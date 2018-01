Im Kinderkanal: Unterwerft euch, deutsche Mädchen!

Der KInderkanal zeigt einmal pro Woche, wie Kinder leben, etwa wenn sie Trauer über den Tod von Eltern verarbeiten müssen. Doch man machte im November eine Ausnahme mit einer Folge über die bereits 16jährige Malvina, deren Freund Diyaa aus Aleppo stammt. Zuerst wurde behauptet, er sei ebenfalls 16, dann wurde daraus 17 und schliesslich 19, was manche auch noch bezweifeln. Markus Hibbeler schreibt zu Diyaas Vorschriften für seine Freundin: „Was ist, wenn das Mädchen mit Freundinnen ins Freibad, an den Strand oder in die Disco will? Diese ganzen Dinge, die für Mädchen bzw. junge Frauen vollkommen normal sind, wird sie niemals dürfen. Ich werde nie begreifen, warum Mädchen, die in Freiheit groß geworden sind, so etwas mitmachen. Das ist in etwa so, als wenn sich Freilandhühner für die Käfighaltung entscheiden. Was bin ich froh, dass ich in den 1990er-Jahren in einer Umgebung groß geworden bin, in der es diesen Quatsch schlicht nicht gab: wir sind mit den Mädels im Sommer nackt in den See gesprungen, und Typen mit so einer Einstellung wie in dem Video hätten wir wahrscheinlich ausgelacht.“

Diyaa wollte auch, dass Malvina Kopftuch trägt, doch sie weigerte sich und er verbietet ihr, kurze Rücke zu tragen; Schweinefleisch ist tabu und Schulfreunde oder andere Männer umarmen geht gar nicht. Man sieht Malvina im Video an, dass sie zwischen Selbstbehauptung („ich bin eine Emanze“) und dem schwankt, was sie für Liebe hält. Aber wie meint Hibbeler zu Recht? „Wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, dann lässt er ihr die Freiheit: die Freiheit, das anzuziehen, was sie will; die Freiheit, sich mit Freundinnen in der Stadt zu treffen oder an den See zu fahren; die Freiheit, sich mit denen zu umgeben, mit denen sie das möchte. Wie wenig Selbstvertrauen muss ein Mann haben, wenn ein Mann nicht mal auf einen kurzen Rock der Freundin klarkommt? Diese Dinge sind in unserem Land normal – und das soll auch so bleiben! Die Freiheit, diese Dinge tun zu können, ist unbezahlbar und macht das Leben lebenswert.“ Noch lebt das Mädchen bei seinen Eltern, und wir können uns lebhaft vorstellen, was ohne diese Schranke passiert, zumal am Ende des Beitrags gezeigt wird, wie der Rest von Diyaas Familie nachkommt, nachdem ihm sein Vater bereits gefolgt ist.

Julian Reichelt (Bild) auf Twitter

MIt dem Propagandainstrument Aras Bacho wird gerade um Verständnis für falsche Altersangaben geworben (Kinder und Jugendliche eignen sich gut dafür, uns zu manipulieren), die auch Sozialbetrug seitens der betreuenden Organisationen beinhalten. Sollte jemals ein Asylgrund bestanden haben, muss er aber verwirkt sein, wenn falsche Angaben gemacht werden (warum wohl wird Altersfeststellung abgelehnt u.a. von den Ärzten gegen den Atomkrieg?). Diyaa wird von den meisten auf mindestens 25, wenn nicht 30 geschätzt und sieht mit Bart nicht nach einem aus, der sich an unsere Kultur und Gesellschaft anpassen will. Dass sowohl seine als auch ihre Familie verhalten auf die Beziehung reagieren, fasst Malvina in verzeihlicher Naivität als Herausforderung auf, sich ernsthafte Gedanken über eine Ehe zu machen. Als sie ihn fragt, ob er in Aleppo auch Tote gesehen hat, will er nicht darüber reden; als Mutter und Geschwister am Flughafen eintreffen, gibt es längst Appelle von Bashar Al-Assad, heimzukehren und das Land wiederaufzubauen. Wenn Malvina und Diyaa Weihnachtsmärkte besucht haben, wird man sie umbenannt haben und mit Betonblöcken „schützen“, die in Tests keinem LKW standhalten, sondern zum Geschoß für Menschen werden (siehe Bericht vom April 2017!). Hingegen konnte man, vom Mainstream weitgehend verschwiegen, in Aleppos Straßen Weihnachten ganz ohne Merkel-Sperren feiern.

„Schau in meine Welt“ untermalt Szenen am Flughafen und beim Spazierengehen mit sanfter Musik und suggeriert so auch, dass das unsere Zukunft ist: Mädchen werden Muslime heiraten, die ihre Familie nachholten und sich dem Islam und dem Ehemann unterwerfen. Die Welt armer deutscher Kinder, die Welt Obdachloser wird wohl kaum Thema sein, dafür sehen wir, wie ein „Geflüchteter“ bereits eine eigene Wohnung hat und sich, von Malvina abgesehen, ausschliesslich in einer nach Deutschland importierten arabischen Welt bewegt, vom Supermarkt bis zu Freunden im Fitnessstudio. Was Merkel und andere vertreten und auch in den Koalitionsverhandlungen eine wichtige Rolle spielt, der Familiennachzug nämlich, ist dem Bemühen Syriens um Stabilität genau entgegengesetzt und destabilisiert Deutschland. Für massenweise verarmte Rentner, für Opfer von Hartz IV, für eine halbe Million Wohnungslose hat man nichts übrig, aber die Deutschen sollen Personen, die darauf keinen Anspruch haben, weil sie nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, praktisch ganze Städte finanzieren. Und da die Linke mittels Identitätspolitik zum Verräter wurde, gibt es auch keinen Widerstand – ebenso in Österreich und in den USA.

„Love that defeats borders“ nannte CNN im Februar 2017 eine Story über die Amerikanerin Carly, die auf Lesbos half und sich in Soufiane verliebte. Wieder hören wir sanfte Musik und wieder sieht man einen Mann beten und ein Mädchen in die Falle gehen, denn sie ist jetzt dagegen, dass es überhaupt irgendwelche Grenzen gibt. Soufiane kommt aus Marokko, wo er einen Job hatte, und bezeichnet die Mormonin Carly als „Engel“, benutzt die Gelegenheit aber auch, an Präsident Trump zu appellieren, die Grenzen zu öffnen. Es ist sicher kein Zufall, dass die Deutsche Malvina ebenfalls gläubig ist und sich als Christin bezeichnet. Wenn bei CNN kein Thema ist, dass sich die Bewohner von Lesbos seit Sommer 2015 wie überfallen fühlen und Eltern Angst um ihre Töchter haben, verrät uns der KiKa nicht, warum denn eigentlich in Syrien gekämpft wurde. Hauptsache, man hüllt in die Watte einschläfernder Klänge, dass nun einmal junge Muslime unterwegs sind, die sich an die Fersen junger Christinnen heften. Uns wurde auch weisgemacht, dass Europa so stark ingezüchtet sei, dabei heiratet man bei uns anders als im Nahen Osten nicht mehr unter Verwandten.

Die deutsche Caritas, ganz auf dem No Border-Trip des Vatikan befindlich, warb fürs abendliche Mitnehmen von „Geflüchteten“ mit einem Bahnticket und verwendete dazu auch das Bild eines Mädchens allein am Bahnsteig; die Idee stammt von einer jungen Aktivistin. Ganz vergessen wird auf sozial Schwache und arme Rentner, die sicher froh sind, wenn man auch mal an sie denkt. Wir kennen seltsame vom Staat finanzierte Webseite, die sexuelle Praktiken mehrsprachig erklären und dabei meist weiße und dunklere Haut zeigen. Wir sehen keine Rechtsdurchsetzung und kein staatliches Gewaltmonopol seit dem fehlenden Schutz des Staatsgebietes 2015, sondern Polizeitweets

auf arabisch, Schutzzelte für Frauen und Schutzarmbänder, die „Respect it!“ fordern, sich aber wie „Rape it!“ lesen. Wer Asyl oder subsidiären Schutz erhalten hat, muss sich an Anordnungen im Gastland halten, statt sich zusammenzurotten um mal eben Frauen als Freiwild zu betrachten oder auf andere Männer loszugehen. Und weil wir alle mehrheitlich immer noch mit unsereins verkehren, werden auch Beziehungen attackiert, was davon ablenkt, dass die Unterwerfung unter eine fremde Kultur für jede Frau weit schlimmer ist als ein Streit mit einem heterosexuellen Weißen. Noch vor wenigen Jahren wurden bikulturelle Ehen realistisch als nicht unproblematisch betrachtet einschliesslich des Risikos, dass der einheimische Part Klischeevorstellungen projiziert.

Advertisements