Unsere Zukunft: Armut für fast alle?

Vor drei Jahren warnten in Wien lebende Griechen, dass ihre Heimat nur ein Versuchskaninchen ist und es uns auch so gehen kann, wenn wir nicht aufpassen: immer mehr Menschen leben in Armut, können ihre Kinder nicht mehr versorgen, haben keinen Strom mehr und hungern. Dass ein Faktor genügt, um ein System zum Kippen zu bringen, sind man in wirtschaftlich starken Regionen der USA, wo die Immobilienpreise so stark gestiegen sind, dass auch Menschen in Beschäftigung es sich nicht mehr leisten können und obdachlos werden. Im Silicon Valley haben die Mitarbeiter von IT-Firmen ein Dach überm Kopf, aber nicht unbedingt die Angestellte im Coffee Shop oder der Lehrer. Wir sind hingegen damit konfrontiert, dass unsere Sozialsysteme mit illegalen Einwanderern überlastet werden (Flucht ist etwas anderes) und unterwanderte NGOs sich auch nur um diese bemühen und bei Einheimischen wegsehen.

Wer unter den Betroffenen ist sich schon dessen bewusst, dass sich 1995 auf Einladung von Michail Gorbatschow der „Global Brain Trust“ traf, der davon ausging, dass rund 80% der Menschen auch in den Industriestaaten überflüssig werden, weil es für sie keine Arbeit geben wird? Bei dieser Gelegenheit wurden die Weichen in Richtung Weltstaat gestellt, der ja mit der so eifrig von sich links oder linksradikal gebärdenden Frontgruppen open border-Agenda gemeint ist: „Since the Forum participants view reality through the new paradigm filter, they see national sovereignty as incompatible with global ideals. Judging Western democracy to be dysfunctional, they call for a new form of ‚democracy‘ — one that would replace national loyalties with global consciousness and planetary governance. This vision, suggested repeatedly during the first two days of the Forum, was openly proclaimed on the third day. Before the evening session, the national flags that had colored the stage the first two days were replaced by a golden image of the world’s undivided land masses. Apparently, time had come to put pretense aside and face the goal: a border-less planet. Nation-states were out.

Obdachlosigkeit an der Westküste der USA

‚Global governance… must result in the erosion of the spheres in the conduct of states and governments,# explained plenary speaker Thabo Mbeki, South Africa’s Deputy President and Nelson Mandela’s heir-apparent. The ‚birth of the global village‘ will ‚force everyone to develop new perspectives.‘ It will also raise new issues such as: How ‚global governance should compensate [states or nations] for the reduction of their sovereign powers.‘ The ‚process by which consensus will be arrived at.‘ The ‚rewriting of the international agenda.'“ Autorin Berit Kjos schildert auch eine seltsame Begegnung: „Just then, Shirley McLaine walked by, so I asked her what she thought of the conference. ‚It was good. It helped raise consciousness,‘ she answered. ‚But wouldn’t it have raised consciousness more if one of the meals had just been rice instead of gourmet meat and elegant desserts?‘ I asked. She frowned. ‚People paid a lot of money to come here,‘ she answered and walked away.“ Es waren nicht nur Esoteriker wie McLaine dabei, sondern auch mehrere Glaubensrichtungen: „To broaden his base, Gorbachev linked his futurist visions to the world’s timeless non-Christian traditions. Earth-centered or universalist religions fit the new global model — but Biblical monotheism (faith in the biblical God) did not! The religious leaders invited to address the Forum obviously preferred pantheism (all is god since one cosmic force connects all things), universalism (all paths lead to the same ultimate reality), and monism (all is one) as its spiritual foundation.

Among them were New Age educator Willis Harman, Esalen co-founder Michael Murphy, the Rajiv Gandhi Foundation Founder Sonia Gandhi, and the respective leaders of Vietnamese, Mongolian, and Cambodian Buddhism. Their input during panel discussion and roundtable sessions left no doubt that biblical Christianity was marked for decay.The absence of Christian leaders prompted a member of the press to ask Gorbachev why Western religious leaders were not represented at the conference. Showing his ignorance of Christianity, the Communist leader answered that ‚Western religion is represented by many of the leaders of the Forum.'“ Das mag die Verfasserin gewundert haben, doch da Papst Franziskus die eine Welt – eine Religion – ein Staat-Agenda vertritt, fügt sich alles zusammen inklusive einer Caritas, die jedes Verständnis für muslimische Einwanderer hat und sogar unbeabsichtigt Terroristen unterstützt. Gorbatschows Ruf folgten illustre Persönlichkeiten: „The numbers included Bill Gates, once considered the world’s wealthiest man; Rupert Murdoch, Ted Turner, former President George H. Bush, former British Prime Minister Margaret Thatcher, Robert Muller, Matthew Fox, Carl Sagan, Shirley MacLaine, Vaclav Havel, David Packard, George Zimmer, Jane Goodall, Zbigniew Brzezinski, John Denver, Dennis Weaver, Jane Fonda, Milton Friedman, Saul Mendlovitz and Alan Cranston.

Dokumentation über Obdachlose

Also there were Deepak Chopra, Rigoberta Menchu, Maurice Strong, Alvin Toffler, John Naisbitt, Senator George Mitchell, Dwayne Andreas, Tony Robbins, former secretaries of state James Baker and George Shulz, President Askar Akaey of Kyrgystan, former President Oscar Arias of Costa Rica, Prime Minister Tansu Ciller of Turkey, Czech Republic President Vaclav Havel, former Canadian Prime Minister Brian Mulroney and South African Vice President Thabo Mbeki.“ Als davon die Rede war, dass nur mehr 20% eine Beschäftigung haben werden, gab es einen empörten Zwischenruf, da sich die anderen 80 % ja gegen die wohlsituierte Minderheit wenden würden, doch der Globalist und Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski (CFR und Trilaterale Kommission) beruhigte. Man werde die arbeitslose Masse mit „Tittytainment“ ruhigstellen, einer zeitgemässen Version von Brot und Spiele.

Seither kennen wir den Siegeszug von immer mehr immer absurderen Fernsehunterhaltungen, die immer neue Grenzen ausloten und uns bei der Stange halten will. Und das Internet begann sich auszubreiten, nachdem es längst bei Militär und Geheimdiensten in den Startlöchern scharrte. Das Internet-Protokoll (TCP/IP) gab es schon in den 1970er Jahren, doch das Web wurde erst dann öffentlich, als dies ins Konzept passte. Wir bekamen nicht nur das World Wide Web, sondern auch Suchmaschinen wie Google, das längst alles dominiert. DARPA und CIA wird übrigens auch unterstellt, dass sie ein geheimes Zeitreise-Programm hatten. Als sich der „Global Brain Trust“ traf, waren auch Harald Schumann und Hans-Peter Martin vom „Spiegel“ dabei, die dann den Bestseller „Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand“ verfassten (Martin kandidierte dann fürs EU-Parlament, zuerst für die SPÖ und dann mit eigener Liste). Weltstaat-Propaganda verkauft uns auch Bargeldverbot und Totalüberwachung als erstrebenswert, was jene Jünger gerne nachbeten, die noch einen Job haben und abgesichert sind.

Der Ursprung „sozialer“ Medien

Warum wohl bekommen wir Smartphones zu Mobilfunkverträgen und können günstig ins Internet? Mit Facebook und WhatApp, Twitter, Instagram und Co. sind wir die ganze Zeit beschäftigt, wenn wir dies zulassen. Dank „Tittytainment“ lassen wir uns via Identitätspolitik in viele kleine Fraktionen spalten, statt gemeinsam gegen den Plan aufzutreten, uns fast alle überflüssig werden zu lassen. Als die „Globalisierungsfalle“ viel Aufsehen erregte, entstand eine globalisierungskritische Bewegung, die aber – wen wundert es – rasch gekapert wurde. Dank Rockefeller Foundation, Ford Foundation und Co. konnten sich Aktivisten und -innen bei diversen Weltsozialforen treffen. Die Botschaft der Obdachlosen in der Bay Area (siehe erstes Video) gilt uns allen: wir sollten nicht über sie urteilen, denn es kann jede und jeden von uns treffen. Im Beitrag kommen auch Veteranen zu Wort, von denen 360.000 schwer traumatisiert sind und kaum je adäquate Behandlung erhalten. „Militärpersonal ist blödes, dummes Vieh, das man als Bauernopfer in der Außenpolitik benutzt!“ ist vom Globalisten Henry Kissinger überliefert, der diesen Ausspruch weder bestätigte noch dementierte.

Uns muss klar sein, dass der Begriff „Menschenrechte“ einmal sehr viel meinte, jetzt aber von „NGOs“ im Dienst der globalen Agenda besetzt ist. Es mag noch so berührend sein zu sehen, wie eine obdachlose Familie mit einem Schulkind jeden Tag die Unterkunft verlassen muss, aber wer wagt es noch an ein Menschenrecht auf Wohnen oder auf Eigentum zu denken? Paul Craig Roberts schreibt: „I have received a letter from Margaret Huang, Amnesty International’s executive director. She is fundraising on the basis of President Trump’s ‚chilling disregard for our cherished human rights‘ and his exploitation of ‚hatred, misogyny, racism and xenophobia,‘ by which he has ‚emboldened and empowered the most violent segments of our society.'“ Amnesty hat vergessen, dass nicht Trump, sondern Clinton Jugoslawien zerschlagen hat und will auch die größte Gefahr für die Menschheit nicht wahrhaben: „The most dangerous source of violence that we face is nuclear Armageddon resulting from the neoconservative quest for US hegemony. Since the Clinton regime every US government has broken tension-easing agreements that previous administrations had achieved with Moscow. During the Obama regime the gratuitous aggressions and false accusations against Russia became extreme.

Obdachlosigkeit in Deutschland

Why doesn’t Amnesty International address the reckless and irresponsible acts of the US government that are violating the rights of people in numerous countries and pushing the world into nuclear war? Instead, there have been times when Amnesty International aligns with Washington’s propaganda against Washington’s victims.“ (Falscher Raketenalarm in Japan und Hawaii beruhigt auch nicht gerade.) Amnesty sieht auch in Österreich bei schwersten Menschenrechtsverletzungen weg und war 2017 natürlich beim „Women’s March und bei „Muslim Ban„-Protesten. Wenn man an die heimische „Zivilgesellschaft“ und ihre Ignoranz für Menschen in Not denkt, liegt die Frage nahe, was ihr amerikanisches Pendant angesichts des „Homeless Ban“ unternimmt – denn immer mehr Städte vertreiben Obdachlose. In Deutschland hat eine halbe Million Menschen keinen festen Wohnsitz, in Österreich rund ein Zehntel dieser Anzahl; selbstverständlich sind darunter keine illegalen Einwanderer i.e. „Geflüchtete“, wohl aber Menschen aus anderen EU-Staaten. Manch ein EU-Land ist zumindest schon ein failing state, wenn auch noch kein failed state: „Kein Geld für Soziales, dafür Milliarden für Investmentbanken und private Gläubiger: Irische Bevölkerung fest im Griff der Banken“ ist eine Schlagzeile über Irland, wo man Konzernen wie Facebook Stauern in Milliardenhöhe erlässt.

Vor ein paar Jahren wurde ich auf Fotos der „ghost estates“ aufmerksam, von nie fertiggebauten oder leerstehenden Häusern und Siedlungen, die in der irischen Landschaft (noch immer) auffallen. Als Folge der Finanzmarktkrise und von Spekulation im Land gab es zunächst rund 3000 „ghost estates“ und auch heute sind es noch über 400. Längst gibt es eine eigene Bezeichnung dafür, Eastat na Si oder „fairy estate“, was noch nicht bereits früher errichtete und ebenfalls zu Zehntausenden leerstehende Wohnungen meint, da es hier um die „irische Eigentumsblase“ geht, die auch mit der Lehman Brothers-Pleite zu tun hat. Wir wissen seit der Finanzmarktkrise, dass Banken, nicht aber Menschen systemrelevant sind; viele verloren alles, weil sie sich auf die Beratung bei ihrer Bank verlassen haben. Dieser Zynismus entspricht ganz dem des „Global Brain Trust“ mitbseiner esoterisch-spirituellen Garnierung, aber auch Bill Gates, der u.a. (wie George Soros) „Planned Parenthood“ unterstützt. Der Autor Robert Harris sagte bei der Präsentation seines Romans „München“, der 1938 spielt: „Die Krise von 2008 haben wir scheinbar überstanden – aber nur, indem wir viel Wohlstand von ganz normalen zu sehr reichen Leuten verschoben haben. Das schafft einen gefährlichen Nährboden.“ („Österreich“, 11.11.2017)

Armut auf den Kanarischen Inseln

Der nun auch attackierte Mittelstand wird noch unter Sanktionen für Arbeitslose stöhnen, die wenig Chance haben, wieder beschäftigt zu werden und im Sozialsystem von Pseudoflüchtlingen verdrängt werden. Deutschland war nicht nur von der Finanzmarktkrise betroffen, sondern auch von Cum-Ex-Steuerbetrug in der Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro. Allein die Warburg-Bank brachte den Staat so um mehrere hundert Millionen: „Bei den umstrittenen Cum-Ex-Deals schoben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (‚cum‘) und ohne (‚ex‘) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her und konnten so mehrfach Rückerstattung der Kapitalertragsteuer kassieren. Warburg und ihre Geschäftspartner sollen solche Geschäfte dazu genutzt haben, sich eine einmal an die Finanzbehörden gezahlte Steuer auf Dividendenerlöse mehrmals erstatten zu lassen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen Verdachts auf Steuerbetrug.“ Kritiker von Ex-Kanzler Christian Kern, der sich enger Kontakte zu Soros rühmt, werfen ihm vor, dass er bei Ceta umfiel, den Banken gleich mal durch eine massive Reduktion der Bankenabgabe 640 Millionen schenkte. Armut und Obdachlosigkeit sind bei ihm nicht am Schirm, wohl aber, noch schnell vor der Wahl im Herbst mit Größen des Silicon Valley aufzutreten.

Nicht nur im Silicon Valley gibt es krasse Gegensätze, auch im beliebten Urlaubsziel Kanarische Insel, denn der Tourismus bietet zu wenig Jobs bzw. zu schlechte Arbeitsbedingungen (12 Stunden-Arbeitstag, 600 Euro Lohn, bei Schwangerschaft entlassen). Viele Menschen sind obdachlos oder / und kommen nur mit Lebensmittelspenden über die Runden. Kreuzfahrtschiffe machen alles noch schlimmer, denn die Passagiere lassen kaum Geld im Land und es wird verhindert, dass einheimische Taxifahrer Menschen zu Ausflugszielen bringen. Die Ferieninseln werden von sehr vielen Deutschen besucht (denen, die es sich noch leisten können), sind aber die ärmsten Gebiete Spaniens. Nur wenige Hotelbetreiber wollen Mindestlöhne bezahlen, da sie auf Konkurrenz zur Türkei verweisen. Wie in vielen anderen Gegenden Europas sagen Leute, die sich bei den Tafeln anstellen, dass sie früher einmal zum Mittelstand gehörten – und das kommt von einigen Obdachlosen in den USA bekannt vor. Mit dem „uns geht es es allen so gut“- und „Wir schaffen das!“-Märchen suggeriert Angela Merkel, dass es nur Wohlstand gibt, den man mit illegalen Einwanderern zumindest per Staatsausgaben teilen soll. Und das passt perfekt ins Szenario einer 80 zu 20 – Gesellschaft, in der sich die Mehrheit, ausgepowert, vereinzelt, auch oft traumatisiert, nicht gegen die Minderheit wehren kann.

Youtube-Channel von Invisible People

Immer wieder machen arm Gemachte, von Justizwillkür verfolgte und Menschen in Not jeder Art die Erfahrung, dass „die“ Zivilgesellschaft wegsieht und von ihnen auch noch „Solidarität“ mit „Geflüchteten“ erwartet, um die sich alles zu drehen hat. Unzählige Projekte, Förderungen, Dachverbände, Netzwerke von Netzwerken, Kongresse, Tagungen, Experten, Studien, lancierte Artikel usw. lobbyieren mit transatlantischer (Teil-) Finanzierung für die Agenda der grenzenlosen illegalen Einwanderung und dafür, Einheimische vom Arbeitsmarkt und aus der Gesellschaft zu verdrängen. Denn es läuft genau darauf hinaus, wenn die Armut von großen Teilen der Bevölkerung ignoriert wird oder man Betroffenen auch noch selbst Schuld gibt, die nichts für Bankencrash und Bankenrettung und Minijobs können und auch nicht für Kriege und Regime Changes. Und es kann bald wieder fern von ungeheizten Wohnungen, hungrigen Mägen, verzweifelten Familien und Zelten auf der Strasse krachen, und zwar bei der Kryptowährung Bitcoin. Außerdem hat Chinas Ratingagentur Dagong die USA herabgestuft, was anbetracht der US-Schulden bei China bemerkenswert ist-.

Wer erinnert sich noch daran, wie Politiker jahrelang großspurig eine EU-Ratingagentur forderten als Lehre aus der Finanzmarktkrise? Und was ist davon übriggeblieben? Unter diesem Aspekt sollte man sich auch mit dem neuen Buch von Yanis Varoufakis befassen, der im Übrigen (siehe sein Projekt Diem25) ebenfalls die globale Agenda vertritt. Er hat zwar Gespräche heimlich mitgeschnitten, sodass er sie gut dokumentieren kann, scheint aber auch Spielräume zu suggerieren, die er nicht hatte. Das hat dann etwas mit Eitelkeit und Rechtfertigung zu tun und ist ein Problem nahezu aller in der Politik – die erst dann etwas bewirken, wenn sie die Wahrheit sagen über Zwänge und Sachzwänge und was sie an Unterstützung brauchen würden. Wie es geht, wenn das System versagt und Politiker Menschen unsichtbar machen (vertreiben) wollen, zeigt „Invisible People„, denn hier werden Obdachlose interviewt und die Videos auf Youtube gestellt – so werden jene Menschen erreicht, die Ressourcen haben, um anderen zu helfen. Jeder Akt der echten Solidarität mit anderen ist auch ein Zeichen gegen die Horrorvorstellung einer auf Armut von vier Fünfteln beruhenden Gesellschaft, die zunehmend automatisiert wird.

PS: Es werden allerdings überflüssige Ausbildungen gefördert, mit denen man jedoch die Wirtschaft nicht ankurbeln kann. Wer aber z.B. Gender Studies absolvierte, wird zu jener Pseudo-Zivilgesellschaft gehören, die politisch korrekt alle möglichen Betroffenheiten aufzählt, aber bei der Verarmung des Mittelstandes tatenlos zusieht. Als der grüne Tpübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ein „Mietobergrenzengesetz“ forderte, wurde er heftig kritisiert, obwohl sich Familien und Studierende Wohnen immer weniger leisten können: „Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, er stimme Palmer in der Analyse zu, dass die Frage bezahlbarer Mieten in Ballungsgebieten eine der größten sozialen Herausforderungen dieser Zeit sei. Palmers Vorschlag werde noch geprüft. Unabhängig davon, was man davon halte, sehe er aber nicht, dass er im Bund umgesetzt werde. Deshalb müsse das Land selbst im Rahmen der Möglichkeiten handeln – und das tue es.“

PPS: Wer esoterische und Ratgeber-Literatur hat, möge sie sich doch einmal unter dem Aspekt der Teilnahme zahlreicher Autoren am „Global Brain Trust“-Meeting ansehen. Ist deren Aussage nicht, dass es nur auf die Perspektive ankommt, wie man etwas sieht und nicht auf die Situation, in der man ist? Letztlich fühlen sich so Menschen noch mehr schuldig, die ohnehin mit Umständen hadern, die außerhalb ihres Einflusses liegen. Wer Pizza ausliefert, kann nicht entscheiden, ob Tech Companies im Silicon Valley mehr Personal anwerben, das sich teures Wohnen leisten kann. Gerade werden die Steuergelder und Ressourcen der Schweiz und Österreichs dafür ver(sch)wendet, ein weiteres Globalistentreffen, das WEF zu sichern (an dem überraschend auch Präsident Trump teilnimmt). Auf der WEF-Seite finden wir als Zukunftsvision Städte, in denen niemand etwas besitzt und keiner einen festen Wohnsitz hat.

PPPS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert

