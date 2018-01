Sind wir eigentlich noch zu retten?

Die Veränderung unserer größeren, aber auch bereits kleineren Städte wird unübersehbar, und fortschreitende Anpassung an eine fremde Kultur bekommen alle dank Berichten und Tabubrüchen etwa im Kinderfernsehen mit. Die noch weitgehend schweigende, aber immer mehr empörte Mehrheit findet bislang keine Wege, sich gemeinsam dagegen zu wehren. Dabei spielt eine grosse Rolle, dass viele Menschen ihr Unbehagen für sich behalten müssen, weil ihr Umfeld immer noch Illusionen hegt. Diese Leute empfinden andere als gehirngewaschen und sind frustriert darüber, dass man etwa mit Anhängern der Grünen und der Roten kaum mehr vernünftig reden kann. Sie sehen sich nicht als rechts, lesen aber so von anderen eingestufte Webseiten und Bücher, weil sie wissen, dass sie dem Mainstream nicht trauen können. Wenn sie sagen, was sie denken, stellt sie ihre Umgebung ins rechte Eck, in das sie keineswegs gehören, wenn sie keine Islamisierung wollen. Ich chattete heute mit einer Frau, die sich über die schleichende Veränderung ihres Wiener Bezirks beklagt mit immer mehr aggressiven muslimischen Männern und Kopftuchfrauen auf der Strasse.

Sie erzählte mir, dass man ihr bei den ÖBB am Fahrkartenschalter davon abriet, einen Hund mitzunehmen, weil ja auch Muslime den Zug benutzen. Das empörte sie eher, als dass es sie einschüchterte, und sie meint, dass wir bei jeder Alltagshandlung zeigen sollten, dass wir nicht zurückweichen. Wir sind beide besonders erschüttert über die Naivität vieler sogenannter Feministinnen, die nicht begreifen wollen, was Islam für Frauen bedeutet und zu Demos gehen, wo für das Kopftuch geworben wird. Wie viele andere befürchtet sie, dass schon zu viele Muslime bei uns sind, als dass wir unser Land noch bewahren könnten. Sie weiss, dass man in Wiener Geburtskliniken fassungslos feststellt, dass Kinder von einheimischen Eltern in der Minderheit sind und auch, dass sich muslimische Familien laut und rücksichtslos verhalten, wenn sie Angehörige besuchen. Sie traut vermeintlich moderaten Muslimen nicht über den Weg, mit Ausnahme derer, die sich auch entsprechend exponieren und daher gefährdet sind (was Welcomer gerne übersehen).

„Gott heisst ab heute Allah“ im Kinderfernsehen

Die besorgte Wienerin stellt fest, dass die meisten Linken sich nicht mit Geopolitik befassen, was doch früher einmal ihr Anspruch war. So aber ist ihnen fremd, dass es UN-Konzepte der Replacement Migration gibt oder dass die „Zivilgesellschaft“ stets vielfach mit transatlantischen Stiftungen u.a. von George Soros verbandelt ist und einer open border-Agenda folgt. Sie hat wie viele andere immer wieder versucht zu argumentieren, doch was will man mit Menschen machen, die selbst beim Link auf Dokumente der UNO aussteigen, in denen es darum geht, Masseneinwanderung zu promoten? Mit ihrer Focussierung auf illegale Einwanderer, die sie zu „Geflüchteten“, „Schutzsuchenden“ und „Geflohenen“ erklären, um sich nicht den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention zu stellen, vollziehen sie in Wahrheit eine rechte und kapitalistische Agenda. Denn sie überhäufen Fake-Flüchtlinge mit milden Gaben und sehen zugleich bei steigender Armut weg, was wohl nichts anderes heisst als: ihr seid eh selbst schuld und verdient es nicht besser.

Man kann in vielen Bereichen erkennen, wie unsere Gesellschaft und unser Land umgewandelt wird, doch dies geht nur dann, wenn wir uns etwas vormachen lassen. Ich weiss nicht, wie es in Menschen aussieht, die aufschreien, wenn die Regierung das Asylrecht einhalten und nicht missbrauchen will. Sie haben aber den Punkt verpasst, wo die Aufnahme von immer wieder ein paar Tausenden umkippte zum Forcieren von Masseneinwanderung, die niemals Flucht war, und glaubten, dass es immer noch wie früher sei. Es ist klar, dass alles über die Jahre vorbereitet wurde, wie man auch an einem Bericht aus dem Jahr 2007 sieht, wo eine deutsche Richterin de facto islamisches Recht anwandte: „Eine Richterin lehnt die Scheidung einer misshandelten Muslimin ab, da der Koran die Bestrafung der Ehefrau erlaube. Der Fall zeigt: Der Freiheitsbegriff wird in Deutschland oft einseitig angewandt. Unter dem Deckmantel des Islam verfestigten sich archaisch-kulturelle Strukturen.“ Sowohl die KiKa-Lovestory von Malvina und Diaa mit dem IS-Bart als auch die Neujahrsbaby-Propaganda zeigen, dass der Koran für uns über allem stehen soll.

Gegen Verfassungsfeinde (Kinderserie „Die Pfefferkörner„)

2007 lasen wir auch: „Die Sure vier des Korans trägt den Titel ‚An-Nisa‘, ‚Die Frauen‘. In Vers 34 heißt es: ‚Die Männer stehen über den Frauen. Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie!‘ Mit dem Verweis auf diesen Vers lehnte eine Familienrichterin am Frankfurter Amtsgericht im Januar einen Antrag auf eine vorzeitige Scheidung einer Deutschen marokkanischer Herkunft ab: Weil der Koran das Züchtigungsrecht vorsehe, sei die Bedrohung der Frau durch ihren Ehemann keine ‚unzumutbare Härte‘, eine vorzeitige Scheidung deshalb nicht nötig. Am Mittwoch gab nun das Amtsgericht einem Befangenheitsantrag statt – und zog die Richterin von dem Verfahren ab.“ So etwas ist längst kein Einzelfall mehr, da wir überall Anpassung an die fremde Kultur und nicht umgekehrt erleben. Wer einen Asyl-Aufenthaltstitel bekommt, hat sich an Anordnungen im Gastland zu halten, was bedeutet, dass man alle Männer, die sich zum Frauen belästigen und Stunk machen z.B. zu Silvester zusammenrotten, sofort abschieben kann.

Al Qaida, Al Nusra, IS, White Helmets usw. sind stets geopolitische Instrumente, und doch erstaunt es, dass sogenannte Heimkehrer nicht aus Deutschland entfernt, sondern aufgenommen werden und auf freiem Fuss sind. Auch Österreich erkennt keine Staatsbürgerschaften (so vorhanden) ab, obwohl / weil es sich um Söldner handelt und stellt nur selten einen vor Gericht. Man braucht sich nicht wundern, wenn der deutsche Verfassungsschutz davon ausgeht, dass sich rund 15.600 Reichsbürger bewaffnen und eine Armee planen. Denn immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass der Staat sie in jeder Hinsicht preisgibt und nicht schützt, wenngleich Bewaffnung auf ein Bürgerkriegsszenario hinausläuft, das die CIA wohl nicht rein passiv für Europa vorhersagt. Eine pseudointellektuelle Blase, in der man Konflikten ausweicht oder sie bei einer Tasse Kaffee anspricht, wurde mit der Deutungshoheit ausgestattet und hat jeden Platz der Welt in den transatlantischen Mainstream-Medien. Jeder andere Zugang ist sofort rechts gebrandet, sofern man ihn erwähnen muss, weil er sich nicht mehr übersehen lässt. Wer nicht totgeschwiegen werden kann, muss sich warm anziehen, wie etwa Martin Sellner von den Identitären aus Erfahrung weiss.

„Flucht nach Afghanistan“ im Kinderfernsehen

Das bedeutet nicht, dass man alles gut finden muss, was er sagt, jedoch zumindest, es mit Voltaire zu halten und selbst den Kopf für die Meinungsfreiheit das anderen hinzuhalten, weil es sonst keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Man kann den Identitären vieles vorwerfen, aber nicht, dass es rechtsextrem sei, sich für den Erhalt der eigenen Kultur einzusetzen. Wer selbst UN-Dokumente negiert, schweigt natürlich auch, wenn man die erste Definition von Genozid zitiert, die der jüdische Anwalt und Friedensaktivist Raphael Lemkin 1944 für die polnische Exilregierung verfasste. Wer bei uns Deutungshoheit hat, mag dies eigenen Verdiensten und besonderer Begabung zuschreiben, ist aber nie wirklich gefordert, weil er in einer Matrix stattfindet. Mit ausgeblendeten Fakten kann man in der Regel alle Gehypten wie einen Luftballon zum Platzen bringen, wenn man sie zur Rede stellen kann. Üblicherweise wird empfohlen, nicht „gegen“ das aufzutreten, was andere annehmen, sondern zu versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden.

Aber was, wenn es für viele andere zerstörerisch ist, was sie denken und tun und man nur aufstehen und alles klar ansprechen kann? Dann kommt es auf die Menschen an, die sich bislang nicht exponierten und Unbehagen verspüren, sich in ihrer Verunsicherung aber keiner der beiden „Seiten“ zuwandten. Man sieht an den Reaktionen auf Innenminister Herbet KIckl, was Sache ist: „Dass das Innenressort ‚Massenquartiere‘ für Flüchtlinge plane, sei so nicht richtig, sagte der FPÖ-Minister am Donnerstag. Er würde die Unterkünfte lieber Grundversorgungszentren nennen – oder, auf Neudeutsch, Rescue Center. Und dann führte er seine Beschreibung fort: Man müsse ‚diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort halten‘.“ Der transatlantische Mainstream und einige andere sahen darin „Nazisprache“ und hätten damit gut in eines der Experimente von Professor Pawlow gepasst. Denn während da der Speichel fliesst, fühlen sie sich belästigt, wenn man sie auf an die NS-Zeit erinnernde Praktiken in der Justiz hinweist, denen Zehntausende zum Opfer fallen. 2015 und danach störten Einheimische in Not, die man beiseite wischte, während bei einer Pressekonferenz nach der anderen zu Solidarität mit „Schutzsuchenden“ aufgerufen wurde.

„Uns wurden Menschen geschenkt“-Göring Eckart (Atlantikerin)

Immer wieder kann man Täter beim Arm und Wohnungslos Machen Einheimischer dabei beobachten, wie sie „Schutzsuchende“ unterstützen und für diese auch immer mehr (vom Staat und direkt von uns) fordern. Für Banken wie die mit George Soros verbandelte Erste Bank zählten fremde Männer ohne Identität mehr als langjährige Kunden, deren Not man geflissentlich ausnutzte und mit herbeiführte.Die Stadt Wien war 2015 auch voll auf dem Welcome-Trip und liess lieber Einheimische obdachlos werden als ihnen leerstehende Gemeindewohnungen zu überlassen, die man für besondere Situationen jahrelang unbewohnt ließ – zum Beispiel für illegale Masseneinwanderung samt „Familiennachzug“ dank „Ankerkindern“, die selten wirklich minderjährig sind. Es ist kein Wunder, dass Einheimische („Länger hier Lebende“ in Merkel-Sprache) in Deutschland schon den Kürzeren ziehen auf dem Wohnungsmarkt. Verführte Linke halten es allen Ernstes für Solidarität mit Schwachen, wenn sie alle Sozialleistungen gleichermaßen für Geflüchtete bzw. in der Praxis deren Bevorzugung fordern und nicht begreifen, dass es nicht Rassismus ist, nicht für arabische Familienclans arbeiten gehen zu wollen.

Dass wir vor allem Männer ohne jeden Asylanspruch erhalten, die ihre geringe Frustrationstoleranz und ihre Verachtung für unser System mit gestiegener Kriminalität zeigen, ficht Verblendete nicht an. Während sich Männer in bislang ungefährlichen Berufen wie Sanitäter oder Schaffner fürchten müssen, erfahren immer mehr Frauen am eigenen Leib, was es heisst, nicht als Mensch mit Rechten gesehen zu werden. Anna Burtina zog von Moskau nach Schweden und beschreibt die aktuelle Situation: „Die Angst entstand in den letzten Jahren. Falls Sie am Stadtrand wohnen, wo es viele Einwanderer gibt, sollte man am späten Abend lieber nicht hinausgehen. Man sollte nicht in diesen Vierteln vorbeischauen, wenn man im Zentrum wohnt. Man kann nicht sagen, dass alle Angst haben. Doch die Atmosphäre der Angst ist zu spüren.“ Damit rechneten die Schwedinnen nicht, als sie „Flüchtlinge“ willkommen geheissen haben: „Ihr zufolge war es für die schwedischen Frauen überraschend, dass die Bedrohung von den Flüchtlingen ausgeht – jenen, gegenüber denen die offiziellen Medien mehr Mitgefühl fordern.

‚Viele fürchten den Vorwurf des Rassismus, der Intoleranz. Man wird sagen, dass sie voreingenommen sind. Ich habe gehört, dass man sich an die Polizei nur im äußersten Fall wendet. Ich kenne zwei Frauen – sie wurden bedrängt, sie konnten fliehen, es gab keine Vergewaltigung. Doch es gab den Versuch! Und sie haben beschlossen, sich nicht an die Polizei zu wenden. Nur weil die Angreifer Einwanderer waren.“ Wie weit diese Selbstverleugnung geht, zeigt der Fall von Selin Gören, einer vergewaltigten Aktivistin der deutschen Linksjugend Solid (Jugendorganisation der Linkspartei), die sich dann beim Täter entschuldigte und den Übergriff verschwieg. So bizarr das wirken mag, hat es doch System, weil viele Frauen so reagierten und auch unangenehme Erfahrungen mit dem Verhalten dieser Männer wegsteckten, weil man ja nicht drüber reden darf. Häme über solche Frauen bestärkt sie nur, statt ihnen den Weg zur Selbstbehauptung zu weisen. Wenn wir uns die Seite der Linksjugend ansehen, wird vor „rassistischer Hetze“ gewarnt und man sieht die übliche no border-Agenda, zu der auch alles gehört, was mit LBTIQ (Ehe für Alle usw.) und sonstiger Buntheit zu tun hat.

In Schweden korreliert der Verlust der Kontrolle über den öffentlichen Raum damit, das Privatleben der Schweden immer mehr regeln zu wollen, was jedweden sexuellen Verkehr einschliesst. Ich meinte da als Scherz, dass man das ja per App klären könnte, damit NSA, CIA und Co. noch mehr Daten haben und siehe da – es gibt eine App, mit der man dem Partner eine Anfrage schicken und sein Einverständnis einholen kann: „Außerdem soll die App beim Verdacht einer Vergewaltigung eine Bestätigung der Unschuld liefern, da beim Akzeptieren der Anfrage eine rechtsverbindliche Vereinbarung entstehe, so die App-Entwickler. Außerdem sollen die App-Nutzer die Regeln vereinbaren, die beim Sex gelten werden.“ Alles bisher Übliche soll offenbar immer komplizierter werden, während uns Bilder von dunkelhäutigen Männern mit blonden Mädchen auf unsere Zukunft einstimmen. Zu den Perfidien von Soros und Co. gehört dabei, Prostitution als ganz normalen Beruf hinzustellen, den man auch einer heterosexuellen weißen Ehe gleichsetzen kann und Abtreibungen zu fördern. Rechte Männer gehen leicht in die Fälle ihres Angerührtseins, wenn sie nicht verstehen, dass Frauen hier wieder einmal benutzt werden und dies mit Feminismus wenig zu tun hat.

Im obigen Video geht es u.a. um den Mord an der 15jährigen Mia in Kandel (das sich „bunt“ = tolerant zeigen will), und man weiss nicht so genau, wie alt der aus Afghanistan stammende Täter wirklich ist. Der Vlogger erzählt aber auch, dass ihm die Mutter einer Vierjährigen von Indoktrinierung im Kindergarten berichtete. Die Kleinen erfuhren, dass Menschen unter Lebensgefahr flüchten und dass wir daran schuld sein sollen. Wenn Kinder nicht mehr so klein sind, muss man Angst haben, dass sie wie Juliane (16) aus Hamburg zum Islam konvertieren und ihrem abgeschobenen Freund folgen. Immerhin dürfte sie nicht im Jihad sein, sondern in Algerien bei Morchid, der vor seiner Abschiebung ein Foto mit „Meine Frau für immer“ postete. Das erinnert dann auch wieder an Diaa im Kika, der Malvina als „meine Frau“ bezeichnet, die dieses und jenes nicht darf. Bei so einer Aufzählung möchte man den „Feministinnen“ einen Kübel kaltes Wasser über den Kopf schütten, die immer noch nicht begreifen wollen und stolz darauf sind, ihren Namen auf Arabisch schreiben zu können. Auf Facebook macht Mona Maja ihrem Ärger Luft und spricht von permanenter Angst, die viele Frauen (und Männer) in Bottrop hätten und wird dafür von einigen Trollen durch den Kakao gezogen. Ihr Youtube-Channel wurde bald gelöscht, es ist offenbar unangenehm, wenn eine Frau aus dem Volk sich zu Wort meldet.

Einige blenden aus, dass es auch vorher schon dreiste Vergewaltigungen gab, was nur widerspiegelt, dass Welcomer(innen) alles negieren, was ihre „Schützlinge“ betrifft. Bezeichnend ist die Verwässerung von allem, was unter anderem Frauenrechte stärken soll. Denn wenn Frauen nach jahrelangem Schweigen über sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen in Machtstrukturen vielerlei Art dank #MeToo ihre Stimme erheben, klinken sich sofort diejenigen ein, die ein unerwünschtes Kompliment vor 20 Jahren damit gleichsetzen. Wie weit Verlogenheit geht, zeigt eine Reaktion des Musikers Seal auf die vielbejubelte Golden Globes-Rede von Oprah Winfrey gegen anlassiges Verhalten in Hollywood: „In a fiery Instagram post Wednesday, Seal republished a pair of photos of Winfrey with disgraced movie mogul Harvey Weinstein, including one in which she appears to be kissing the producer’s cheek. Overlayed on the photos, in all-caps, is the text: ‚When you have been part of the problem for decades, but suddenly they all think you are the solution.'“ Wir haben angeblich so selbstbewusste Frauen in der Politik, die bei jeder Gelegenheit mit (vermeintlich) mächtigen Männern posieren, aber in jede Falle tappen.

Bei einer Demo letztes Jahr in Wien gegen den damaligen Minister Sebastian Kurz wurde u.a. „Emanzipation gegen die Isolation“ gerufen und „wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Freiheit klaut“, doch niemand zwingt Frauen das Kopftuch auf, jedenfalls nicht der Staat. Wie man sieht, wird alles umgedreht, als ob es Selbstbestimmung wäre, ein Zeichen der Unterwerfung zu tragen. Und es gibt „Feministinnen“ wie die Frauenstadtführerin Petra Unger, die sich mit Unterdrückung unter dem Label „Menschenrechte“ solidarisieren und es als „Selbstbestimmung“ verstehen, dass Frauen sich Männerwillen beugen und das Vordringen des Islam an ihnen sichtbar wird. Unger hatte nichts dagegen, dass Frauen und Männer, wie es sich im Islam gehört, bei der Demo getrennt marschieren sollten. Der Unterschied zu Kundgebungen der zahlreichen Kurden in Wien wird ihr nicht aufgefallen sein. Ich versuchte einmal mit Unger, über das Bundesheer und seine Aufgaben zu sprechen, doch sie hatte auch dafür (wie im Beitrag oben) nur ein Schlagwort bereit, das von der „patriarchalen Zurichtung“ von Männern im Dienst. Sie und andere in der Frauenszene interessierten sich auch dann nicht für Geopolitik und internationale Zusammenhänge, wenn sie sie darauf verwies und ihnen nähere Infos anbot.

Vermutlich wird dies auch auf die Frauen (und Männer) zutreffen, die ein SPÖ-Symposium besuchen, bei dem sich Ex-Kanzler Christian Kern gerade als Feminist versucht. Gerade wird thematisiert, dass das Bundesheer offenbar den Einsatz gegen Demos und Streiks übe, doch man wird bei uns auch weitere Destabilisierung nicht ausschliessen, wenngleich die Situation weniger aufgeheizt ist als in Deutschland. Man wusste 2015 gerade beim Militär sehr wohl, dass es verdeckte Kriegsführung ist, Massen als vorgebliche Flüchtlinge in Marsch zu setzen. Doch es wurde nichts unternommen, ausser dem Hilfdienste zu leisten, und Offiziere wie der Leiter des Büros für Sicherheitspolitik Johann Frank taten so, als würde der damalige Minister Gerald Klug regieren. Jetzt meint Frank, dass Österreich weniger sicher sei als zur Zeit des Kalten Krieges, und manche begrüßen dies als Einsicht, doch er und andere trugen genau dazu bei. Als die SPÖ 2007 das Verteidigungsressort übernahm, wurde Minister Norbert Darabos (der zuvor unangenehme Bekanntschaft mit dem Mossad-Agentenführer Tal Silberstein machte) von Anfang an abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt. Offiziere klagten, dass sie nie mit ihm reden konnten, waren aber zu feige, sich zu fragen, wer verhindern will, dass sie mit dem Befehlshaber laut Verfassung sprechen.

Eines von vielen Pro-Kopftuch-Videos auf Youtube Natürlich geht es um eine Agenda, wenn man einem Politiker so zusetzt, und man geht davon aus, dass er dieser im Weg steht, wenn man es nicht verhindert. Und es wird auch kein Selbstzweck sein, die Einsatzfähigkeit des Heeres zu reduzieren und via Kabinettschef fremde illegale (dennoch rechtswidrig ausgeführte) Befehle zu geben. Das Heer hat die territoriale Integrität Österreichs zu sichern, kochte jedoch im Sommer 2015 halal für Pseudo-Flüchtlinge, die Essen oft wegwarfen und karrte sie im Bus umher. Bilder von Zelten, Kleidung, Essen, Flaschen an den Wegrändern im Grenzgebiet von Österreich und Ungarn wurden von den Mainstream-Medien nicht gebracht, wie mir eine SPÖ-Politikerin aus dem verzweifelten Nickelsdorf sagte. Von Dankbarkeit war vielfach keine Rede, stattdessen mussten Helfer aufpassen, dass Männer nicht aufeinander losgingen unter dem Vorwand der Religion. Dazu kam, dass instrumentalisierte Welcomer aus Wien Chaos stifteten, indem sie „Schutzsuchende“ mit dem Auto einsammelten. Auch die Polizei sicherte die Grenzen nicht, und es ist kein Zufall, dass der damalige Kommandant im Burgenland Hans Peter Doskozil dann Verteidigungsminister wurde und ÖBB-Chef Kern Kanzler. Man muss schon sehr naiv oder / und verblendet sein, wenn man nicht sieht, dass es um unsere Zurückdrängung und Eroberung geht und dazu auch Staatsversagen gehört. Und immer dann, wenn sich Teile des Staates auf die Füsse stellen, werden Kohorten in Gang gesetzt, um kollektive Empörung zu suggerieren. Solange unsere Anliegen, ob es um Soziales oder um Frauenrechte oder auch um Sicherheit geht nicht separat wahrgenommen werden, macht man uns alle zu Steigbügelhaltern der Islamisierung. Wir sind eben nicht mitgemeint, wenn Soros-NGOs die Mindestsicherung für „Schutzsuchende“ verteidigen oder gegen die Abschaffung der Notstandshilfe auftreten. Denn wären wir es, gäbe es längst auch nur ansatzweise vergleichbare Kampagnen und Solidaritätsaktionen, die einheimische Not lindern und beseitigen sollen. Es wäre dann auch undenkbar, dass „die“ Zivilgesellschaft Arisierung 2.0 durch Korruption in der Justiz zuliesse, der Zehntausende zum Opfer fallen, denen man alles und auch all ihre Rechte raubt. Doch statt aufzuschreien, bedrohen scheinbar so gute, aber vollkommen gehirngewaschene Menschen eher noch diejenigen, die das nicht dulden wollen. Ihre Scheinwelt würde einstürzen, wenn sie erkennen, wo die wahren Menschenrechtsverletzungen sind, und davor schützen sie Triggerwarnungen, die ihre Selbstzensur einleiten. WIR egal wo und wer wir sind und welchen Spielraum wir haben müssen dazu NEIN sagen und damit auch JA zu uns selbst und unseren Mitmenschen und uns zusammenschliessen.

PS: Um schwerste und von allen gedeckte Menschenrechtsverbrechen geht es auch hier – zur Rolle u.a. der Volksanwaltschaft im Heimopferskandal.

