Wie sexistisch ist die SPÖ?

SPÖ-Bezirksrat Götz Schrage (57) erinnert sich angesichts eines TV-Interviews der neuen ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger (38) an frühere Zeiten, in denen er eine Schwarze nach der anderen abgeschleppt hat. Und er versteht nicht, wieso es Leute gibt, die diesen „kleinen Scherz“ ernst nehmen und ihm Sexismus vorwerfen. Prompt springen Mainstream- und soziale Medien darauf auf und es wird heftig diskutiert, ob Schrages Posting geschmacklos und frauenfeindlich war oder ob die SPÖ vergessen hat, dass sie auch einmal für die Befreiung von einengenden bürgerlichen Normen war. Jede und jeder kann wohl selbst beurteilen, was von seiner Äußerung auf Facebook zu halten ist:

„Elisabeth Köstinger als neues Gesicht und neue Generalsekretärin einer neuen Bewegung? Aus autobiographischen und stadthistorischen Motiven möchte ich schon anmerken, dass die jungen Damen der ÖVP Innere Stadt aus den frühen 80er Jahren, die mit mir schliefen, weil sie mich wohl für einen talentierten Revolutionär hielten, genauso aussahen, genauso gekleidet waren und genauso sprachen. Da hängt sicher noch ein Burberry Schal im Vorzimmer bei Elisabeth Köstinger. Ich muss das wissen als Experte.“ User bemerken richtig, dass aus solchen Anmerkungen Selbstverliebtheit spricht und dass er außerstande ist, eine Politikerin anhand ihrer Performance zu bewerten. Da Schrage und andere schon bisher gerne auf Kosten von Frauen „scherzten“ und zugleich altbackene Vorstellungen von männlichem Verhalten haben, muss man sich die Frage stellen, wie sexistisch die SPÖ ist.

SoiSchrages mittlerweile gelöschtes Posting

Die sexuellen Erinnerungen eines SPÖ-Bezirksrats (und Bordell-Beauftragten seiner Partei) sind offensichtlich weit wichtiger, als Frau Köstinger einfach einmal zuzuhören und sie dann zu bewerten. Sie ist kein unbeschriebenes Blatt, da man sich ansehen kann, was die EU-Abgeordnete etwa hinsichtlich TTIP oder Glyphosat vertritt. Es sollte stets darum gehen, wie jemand drauf ist und was sie oder er zu sagen hat, doch die sozialen Medien können auch dafür sorgen, dass ein älterer Bezirksrat mehr Aufmerksamkeit hat als eine jüngere Abgeordnete, zumal er sich als eine Art Punkterichter über sie stellt. Dabei zählen nicht ihre Positionen oder ob sie von denen des designierten neuen Obmanns Sebastian Kurz abweichen, sondern wie sehr sie den roten Bezirksrat an frühere Begegnungen erinnert. Es geht auch kaum klischeehafter, als darin zu schwelgen, wie ein deklariert Linker (und Sohn von Dieter Schrage, der lange bei den Grünen war) das Feindbild Konservative dadurch besiegt, dass er „deren“ Frauen ins Bett kriegt.

Dies erinnert tatsächlich an etwas, nämlich an das Buch „Der Mann auf der Straße“ von Cheryl Benard und Edit Schlaffer, in dem unter anderem eine wesentlich jüngere Freundin von Günther Nenning zu Wort kommt, der ja zeitweise als Rebell innerhalb der SPÖ galt. Er hatte nicht nur dauernd andere Frauen, sondern brüstete sich auch damit, rechte Frauen abzuschleppen. Was man manch anderen Usern und leider auch Userinnen nicht vermitteln kann, ist der Sexismus-Test durch Umkehr des Szenarios: wie würden wir reagieren, wenn eine 50jährige SPÖ-Bezirksrätin sich öffentlich an Sexpartner früherer Jahre erinnert angesichts eines Interviews mit dem 31jährigen Sebastian Kurz? Unsere Emotionen im Bereich von peinlich und unangemessen und „hat die sie noch alle“ sollten Richtschnur dafür sein, wie wir mit Götz Schrages Posting umgehen. Dabei ist die Reaktion sicher nicht vergleichbar, weil das Reduzieren von Männern aufs Körperliche, die Betrachtung als Objekt, um zugleich auszulöschen, dass es hier um Politik geht, in der Regel nicht vorkommt.

Schrage 2015 gegen Rot-Blau im Burgenland

Es überrascht nicht, dass Schrage als Kämpfer gegen Rechts auf allen Ebenen auch gegen Rot-Blau im Burgenland auftrat. Für Selbstverliebte gibt es zudem ein ideales Betätigungsfeld beim Schönreden und Unterstützen illegaler Masseneinwanderung, was von Schrage-Verteidigern aber ganz anders ausgedrückt wird: „Als im Jahr 2015 hunderttausende Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend über den Balkan gen Norden marschierten und auf österreichischen Straßen nur deswegen nicht verhungerten und verdursteten, weil sich abertausende freiwillige Helferinnen und Helfer fanden, die rasch und unbürokratisch praktische Solidarität übten, war Schrage von Anfang an dabei. Zuerst vor allem als Fotograf, der diese Geflüchteten, die in den Medien und Politikeraussagen nur als ‚Welle‘ oder ‚Flut‘ vorkamen, wieder zu Menschen machte, indem er sie einfach nur in all ihrer Menschlichkeit zeigte.“ Diese Heldenlegende spinnt Schrage auch auf seiner eigenen Webseite, doch in Wahrheit haben er und andere illegale Masseneinwanderung zum Zweck der Destabilisierung Europas unterstützt.

Im zitierten Blog „Lindwurm“ heißt es weiter: „Götz Schrage hat sich gerade während der sogenannten ‚Flüchtlingskrise‘ als geradezu idealtypischer Sozialdemokrat verhalten: Solidarisch mit denen, die Solidarität nötig haben. Jetzt fordern ihn die Vorsitzende der SPÖ-Neubau, Andrea Kuntzl, der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und die SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar zum Rücktritt von seinem Amt als Bezirksrat auf. Der Vorwurf: Schrage habe sich des ‚Sexismus‘ schuldig gemacht.“ Es würde zu weit führen, darauf hier im Detail einzugehen, doch „idealtypische Sozialdemokratie“ beschränkt sich für viele auf „refugees welcome“, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention gar keine sind, während Einheimische in Not Pech haben und es auch keine grundsätzliche Solidarität unter Genossen gegen Intrigen in der Partei gibt. Der „Lindwurm“ verteidigt Schrage mit Sexismus-Definitionen: „Sexismus ist, wenn ein drittklassiger Comedian behauptet, Frauen könnten nicht Autofahren. Sexismus ist, wenn nur Männer zum Militärdienst eingezogen werden.

Volker Plass von den Grünen auf Facebook

Sexismus ist, wenn Parteien wie die FPÖ in ihren programmatischen Schriften Frauen die Rolle als häusliche Mütter zuweisen und Männern die als Ernährer und Krieger.“ Damit sind sexistische Ansichten beschrieben, die auch in der SPÖ recht häufig vorkommen, wie ich als Frau weiß, die sich mit Militär und Sicherheitspolitik beschäftigt und deswegen u.a. von Parteigenossen Schrages diffamiert und verleumdet wird. Sowohl die Bundes-SPÖ als auch die Genossen in Wien fanden das immer okay, da sie sich ja ansonsten untragbarer Mißstände stellen müssten. Der „Lindwurm“ sieht gleich jedwede sexuelle Emanzipation in Gefahr: „Ein bizarres Bündnis aus Reaktionären, Religiösen etlicher Konfessionen und sexualneurotischen ‚Linken‘ ist fleißig dabei, uns alle wieder in die 50er Jahre oder noch weiter zurück zu katapultieren und alles zunichte zu machen, was Freud, Jung, de Beauvoir, Foucault und so viele andere, denen an der Freiheit des Individuums gelegen war, uns mühsam beizubringen versuchten.“ Mag sein, dass man es als besondere Form der Sexualneurose bezeichnen kann, zu Politikerinnen einschlägige Assoziationen zu haben; auf jeden Fall geht es um (Definitions-) Macht und darum, dass einer Frau viele nach wie vor anders begegnen als einem Mann.

Von den in der Realität seltenen, also nicht alltäglichen Fällen, wo mehr als nur Sympathie mitschwingt, einmal abgesehen sollte sich der Austausch zwischen Männern und Frauen in der Politik kaum zwischen dem von Männern mit Männern bzw. Frauen mit Frauen unterscheiden. Virtuelles Grabschen a la Schrage ist da ebenso deplatziert wie die nach wie vor existenten Belästiger, die meinen, aus ihrer scheinbaren Machtposition heraus mit allem durchzukommen und bei Frauen z.B. in der Kommunalpolitik berüchtigt sind. In solchen Fällen unternimmt die SPÖ übrigens, wie mr Schilderungen aus Niederösterreich zeigen, nahezu nichts inklusive der Frauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek. Dafür wirkt das Wort „Frauenquote“ wie ein Trigger, da es leicht ist, sich vorzumachen, gleichermaßen vorhanden zu sein würde gleiche Behandlung automatisch mit sich bringen. In der Realität werden Frauen nicht nur als sexistischem Blickwinkel weniger ernst genommen, sondern weil sie sich mit weniger Themen befassen und seltener allgemeine politische Ansichten artikulieren.

Die ÖVP auf Facebook

„Lindwurm“ Bernhard Torsch schreibt auch, „ich teile nicht ganz seine Begeisterung für vom Machismo geprägte Subkulturen“, vergisst aber, dass die Politik „vom Machismo geprägt“ ist, sonst ließe sich der Jubel für als „Alphamänner“ präsentierte Personen wie Kurz oder Kern nicht erfolgreich inszenieren. Wenn jede Frau damit rechnen muss, vor dem geistigen Auge von Schrage und Co. ausgezogen zu werden, ist dies auch ein Signal, dass durchsetzungsfähige Frauen nicht vorkommen (sollen). Und zugleich scheiden Männer aus, die nicht jenen Bildern entsprechen, wie sie von Kern, Kurz oder Strache kreiert wurden. Auf irgendeine Art wird es auch spießig und verklemmt sein, dass von vielen möglichen Rollen für Frauen und Männer nur ganz wenige gelebt werden sollen, sodass sowohl die Analytikerin als auch der Stratege keine Chance haben. Da Schrage von der Wiener SPÖ abserviert wird, warnt Torsch abschließend, dass er „diesen pseudomoralischen Lynchmob der Superanständigen nicht verdient“ hat, da er „doch einer der Guten ist“ und „von verlogenen Tittenblättchen, scheinheiligen Reaktionären und unsolidarischen Sozialdemokraten zum Abschuss freigegeben wird“.

Wir dürfen gespannt sein, wie nächste Woche auf die „unsolidarischen Sozialdemokraten“ reagiert wird, die ihren Genosse Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos via Eurofighter-U-Ausschuss „zum Abschuss freigeben“. Dies dient auch dem „Schutz“ von Genossen, die an der Abschottung des Ministers beteiligt waren, was viele bestätigten und von mir dokumentiert wurde. Weil sich Frauen im Weltbild einer sexistischen Partei nicht mit Sicherheitspolitik befassen, wurde gegen mich mit massivem Sexismus vorgegangen. Dass die SPÖ eine Macho-Partei ist, sieht man aber auch daran, dass jeder Nicht-Macho daran gemessen wird, ob er ins Schema passt, sodass der Druck auf einen introvertierten Strategen wie Darabos gar nicht weiter auffällt (bzw. jene, die es begriffen haben, tatenlos zusehen). Wenn der EF-Ausschuss tagt, wird Götz Schrage bereits aus den Schlagzeilen verschwunden sein, da die SPÖ in diesem Fall konsequent ist.

PS: Es gibt eine Solidaritätsgruppe für Schrage auf Facebook…

Advertisements