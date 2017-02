Wenn Vergewaltigung zum Erlebnis wird

Köln war ein Paradigmenwechsel, da Frauen in der Öffentlichkeit, die bis dato als Feministinnen galten, tagelang schwiegen, um dann ihrer Sorge über „rassistische Hetze“ Ausdruck zu verleihen. Wenn man sich ansieht, wer Frauenrechte verraten hat und verrät, stolpert man immer wieder über das „Missy“-Magazin und Autorin Mithu Sanya. Es ist leicht, sich über solche Frauen zu empören und Ferndiagnosen abzugeben. Doch derartige Tabubrecherinnen werden sorgfältig platziert und aufgebaut, wie man auch hier sehen kann:

„Seit Mithu Sanyal im Sommer 2016 ihr Buch ‚Vergewaltigung‘ herausbrachte, ist die Kulturwissenschaftlerin immer wieder mit erstaunlichen Thesen zum Thema in Erscheinung getreten“, schreibt die Emma in einem Kommentar zu Sanyals Vorschlag, aus Opfern „Erlebende“ zu machen, weil dieser Begriff „höchstmögliche Wertungsfreiheit“ beinhaltet. Sanyal bezeichnet ihr Buch übrigens auch mit „höchstmöglicher Wertungsfreiheit“ als „meine Kulturgeschichte der Vergewaltigung“. Es ist kein Zufall, dass jede hohle Nuss, die sich bei Kritik an ihrem Schwachsinn als armes Opfer (Erlebende?) hinstellen kann, jede Menge Publizität hat.

Sanyal auf Twitter

Sanyal beschreibt sich so: „seit 1996 feste Autorin für den Westdeutschen Rundfunk, außerdem freie Autorin für Norddeutschen Rundfunk, Bayrischen Rundfunk, SWR, RB, RBB, Deutschlandfunk, Frankfurter Rundschau, Literaturen, taz, European, EMMA, Missy Magazine, Bundeszentrale für politische Bildung, Konkret etc“. Im Fall ihrer Erlebensfantasie durfte sie sich bei der taz auslassen und damit Opfern ins Gesicht schlagen, die bislang dachten, dass es Unterschiede gibt zwischen einer Vergewaltigung und einem Konzertbesuch. Die Bloggerinnen „Die Störenfriedas“ weisen in einem offenen Brief darauf hin, dass manche Medien Sanyals gefährlichen Unsinn begeistert aufgriffen: „Die Freude darüber ist groß: ‚Mithu Sanyal bringt Aufklärung in einen irrationalen Diskurs, faktenreich, objektiv und plausibel‘ schreibt Eva Thöne für SPIEGEL ONLINE. Ein irrationaler Diskurs?

Was an einer Vergewaltigung ist rational? Eine klare Analyse wäre: männliches Anspruchsdenken. Doch davon redet Sanyal nicht. Im Gegenteil. Sie vermutet hinter dem Widerstand gegen Vergewaltigung Prüderie und eine gouvernantenhafte Agenda einiger Feministinnen, die Penisse per se bedrohlich finden.“ Wieder einmal soll das Wahrnehmen von Realitäten „irrational“ sein, was uns zum Kern der Sache, der gesteuerten illegalen Masseneinwanderung muslimischer Männer bringt. Der offene Brief fand sofort viele Unterzeichnerinnen, darunter auch Vertreterinnen von One Billion Rising, jener von Eve Ensler kreierten Aktion am Valentinstag gegen Gewalt. Es wird Frauen nicht bewusst sein, die am 14. Februar auch in Europa dabei waren, doch OBR dient genau jener Agenda, die unsere Länder für immer bis zur Unkenntlichkeit verändern soll.

Das sprachliche Auslöschen von Opfern markiert die Richtung, in die es gehen soll – zurück ins Patriarchat, das die willigen Handlangerinnen überall dort „erkennen“ dürfen, wo sie mit entsprechendem Selbstbewusstsein viel erreichen könnten. Sir dürfen es jedoch nicht im gelenkten Zuzug illegaler Einwanderer unter dem falschen Label Flüchtlinge wahrnehmen oder in jenen „NGOs“, die dies befeuern und an der Leine von George Soros hängen. Sie dürfen mit Muschimützen gemeinsam mit Islamisten gegen Donald Trump (einen erklärten Gegner des von CIA und Mossad geschaffenen IS) marschieren, aber nicht sehen, dass Hillary Clinton für Kriegstreiberei steht und pädophile Netzwerke eine wichtige Rolle in der Politik spielen (Trump ist auch deren Gegner).

Women’s March (Twitter)

Nach den Massenübergriffen von Köln 2015/2016 wurde mit der Fake-Feministin Anne Wizorek die Aktion #ausnahmslos ins Leben gerufen, um zugewanderte Täter in Schutz zu nehmen. Als die Polizei ein Jahr darauf Männer besonders kontrollierte, die in Zügen anreisten und darauf aus waren, Köln II zu veranstalten, regten sich dumme Hühner über das Polizeikürzel #nafri auf. Wie im Jahr zuvor verschwinden Täter, was auch Opfer unsichtbar macht und suggeriert, es sei alles in bester Ordnung. Offenbar kommen viele Frauen halt nicht damit klar, dass ihnen zunehmend „Erlebnisse“ drohen, und damit ist kein netter Kinobesuch gemeint. Dafür werden uns auch Fake-Opfer serviert (in Zukunft auch bloss „Erlebende“?), die Müll verbreiten und dann dank Shitstorm professionell leiden.

Im „safe space“, wo unschöne Worte wie Vergewaltigung oder Vergewaltigungsopfer vermieden werden, ist natürlich auch kein Platz für Geopolitik, internationale Zusammenhänge und die Analysen u.a. von Frauen dazu, wie verdeckt auch gegen Europa Krieg geführt wird. Dabei taucht „einer der wichtigsten Verbündeten der CIA„, Multimilliardär George Soros, überall auf. Wie man aus Polen oder Irland weiss, ist Schwangerschaftsabbruch eine seiner Trumpfkarten bei der Instrumentalisierung von Frauen. Dabei geht es weniger um weibliche „Selbstbestimmung“ als um niedrige Geburtenrate, die dann Masseneinwanderung und Zerstörung europäischer Kultur rechtfertigen soll. Da gibt es etwa Women on Waves, also Abtreibungsschiffe, um nationale Gesetze zum umgehen.

Die Organisation gibt zwar keine Spender bekannt und verrät nichts über ihr Team, wirbt aber auf Facebook (September 2016) für Soros. Der große „Wohltäter“ ist auch dafür, aus Prostitution Sexarbeit zu machen und die Kunden von Sexarbeiterinnen und -arbeitern zu „entkriminalisieren“. Dass „Sexarbeit“ in allererster Linie mit Menschenhandel zu tun hat, ist kein Problem, da man ja Menschenhandel (Schlepperei) auch aktiv unterstützt. Nicht nur Opfer sollen mithilfe gehirngewaschener Pseudofeministinnen verschwinden, sondern auch die Unterschiede zwischen Prostitution und heterosexuellen Beziehungen. Dafür arbeiten diese Weiber auch brav daran mit, romantischen Schmus über Männer zu verbreiten, die alles andere sind, nur keine armen Schutzsuchenden.

Während die deutsche und die österreichische Regierung bei der schleichenden Umgestaltung unserer Gesellschaft tatenlos zusehen oder diese sogar unterstützen, wendet sich Mazedonien an die USA, um gegen aus den Vereinigten Staaten finanzierte Destabilisierung vorzugehen. Bei uns soll die Presseförderung für das Verbreiten von Fake News sogar noch erhöht werden, dabei verschweigen „die“ Medien konsequent den Soros-Kontext etwa eines Pro-Einwanderungs-Protestes in Spanien. Wie sehr der CIA-Verbündete auch in Parteien eingreift, sieht man nicht nur an der Unterstützung für die spanische Podemos (die zu Diem25 gehört), sondern auch an Martin Schulz oder Christian Kern. Wie Ungarn, Mazedonien, Kanada oder auch die USA uns lehren, wird immer versucht, passende Mehrheiten zu schaffen, damit dann open border-Politik gemacht werden kann.

Auf einer letztes Jahr geleakten Liste mit rund 30 % des EU-Parlaments als „verlässliche Verbündete“ von George Soros finden wir auch Michel Reimon von den Grünen (ein Unterstützer von Diem25, so nebenbei gesagt), der wie alle anderen aus Österreich jede Auskunft dazu verweigert. Nach dem Muster, wie der Konkurrent von Martin Schulz, der nunmehrige Außenminister Sigmar Gabriel aus dem Rennen geworfen wurde, geht jetzt dieser Soros-Handlanger gegen die FPÖ vor (Motto „die Russen waren es“). Dies ist Bestandteil der Vorbereitung auf Wahlen, die bei uns spätestens im Herbst 2018 stattfinden. Open border-Mehrheiten gibt es nur mit SPÖ, Grünen und Neos (also den Soros-Verbündeten), daher nimmt man ÖVP und FPÖ ins Visier, indem man die Causa Eurofighter aufwärmt und dabei auch Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos über die Klinge springen lässt, der nicht in eine Soros-SPÖ nach Vorbild der US-Demokraten, der SPD und der kanadische Liberalen passt.

Die Soros-Agenda ist überall, etwa in meiner Mailbox, in der ich auch auf das Abtreibungsschiff hingewiesen wurde: „Appell zum Unterzeichnen: Gerechtigkeit für von Gewalt betroffene Frauen ohne Dokumente“, versandt vom Verein Autonomer Österreichischer Frauenhäuser und für Unbedarfte erstmal unverdächtig und unterstützenswert. Bezug genommen wird auf den Europäischen Tag der Kriminalitätsopfer (in Zukunft „Kriminalitätserlebende“ oder „Erlebende kultureller Bereicherung“) mit Hinweis auf das Netzwerk Wave: „Es gibt viele Gründe, warum eine Frau sich nicht traut, Gewalt anzuzeigen oder Unterstützung zu holen. Für Frauen ohne Dokumente, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, kann die Suche nach Hilfe zu einer Inhaftierung oder Abschiebung führen.“ Es folgt das Beispiel einer Peruanerin, die in Spanien gestrandet ist und als Infomaterial u.a. „Strategien zur Beendigung doppelter Gewalt gegen Frauen ohne Papiere – Schutz der Rechte und Gewährleistung der Gerechtigkeit, PICUM.“

Mit anderen Worten haben wir es bei PICUM mit einer Soros-Organisation zu tun, da das Aufheben aller Unterschiede zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern in Richtung no borders geht. Der Tag der (Noch-) Opfer wurde in Österreich übrigens dem Thema „Hasskriminalität“ gewidmet, also Fake-Verbrechen, bei denen es in Wahrheit um Zensur geht. An der Stimmungsmache war aufstehn.at beteiligt, eine „neuartige“ Kampagnen-NGO, die mit MoveOn und Avaaz (beide Soros) Mitglied im OPEN-Netzwerk ist. Fake News-Propagandistinnen in Medien stellten sich als „Erlebende“ von „Hass“ dar, den sie mit Kritik an ihrem Schwachfug verwechselten, damit es auch in Österreich Maßnahmen gegen Meinungsfreiheit geben kann.

Advertisements