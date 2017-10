Wer fürchtet sich vor Schwarzblau?

Als am 4. Februar 2000 die erste ÖVP-FPÖ-Koalition angelobt wurde, musste sie wegen massiver Proteste einen unterirdischen Gang zwischen Bundeskanzleramt und Hofburg benützen. Die steinerne Miene von Bundespräsident Thomas Klestil ist ebenso unvergessen wie zwei Wochen mit täglichen Demonstrationen auch über weite Strecken und schliesslich einer Großkundgebung am Heldenplatz. Als Wortführer/innen traten freilich Personen in Erscheinung, die auch medial gepusht wurden und in ihrer Pose ein gutes Auskommen fanden, was mit echtem Widerstand, der Nachteile in Kauf nimmt, wenig zu tun hat. Wie damals ergehen sich auch heute viele (oftmals die gleichen) in Horrorvisionen, was auf uns zukommen soll, wenn die neue Regierung steht. Daher ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, was vor 17 Jahren befürchtet oder erwartet wurde und was dann tatsächlich geschah. Es wurde viel über die FPÖ und teils auch die ÖVP geredet, aber nicht mit ihr; manche der heutigen Aussagen wecken den Eindruck, bloß von „damals“ übernommen worden zu sein.

Nach so langer Zeit ist es aber eine neue Generation, die seitens ÖVP und FPÖ die Hauptverhandlungen führt. Zahlreiche Artikel weisen jetzt darauf hin, dass sich die FPÖ dennoch überhaupt nicht verändert habe. Anders als im Jahr 2000 ist die SPÖ jetzt auf Platz zwei gelandet und nimmt sich aus dem Spiel, sagt aber, sie würde eine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützen. Realistische Beobachter erwarten relativ wenig Aufsehen verglichen mit 2000, wenn diese schwarzblaue Regierung angelobt wird. Freilich wird schon für eine Demo an diesem „Tag X“ mobilisiert, wobei man sich an jene Menschen wendet, die sich „der“ Zivilgesellschaft zugehörig fühlen und schablonenartig für „Schutzsuchende“, für „Weltoffenheit“ und gegen „Rassismus“ und „Faschismus“ sind. Was im Jahr 2000 noch individuell wirkte und in Österreich selbst entstanden schien, wirkt spätestens seit der illegalen Masseneinwanderung 2015 wie ein Bestandteil von Destabilisierungs- und regime change-Szenarien. Wer differenziert Kritik üben will, muss sich Gleichgesinnte außerhalb der Unterstützer der Rechtsparteien suchen. Es wird absurd, wenn z.B. der „Standard“ „prorussische“ Webseiten kritisiert, die Fake News verbreiten,wonach Kurz Soros-NGOs aus Österreich hinauswerfen wolle. Denn die Zeitung ist Mitglied in Soros‘ Project Syndicate, was man ihm immer wieder anmerkt.

Kurz auf Twitter

Welchen Spielraum ein Bundespräsident hat, weiss man, seitdem Klestil zwar vorgeschlagene FPÖ-Regierungsmitglieder ablehnen konnte, die Regierung an sich aber nicht verhindern konnte. Daher ist auch nicht überraschend, dass FPÖ-Chef Heinz Christian Strache jetzt zuversichtlich ist, selbst wenn Alexander Van der Bellen keinen blauen Innenminister sehen will. Als 2003 Schwarzblau ach einem deutlichen Wahlsieg der ÖVP eine Neuauflage hatte, veröffentlichte der damalige „Standard“-Chefredakteur Gerfried Sperl das Buch „Die umgefärbte Republik“. Er geht u.a. darauf ein, wie heftig 2000 anfangs protestiert wurde und wie rasch dies abflaute. Doch es gab auch kontinuierliche Aktivitäten wie etwa das Sozialstaatsvolksbegehren, da Sozialabbau befürchtet wurde. Sperls Buch macht deutlich, welche Rolle transatlantische Interessen spielen (müssen), denn er geht ausführlich auf 9/11 und die Folgen ein. Es ist auch kein Zufall, dass das Council on Foreign Relations, dessen Agenda von „Standard“ und Co. vertreten wird, zur Sabotage alternativer Medien aufruft, da diese nicht an der Leine hängen und weltweit immer mehr Einfluss gewinnen.

Als Sperl Schwarzblau II betrachtete, war man „der extremen Rechten“ vor, dass sie den Nationalstaat zugunsten regionaler und lokaler Einheiten ablehne; heute wird von manchen als sehr rechts gebrandmarkt, wer sich zum Staat und seinen Grenzen bekennt. Der Keim dafür wurde in jener Zeit gelegt, als man sich für Flüchtlinge einzusetzen hatte, die damals auch wirklich welche waren (jedenfalls meistens). 2015 waren viele davon überwältigt, dass nun „Mainstream“ wurde, was bis dato nur überschaubare Anhängerschaft hatte. Dies entfremdete aber viele von ihrer persönlichen und politischen Umgebung, da „refugees welcome“ auch verklärte und irrationale Züge hatte. Dass hier in Wahrheit eine Agenda durchgezogen wurde, merkten alle, die „die“ Zivilgesellschaft auf Einheimische in Not hinwiesen, denn da endete die vielbeschworene „Menschlichkeit“ abrupt. Letztlich brachte die vor zwei Jahren aufbrechende gesellschaftliche Spaltung der FPÖ starke Zugewinne und ermöglichte es, dass nun Schwarzblau III wohl kommen wird. Übrigens wurde 2003 auch mit SPÖ und Grünen verhandelt, da die ÖVP mit über 42 % mehrere Optionen hatte. Eine der für Rot und Grün inakzeptablen Koalitionsbedingungen war es, den Ankauf der Eurofighter außer Streit zu stellen, den beide ablehnten.

