Journalistinnen, Old Boys und sexuelle Belästigung

Wie Old Boys Networks funktionieren, sieht man an den Reaktionen auf die sofortige Entlassung von Reinhard Göweil, bisher Chefredakteur der im Staatsbesitz befindlichen „Wiener Zeitung“. Die Zeitung schickte am Freitagabend eine kurze Presseaussendung aus, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet: „Die Wiener Zeitung GmbH sah sich am Freitag gezwungen, Reinhard Göweil wegen eines anlassbedingten Vertrauensverlustes mit sofortiger Wirkung von der Funktion als Chefredakteur der ‚Wiener Zeitung‘ abzuberufen und das Dienstverhältnis mit ihm zu beenden.“ Die Wortwahl weist aber darauf hin, dass etwas passiert sein muss und der „Vertrauensverlust“ nicht durch mehrere Vorfälle allmählich entstanden ist. Sofort wurde spekuliert, dies könne eine Vorleistung für die wohl kommende Koalition aus ÖVP und FPÖ sein und man(n) stilisierte Göweil voreilig zum Helden. Hanna Herbst von „Vice“ schrieb auf Facebook, dass sich ihr eine Journalistin anvertraute, die mit Mails belegen kann, dass Göweil sie belästigte; auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft steht auf ihrer Seite. Sie wandte sich an den Eigentümer der Zeitung (den Bundeskanzler Christian Kern und Kanzleramtsminister Thomas Drozda vertreten) und dieser handelte.

Ohne Kenntnis der Mails blieb dann immer noch Raum für Spekulationen, bis Göweil doch auch medial Stellung nahm: „Eine Journalistin behauptet, er habe ihr in einer schriftlichen Nachricht sexuelle Avancen gemacht und das damit verbunden, dass er möglicherweise einen Job zu vergeben habe. Der ‚Presse‘ liegt diese Nachricht vor. Die Kollegin wies sein Angebot sofort schriftlich zurück und wandte sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die in dieser Nachricht den Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllt sah…Göweil wehrte sich noch Freitagabend via Twitter und Facebook gegen die Darstellung. ‚Die Presse‘ erreichte ihn am Samstag persönlich. In seiner Stellungnahme erklärte er, dass es den vorgebrachten Schriftverkehr auf Facebook tatsächlich gegeben hat: ‚Dass das ein schwerer privater Fehler von mir war, ist mir klar. Ich will da auch nichts beschönigen. Aber was da jetzt daraus gemacht wird, ist für mich schwer zu verstehen‘. Dieser ‚kurze, blöde Chat ist im Jänner passiert, warum das jetzt aufpoppt, ist mir ein Rätsel.‘ Ihm sei wichtig zu betonen, dass er sich bei der Kollegin sofort und noch in diesem Chat für seine verbale Entgleisung entschuldigt und seither nichts mehr von ihr gehört habe. Und: Die Kollegin sei zu diesem Zeitpunkt nicht seine Mitarbeiterin gewesen. Seine Verfehlung sei eine private. ‚Ich habe eine Trottel-Facebook-Nachricht geschickt und mich danach entschuldigt.'“

Tweets von Christian Neuhold und Claus Pandi

Sicher kann man fragen, warum die Journalistin nicht sofort etwas unternahm, doch übergriffiges Verhalten jeder Art ist zunächst einmal für Betroffene schockierend und sie müssen sich selbst versichern, dass der andere kein Recht dazu hat und nicht damit durchkommen darf. Die hier abgebildeten Old Boys Network-Reaktionen lassen vermuten, dass der Journalistin durch den Kopf ging, wie „einflussreich“ Chefredakteur Göweil in der Medienszene wohl sein mag. Er ist kein Harvey Weinstein, und doch passt sein Verhalten zu diesem Skandal, denn auch da schwiegen Frau zuerst, oft jahrelang, hatten Angst vor dem Einfluss des Produzenten und waren über dessen unangemessenes Agieren erschüttert. Ein „normaler Mensch“ kommt nicht auf die Idee, Jobangebote oder Rollen damit zu verbinden, sexuelle Gefügigkeit zu erwarten. Bevor es keine Debatte über die Zustände im Journalismus gab, wird man schwer beurteilen können, ob Göweils „Trottel-Facebook-Nachricht“ wirklich die Ausnahme ist. Womöglich wird jetzt eine Diskussion losgetreten, die Abgründe offenbart.

Solidarität von Peter Rabl und Christoph Kotanko

Bezeichnend ist auch, dass Old Boys sofort Göweil loben und in der Debatte über Belästigung dieses Verhalten von seinen journalistischen Verdiensten trennen wollen. Aber wie verdienstvoll kann jemand sein, der Frauen nicht als Kolleginnen wahrnimmt, sonder zu Objekten degradiert? Für Frauen bleibt die Erkenntnis, dass sie sich noch so sehr anstrengen können, ihre Arbeit aber nie so bewertet wird wie die eines Mannes. Dabei geht es nicht nur um Übergriffe, sondern auch darum, dass dass ignoriert oder nicht wertgeschätzt wird, was die Old Boys loben würden, käme es von einem der Ihren. Wenn man sich in der Twitterblase der heimischen Medienwelt bewegt, fällt auf, dass meist Männer auf Männer reagieren, sie Reaktionen von Frauen gar nicht beachten. Daher posten auch nur wenige Frauen hartnäckig kontinuierlich, und mit ihnen treten nur wenige Männer in Dialog. Dies spiegelt wohl Machtverhältnisse wider, zu denen auch unangemessenes Verhalten a la Göweil gehört.

