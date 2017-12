Widerstand und Welcome Refugees

„Widerstand“ wurde für den „TagX“ angekündigt, an dem die türkisblaue Regierung angelobt wird und weitere Tage des „Widerstandes“ sollen folgen. Es ist sicher verlockend, sich wie die Sozialistische Jugend vorzustellen, dass man bislang unorganisierte junge Menschen in eine Struktur einbinden kann, und das jetzt alles das Label „Widerstand“ bekommen kann. Zunächst gilt „Widerstand“ allem, dem man sich nicht fügen will, aber was bleibt auf der Strecke, wogegen kann man nicht ankämpfen und wo ist es nur Schaumschlägerei? Dass „Widerstand“ in ist, sieht man auch an einer schrägen Wahlwerbung der niederösterreichischen Grünen im Star Wars-Stil. Es entbehrt nicht der Ironie, dass einige der Demonstranten gestern auf dem Wiener Heldenplatz letztes Jahr eifrig für Alexander Van der Bellen Wahlkampf machten – auch mit „Widerstands“-Gesten -, der die neue Regierung mit weniger Frust angelobte als Thomas Klestil Schwarzblau im Jahr 2000. Vor einem Jahr wurde vor allem deshalb gegen den neuen Infrastrukturminister Norbert Hofer als Gegenkandidaten Van der Bellens bei der Bundespräsidentenwahl mobilisiert, weil es darum ging, „Widerstand“ gegen Rechts zu leisten.

Damals schrieb ich zur ersten, dann für ungültig erklärten und daher wiederholten Stichwahl: „Drei Tage vor der Wahl wurde unter dem Motto ‚Kein Nazi in der Hofburg‘ demonstriert, eingeladen hatte die ‚Offensive gegen Rechts‘, deren Sprecherin Magdalena Augustin mit Dreadlocks der Sprecherin der mit der ‚Offensive‘ vernetzten ‚Plattform für eine menschliche Asylpolitik‘ Karin Wilflingseder zum Verwechseln ähnlich sieht. Bei den verlinkten Videos wird klar, dass alle eigentlich nur einen Katalog an Begriffen herunterbeten, ohne so recht zu wissen, was denn nun so ‚rechts‘ ist an den Rechten. Statt der erwarteten 2000 TeilnehmerInnen kamen übrigens nur zwischen 300 und 700 je nach Quelle, doch laut Presseaussendung der VeranstalterInnen waren es natürlich 2000.“ Gestern demonstrierten übrigens laut Polizei 5000 bis 6000, was einige stark untertrieben finden. Dreadlocks sind ein gutes Stichwort, denn verfilzte Haare kennen wir zwar auch aus der eurpoäischen Geschichte und in vielen Ländern, in der Gegenwart wurden sie aber durch jamaikanische Rastafari gefragt. Damit besteht erneut Bezug zum Begriff „Widerstand“, doch wenn wir uns damit näher befassen, werden die Forderungen der Dreadlock-Sprecherinnen und einiger Demonstranten ad absurdum geführt.

Dokumentation über Rastafari

Denn die Rastas leisteten tatsächlich Widerstand, da ihre Vorfahren nach Jamaika versdchleppt wurden, um als Sklaven für weiße Herren zu arbeiten. Marcus Garvey war ein Politiker und Publizist und wollte den Schwarzen ihren Stolz zurückgeben; er prophezeite, dass ein schwarzer König gekrönt wird, was sich zu erfüllen schien, als Ras Tafari Makonnen unter dem Namen Haile Selassie 1930 zum äthiopischen Kaiser gekrönt wird und Garvey darüber in einer Zeitung schrieb. In der oben eingebundenen Dokumentation erinnern sich alte Rastafari mit glänzenden Augen an Haile Selassies Besuch in Jamaika im Jahr 1966. Als nach Ska und Rocksteady Reggae entstand, drehten sich viele Songs um den „siegreichen Löwen von Judäa“, da die äthiopische Dynastie ihren Ursprung auf König Salomon und die Königin von Saba (Jemen) zurückführte. Tatsächlich fand man einen aus dieser Epoche stammenden Tempel in Yeha und Artefakte auch mit sabäischer Inschrift, was zumindest enge Beziehungen zwischen Äthiopien und dem Jemen belegt. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche nimmt für sich in Anspruch, über die Bundeslade mit den 10 Geboten zu wachen, da Makeda (die Königin von Saba) mit ihrem Sohn Menelik I. dessen Vater Salomon besuchte und auf dem Rückweg die Bundeslade mitnahm (sie entführte).

In der Kirche wird die sonst nicht mehr verwendete Sprache Ge’ez benutzt, lange sprach man Griechisch und Amharisch als Landessprache weist Bezüge zum Hebräischen und zum Arabischen auf. Auch die irischen Hochkönige führten übrigens ihre Abstammung zum Teil auf die Bibel zurück, und der „Stein des Schicksals„, die wichtigste Reliquie dieser Zeit, stammt aus Salomons Tempel. Prinzessin Tamar brachte den Stein mit, als sie Hochkönig Eochaid heiratete, und auf sie gehen auch die Könige von Dalriada (Schottland) zurück. Das keltische Christentum beruhte auf Wurzeln in Ägypten, Syrien und Mesopotamien und war zunächst so eigenständig wie es das äthiopische Christentum auch heute noch ist. Die Merowinger führten ihre Abstammung sogar auf Jesus zurück, heisst es, obwohl Juden damals nur in einem Septimanien genannten Küstenstreifen Frankreichs unbehelligt leben konnten, da sie die christliche Kirche immer mehr ausgrenzte. Bei Äthiopien muss man auch an die Nachbarschaft zu Meroe, dem Reich der Königinnen von Kush (im heutigen Sudan) denken, die von Ägypten beeinflusst waren und unter anderem den Löwengott Apedemak verehrten. Der sabäische Tempel von Yeha erinnert an jüdische Tempel, da er auch ein Opferbecken und eine Abflussrinne hatte.

In der Architektur von Kirchen und Burgen findet man halbrunde Bögen ebenso wie an der Spitze der Obelisken von Aksum, da in Äthiopien einst die Sonne verehrt wurde. Die Kandaken (die Königinnen) wehrten sich erfolgreich gegen die Römer, wie auch Äthiopien bis auf sechs Jahre italienische Besatzung 1936 bis 1941 nie erobert wurde. Als der Islam entstand und sich ausbreitete, wurde Äthiopien übrigens vom kulturellen Austauch mit Ländern wie Syrien, Griechenland oder Palästina, aber auch dem Jemen abgeschnitten. Nach wie vor leben Juden in Äthiopien, doch viele sind nach Israel „zurückgekehrt“, da die Falasha, die Beta Israel, nun als jüdischer Stamm anerkannt sind. Man kann such gut vorstellen, welche Faszination eine salomonische Dynastie schwarzer Herrscher für die armen Kinder von Sklaven hatte, deren Vorfahren aus Afrika verschleppt wurden. Die Rastafari verehrten Haile Selassie als Gott, da ein schwarzer Gott zur Befreiung von Unterdrückung gehörte.

Ken Jebsen und Asfa-Wossen Asserate

Im Video ganz oben wird auch der Rastafari I-Nation gezeigt. der mit einer mobilen Buchhandlung unterwegs ist und sagt, dass die Werke schwarzer Autoren zuerst verboten waren und jetzt zwar erscheinen aber nicht verkauft werden. Deshalb will er besonders den Jugendlichen Bücher nahebringen, in denen es um ihre eigene Kultur und Geschichte geht und aus denen sie Selbstbewusstsein schöpfen, Herrscher über sich selbst werden können. Er verkauft auch Ausgaben des äthiopischen Buchs der Könige Kebra Nagast, das man auf der Webseite Sacred Texts lesen kann (und andere afrikanische aber auch europäische usw. Werke). Der Blick auf die alte Geschichte und auf Äthiopien zeigt uns ein anderes Afrika weit entfernt von den Vorstellungen der Welcomer, die am liebsten die ganze Welt aufnehmen würden und davon ausgehen, dass jeder Mensch ihr Leben führen will. Ohne dass es den Menschen bewusst ist, die auf „refugees welcome“ abonniert sind, ergänzen sie sich mit immer noch bestehenden Formen des Kolonialismus, der Milliarden in Entwicklungshilfe pumpt. Dazu werden Projekte erfunden, die zu Schwerpunkten der Fördergeber passen (Gender und Klima sind gerade beliebt) und die vor allem die Szene der NGOs fördern., Außerdem meint Asfa-Wossen Asserate, der in Deutschland lebende Großneffe Haile Selassies nüchtern:

„Europa muss endlich Schluss machen mit der fatalen Appeasement-Politik gegenüber Afrikas Potentaten. Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, den Regierenden vorzuschreiben, wie sie ihr Land zu regieren haben oder ihnen das Staatsmodell der westlichen Demokratien zu oktroyieren. Aber man sollte die Einhaltung der Grundsätze einfordern, die Afrikas Staaten selbst als verbindlich anerkannt haben. […] Afrikas Staaten sind nun seit mehr als 50 Jahren unabhängig. Sie erwarten zu Recht, dass der Westen sie als gleichberechtigte Partner wahrnimmt. Dazu gehört aber auch, dass man Kritik zulässt. Regierungen, die das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit missachten und die Menschenrechte mit Füßen treten, verdienen keine Unterstützung.“ Wird weiter falsch agiert, dann setzt der Westen sich selbst aufs Spiel, da er bevölkerungsmäßig und von der Fläche her wesentlich kleiner ist. Asfa-Wossen Asserate kritisiert von Kolonialherren gezogene und nach wie vor bestehende Grenzen, aber auch klischeehafte Sichtweisen, die der Vielfalt Afrikas nicht gerecht werden und das Zerstören der Landwirtschaft Afrikas durch EU-Agrarexporte. Nach wie vor ist das EU-Agrarbudget riesig und subventioniert die Produktion so stark, dass die lokale Wirtschaft Afrikas nicht mithalten kann (auch MIlchpulverimporte zerstören die Existenzgrundlage von Bauern). Selbst wer Altkleider spendet, ruiniert die Lebensgrundlagen von Menschen, weil das Meiste exportiert wird und auf afrikanischen Märkten landet. Wie singt der Reggaestar Mutabaruka? „It no good to stay in a white man country too long“, was der Haltung vieler entspricht, die ihre eigene Kultur bewahren wollen. Das wird wohl am ehesten durch wirklich fairen Handel erreicht und durch ausschliesslich sinnvolle Projekte, die „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht nur versprechen, sondern auch einhalten. Afsa-Wossen Asserate macht die Perversion des herrschenden Systems an einem Beispiel deutlich: die EU zwingt Ghanaer dazu, fern von Zuhause Arbeit zu suchen, sodass sie z.B. unter sklavenähnlichen Bedingungen auf EU-geförderten Plantagen in Italien arbeiten.

Vor Weihnachten scheint alles neben „Say it loud, say it clear, refugees are welcome here“ bei Demos noch absurder als sonst, denn überall werden wir z.B. mit Caritas-Projekten konfrontiert, wo wir unser Gewissen mit Spenden für Ziegen usw. erleichtern können. Es mag einzelnen Familien helfen (vom Apparat der Sozialkonzerne abgesehen), aber wollten wir nicht schon vor vielen Jahren, dass sich – so Afsa-Wossen Asserate – Helfer überflüssig machen? inzwischen ist von 57 Milliarden Dollar für „Entwicklungszusammenarbeit“ die Rede, ohne dass sich viel zum Positiven ändert. Man sagt daher auch: „Ihr tut so, als ob ihr uns helfen würdet und wir tun so, als ob wir uns entwickeln.“ Manche afrikanischen Ökonomen fordern sogar die Einstellung jeder finanziellen Zuwendung, weil so Diktatoren einzementiert werden und immer mehr Menschen meinen, dass andere die Probleme Afrikas lösen. Das Business der „NGOs“ ist aus ihrem Wirken vor Ort hervorgegangen und auch dort von der gleichen Haltung geprägt, einem von oben herab und eben nicht der Wunsch, sich selbst überflüssig zu machen. Ob potenzielle „Geflüchtete“ oder einheimische Arme – die scheinbaren Bessermenschen gehen immer davon aus, dass ihr Leben das einzig Erstrebenswerte ist. Nicht von ungefähr gehen echte Helfer inzwischen sowohl in Afrika als auch in Europa eigene Wege weitab der Sozialkonzerne.

Die Geschichte Äthiopiens

Reggae und Rastafari dienten dem Selfempowerment, waren aber patriarchal, während es jetzt Sängerinnen wie Jah 9 gibt, die meint, dass man früher eben tat, was der Kolonialherr sagte, es keine freien Gedanken gab. Vor Marcus Garveys Panafrikanismus waren sich die auch mental kolonisierten Schwarzen nur dazu da, zu arbeiten und wurden auf ein Nichts reduziert, ihre Menschlichkeit wurde einfach ausradiert. Mit Ras Tafari kam dann die Vorstellung der eigenen Göttlichkeit, was grosses Widerstandspotenzial hat und deswegen bekämpft wurde. Während heute junge Aktivisten und -innen mit Dreadlocks herumlaufen, wurden Rastas früher von Sicherheitskräften festgehalten, um ihre Zöpfe abzuschneiden – mit den Scherben einer zerbrochenen Milchflasche, möglichst brutal, sodass auch Haut mitging. Die Polizei war für Rastafari „Babylon“ und überhaupt das ganze unterdrückerische System, das nach Jamaikas Unabhängigkeit anders fortbestand (je weißer du bist, desto weiter oben, je dunkler, desto weiter unten), sodass sie „gegen Babylon ansingen“. Reggae ist immer politisch, auch wenn es bei uns cool ist, nicht nur Dreads zu haben, sondern auch Rasta-Kitsch und dazu Ganja zu rauchen. In den Liedern ist z.B. davon die Rede, dass uns die Hälfte der Wahrheit vorenthalten wird – was für schwarze Geschichte ebenso gilt wie vieles andere. Und immer wieder geht es um Haile Selassie, den „siegreichen Löwen von Judäa“, auch in neueren Songs.

Was Afsa-Wossen Asserate wohl dazu sagen würde, dass der saudische UN-Menschenrechtsbeauftragte in der neuen österreichischen Regierung eine „Gefahr für Europa“ sieht? Denn Menschenrechtsheuchelei ist ein Charakteristikum der EU (auch, was die zehntausendfache Verletzung der EU-Grundrechtscharta in Österreich betrifft), die keine gemeinsame Afrikapolitik zustande bringt und sich so von „Kleptokraten“ gegeneinander ausspielen lässt. Und immer ist der Gewinn für europäische Unternehmen und die hochsubventionierte Landwirtschaft höher als jede „Hilfe“ für Afrika. Würde man alle Unterstützungen einstellen, würden jedoch Millionen Menschen an Hunger sterben, doch vieles dient im Grunde auch dazu, dass sich korrupte Diktatoren Schlösser an der Loire kaufen und ihre Kinder in Genfer Internate schicken können. Weil es „das“ Afrika nicht gibt, sind manche Länder auch vorbildlich, etwa Botswana und Mauritius. Wenn „Einzelfälle“ berichtet werden – etwa dass drei Somalier in einer Wiener U-Bahn-Station kämpften und verletzt wurden, als ein Zug einfuhr -, dann reagieren die allermeisten falsch.

Zum einen jene, die meinen, Menschen sind gerne untätig (oder kriminell) fern der Heimat, statt dort eine Aufgabe zu haben und den Lebensunterhalt verdienen zu können. Gerade Somalia ist ein schlechtes Beispiel, denn dank EU-Fischerei haben die traditionellen Fischer keine Chance mehr, sich zu ernähren, und einige sind auf Piraterie umgestiegen. Zum anderen aber auch die, die jeden „Geflüchteten“ in Watte packen wollen, weil auch sie das Fortbestehen kolonialer Zustände festigen, statt Korruption und ausbeuterischem Handel entgegenzutreten. Dass es in Afrika so viel Junge gibt, ist eine Folge des fehlenden Sozialsystems, denn Afsa-Wossen Asserate weist auf Deutschland im 19. Jahrhundert hin: auch dort hatte man möglichst viele Kinder, wenn man ärmer war, denn die wenigen, die überlebten, sorgten dann für die alten Eltern. Die Geburtenrate ging dann sofort zurück, als eine Mindestrente eingeführt wurde, und das auch ohne die Pille und moderne Verhütungsmittel. Wichtig ist auch Bildung, da der Zusammenhang mit sinkender Geburtenrate auch für Afrika gilt, doch es müssen Jobs vorhanden sein; in Addis Abeba gibt es in teuren Hotels Zimmermädchen mit Bachelor, die keine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeit finden. Der Kaiser-Großneffe betont auch, dass Unabhängigkeit immer von den Amerikanern bekämpft wird und verweist auf Mossadegh, den Shah von Persien und nicht zuletzt Haile Selassie.

Video von Antiregierungsprotesten

Keine Regierung, die nicht von einer Mehrheit abgelehnt werden will, versucht nicht, illegale Einwanderung zu verhindern, aber wie realistisch ist das? Es sind nur wenige Kilometer übers Mittelmeer, und in der spanischen Enklave Ceuta werden die Zäune immer höher und immer noch überklettert. Demonstranten siehe Video sind vollkommen blauäugig, wenn sie singen, dass früher „der Jude“ der Feind war und es heute „der Asylant“ ist, denn auch sie wehren sich nicht gegen die wahren Ursachen der Zustände. Afrika wird immer mehr zugesetzt durch Ausbeutung (wo auch China eine wichtige Rolle spielt), Land Grabbing und Freihandels-Plänen, die nicht auf Augenhöhe realisiert werden sollen, sondern vom reichen Norden in den ärmeren Süden. Sie sind für Problemverlagerung, indem sie es menschlich finden, z.B. eben die jungen Männer aus Afrika in den inneren Bezirken Wiens einzuquartieren, während die FPÖ sie am Stadtrand unterbringen will. Da verschwimmen dann auch die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten treten umso deutlicher hervor – nicht an den Ursachen rütteln, weil man dazu auch an einem Strang ziehen und die EU in die Pflicht nehmen müsste.

Beide Seiten, die Fans wie die Gegner der neuen Regierung haben selten Erfahrungen gemacht, die denen wenigstens im Ansatz vergleichbar sind. Willkür, Gewalt, Folter und Traumatisierung gefolgt von Perspektivlosigkeit dank Korruption (und auch gefolgt von Armut) kennen bei uns Opfer organisierten Kindesmissbrauchs in staatlichen oder kirchlichen Einrichtungen und die Opfer krimineller Seilschaften, die zwangsentrechtet wurden, um ihren Besitz zu stehlen (im Grunde werden sie zu Sklaven). Doch die meisten wollen aus einer Luxusperspektive heraus „helfen“ oder sagen zumindest, dass „man“ (sie selbst?) Einheimischen in Not helfen sollte und dazu keine jungen Männer aus dem Nahen Osten oder aus Afrika braucht. Es ist leider wahr, dass gerade die Leute, die Sozialkonzernen vorstehen oder / und bei jeder Gelegenheit „welcome“ rufen, einheimische Opfer ganz und gar nicht willkommen heißen, sondern im Stich lassen. Das ist nicht so überraschend, da in einem links geprägten Milieu die Diskrepanz zwischen beständig zitierter Ideologie und konkretem Handeln oft besonders gross ist. Einige Afrikaner beobachten übrigens in der scheinbar auf ihrer Seite stehenden Szene eine andere Form des Kolonialismus und sind gegen „cultural appropriation“: Die in der Schweiz lebende Migrantin Yvonne Apiyo Brändle-Amolo „findet es eine Frechheit, wenn weisse Designer Models in afrikanischer Kleidung auf den Laufsteg schicken. Die 41-jährige Kenianerin, die seit 17 Jahren in der Schweiz lebt, ist Präsidentin der SP-MigrantInnen Zürich. ‚Wir tragen diese Kleidung seit Jahrhunderten. Nie haben wir dafür Lob erhalten. Doch sobald sich ein Weisser ihrer annimmt und sie als seine neueste Kreation verkauft, wird er dafür in den Himmel gelobt und macht viel Geld damit.'“ Sie meint auch, dass Dreadlocks an Weißen anmaßend sind und weist auf eine Frisur hin: „Die Cornrows stellten Landkarten dar und dienten Sklaven als Fluchtweg aus den Plantagen.“

Ihr kontert Céleste Ugochukwu (Präsident des Afrikanischen Diasporarates in der Schweiz): „Es ist doch erfreulich, wenn die hiesige Gesellschaft Afrika nicht ständig als unterentwickelten Kontinent wahrnimmt, sondern seine kulturellen Errungenschaften wertschätzt.“ Doch einige Schwarze haben noch Angst vor der Macht der Weißen und fühlen sich unterlegen. Er sieht die Zukunft Afrikas darin, global mitzuspielen und spricht von „Rebranding Africa“ – was nichts mit abgelehnten oder gehätschelten jungen Männern zu tun hat, die sich hier bei uns verloren fühlen. Da Afrika zehnmal so gross ist wie Europa und mit stark steigender Tendenz doppelt so viele Einwohner hat . und an der Meerenge von Gibraltar nur 16 Kilometer von uns entfernt ist – kann man sich vorstellen, wie ein Kräftemessen ausgeht. Jede Form von Kolonialismus oder Imperialismus macht aus jungen Afrikanern von heute Feinde Europas und anderer Kontinente von morgen, etwa wenn dafür gesorgt wird, dass sie als Soldaten auf andere Afrikaner schießen müssen (Äthiopier auf Somalier z.B.). Wenn in Österreich in den nächsten Jahren nur um „haltet sie fern!“ vs.“lasst sie rein!“ gerungen wird, statt Veränderungen auch in der EU herbeizuführen, schadet dies uns selbst genauso wie Afrika.

