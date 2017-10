Was zu #MeToo gesagt werden muss

Man kann eigentlich leicht erklären, was das Ungeheuerliche an sexueller Belästigung und anderen Grenzüberschreitungen gegenüber Frauen ist: Täter dringen in den Intimbereich von Opfern ein, was körperlich sein kann, aber auch dadurch, dass Frauen auf Körper als verfügbare Objekte reduziert werden. Man(n) nimmt sie nicht als Individuum mit gleichen Rechten wahr, sondern sieht sie in Bezug auf Männer – auf sich selbst, auf einen anderen Mann, auf Männerregeln, -Strukturen, -Projekte. Da gibt es kein Anerkennen von Kompetenz, Eignung, Leistungen, sondern die Frau wird taxiert, mit zweideutigen Bemerkungen und Angeboten verunsichert, betatscht, bedrängt und ins Bett eingeladen, z.B. gegen Job, Rolle, Begünstigung: bei Weigerung und Rückzug wird Frauen mit Konsequenzen gedroht. Man(n) selbst ist die Norm, derjenige, der in die berufliche, politische, Freizeitsphäre gehört, während frau die Abweichung ist, die ohne Männerbegleitung zur Verfügung zu stehen hat. Es geht auch um nicht vorhandenen Respekt, der oft dadurch deutlich wird, dass man(n) einer Frau unbedingt Gesellschaft leisten will, ihr Nein überhört.

Kein Wunder, dass es zweierlei Arbeitsplätze an den gleichen Orten gibt und viele Frauen jahrelang aufpassen, was sie sagen, wie sie worauf reagieren und überlegen müssen, was sie tun sollen, wenn ein Chef oder Kollege ihre Grenzen überschreitet. Oft entscheiden sie sich dafür zu schweigen, weil sie die Konsequenzen nicht abschätzen können und befürchten, dass sich alle auf die Seite des Täters schlagen. Wie Maria Stern (Liste Pilz) im Video unten aber richtig sagt, spielt auch eine wichtige Rolle, dass sich Opfer schämen und die Schuld bei sich suchen, wenn auf ihre Intimsphäre gezielt wird. Sie müssen ausserdem verdrängen, um im Job weiter zu funktionieren und wehren sich daher oft nicht sofort. Viele Frauen begraben Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen jahrelang in ihrem Inneren und erleben #MeToo als Katalysator. Dass Vorsicht keine Feigheit ist, zeigen jenseitige Reaktionen im Netz auf erschütternde Erfahrungsberichte aus Hollywood, der heimischen Kulturszene, der IT-Branche, den Medien oder der Politik, z.B.aus dem EU-Parlament. Auch manch eine Frau – etwa die Schauspielerin Nina Proll – fällt anderen Frauen und damit sich selbst in den Rücken.

Auf Proll reagiert u.a. Sorority: „Sexuelle Gewalt oder Belästigung hat natürlich nichts mit der Attraktivität des betroffenen Menschen zu tun, als vielmehr mit kulturell bedingter Ausübung von Macht. Denn wie Männer* Frauen* behandeln und umgekehrt, welche Grenzüberschreitungen von einer Gesellschaft toleriert werden, hängt von unserer Kultur ab, also unserer Gesellschaft – und nicht vom Testosteronpegel eines Mannes, der sich bei einer attraktiven Frau leider einfach nicht beherrschen kann. Das sehen übrigens auch Wissenschafter so. #metoo hat Frauen dazu veranlasst, beklemmende, schmerzhafte Erfahrungen zu schildern, über die aus Scham und Angst vor Konsequenzen niemand gerne spricht. Viele tun es auch trotz Hashtag nicht. #metoo hat aber – wie zuvor schon #aufschrei – sichtbar gemacht: Wir sind verdammt viele. Wir haben ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem. Wir müssen reden. Und: Wir können uns wehren. Nur so kann sich etwas ändern.“ Männer lenken mit derlei Dominanzgesten auch davon ab, dass Frauen Konkurrenz sind, dass sie unter beruflichem Aspekt wahrgenommen werden müssen, weil gerade ihre Fähigkeiten diejenigen sein können, auf die es ankommt.

Viele Männer sehen sich angesichts von Forderungen nach Frauenquoten und Diversity schon vorauseilend benachteiligt, da sie ihre privilegierte Situation nicht erkennen. Viel zu oft sind es immer noch de facto Männer unter sich, die entscheiden; ein Blick in die Zeitungen oder in ein beliebiges Tagungsprogramm genügt. Die wenigen auch vorkommenden Frauen sind meist vom Wohlwollen der dominierenden Männer abhängig. Indem Frauen auf ihren Körper reduziert, nicht als eigenständige Persönlichkeiten angesehen, sondern in Relation zu Männern gesetzt werden, wischt man(n) ihre Fähigkeiten vom Tisch. Die aktuelle Debatte ist nicht nur befreiend, sondern auch in vielerlei Hinsicht belastend, da Erinnerungen wach werden und neue Berichte (und dumme Reaktionen im Netz) reflektiert werden. Eine Frau kann zugleich parat haben, wie sie von Männern im (vermeintlichen) Schlaf begrabscht wurde (und sich wie die Protagonistin einer Geschichte von Doris Lessing nicht rührte), sie kann sich an Freundinnen erinnern, die von Vergewaltigungen berichteten, an Büro- oder Politiktratsch, mit wem sie sich auf welcher Ebene gutstellen müssen, wenn etwas aus in werden soll, und damit die #MeToo-Debatte und massiven Sexismus gegenüber ihren Leistungen verbinden.

2005: Courtney Love warnt vor Harvey Weinstein

#MeToo ist aber noch viel mehr, da Frauen aus Angst auch vor dem Verlust von Illusionen Männerverhalten decken. Eine Ausnahme ist die Familie des irischen Sportreporters Tom Humphries, die Anzeige erstattete, als seine Tochter tausende Sexting-Nachrichten an Minderjährige auf seinem Smartphone entdeckte. Und Männer werden zu Komplizen, weil meinen, ihre Karriere sei von Männern wie Harvey Weinstein abhängig. In Österreich wirkte neben der Berichterstattung über den Weinstein-Skandal als Katalysator, dass die „Wiener Zeitung“ Chefredakteur Reinhard Göweil feuerte, der einer freien Mitarbeiterin einen festen Job gegen gewisse Gefälligkeiten anbot und sich wohl u.a. als Freimaurer gut vernetzt vorkam. Männer. die jetzt aufheulen, dass man dann ja nicht mal mehr flirten könne, haben immer noch nicht verstanden, dass jede Begegnung von Menschen auf Augenhöhe beiden Seiten jede Freiheit lässt. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann nicht auf ein Bier gehen will,wird dieser das wohl akzeptieren, während Frauen nicht die Wahl haben sollen, was sie tun wollen? Natürlich erkennt man Interesse eines / einer anderen ebenso wie Desinteresse, doch genau das ignorieren ja die Weinstein-Typen geflissentlich.

Medien zitieren auch die SPÖ Frauen und deren Vorsitzende Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die zwar auf das Gesetz gegen unerwünschte Berührungen stolz ist, aber ausblendet, dass die Justiz ein Art Herrensauna ist. Außerdem deckt sie Übergriffe auf Frauen in ihrer Partei, was ihr Opfer gar nicht mal so sehr vorwerfen, da sie als machtlos empfunden wird. Auch ich weiß aus Erfahrung, welch massiver unter der Gürtellinie-Sexismus in der SPÖ geduldet wird, ohne dass es Konsequenzen für die Herren Genossen gibt, egal wie dramatisch die Folgen für Frauen sind (sie gelten in der SPÖ als „nicht glaubwürdig“ und werden über Männer definiert). Die mannigfachen Aspekte von #MeToo bringen Frauen in eine Doppelmühle: wenn sie die ganze Wucht der Grenzverletzung empfinden, fühlen sie sich zugleich schwach, was sie nicht sein wollen. Wenn sie es verdrängen, erscheinen sie stark, sind aber dabei innerlich zerrissen. Wenn sie sich nicht unterkriegen, nicht vertreiben lassen, wirken sie auf potenzielle Belästiger unnahbar, aber auch, weil sie Härten auf sich nehmen, die man(n) sich in seinen gemütlichen Seilschaften nicht einmal vorstellen kann.

Advertisements