit anderer dazu, sich moralisch denen überlegen zu fühlen, die Ihren Asyl- und Sozialkonzern mit noch mehr Millionen fördern sollen. Am meisten lässt sich mit Flüchtlingen verdienen, die dies nicht sind, wenn man die Genfer Flüchtlingskonvention anwendet, und zwar auch hinsichtlich politischem Kleingeld. Dabei sind Sie immer dann auf Tauchstation, wenn einer Ihrer Schützlinge Frauen belästigt oder zu vergewaltigen versucht. Jüngst erfuhr die Öffentlichkeit durch ein Gerichtsverfahren, dass die Caritas einen Nichtsnutz mit 200 Euro zusätzlich zu 600 direkter staatlicher Unterstützung finanziert, damit er ins Bordell gehen kann. Er suchte eines Tages einen Park mit der Absicht auf, eine Frau zu vergewaltigen, die sich wehren konnte und der andere zum Glück zu Hilfe kamen.

Als drei „Flüchtlinge“ eine junge Frau am Praterstern vergewaltigten, hätte die Caritas eigentIich auf die Burschen aufpassen müssen. Wir dürfen gespannt sein, welche Caritas-Verbindungen sich bei den „Sittenwächtern“ finden, die eine Badende mit Vergewaltigung bedrohten. Es ist keine Überraschung, dass sie dank intensiver Rechtsberatung alle einen positiven Asylbescheid haben. Und natürlich gibt es immer wieder Gewalt untereinander, wie Sie sehr wohl wissen werden. Es kann Ihnen auch nicht entgangen sein, dass echte Flüchtlinge von früher fassungslos und entsetzt sind und daran erinnern, dass sie für alles dankbar waren, sich integrieren und arbeiten wollten und selbst deutsch lernten. Und es ist kein Neid und kein Kleingeist, wenn viele Menschen erkennen, dass Mitbürger in Not durch den künstlich geschaffenen Hype noch weniger Aufmerksamkeit haben. Es appelliert in Wahrheit an niedrigste Instinkte, Vertreter von fälschlich als NGOs bezeichneten Unternehmen medial groß in Szene zu setzen, damit sie der Regierung Druck machen. Sie wenden sich damit um der Gier nach Beachtung willen (also sündhaft Ihrem Glauben zufolge) gegen die staatliche Ordnung und gegen gesetzliche Rahmenbedingungen, wenn sie illegale Masseneinwanderung unterstützen und Staaten abschaffen wollen. Die finanziellen und sozialen Folgekosten, der Zeit- und Energieaufwand vieler fehlt anderswo, z.B. beim Kampf gegen Armut.

Tweet zu einem aktuellen Fall

Warum ist es normal, dass Menschen obdachlos sind? Dass viele im Winter heizen oder essen? Dass viele auch von Vollzeitarbeit nicht leben können? Hingegen wird meist männlichen Zuwanderern ohne jeden Anspruch auf Unterstützung durch diesen Staat ein Rundum-Paket geboten. Und sie danken es mit Diebstahl, Drohungen, Übergriffen. Messerstechereien, Vergewaltigungen und Verachtung für unsere Gesellschaft (nicht zu vergessen Islamismus und Antisemitismus) ist der Eindruck, der leicht entsteht. Weil am 25.11. Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen ist und gerade über das Ausmaß sexueller Gewalt im Sport diskutiert wird: es gibt auch ohne Ihre Zuwanderer aus muslimischen Ländern viel Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft. Sie hängt immer damit zusammen, Frauen nicht zu respektieren, sich nicht um ihre Bedürfnisse zu scheren und ihre Rechte zu ignorieren. Dabei werden auch Regeln, Umgangsformen und Gesetze verletzt, man(n) kommt mit ungeheuer dreisten Lügen durch, weil das Wort einer Frau nicht zählt. Dies ist Alltagserfahrung von Frauen, die gemobbt oder gestalkt werden oder die von Richtern quasi nochmals vergewaltigt oder zusammengeschlagen werden. Dazu gehört auch Gewalt jeder Art gegen Kinder, wie man bei einem aktuellen skandalösen Gerichtsurteil sehen kann.

Vor Weihnachten 2015 gaben ausschließlich Männer als Vertreter von Caritas, Diakonie, Rotem Kreuz, Volkshilfe, Samariter Bund eine Pressekonferenz in Wien. Es ging wieder einmal darum, noch mehr staatliche Mittel für „Flüchtlinge“ aufzuwenden und der Regierung Vorhaltungen zu machen. Offenbar wollte keinem der Herren auffallen, dass die unproblematische Frau, gerne auch mit Kindern, in der Minderheit war und salopp gesagt das Testosteron in der Überzahl war. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass in Ihren Kreisen andere schädigendes Männerverhalten nicht weiter tragisch ist, sondern man(n) immer irgendwie Verständnis hat, solange keine/r umgebracht wird. Jede Frau hat auf die eine oder andere Weise Sexismus und Gewalt erfahren, was umso mehr belastet, je weniger das Umfeld sensibilisiert ist. Was Nicola Werdenigg jetzt über den Schizirkus sagt, gilt auch für den von Ihnen und Ihresgleichen gepushten Flüchtlingshype. Es ist kein Raum da, sich zu wehren, obwohl alle es hätten wissen müssen, denn Wegsehen und heiles Bild nach außen ist die Devise. Deshalb „halfen“ Frauen „Flüchtlingen“, auch wenn sie sich fürchteten oder wenn diese zumindest anstrengend waren, weil sie dachten, jede Frau ohne männlichen „Beschützer“ wolle sie heiraten. Auch Männer, die in Unterkünften freiwillig halfen, berichteten dann von einem Gang durch ein Minenfeld, weil der aufgenommenen Männer (und in der Regel nicht der Frauen) wegen um jedes Handtuch jederzeit ein blutiger Konflikt ausbrechen konnte. Das interessierte Sie ebenso wenig wie die zunehmende Angst der Menschen in Nickelsdorf vor Messerstechereien und dergleichen, weil viele Männer die Religion anderer Männer als tödliche Beleidigung empfanden. Für diese Männer wurden dann überall im Land (und in Deutschland) Unterkünfte geschaffen, die wenn, dann nur unter öffentlichem Druck im Winter für Obdachlose geöffnet werden, sofern sie leerstehen.

Viele Frauen schluckten 2015 ihr wachsendes Unbehagen brav herunter, weil sie für Sie und andere Gralshüter des guten Menschentums die ärgsten Rassistinnen wären, wenn sie sagten, dass es ihnen reicht. Doch nach Monaten des vergeblichen Bemühens um Männer, für die einheimische Frauen wie Fliegendreck an der Wand sind (und unsere Männer oft kaum höher rangieren) warfen sie den Hut drauf. Das kann auch bedeuten, dass sie nicht nur keinerlei Dankbarkeit erlebten, sondern von ihren Ex-Schützlingen bedroht und bestohlen wurden. Der Fall der „Sittenwächter“ siehe weiter oben zeigt auch, dass so oft der Alptraum aller Opfer wahr wird – Täter nur auf freiem Fuß angezeigt, was auch potenzielle weitere Opfer zu Freiwild macht. Auch damit haben Sie einem bereits bestehenden Problem (bei der Justiz, nicht bei der Polizei) zusätzliche Brisanz gegeben. Selbst wenn es sich um Flüchtlinge gemäss GFK handeln würde, wäre der Aufenthaltsstatus nichtig, da sich diese Männer nicht an Gesetze und Anordnungen im Gastland halten, sondern diesem eigene Regeln aufoktroyieren und sie durchsetzen wollen. Hat man je etwas von Ihnen dazu gehört?

Masseneinwanderung wird beworben

Inzwischen wird der Alltag aller verändert, da man mit Terrorwarnungen leben und es normal finden muss, dass Betonblöcke (in Wien in Geschenkpapier gehüllt) Weihnachtsmärkte schützen. Silvester und andere Massenveranstaltungen sind nicht Anlass für unbeschwertes Vergnügen, sondern Grund zur Vorsicht und dazu, sich gerade als Frau mit Trillerpfeife und Pfefferspray auszurüsten. Ich kann noch vieles mehr aufzählen, mit dem wir vor 2015 nicht oder nicht in diesem Ausmaß konfrontiert waren. Doch ich will Sie auch darauf hinweisen, dass Sie bei massiven Menschenrechtsverletzungen an Einheimischen tatenlos zusehen. Dass Pseudo-NGOs um Millionen Euro beraten, wie man ohne Asylanspruch Asyl bekommt, verhöhnt Hunderttausende Einheimische, die selbst oder durch Angehörige in die Fänge jener kriminellen Netzwerke geraten, die Massenenteignungen durchführen. Dabei beginnt der Prozess unerbittlich zu laufen, sobald irgendwer ohne jeden Beweis beim Bezirksgericht eine Entrechtung (Entmündigung) „anregt“. Die Opfer und ihre Familien würden tatsächlich für sie kostenlosen Rechtsbeistand brauchen, doch das gibt es nicht. Auf Help.gv.at kann man sich Anleitung zum Entrechten holen, nicht aber, wie man sich wehrt. Bezeichnender Weise wird dort aber darüber informiert, wie man Asyl in Österreich bekommt und wer einem dabei hilft, etwa die Caritas.

Da die Opfer der Mafia von Bezirksrichtern, Anwälten, Gutachtern zu politisch Verfolgten werden, man ihnen alles raubt, sie traumatisiert und oft auch tötet (und der Justizminister alles deckt), ist das die Bewährungsprobe für Ihrer aller Mitmenschlichkeit. Ich sprach NGO-Vertreter inkl. Caritas auch bei Pressekonferenzen darauf an, machte aber die Erfahrung, dass es Sie alle nicht interessiert. Die Rede ist immerhin davon, dass alle Grundrechte siehe EMRK und EU-Charta verletzt werden, um sich fremdes Eigentum im Stil der NS-Arisierungen einzuverleiben, und zwar Häuser, Wohnungen, Schmuck, Möbel, Aktien, Bankkonten, Renten und die Opfer mittellos zu machen. Dabei sind in der „Menschenrechtsstadt“ Wien Fonds Soziales Wien, Psychosozialer Dienst, Spitäler usw. Komplizen und auch Banken machen gerne mit. Man sieht unter Mittätern Personen und Unternehmungen, öffentliche Stellen, die sich 2015 und danach als besonders „menschlich“ feiern ließen, und es wird auch gerne damit gedroht. Psychologisch mag dies eine Perversion der Nazi-Mittäterschaft der Vorfahren sein, da alles für Fremde getan wird, während Mitmenschen beraubt werden. Es fragt sich zudem, wie die Vertreibung und Ermordung von Juden damit wiedergutgemacht werden kann, dass Muslime aufgenommen werden, die oft offen antisemitisch sind.

Was die erwähnte NS-Wiederbetätigung (Straftaten im Geist des NS, die zu schwerer Körperverletzung führen) betrifft, schreibt ein vor Drohungen ins Ausland geflüchteter Autor gerade an einem Buch und veröffentlicht vorab regelmässig in deutschsprachigen Medien. Johannes Schütz musste alles zurücklassen, auch seine Bibliothek, was ihn mit zahlreichen modernen Naziopfern verbindet, die obdachlos werden und deren Bücher vernichtet oder von Hehlern verscherbelt werden. Der Schirmherr der Enteigner, Justizminister Brandstetter, beteiligt sich ja immer brav an Flüchtlingsaktionen (er ersteigerte z.B. Bild zugunsten des Ute Bock-Vereins und spendete Reinerlös von Weihnachtspunsch im BMJ), hat aber auch als Katholik kein Problem damit, Staatsbürger absoluter Willkür ohne jeden Schutz durch das Gesetz auszusetzen. Ein wohltätiger Punsch im BMJ ist an Heuchelei kaum zu überbieten, wird hier doch gedeckt, dass die Enteigner ihren Opfern auch das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ihrer Rente vorenthalten. Übrigens habe ich – via Twitter und Mails, aber auch tw. in Gesprächen – NGOs und zivilgesellschaftlich aktive Menschen vergeblich auf die Artikel von Schütz, auf eigene Recherchen und auf die anderer hingewiesen.

George Soros auf Twitter

Und während Sie einen „Flüchtling“, der eine Frau vergewaltigen will, mit monatlich 200 Euro für Bordellbesuche unterstützen, sind für Opfer von Naziseilschaften einmalige Zuwendungen der Caritas schon etwas Besonderes. Da Sie und Ihresgleichen ja auch dauernd Gesetze für ihre importierten Schützlinge verändern wollen, damit sie noch mehr Ansprüche stellen können, ein Hinweis: die Opfer der Nazis erstatten immer wieder vergeblich Anzeige z.B. bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, doch derlei wird nicht behandelt. Sie und andere Vertreter von Sozialunternehmen haben es übrigens begrüßt, dass mit dem sog. Erwachsenenschutzgesetz die Arisierer erst recht einzementiert werden, wohl um Schadenersatzansprüche in Milliardenhöhe zu vermeiden. Aber was zählen wohlhabende Witwen, integre Beamte, Richter, Ärzte, Unternehmer, Künstler, Lehrer, Journalisten, Programmierer, Hausfrauen und Mütter und wer noch in die Mühlen der Enteigner gerät, die auch zum Schweigen bringen sollen?

Manche Menschen wunderten sich, dass die Caritas plötzlich zu Kriegen Stellung nahm, wo sie doch zuvor neutral sein und nur „helfen“ wollte. Doch nun ging es darum, Widerstand gegen illegale Masseneinwanderung zu brechen und zu verhindern, dass die Grenzen geschützt werden. Ich versuchte einmal, mit Ihnen darüber zu reden, dass die Regierung nur mit Rückhalt gegen Militärinterventionen und Regime Changes auftreten kann, doch Ihnen war das Thema unangenehm. Es ist kein Zufall, dass konservative Katholiken die Caritas längst als false flag bezeichnen, denn sie reiht sich ein in eine als „weltoffen“ propagierte, von Council on Foreign Relations, Open society Foundations und Co. geformte Haltung. Diesen Zusammenhang verstehen immer mehr Menschen, tun sich aber damit schwer, dass aus reinem Kalkül die Preisgabe nicht nur nationaler, sondern auch persönlicher Identität forciert wird. Noch sind gebürtige Österreicher die Mehrheit, und sie sind auch heterosexuell und leben in Familien bzw. sehen Familie als richtige Lebensform an.

Doch die Kräfte, die Staaten abschaffen wollen, zielen auf Heimatgefühl und Selbstwahrnehmung. Dies wird nicht rein geistig ausgefochten, sondern vor allem durch das Schaffen vollendeter Tatsachen, wie man an Masseneinwanderung und ihren Folgen sehen kann. Wer dagegen auftritt, wird mit der simplen Formel „Wer für das eigene Land, das eigene Volk ist, ist ein Rassist, ein Nazi“ ins Eck gedrängt. Dabei werden ironischerweise die Personen und Gruppen instrumentalisiert, die vom abzuschaffenden Staat direkt und indirekt finanziert werden. Während man ihnen z.B. beim Militär sagen kann, was verdeckte Kriegsführung ist und dass so etwas u.a. 2015 stattfand, sind Sie wie viele andere in die „Obergrenzen sind unmenschlich“-Falle gegangen. Mit einem Minimum an Hausverstand sollte klar sein, dass ein Staat mit begrenzter Fläche, begrenztem Wohnraum, Budget, vorhandenem Staatsvolk usw. mit so einer Forderung zerstört wird.

Die Vorweihnachtszeit eignet sich ideal dafür, sich auf die Begrenztheit von allem zu besinnen, Herr Landau. Denn Einheimische im Not warten nicht darauf, dass jemand SteuerflüchtIinge stellt, sondern sie erwarten von Ihnen, dass Sie aktiv werden und damit auch anderen Vorbild sind. Es geht nicht um mehr Einnahmen für die Caritas, sondern darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Dazu gehört auch, den Massenenteignern das Handwerk zu legen, deren Opfer mit staatlicher Restitution ihr früheres Leben wieder aufnehmen können. Wie Sie auch wissen, sind unter den Pensionisten insbesondere viele Frauen wirklich arm und freuen sich bestimmt, wenn sie anstelle von Möchtegern- Vergewaltigern unterstützt werden. Und dann gibt es z.B. Gewaltopfer, die aufgrund ihrer Traumatisierung arbeitslos werden, was oft Wohnungsverlust zur Folge hat. Im Grunde haben sie es mit Einkehr und Besinnung einfach, Herr Landau, denn ihr Glaube lehrt Bescheidenheit und mahnt zur Nächstenliebe. Bei jedem Menschen, den sie im Stich geiassen haben, weil er kein „Schutzsuchender“ war oder Sie mit „Caritas“ keinen Blumentopf gewinnen konnten, hätte es sich ja um Jesus handeln können…

Advertisements