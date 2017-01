Müssen wir alle linksextrem werden?

Dass nach Übergriffen zu Silvester in mehreren Städten und dem Vorgehen der Kölner Polizei gegen Zusammenrottung von #nafris reflexartig Rassismusvorwurf erhoben wurde, hat auch etwas mit einem vollkommen verschobenen politischen Spektrum zu tun. Denn immer mehr Personen und Gruppen übernehmen die Diktion Linksextremer, denen nichts am Erhalt staatlicher Strukturen liegt, sondern die diese abschaffen wollen. Vertritt man naiv Forderungen der extremen Linken, ist klar, dass dann alles andere als rechts wahrgenommen wird, beispielsweise Linke, die dabei nicht mitmachen wollen. Jeder, der „die Linken“ kritisiert, trägt dazu bei zu verschleiern, dass der Staat über Linksextreme angegriffen wird, deren Positionen sich dann auch andere zu eigen machen.

Der deutsche Verfassungsschutz erklärt auf seiner Webseite:“ Linksextremisten wollen unsere Staats- und Gesellschaftsordnung überwinden und unsere Demokratie soll durch ein kommunistisches oder anarchistisches System ersetzt werden. Hierzu bringen sie sich in gesellschaftliche Proteste ein und versuchen, diese in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Die Aktionsformen reichen von offener Agitation bis hin zu verdeckt begangenen, teilweise auch schweren Gewalttaten, wobei einzelne autonome Zusammenhänge auch die Verletzung von Personen in Kauf nehmen.“ Längst gibt es auch ein Aussteigerprogramm, das als „Beitrag zum Maßnahmenkatalog der Bundesregierung gegen Extremismen jeder Art und Gewalt und für mehr Toleranz und Demokratie“ vorgestellt wird: „Damit ist es Teil des ganzheitlichen Ansatzes zur umfassenden Auseinandersetzung mit allen Erscheinungsformen des Extremismus. Das Programm richtet sich an Personen, die sich dazu entschieden haben, sich aus dem Einflussbereich linksextremistischer Strukturen zu lösen, den Ausstieg jedoch aus eigener Kraft nicht schaffen.“

Interventionistische Linke Köln auf Facebook

Ironischer Weise müsste der Verfassungsschutz demgemäß auch gegen sich selbst ermitteln, sitzt er doch in der Amadeu Antonio-Stiftung, deren Mitarbeiterin Julia Schramm regelmäßig Linksextremistisches von sich gibt. Und wenn „Anständiges“ und „Vertretbares“ so weit nach links gerückt wurde (dank Fake News Mainstream, gekaperter Parteien und „Zivilgesellschaft„), erscheint logisch, dass jedweder Bezug auf das eigene Land und Erfordernisse für dessen Regierung leicht als „rechtspopulistisch“ diffamiert wird. Wenn Anliegen teilweise ähnlich sind, werden dadurch aber aus Linken, Liberalen, Konservativen noch keine Rechtspopulisten und schon gar nicht Rechtsextreme. Fragwürdig ist auch die Einordnung der Identitären am ganz rechten Rand, da sie zwar rechts sind (sich selbst so einordnen), jedoch für den Erhalt der europäischen Kulturen eintreten.

Dass in schöner Regelmäßigkeit z.B. die Grünen mit Gruppen demonstrieren, die den Staat ablehnen und in bester Übereinstimmung mit George Soros und Co. auflösen wollen, hat den Verfassungsschutz bislang nicht auf den Plan gerufen. In deutschen Verfassungsschutzberichten wird übrigens detaillierter auf einzelne Organisationen eingegangen als in österreichischen, doch die Szene ist zwischen beiden Ländern gut vernetzt, wie man an Demotouristen etwa von der Antifaschistischen Aktion sehen kann. Diese trat z.B. bei einer „refugees welcome – open the borders“-Kundgebung am 19. März 2016 in Wien auf, wo Rednerinnen und Redner aus früher nicht linksextremen Organisationen ganz im antistaatlichen Sinn der Linksextremen agitierten (Vertreter der Grünen, der Volkshilfe, des Frauenrings usw.). Da viele der Teilnehmer mit geradezu entrücktem Gesichtsausdruck gegen jedwede Beschränkung illegaler Masseneinwanderung durch Wien zogen, sei hier nochmals auf das Angebot des Verfassungsschutzes an Ausstiegswillige verwiesen:

„Das Programm richtet sich an Personen, die sich dazu entschieden haben, sich aus dem Einflussbereich linksextremistischer Strukturen zu lösen, den Ausstieg jedoch aus eigener Kraft nicht schaffen.“ Nicht von ungefähr kann man bei einzelnen Gruppen wie der „Neuen Linkswende“ (deren Vorsitzende am 19. März moderierte) oder auch den Grünen (siehe Kampagne für den „unabhängigen“ Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen) sektenartige Züge feststellen. Der deutsche Verfassungsschutz stuft unter anderem die „Interventionistische Linke“ als linksextrem ein, die sich puncto Masseneinwanderung und deren Folgen für Frauen positioniert. „Merry crisis and a happy new fear – Rassistische ‚Sicherheit‘ an Silvester in Köln“ lesen wir auf der Webseite der IL Köln, die mit dem Transparent „Das Problem heißt Sexismus! Feminismus bleibt antirassistisch!“ Flagge zeigt:

Facebook-Bannerbild der IL Köln