Medien unter rechten Männern

Es darf nicht sein, dass die aggressive Männlichkeit von Einwanderern der Umgestaltung Deutschlands und anderer Staaten im Weg steht. Deshalb findet ein Ablenkungsdiskurs über rechte Männer, auch mal als „Faschismus und Männlichkeit: Die weiße Scharia“ wie in der FAZ statt: „Wie das angeschossene Tier ist auch das untergehende Patriarchat, so die Soziologin Franziska Schutzbach, womöglich gefährlicher als das Patriarchat selbst“, ist hierbei der Schlußsatz und wir können uns denken, dass mit keiner Silbe auf das Verhalten „Schutzsuchender“ eingegangen wird. Dabei ist die größte Kluft nicht zwischen rechten und linken Männern oder rechten Männern und linken Frauen, sondern zwischen neu zugewanderten und alteingesessenen Männern. Bildungsfernsehen serviert uns einen Rechtspopulismus-Tatort mit umbenannter AfD und originalgetreuer Antifaschistischer Aktion oder eine Soko Donau-Folge über den Mord an einen Burschenschafter auch mit Antifa-Komponente. Und dann gibt es am 14. Februar einen Themenabend „Flucht aus Europa“ in der ARD mit heterosexueller Kleinfamilie, die einen von Rechtsextremen übernommenen Kontinent verlassen will.

Die FAZ lebt wie andere vom Weglassen und Umdeuten, und man bedient sich dabei u.a. der Identitären, die mit der Übernahme linker Aktionsformen bekannt wurden. Martin Sellner aus Österreich eignet sich dafür gut, da er Tränen unmännlich findet und auf klassische (altbackene) Rollen setzt: „Er interviewt eine Kollegin von den Identitären, die bestätigen soll, was er eh schon weiß: dass Frauen von Natur aus emotionaler sind als Männer. Dass sie sich deshalb als Politikerinnen nicht eignen. Und vielleicht nicht einmal als Wählerinnen. Denn sie würden sich durch Bilder von Flüchtlingskindern manipulieren lassen. Deshalb würden sie dann die Parteien wählen, die ‚die Grenzen aufreißen‘, was dazu führe, dass sie ‚vergewaltigt werden und Schleier tragen müssen‘. Hätten Frauen nicht mitgewählt in Europa in den vergangenen zwanzig Jahren, gäbe es keine ‚Masseneinwanderung‘, keine ‚Islamisierung‘. Schuld an allem Übel ist also der Feminismus, weil er die Frauen wider ihre Natur vom Herd getrennt hat – das ist die Quintessenz von Sellners Videos zur ‚Frauen-Frage‘. Das ist die Ansicht, die er mit seinen Verbündeten in Deutschland und Amerika teilt, mit Politikern und Aktivisten von der AfD und der Alt-Right-Bewegung.“

Video der Identitären

Hier genügen beiden Seiten Halbwahrheiten, denn Frauen sind dafür empfänglicher, „Schutzsuchende“ willkommen zu heissen, da vielen Zahlen oder geostrategische Überlegungen zu kalt und zu nüchtern sind, wenn es um Menschen geht. Das hat auch einiges mit einer Sozialisation zu tun, die sich der Mainstream ebenso zunutze macht wie jene NGOs, die die Einwanderungsagenda pushen. Es ist bekannt, dass sich überwiegend Frauen um überwiegend männliche „refugees“ kümmern, was bis zum Bemuttern geht. Doch auch die Identitären machen Denkfehler, da die Entscheidenden meist Männer sind, man auf weiblicher Bereitschaft allein keine Destabilisierung aufbauen kann. Dazu gehört auch, so zu polarisieren, dass die einen vollkommen jede einheimische Gewalt ausblenden während andere wegsehen, wenn „Geflüchtete“ sich ganz und gar nicht dankbar zeigen. Auch wenn manch ein rechter Mann es nicht wahrhaben will, ist Feminismus nach wie vor notwendig, kann sich aber nicht auf jene medial gehätschelten Frauen verlassen, die nach Köln #ausnahmlos kreierten, #nafri rassistisch fanden und das Kopftuch verteidigen.

In der Tat ist Sellners Gespräch mit Franziska von „Radikalfeminin“ ein Kontrast zu Kat Kaufmanns Appell ebenfalls in der FAZ an „zarte Männer“: „Männer, die niemals selbst ein Kind gewickelt, niemals das Essen für ihre arbeitende Frau zubereitet haben, niemals etwas anderes von Frauen erwarteten, als top aussehend in der Küche zu stehen. Einmal im Monat darf die Frau selbstverständlich mit ihren Freundinnen einen besoffenen ‚Also-mein-mann-ist-so-so-schlimm / meiner-auch‘-Abend verbringen. Männer, die mit ihren Männerfreunden dumme Witze machen, bei denen die Worte ‚Schwuchtel‘, ‚Weichei‘ und ‚Homo‘ alles bezeichnen, was nicht so eberartig männlich ist, wie sie selbst es sind.“ Wahrscheinlich ist der Autorin nicht einmal bewusst, dass sie damit das Männlichkeitsbild der gepushten illegalen Einwanderer beschreibt. Und dass sie etwas darstellt, das so kaum auf Einheimische zutrifft, egal wie sie sich privat die Rollen aufteilen. Man / frau muss da nämlich Franziska recht geben, dass Rollenverteilung in unserer Gesellschaft immer auch Austausch beinhaltet, anders als bei Neubürgern wider unseren Willen. Wer sagt, dass einige dieser Männer sich „wie Raubtiere“ verhalten und das Nein einer Frau nicht akzeptieren, wird zensiert.

RT-Screenshot von Antiregierungsprotest am 18.12.2017

Mit anderen Worten wird alles verteufelt bei „weißen Männern“, das vielleicht ansatzweise in die Nähe der Selbstwahrnehmung von Zugewanderten kommt. Dies ist Wasser auf den Mühlen einiger Männer, die dann reflexhaft „dem“ Feminismus die Kastration westlicher Männer vorwerfen. Man(n) muss aber lernen, in allen, selbst in zutiefst persönlichen Bereichen ganz nüchtern eine Agenda zu erkennen und zu verstehen, dass es immer um Spaltung und die Zerstörung bislang üblicher Beziehungen geht. Es mag schockieren, dass „Schutzsuchende“ bewusst mit jungen Frauen verkuppelt werden, ob per Treffen oder auch mit entsprechenden Abbildungen oder mit Projekten, aber dies dient dem Ziel, die Bevölkerung zu vermischen. Und immer passt alles ins Muster – vom Regime Change-Versuch im Iran, wo es auch gegen das Kopftuch geht (während der Women’s March und andere Demos dafür waren) bis zur „Antifa“ gegen einen Trauermarsch in Kandel, wo Mia von einem Afghanen ermordet wurde. Auch #MeToo hat nicht nur vieles aufgebrochen, sondern problematische Aspekte, die Ruth Berger bei Telepolis darstellt.

Sie beginnt bei sich selbst: „Es handelte sich in allen drei mir persönlich bekannten Fällen um Personen, die innerhalb ihrer Branche bekannt sind bzw. waren, nicht aber einem größeren Publikum. Alle drei Fälle geschahen in den Nuller Jahren, der Mann war jeweils mindestens zwanzig Jahre älter als ich bzw. die Freundin. Das Quid pro quo wurde nicht explizit ausgesprochen, was Beschwerden oder Anzeigen kaum möglich erscheinen ließ, zumal ohnehin Wort gegen Wort gestanden hätte und man noch eine Verleumdungsklage oder andere Versuche, einem zu schaden, hätte fürchten müssen. Vielmehr war das Quid pro quo implizit, aber so klar erkennbar, dass ich mir auch in dem einen Fall ganz sicher war, wo in dem Moment, als ich mich aus dem ‚Geschäft‘ zurückzog, noch keine direkte sexuelle Avance geschehen war.“ Sie sieht hierbei weniger sexuellen Missbrauch als eine Spielart der Korruption, da immer ein notwendiges Treffen in einer Wohnung oder einem Hotel angedeutet wurde. Wo Berger sich zurückzog, weil sie wusste, worauf es hinausläuft, sind andere weniger integer: „Meine Studienfreundin hingegen ging in dem sie betreffenden Fall nichtsahnend zu dem verlangten Treffen. Ich war damals einige Tage zu Besuch bei ihr, weshalb ich die Entwicklungen genau mitbekommen habe. Zunächst hatte sie mir, von einem öffentlichen ‚Casting‘ zurückkehrend, überschäumend vor Freude berichtet, dass sie die mündliche Zusage für die Rolle bekommen habe.“

Schweigemarsch in Kandel attackiert

Doch dann wurde der Mann zudringlich und sie schien davon überrascht, floh kilometerweit zu Fuß im dünnen Kleid und schämte sich so, dass sie sich nicht mehr nach der Rolle erkundigte und auch nie wieder zu einem Casting ging. Berger schreibt: „Auch ich habe im Gefolge meiner Erlebnisse Vermeidungsverhalten entwickelt. Beispielsweise habe ich Anfragen von Männern, die blumig daherkamen oder ein Treffen in Aussicht stellten, grundsätzlich abgelehnt (und damit unter Umständen unter anderem eine französische und eine ungarische Übersetzung eines meiner Bücher verhindert). Wenn ich später hörte oder las, dass weibliche Personen im Einflussbereich eines der mir einschlägig bekannten Herren berufliche Vorteile erhalten hatten, kam mir stets der möglicherweise unberechtigte Gedanke: Die hat sich wohl mit dem eingelassen. Mein Mitleid mit Frauen oder Männern, die sich von Leuten wie Harvey Weinstein sexuell benutzen lassen oder – in den Worten von Seth MacFarlane – die so tun, als fänden sie Weinstein und Konsorten attraktiv, liegt nach alledem bei null.“

Man muss auch zwischen der Abwehr von Übergriffen und dem Dulden von sexuellen Berührungen aus Opportunismus unterscheiden, denn das ist Korruption. Wenn Männer bei #MeToo aufheulten oder von fern beurteilen wollten, welche Frau sich zu Recht oder zu Unrecht beschwert, stand dies meist im Kontrast zur „Toleranz“ vieler gegenüber Männern aus anderem Kulturkreis. Selbstverständlich sahen auch Frauen ihre große Stunde, die eher duldeten als abwehrten oder sich fürchteten; und doch kam vieles endlich ans Licht. Es passt weder rechten noch linken Männern, wenn Frauen verknöcherte patriarchale Strukturen sezieren, auch wenn sie dann immer Männer erleichtert melden, die auch darunter gelitten haben. Was importierte Vorstellungen von Männlichkeit betrifft, wird jetzt empfohlen, gegen Kriminalität nicht vorzugehen, sondern Frauen und Familien auch ins Land zu holen und zu finanzieren. Bei „rechten Männern“ und nicht gewollten Lebensmodellen von Einheimischen wird nicht auf Demokratie und Privatheit verwiesen, sondern man bekämpft sie medial bis zum Jugendsender FM4, wo Stefanie Sargnagel Attacken auf „rechtskonservative Männer“ reitet.

