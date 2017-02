So funktioniert Gehirnwäsche

Warum meint ein beachtlicher Teil der Bevölkerung, man müsse anderen vorschreiben, was sie zu denken haben?`Und wie bringt man diesen Teil der Bevölkerung dazu, sich selbst hintan zu stellen, indem er pausenlos die vermeintlich verletzten Rechte anderer verteidigt? Warum erscheint es, egal ob in Österreich, Deutschland oder den USA sinnlos, mit diesen Menschen zu diskutieren? Dass sie „wie gehirngewaschen“ wirken, ist inzwischen eine gängige Vorstellung, und doch muss man verstehen, wie dies vor sich geht.

Manche wollen spektakuläre Erklärungen hören, die sich im Bereich von Mind Control und Missbrauch von Psychopharmaka bewegen, doch die Wahrheit ist viel einfacher und zugleich mindestens genauso schockierend. Wenn man sich ansieht, dass nahezu jeder Protest mit George Soros, seinen Stiftungen und unzähligen Zuwendungen in unterschiedlicher Höhe an Vereine, Initiativen, Projekte, Pattformen, Netzwerke, Dachverbände, Tagungen, Experten, Medien usw. verbunden ist, lässt sich nachvollziehen wie eine „politisch korrekte Einheitsmeinung“ geformt wurde. Doch Soros macht dies nicht auf eigene Kappe, auch wenn er Nationalstaaten auflösen will, sondern gilt als einer der wichtigsten Verbündeten der CIA. Dank seiner Investitionen sind verdeckte Aktionen besser denn je zu beschreiben, weil es immer Spuren zu seinen Stiftungen gibt.

„The Amazing Atheist“ zeigt im Video oben recht anschaulich, was Gehirnwäsche bewirkt, denn normalerweise müsste es ausgeschlossen sein, mit einer Scharia-Propagandistin und einer verurteilten Mörderin gemeinsam „für Frauenrechte“ zu demonstrieren. Beim Women’s March gab es jedoch mehrere No-Gos, etwa dass Plakate verteilt wurden, auf denen eine gezeichnete Frau die US-Flagge als Schleier trägt. Mir sind kaum Stimmen von Frauen aufgefallen, die den Marsch unterstützten, dann aber doch Unbehagen empfanden und dies auch artikulierten. Und als bei der Women’s March-Veranstaltung in Berlin eine der Frauen auf der Bühne zweimal laut Allahu akbar rief, reagierten alle anderen passiv. Was „normalerweise“ nicht gehen würde, findet als kalkulierter Tabubruch statt, der die gesamte Gesellschaft auf neue Verhältnisse vorbereiten soll. Jenseitiges begegnet einem tagtäglich, wie man an diesem Posting einer Wiener Sozialdemokratin sieht: „Polizeieinsatz im Zug! Junge Österreicherin wurde belästigt. Verspätung. Der Mann war der deutschen Sprache nicht mächtig und couragierte Österreicher halfen sofort. Auf Nachfragen anderer User auf Facebook reagierte sie so: „In diesem Fall war es richtig, dass der Zug auf die Polizei gewartet hat, nach aufgenommen Zeugendaten setzten wir die Fahrt fort. Die Spätfolgen der Schottermizzi, Hanni & Co. Zu viele Polizeiposten wurden geschlossen, zu wenige aufgenommen und ausgebildet usw.“

Sie griff also Innenministerinnen und -minister an, statt empört zu sein über den illegalen Einwanderer, der hier nichts verloren hat. Es wird nicht überraschen, dass sich diese Frau wie die meisten in der Partei sehr angepasst verhält. Die erfolgreich vorangetriebene Spaltung der Bevölkerung wird deutlich, wenn die einen entsetzt sind und die anderen alles blindlings verteidigen und eifrig nach Gründen suchen, die Verständnis für Grenzüberschreiter rechtfertigen sollen. Dieses Muster sehen wir auch bei Gewalt durch männliche illegale Einwanderer am Wirken, was wiederum besonders dann Verrat an sich selbst ist, wenn es von Frauen kommt. Wie der „Amazing Atheist“ ganz richtig sagt, geht es um die Unterwerfung unter eine Kultur, in der Frauen nichts wert sind. Empowerment für Frauen soll nun also die Scharia-Vertreterin Linda Sarsour sein, eine der Organisatorinnen des Women’s March oder Donna Hylton, die einen Mann über viele Tage folterte und dann tötete: „The Women’s March on Washington last week featured as a speaker convicted felon Donna Hylton who, along with several others, kidnapped a man and then tortured him to death.

Hylton’s name is listed on the Women’s March website alongside prominent liberals like Planned Parenthood president Cecile Richards, activist Gloria Steinem, filmmaker Michael Moore and CNN commentator Van Jones.“ Der „Atheist“ dachte zuerst, dass er im Begriff ist, auf Fake News hereinzufallen, weil niemand von Verstand auf die Idee kommen kann, so eine Frau einzuladen, doch es ist leider wahr. Es gab auch eine Women’s March-Veranstaltung in Wien, bei der zuerst Carla Amina Baghajati sprechen sollte, die Medienreferentin der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Ihr Ehemann Tarafa kritisierte Unstimmigkeiten auf Facebook, was so klang, als entscheide er für sie. Er illustrierte eines seiner Postings nach dem Marsch mit Bildern von diesem, von seiner Frau und von Linda Sarsour, die beide Kopftuch tragen. Tarafa Baghajati ist u.a. im European Network Against Racism aktiv, das von George Soros unterstützt wird, und wird gerne in kirchliche Bildungseinrichtungen eingeladen. Mehr als 50 Partner des Women’s Marches haben Verbindungen zu Soros-Stiftungen, unter ihnen auch Planned Parenthood, während man Gloria Steinem und CNN mit Clinton und der CIA assoziieren kann.

Social Justice Warriors gegen Katzencafè und Katzenheim in Austin

Wie Soros-Connections und damit auch deren Bedeutung weggelassen werden, zeigt diese Analyse von Breitbart zur neuen Gruppe „Indivisible“, die Proteste gegen Trump im ganzen Land durchführen will. Dabei ist auch der Name Fake, denn in Wahrheit geht es um divide and conquer, eine alte, aber stets wirksame Taktik (siehe auch Soros-Front Meetup). Wie weggetreten jene Personen sind, die man Aufgehetzten als role models vorsetzt, sieht man z.B. an der demokratischen Politikerin Nancy Pelosi, die in einer Rede das Impeachment von „Präsident Bush“ verlangte und jetzt befürchtet, Stephen Bannon sei Trumps Schatten-Sicherheitsberater. Moby war bisher eher für seine Musik bekannt und tritt jetzt damit an die Öffentlichkeit, dass er über Beweise für Trumps heimliche Zusammenarbeit mit den Russen verfügt. Er meinte u.a. „I’m writing these things so that when/if these things happen there will be a public record beforehand. These are truly baffling and horrifying times, as we have an incompetent president who is essentially owned by a foreign power.”

Was nur einige wenige bei Freunden (auch via soziale Medien) beobachten können, führen „Celebrities“ wie Michael Moore der ganzen Welt vor: ein Abdriften in immer schrägere Vorstellungen, die wie eine Selbstradikalisierung aussehen und den Verlust jeglicher Bodenhaftung bedeuten. Es ist kein Scherz, dass Moore, der Trump im Gefängnis und Clinton im Weißen Haus sehen will, immer wieder nachlegt und Trump als „Russen“ bezeichnet. Trump habe General Flynn beaufragt, mit den Russen zu reden, was Moore nicht als normale Handlung in der Vorbereitung einer neuen Regierungsphase, sondern als Spionage sehen will. Man fragt sich hier unweigerlich, wie Moore jemals auch nur einen halbwegs kritischen Dokumentarfilm zustande gebracht hat. War da nicht auch einmal etwas damit, der Kriegsmaschine entgegen zu treten, die Trump im Visier hat? Nicht von ungefähr spricht Steve Piecźenik, Trump-Unterstützer mit Regime Change-Erfahrung, von Linken, die wie frustrierte Kinder reagieren.

Vor zwei Jahren wurde noch verkündet, dass Moore sich mit den endlosen Kriegen der USA befassen wird, also an „Where to invade next“ arbeitet. In Biografien wird er als „anti-war activist“ bezeichnet, was man wohl schon allein wegen der Unterstützung für Hillary Clinton zu „pro-war“ korrigieren muss. Und wenn Ex-Agenten wie Evan McMullin (früher CIA) darauf hinweisen, dass Trump bei den Geheimdiensten als „Feind im eigenen Land“ betrachtet wird, ist klar, wem Moore und Co. dienen. Nicht jede Idee gehirngewaschener Aktivisten trifft die Richtigen, wie man an einem Streikaufruf an illegale Einwanderer sehen kann. „A Day without Immigrants“ findet heute statt und soll vermitteln, dass das Land stillsteht, wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen – sich aber auf diese Weise auch outen und praktisch „schiebt mich ab!“ schreien.

Die Schauspielerin und Sanders-Unterstützerin Sarah Silverman rief eben noch nach einem Militärputsch gegen Trump (wie die Ex-Obama-Mitarbeiterin und Soros-Vasallin Rosa Brooks) und stolperte kürzlich über Hakenkreuze auf der Straße. Sie verwechselte mit oranger Farbe gesprühte Markierungen für Straßenarbeiten mit absichtsvoll platzierten Swastikas, was Spott und Hohn auslöste. Im Video weiter oben sieht man, wie die Betreiber eines Katzenheims mit angeschlossenem Kaffeehaus in Austin, Texas von Social Justice Warriors terrorisiert werden. Im Zuge der Gentrifizierung sollen Gegenden mit aufgegebenen Geschäften wieder belebt werden, was diese Aktivisten als rassistisch empfinden. Sie marschierten vor dem Laden auf, bedrohten die Gründerin und besprühten schliesslich die Fassade und verklebten Schlösser. Für wen „kämpfen“ solche Leute wirklich? Für sich selbst oder gegen das grosse oft eingebildete Unrecht? Aber es gibt auch besonders skurrile Erklärungen wie die vom Klimawandel, der linke Gewalt verursacht.

Im Jänner dieses Jahres konnte man im Bilderberger-Blatt „Der Standard“ einen merkwürdigen Gastkommentar unter dem Titel „Zwang zur Koedukation: Schwimmunterricht als lebenslanges Trauma“ lesen (es ging natürlich um Muslime). Verfasst hat ihn die Psychotherapeutin und Pfarrerin Rotraud Perner und er war sogar eifrigen Welcomern zu extrem. Kürzlich geriet sie selbst in die Schlagzeilen, da sie bei einer Veranstaltung im Burgenland von einem ORF-Redakteur niedergeschlagen wurde. Auffällig ist, dass Medien sie als „Star-Psychologin“ bezeichnen, der Mann aber nicht namentlich genannt und auch kaum zitiert wird. Unter Pseudonym sagt er schliesslich, dass sie sich auf den Sessel neben ihm setzen wollte, obwohl er meinte, dieser sei besetzt und ihm eine scheuerte; er habe sie dann im Reflex geschlagen, was ihm sehr leid tut. Welcomer und Vernünftige haben die Causa dann auf Facebook diskutiert, da sie zumindest Frau Perner kennen; zum ersten Mal seit Monaten war man sich bei einem Thema einig oder auch nicht ganz wie in früheren Zeiten.

Die Geschichte sagt uns viel darüber, wer wie von den Medien behandelt wird und wirft die Frage auf, ob Frau Perner – siehe Schwimmbad-Trauma – im offiziellen Narrativ eine Rolle spielt. Da sie regelmässig Vorträge hält und beide Kirchen, die katholische wie die evangelische, auf open borders-Linie gebracht wurden, kann dies durchaus der Fall sein. Es ist pure Spekulation, aber ich frage mich, ob ihr ungewöhnliches Verhalten etwas mit diesem „auf Linie bringen“ zu tun haben könnte. In einem Bericht rationalisiert sie und spricht von „Hochstreß“, in dem sie sich befunden habe; was aber, wenn mangelnde Selbstbeherrschung und aggressive Reaktion mit ihrem Abdriften zu den Welcomern verbunden sind? Die Pointe ist, dass sie über „Gewaltprävention und Deeskalation“ sprechen sollte und vor Jahren mal meinte, Dosen zu schießen sie nicht ihr Stil, sie wolle die Dosen lieber streicheln. Was Attacken gegen Donald Trump betrifft, kritisiert sie sogar jene Journalisten, die lieber an sexuelle Erpressung nach dem Motto „die Russen waren es!“ glauben als über die Hochfinanz recherchieren. Ihre Kommentare zum Thema Kopftuch und zu politischer Korrektheit wirken hingegen verschleiernd, da es um klare Sprache gehen würde, ebenso ihre Anmerkungen zu Verschwörungstheorien.

Psychologie und Selbsthilfe werden sehr schnell politisch, wie man in Videos von „The Work“ mit Byron Katie sehen kann. Die Methode basiert auf vier einfachen Fragen zu dem, was wir denken, was uns belastet: „Ist das wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wer wärst du ohne den Gedanken?“ Byron Katie arbeitet so beispielsweise am Thema Rassismus und hilft einer Afro-Amerikanerin, die Diskriminierung erlebt hat, aber auch in der Erwartung aufgewachsen ist, dass Weiße sie ablehnen. Man bleibt jedoch ambivalent zurück, denn die Söhne dieser Frau könnten durchaus wegen ihrer Hautfarbe attackiert werden. Inzwischen wird Rassismus großzügig interpretiert, siehe CNN zum Sieg von Adele statt Beyonce bei den Grammys- Für politische Fragen empfiehlt Byron Katie, sich Videos zum Thema „Beurteile deinen Nachbarn“ anzusehen. Längst hat sie eine Fangemeinde rund um die Welt, so auch in Russland. Dass „The Work“ auf Politik anwendbar ist, zeigen Videos von ihrer Arbeit mit Frauen, die sich wegen Donald Trump ängstigen.

Aus „Ich habe Angst, dass Donald Trump Konzentrationslager baut“, einen Atomkrieg startet, die Umwelt zerstört etc. und der Forderung, dass er Hillary Clinton weicht und verschwindet wird mit „The Work“ etwas ganz anderes. Denn die Amerikanerin im Video oben muss erkennen, dass ihre Ängste und die vieler anderer im Workshop hypothetisch sind und sie sich selbst einsetzen soll: „Ich habe Angst, dass ich Konzentrationslager baue“. Was auch immer sie sieht, wenn sie es sich wie im FIlm vorstellt, sind Bilder, die sie aus der Vergangenheit bezieht. Mit der Vorstellung, dass Trump Lager baut, hat sie eben selbst welche kreiert. Byron Katie sagt, und selbst wenn es passieren würde, sollte man bis dahin ein gutes Leben leben. Aus dem Publikum kommen Anregungen, denn er sagte nie etwas dergleichen und außerdem würden die Menschen dann aufhören Steuern zu bezahlen.

Sich vor Trump zu fürchten ist für die Leute so stressig, dass sie es schliesslich zu „Liberation Camps“ umdrehen, weil sie ihr Denken befreien müssen. Wenn es um den Atomkrieg geht, ist dann schon klar, dass es um Bilder aus der Vergangenheit geht. Ein Gegenargument ist, dass Trump aus der Geschäftswelt kommt und nichts tun wird, was Geschäfte stört; „er hat Hotels auf der ganzen Welt“, meint Katie ergänzend. Detail am Rande: In Wahrheit wäre mit der Wahl von Hillary Clinton genau jene Gefahr verbunden gewesen. Die Teilnehmer sprechen dann davon, dass er seine Kinder liebt und dass er „new clear thinking“ anregt oder dass er gute Berater mit militärischem Hintergrund hat. Auch die Umwelt wird von der Amerikanerin auf der Bühne zuerst in ihrem Kopf zerstört, ehe es überhaupt passiert. Hier ist klar, dass es auf alle ankommt und man nicht erst auf Trump warten muss, um aktiv zu werden. Wenn man sagt, „ich will nicht, dass Trump Präsident ist“, kann man auch „ich möchte keine Demokratie“ sagen, so Katie.

Die Frau macht sich auch Sorgen über Hate Crimes, weil sie auf der Webseite Breitbart News gelesen hat, dass all dies „Fake News“ seien; Katie arbeitet mit ihr heraus, dass andere ja auch wissen werden, was sie selbst weiss; es ist arrogant anzunehmen, dass man für andere denken und sie vor Informationen schützen muss. Andere wollten „The Work“ gar nicht auf Trump anwenden, weil sie ihn weiter hassen wollen. Es sind die Menschen selbst, die das Land spalten und Trump die Schuld dafür zuschieben, obwohl beide Seiten nur von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Eine schwarze Frau im Publikum hat „The Work“ versucht, um mit ihrer Enttäuschung über das Wahlverhalten weißer Frauen (53 % für Trump) klarzukommen, aber es funktionierte nicht. Byron Katie erklärt, dass wir Menschen so sehen, wie wir glauben, dass sie sind, sie deswegen aber nicht so werden. Ob Nachrichten war oder falsch sind, macht keinen Unterschied, da ja wir selbst sie beurteilen; und je offener man ist, desto weniger kann man sich selbst enttäuschen, wenn etwas anderes eintrifft.

Eine dieser weißen Republikanerinnen meldet sich dann betroffen zu Wort und sie sagt mit belegter Stimme, dass sie so traurig ist, wie sehr manche sie un andere hassen. Sie hat sich während des Workshops nicht getraut, sich zu outen aus Angst vor den Reaktionen der anderen. Ich beschreibe das Video deswegen so genau, weil es uns zeigt, wie wir mit „gehirngewaschenen“ Welcomern umgehen können, die sich von Projektionen leiten lassen. Sie sagen im Grunde „die Menschenrechte von Flüchtlingen werden verletzt“ und müssen zu „meine Menschenrechte werden verletzt“ gelangen. Dann hören sie auf, illegale Einwanderer zu Opfern zu stilisieren und ihre Augen von einheimischer Not abzuwenden. Sie sollen ständig die Rechte anderer in Gefahr sehen und deswegen gegen die Menschen auf die Straße gehen, die realistisch sind. Zu „The Work“ gehört aber auch – siehe Arbeit an Donald Trump – zu sagen ICH bin rassistisch, homophob, sexistisch, faschistisch usw., um auf diese Weise auf den Boden der Tatsachen zu gelangen.

Wie das zweite Byron Katie-Trump-Video zeigt, werden Fakten nicht wegerklärt, sondern Projektionen als solche entlarvt. Die per Skype mit Katie verbundene Frau ist in ihrer Küche, es geht ihr gut, sie kann für ihre Kinder sorgen und doch ist sie voller Angst. Sie hat schon harte Zeiten erlebt, sodass ihre Befürchtungen nicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind, aber dennoch aus der Vergangenheit stammen und nichts mit Trump zu tun haben. Wie weit die Gehirnwäsche bei uns durch den aufgestülpten Welcome-Hype geht, sieht man an Obdachlosen oder Menschen, die prekäre Jobs haben, sich aber alles verbieten, was „Neid“ auf den Umgang mit „refugees“ wäre. Diese Gruppen können mit vollem Recht Aussagen, die nur in Bezug auf illegale Einwanderer gelten dürfen, auf sich selbst anwenden. Es wird auch verschleiert, dass eine gewaltige Portion an Bösartigkeit dabei im Spiel ist, auf einheimische Not mit Gleichgültigkeit oder gar Aggression zu reagieren. Das „Ich bin großartig weil ich so menschlich zu Flüchtlingen bin“, welches Verhalten von Kirchen- und Caritasoberen signalisert, wird mit „The Work“ nämlich zu „ich bin jämmerlich weil ich so unmenschlich zu Einheimischen bin“…