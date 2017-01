Krieg gegen deutsche und österreichische Frauen

Es wird bei einigen Frauen leider immer noch Abwehrreaktionen auslösen, doch ich muss in unser aller Interesse feststellen, dass Krieg gegen Frauen geführt wird. Und zwar von Männern (nicht nur #nafris), die uns nicht als Menschen mit Rechten, sondern als Beuteobjekte betrachten. Diese Männer attackieren damit in ihrer Vorstellungswelt die „Ehre“ einheimischer Männer, da sie „deren“ Frauen gefahrlos jagen, überfallen, vergewaltigen, töten und berauben können. Und wie arglose Bürger(innen) Trojas öffnen Pseudofeministinnen und Welcomerinnen auch noch die Grenzen zu unseren Ländern, indem sie sich mehr vor Rassismus als vor Übergriffen fürchten.

„Der Krieg gegen die Frauen“ ist häufiger Artikeltitel, wenn es um Vergewaltigungen als Instrument des Krieges gegen Zivilbevölkerungen geht; es gibt aber auch ein Buch unter diesem Motto von der Amerikanerin Marilyn French. Meist ist mit Krieg gegen Frauen mehr gemeint als der Umgang mit Frauen im Krieg, sondern es geht um Reproduktion, Diskriminierung, häusliche Gewalt, Ökonomie und Ökologie. Viele ansonsten durchaus engagierte Frauen weichen aber aus, wenn Widerstand gegen Kriege oder deren Vorbereitung angesagt ist. Dies wird deutlich an einem Kommentar der österreichischen Autorin Hilde Schmölzer, die in ihren Büchern u.a. danach fragt, ob der Krieg männlich, der Friede hingegen weiblich ist. Sie schrieb 2002 im transatlantischen „Standard„: „Frauen schweigen, weil ihnen die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in den USA zu absurd, zu verrückt, zu unlogisch erscheinen. Sie schweigen, weil sie an diesem Geschehen ohnedies nicht beteiligt werden, weil ihre Stimme ohnedies nicht gefragt ist.

Simone Peter (Grüne) gegen Schutz für Frauen

Ihre Rolle in Kriegszeiten beschränkt sich auf die unterstützende, helfende – und leidende. Jeden Abend, wenn frau das Fernsehen aufdreht, wird sie neuerlich belehrt: Männer tüfteln an umfangreichen strategischen Plänen, Männer erläutern die von Männern erfundenen immer effizienter und zielsicherer werdenden Waffen, Männer schwören wutverzerrt Rache, und Männer morden. Frauen hingegen raufen sich die Haare, sie ringen die Hände, wehklagen und schreien. An dieser Rollenverteilung ändern auch die wenigen Soldatinnen nichts (die ohnedies nichts zu bestimmen haben) oder die wenigen Frauen in Führungspositionen. Sie bilden immer noch eine Ausnahme von der Regel. Und ein System grundlegend verändern können sie auch nicht. Schließlich wurden sie von diesem System hervorgebracht und tragen es demnach mit.“ –

Damals gründeten Schmölzer und andere einen Frauenrat gegen Krieg und Terror, der ebenfalls einem irgendwie aus dem Bauch heraus dagegen Sein gewidmet war. Dass ich bei Veranstaltungen die Beschäftigung mit Hintergründen einmahnte, konnten diese Frauen auch damals nicht nachvollziehen. Ihnen war unheimlich, dass Expertise von jenen Männern gefragt war, die selbst dem System (in den USA) dienten und sich nun gerade wegen ihres Wissens gegen die Kriegsmaschinerie stellten. Dies zerstört freilich den gerne gepflegten Mythos von kriegerischen patriarchalen Männern, während Frauen friedfertig und sanft sind (und auf alles rein emotional reagieren, wie Schmölzer es darstellte). Es ist kein Wunder, dass gerade Frauen, die sich für besonders emanzipiert halten, mehrheitlich in die für sie aufgestellte Falle getappt sind und nicht merken, dass sie gerade die Stadttore Trojas weit aufstoßen und denen entreißen, die diese verzweifelt zu schließen versuchen.

Es hat nicht das Geringste mit Flucht und Asyl zu tun, was sich dieser Tage in Deutschland und Österreich abspielt. Wenn man die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention ernst nimmt, hat kaum einer der #nafris und Konsorten Anspruch auf Asyl bei uns. Und sollte der eine oder andere tatsächlich asylberechtigt sein, ist damit Schluss, sobald er sich nicht an Anordnungen und Gesetze hält. Statt aber alle sofort abzuschieben, die sich beispielsweise in Köln zusammenrotteten, um gemeinsam Straftaten zu begehen, ist die Polizei erst einmal froh, dass sie da und dort das Schlimmste verhindert hat. Sie muss sich von verräterischen Trojanerinnen wie Simone Peter beschimpfen lassen, die das interne Kürzel #nafri so ungeheuer diskriminierend findet und Kontrollen aufgrund des Aussehens ablehnt. Peter tritt nach einem Shitstorm sondergleichen nicht zurück, sondern gibt anderen die Schuld, aber sie ist damit nicht alleine, denn Trojanerinnen machen nicht nur bei den Grünen Karriere, sondern werden wie „Netzfeministin“ Anne Wizorek oder Julia Schramm gezielt aufgebaut.

#Grüfris heissen Männer willkommen

Weil der Staat die Pflicht hat, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, da seine Bürgerinnen und Bürger sein Gewaltmonopol akzeptieren müssen und nicht zu Selbstjustiz greifen dürfen, geht auch die Genfer Flüchtlingskonvention darauf ein. Sie sieht vor, dass auch bei 100% Asylberechtigten jedes Land Stopp sagen kann, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist. Statt jedoch diese wiederherzustellen (was in Deutschland, Österreich und Schweden eine große Herausforderung darstellt), wird vorgeschlagen, islamistische „Gefährder“ mit Fußfessel auszustatten und uns alle mehr zu überwachen. Es ist unfassbar, dass Frauen(vertreterinnen) sich allen Ernstes hinstellen und wie vor einem Jahr vor allem „rassistische Hetze“ befürchten, statt sich darüber zu empören, dass der Staat sie im Stich lässt. Immerhin spricht Alice Schwarzer (wie 2016) von Terror: „Diese Typen wollten wieder Trouble. Wir haben es hier mit einer Art von Terrorismus zu tun. Nur in diesem Fall nicht mit Kalaschnikow oder einem Lastwagen, sondern mit Händen und Fäusten.“

Nicht von ungefähr sind gerade die echten Flüchtlinge von einst, die aus Ungarn, aus dem Iran oder vom Balkan kamen auch entsetzt über das Verhalten dieser Männer. Viele Frauen blenden immer noch was, was Bassam Tibi in einem Interview sagte: „Vergewaltigung von Frauen ist ein Mittel der Kriegsführung in Syrien. Alle Kriegsparteien machen das. Die Flüchtlinge, die hierherkommen, kommen aus dieser Kultur und nicht alle sind Opfer. Wenn solche Männer nicht kriegen, was sie erwarten, werden sie wütend. In der Kultur, aus der ich komme, will man Leute demütigen, die einen wütend machen. Im Orient demütigt man einen Mann, indem man seine Frau demütigt: durch Vergewaltigung. Meine Vermutung ist, dass diese jungen muslimischen Männer in Köln die Frauen demütigen wollten, und hinter dieser Demütigung steht die Demütigung des deutschen Mannes. Die Frau ist ein Instrument dafür.“ Ich frage Trojanerinnen bis dato vergeblich, ob auch die spanische Polizei rassistisch ist, wenn sie „extrem gewalttätige“ Migranten aus Afrika in der Enklave Ceuta zurückhält oder ob sie nicht doch froh darüber sind.

Trojanerinnen schreien gerne empört auf, wie ungeheuer „sexistisch“ es ist, ihren faktenfreien, aber umso stärker emotionalen Postings zu entnehmen, dass sie ahnungslos und instrumentalisiert sind. Doch selbst wenn ihr (traditionell weibliches?) „man muss sich eben um andere Menschen kümmern“ ernstgenommen wird, antworten sie nicht auf die Frage, was denn für Einheimische konkret getan wird, die immer öfter obdachlos sind und hungern müssen. Allenfalls verweisen sie darauf, dass die „Superreichen“ Steueroasen nutzen oder bestimmte Konzerne kaum Steuern zahlen, doch davon wird niemand satt oder wohnversorgt. Es ist aus Sicht der Trojanerinnen also besser, illegale Einwanderer mit überproportional hoher Kriminalitätsrate zu finanzieren als Deutsche und Österreicher aus der Armut zu holen. Dass mehr Frauen als Männer arm sind und oft Kinder mit betroffen sind, wissen gerade die Trojanerinnen sehr wohl, da sie (losgelöst von der Migrationsfrage) entsprechende Daten noch im Kopf haben.

Identitäre erinnern an Frauenrechte

Sollten auch Trojanerinnen einmal zur Vernunft kommen, wird es längst zu spät sein, denn man wird ungebetene Gäste, die kein Recht auf Asyl haben, so schnell nicht wieder los. Dazu trägt nicht nur ihre Anzahl und ihr Verhalten bei, sondern auch das Agieren von Trojanerinnen und Trojanern in der Politik, in den Medien und in der sogenannten Zivilgesellschaft. Roland Tichy analysiert die deutsche Situation, die viele Parallelen zu Österreich aufweist, und gelangt zu diesem Schluß: „Im äußersten Notfall gewährt die Kirche auch Kirchenasyl: Der betroffene Ausländer wird im Pfarrheim untergebracht. Die Behörden kennen den Aufenthaltsort des Abzuschiebenden. Die staatlichen Sozialleistungen laufen natürlich weiter. Obwohl die wirklich guten Menschen in der betreffenden Kirchengemeinde sitzen, zahlen nicht sie für den Aufenthalt des Abzuschiebenden, sondern selbstverständlich der Steuerzahler. Aber wegen der guten Menschen in den Kirchengemeinden traut sich der Staat nicht, jemanden aus dem Kirchenasyl heraus abzuschieben.

Denn der dumme Steuerzahler zahlt für so vieles, da kommt es auf die Kosten des Kirchenasyls auch nicht mehr an. Pastor und Amtsarzt vollenden, was Überforderung und Überlastung durch die Merkel-Politik sowie lange Verfahrenswege noch nicht geschafft haben: Die Kapitulation unseres Rechtsstaats.“ Man beachte, dass wir alle dafür bezahlen, ob wir es wollen oder nicht, und Trojanerinnen sich immer noch dafür ins Zeug werfen, Männer zu versorgen, die hier nicht das Geringste verloren haben und die sich alles andere als dankbar verhalten. Dabei bringt diese Frauen nicht einmal zur Besinnung, dass viele Frauen Opfer von Übergriffen sind und gerade auch Helferinnen gefährdet sind. Trojanerinnen sind nicht #ausnahmslos gegen jede Gewalt gegen Frauen (wie sie uns nach Köln weismachen wollten), sondern sie verraten die gesamte Bevölkerung, indem sie die „geschenkten“ Menschen für harmlos erklären. Außerdem wischen sie beiseite, dass längst Maßnahmen notwendig sind, um schutzsuchende Frauen und Kinder vor „schutzsuchenden“ Männern zu schützen, die sich damit einmal mehr für sofortige Ausweisung qualifizieren.

Sie fallen auch bereitwillig auf jede Fake News rein, egal ob ihnen „Bana aus Aleppo“ oder Hillary Clinton verkauft wird. Weil sie sich nie mit Krieg, Sicherheitspolitik, Geheimdiensten, der Politik von US -Think Tanks befasst haben, lassen sie sich leicht vor einen fremden Karren spannen und verwechseln die Bilder von Fremden mit denen ihrer eigenen Angehörigen, ihrer eigenen Landsleute. Und sie lassen sich auch mit Aufnahmen aggressiver Afrikaner und Araber blenden, die für sie immer noch Fotos von schutzsuchenden Frauen und Kindern darstellen. Dass Kurdinnen, Jesidinnen und Syrerinnen (auch Christinnen) mit der Waffe in der Hand kämpfen, während junge Männer lieber davonlaufen zu trojanischen Ersatzmamis in Europa, nehmen sie nicht einmal am Rande wahr. Diese Frauen sind Erbinnen einer langen Reihe an Frauen, die ihr Volk und ihre Heimat mit der Waffe in der Hand verteidigt haben. Die Trojanerinnen haben diese Frauen auch bisher nicht geschätzt, weil es natürlich die Illusion von der ach so friedfertigen Frau zerstört.

Rani Lakshmi Bai

Lakshmi Bai, die Rani von Jansi, kämpfte im 19. Jahrhundert gegen die britischen Besatzer Indiens und starb dabei; viele Statuen, Novellen, auch Filme erinnern sie, und in einem Gedicht zu ihren Ehren heisst es: „Statt dich zu bücken, steh auf mit dem Schwert!“. Sie war nicht die einzige indische Kriegerprinzessin, doch in Nubien gab es eine ganze Dynastie von Herrscherinnen, die den Titel Kandake trugen und sich erfolgreich gegen die Römer zur Wehr setzten. In Afrika gab es viele Königinnen und kämpfende Prinzessinnen wie Yennenga in Burkina Faso, die ebenso halblegendär ist wie mittelalterliche Kriegerinnen in Böhmen. Die keltische Königin Boudicca führte eine Rebellion britischer Stämme gegen die römischen Besatzer an und soll vor der letzten Schlacht gesagt haben, dass dieser Kampf auf Leben und Tod der Entschluß einer Frau ist; „Männer mögen leben und Sklaven sein“. Sie kämpfte auch für ihre von den Römern vergewaltigten Töchter, für ihren eigenen von ihnen geschundenen Körper und für ihre verlorene Freiheit, wie sie betonte.

Tomrys, die Königin der Massageten, rächte ihren Sohn, der als Botschafter von Perserkönig Kyros ermordet wurde, indem sie den König tötete. Zenobia, die Königin von Palmyra, kämpfte mit ihren Mann zuerst für römische Interessen und dann gegen die Römer, als diese ihn aus dem Weg räumten, weil er ihnen zu mächtig wurde. Granny Nanny war eine Anführerin aufständischer Sklaven in Jamaika, deren Führungsqualitäten und strategisches Geschick als außergewöhnlich beschrieben wurden. Königin Lili ‚uokalani war zwar keine Kriegerin, doch gegen sie putschten die USA, um Hawaii unter Kontrolle zu bekommen. Besucht man das Heeresgeschichtliche Museum in Wien, sieht man die Ehefrauen von Söldnern früherer Armeen auf Abbildungen und erfährt, dass auch sie zu kämpfen wussten; außerdem erzählen Guides von chinesischen Soldatinnen oder davon, dass Frauen an der Verteidigung belagerter Städte mitwirkten.

Wenn es um Armeen der Gegenwart geht, wird manchmal kritisiert, dass kaum kampferprobte Frauen ebenso wie Männer Karriere machen können. Für Trojanerinnen ist natürlich jedes Heer nur ein Hort patriarchaler Hegemonie, wo Männer „patriarchal zugerichtet“ werden. Feindseligkeit auch gegenüber der Polizei ist ohnehin charakteristisch bei Trojanerinnen, die schon mal meinen, das Polizeiaufgebot sei eher zum Fürchten als Gefahren, vor denen sie geschützt werden sollen. Mit anderen Worten sind diese Frauen dafür, dass wir alle Tore unserer Staaten weit öffnen, um all die Fremden hereinströmen zu lassen, für die sie selbst das allererste Ziel sind, ehe es dann daran geht, sich bewaffnete Auseinandersetzungen mit Männern zu liefern. Bei so viel an Dummheit und Naivität ist man geneigt, dem Produzenten des unten eingebundenen Videos Recht zu geben, der Frauen Einsatz für ein Land oder eine übergeordnete Sache schlicht abspricht.

„Feminismus bleibt antirassistisch!“ stellt der erwähnte Frauenring in einer Aussendung fest, hat aber nichts dagegen, wenn Frauen rassistischer Verfolgung als Einheimische, also Weiße ausgesetzt sind. Jedweder Versuch, die Bevölkerung und damit auch Frauen zu schützen, wird von diesen Trojanerinnen energisch bekämpft: „Zahlreiche Frauen haben in und nach der Silvesternacht in Innsbruck sexuelle Übergriffe zur Anzeige gebracht. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist nun wieder Teil der öffentlichen Debatte. Beiträge wie der am 3. Jänner im Standard erschienenen Kommentar von Gernot Schandl halten wir jedoch für absolut nicht zuträglich für diese Debatte.Personen, die ‚präventive Maßnahmen gegen alleinreisende männliche Asylwerber‘ (Schandl) fordern, medial Raum zu bieten, trägt nicht zur Bekämpfung von Sexismus bei, sondern nährt rassistische Vorurteile. Dass, wie Schandl beschreibt, immer mehr Personen sich verunsichert fühlen, liegt unter anderem auch am zunehmend rassistischen Unterton vieler Medien.“

Es geht auch weniger um den Kampf gegen Sexismus als um den Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen; und wo der Fake News Mainstream „rassistisch“ ist (außer gegen Einheimische) muss erst einmal gezeigt werden. Schandls Text wurde unter dem Titel „Höchste Zeit zu handeln“ veröffentlicht und leugnet keineswegs, dass es auch einheimische Täter gibt: „Meine Sorge gilt meinen drei Töchtern, meiner Frau, unseren Schwestern und Müttern. Sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen durch Österreicher geschehen meist im direkten Umfeld. Für meine Angehörigen sehe ich derzeit keine Gefahr, dass Männer in ihr Umfeld geraten, die sich dann als Vergewaltiger herausstellen. Und wenn zum Beispiel ein Arbeitskollege übergriffig wird, traue ich ihnen zu, sich zu wehren. Wenn uns die Statistik zeigt, dass unter alleinreisenden, männlichen Asylwerbern ein relevanter Prozentsatz zu Tätern wird, sollte diese Gruppe so untergebracht werden, dass sie möglichst wenig Gelegenheit zu Taten hat. Welche Maßnahmen geeignet sind – Meldepflichten, Ausgangsbeschränkungen oder abgelegene Quartiere -, sollen Amtsträger abwägen.“

Würde man die GFK anwenden, bekäme kaum jemand Asyl und von diesen würde jeder sofort abgeschoben, der sich nicht wie ein Gast benimmt. Im Fake News Mainstream werden Taschenalarm, Glöckchen für Taschen und Schutzshorts allen Ernstes als Maßnahme verkauft, da man der Agenda der illegalen Masseneinwanderung zwecks Destabilisierung dient. Trojanerinnen begreifen auch da nicht, dass sie eigentlich für Sicherheit und weibliche Selbstbestimmung kämpfen statt Rückschritte begrüßen sollten. Sie bestätigen mit ihrem Verhalten alle Klischees, die im obigen Video als Tatsache bezeichnet werden: unfähig zu abstrahieren, staatliche Verantwortung und politische Zusammenhänge zu verstehen, sich nicht wie Pawlows Hündin auf jede Person zu stürzen, die man ihnen als „schutzbedürfig“ anbietet, um alles für sie zu tun und alles zu tolerieren. Sie machen aber auch deutlich, dass sie nie selbstbestimmt, selbstbewusst und emanzipiert handelten, sondern sich brav an das halten, was ihnen vorgegeben, aber von immer mehr anderen Frauen abgelehnt wird.