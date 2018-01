So wird das nix mit Opposition!

Es war vorhersehbar, wie sich Opposition zur türkisblauen Regierung artikuliert und das macht sie auch so berechenbar. Alles, was mit „Flüchtlingen“ zusammenhängt, sorgt für reflexartige Empörung, während man kaum imstande ist, Andeutungen sozialer Einschnitte für die Bevölkerung aufzugreifen. Natürlich muss man die Entwicklung in Österreich im internationalen Kontext sehen und an Einflussnahme denken. Während aber verdeckte Aktionen früher nur von Insidern erkannt wurden, checken es heute immer mehr Menschen, auch wenn sie dann in der Regel emotional reagieren und so mitspielen, ohne es zu wollen. Es reicht für die Opposition nicht, sich mit Schwarzblau-Vergleichen in Szene zu setzen, denn dies ist noch kein Konter, wenn man wie die SPÖ alles mitverursacht hat.

Zur Opposition gehört auch der ORF, was man bei Interviews wie mit Justiz- und Reformminister Josef Moser merken kann. Viel interessanter zur Einschätzung der Neuen sind Berichte, die auf Verbindungen in SPÖ-Richtung hindeuten, etwa wenn Kanzler Sebastian Kurz und Minister Moser in die Rettung des Leiner-Flagshipstores in Wien eingebunden waren. Denn dieser geht an den bekannten Investor Rene Benko, dessen Signa Holding eine Rolle im SPÖ-Wahlkampf spielte, und wo Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat sitzt. Zwar wird noch versucht, jedweden Hinweis auf George Soros (was immer auch CFR und CIA meint) abzutun, doch auch Österreich passt ins Muster einer gekaperten „Zivilgesellschaft“. Da diese bereits bisher schematisch vorging, kann sich die Regierung bequem darauf einstellen und erwarten, dass dies noch mehr Menschen durchschauen. Paradoxer Weise sind Linke leicht zu instrumentalisieren, die eigentlich den Anspruch haben, sich mit allem kritisch auseinanderzusetzen. Aber wer meist nur mehr schablonenhaft spricht, wird sein Denken erst wieder reaktivieren müssen.

Es ist aber mehr denn je notwendig, über den eigenen Tellerrand zu blicken, schon allein, weil die meisten nicht differenzieren, sondern sich wechselseitig empören und hochziehen. Und weil z.B. Deutschland eine gute Meßlatte in manchen Bereichen darstellt, um das Agieren der Regierung zu beurteilen. Wenn die Bundeswehr als marode gilt und mehr Budget utopisch scheint, sollte man sich ansehen, wie sich im Vergleich dazu Verteidigungsminister Mario Kunasek tut. Er sieht einen gewissen Vorteil darin, dass er Unteroffizier war, doch die Sparpolitik seiner (SPÖ-) Vorgänger hatte weniger mit deren freiem Willen als mit verdeckter Einflussnahme zu tun. Anders als Vizekanzler Heinz Christian Strache hält er wenig davon, Asylwerber in Kasernen unterzubringen (ist auch sicherheitspolitisch bedenklich). Wenn der frühere BND-Chef vor den Folgen illegaler Einwanderung warnt, so teilt man bei den österreichischen Diensten diese Befürchtungen, auch wenn sich das eher „rechts“ anhört. Die Soros-NGOs werden aber nicht müde, einen „autoritären Staat“ an die Wand zu malen, wenn die FPÖ die Sicherheitsressorts innehat.

Man muss offenbar immer noch klarstellen, dass es ein Recht auf Asyl als Recht auf Zeit für politisch Verfolgte im nächsten sicheren Staat gibt und dass sich auch Personen, auf die das zutrifft, an Anordnungen im Gastland zu halten haben. Junge Männer, die ein Smartphone, aber keinen Ausweis haben und z.B. aus Italien „flüchten“ und dann Frauen belästigen oder auf andere „Schutzsuchende“ losgehen, gehören nicht dazu. Über Deutschland schwebt jetzt das Damoklesschwert des „Familiennachzugs„, der auch empfohlen wird, um Männer zu „zähmen“, die man abschieben müsste, weil sie im Gastland nichts mehr verloren haben. Wer „refugees welcome“ bei Demos ruft, meint illegale Einwanderer, die er / sie als „Geflüchtete“ verkaufen soll, weil das in die Agenda der Globalisten passt, die Nationalstaaten abschaffen wollen. Manche behaupten gerne, dass es ja um Menschen und Mitmenschlichkeit gehe, sodass nüchterne Fakten viel zu kalt (eben unmenschlich) sind. Doch sie sehen ungerührt weg, wenn Einheimische arm gemacht werden und Opfer brutaler Justizwillkür sind. Der fast ausschließlich vom Staat finanzierte Sozialkonzern Caritas rief zu einem „flowerrain“ (warum englisch?) für ein muslimisches Paar ein, dem das Neujahrsbaby geboren wurde, was manche negativ kommentierten.

Ich machte eine bittere Probe aufs Exempel und wollte sehen, ob irgendjemand von den ach sooo mitmenschlichen Usern auf Facebook bei diesem Thema auf einen Bericht reagiert, der vom Umgang mit Einheimischen zeugt. Ein Bauer wurde um die Jahreswende von der Sachraubwaltermafia getötet, der Tausende in weißer Folter ausgeliefert sind, was die Vereinten Nationen seit Jahren vergeblich kritisieren. Es interessiert keinen, für den nur „refugee“ oder auch „Muslim“ als Trigger fungiert, dass Menschen von Kriminellen zwangsentrechtet werden, um sie zu bestehlen und in ständiger Angst zu verhungern zu halten. In Wahrheit deckt die „Zivilgesellschaft“ diese Verbrechen, da sie viele Berührungspunkte damit hat und nie etwas unternimmt. Von daher ist es auch absoluter Schwachsinn, den Justizminister daran zu messen, wie eloquent er in einer Interviewsituation ist, die ihn schlecht aussehen lassen soll. Gegner der Regierung sind so abgehoben, dass sie nicht einmal wissen, was für viele Menschen in diesem Land Realität ist, Armut zum Beispiel, oder dass Kinder Eltern willkürlich weggenommen werden. Und dass die Justiz keine funktionierenden Kontrollmechanismen hat, was die Leben vieler Tausender abseits der Aufmerksamkeit des Mainstream zerstört hat.

Man sieht an der Verwechslung eines Sozialkonzerns mit „Zivilgesellschaft“ (siehe Facebook-Screenshot) auch, dass ein geformtes gemeinsames Weltbild mit allgemeingültigen Werten verwechselt wird. Was ich nicht bin („refugee“, Muslim), soll über dem stehen, was ich bin. Zugleich besteht der Anspruch, dieses um jeden Preis durchzusetzen, was dann als Meinungsfreiheit und offene Diskussion gilt, in der jeder angefeindet und blockiert wird, der einen anderen Standpunkt vertritt. Neben nervendem tatsächlichem Rassismus finden wir aber vor allem berechtigte Sorgen, die man ernstnehmen und nicht verbieten darf. Es ist auch nicht opportun, einmal den Sinn zahlreicher Kundgebungen zu hinterfragen, die ja bloss der Agenda von Soros und Co. dienen und austauschbar sind, ob sie bei uns, in Mazedonien, in Deutschland, Spanien oder in den USA stattfinden. Es hat sich schon herumgesprochen, dass es im Jahr 2013 einen Regime Change im Vatikan gab, mit einem Papst, der eher linke Ideologie vertritt als bislang unter Katholiken gewohnte Positionen. Mit dem „katholischen Frühling“ sind Kreise um Soros und die Clintons verbunden, denen US-Präsident Donald Trump jetzt aber an den Kragen will.

Wenn uns illegale Einwanderer (meistens junge Männer) als „Schutzsuchende“ verkauft werden, dann tun sich darin besonders jene Personen und Gruppen hervor, die heute nur mehr eine Mogelpackung sind, wenn sie sich „links“ einordnen. Es ist immer noch links, internationale Zusammenhänge zu erkennen und Unterdrückungsmechanismen wo auch immer aufzuzeigen. Daher fragen vernünftige Linke auch, warum von anderen nur vehement abgelehnte junge Afrikaner zuhause keine Perspektive haben und was dies mit Einflussnahme von außen etwa über EU-Agrarpolitik zu un hat. Agenten der Globalisten / Neoliberalen vergessen hingegen darauf, gegen Ausbeutung zu kämpfen, sind nicht mehr gegen Kriege und Regime Changes und wirken an der Zerstörung von Sozialsystemen mit, indem sie deren Überlastung forcieren. Wie sehr alles wie aus einem Guß ist, sieht man am Facebook-Bild der Jusos, die einem Martin Schulz zujubeln, der an der Leine von George Soros hängt (der gegen Viktor Orban kämpft). „Konservative Revolution“ bedeutet übersetzt, dass Jusos und Co. umgedreht wurden, um den eigenen Staat zugrunde zu richten.

Man muss der Regierung auf die Finger schauen, vom Thema Asyl bis zur tatsächlichen Sozialpolitik und auch, ob Innenminister Herbert Kickl mehr machen wird als über berittene Polizei nachzudenken. Abseits des Mainstream wird die Regierung mit jener Trumps verglichen bzw. weit rechts eingeordnet; da wäre doch Recherche vor Ort zu empfehlen, statt wieder nur auf Mainstream-Berichten aufzubauen. Wenn Strache etwa für eine „Ausgangssperre für Asylwerber“ ist und der scheidende Wiener Bürgermeister Michael Häupl dagegenhält, muss man sich das Leben in der Stadt ansehen. Wenn wir lesen: „Auch der Chef des Fonds Soziales Wien, Peter Hacker, zeigte sich ‚fassungslos, wes Geistes Kinder diese Burschen sind‘ der Vorschlag sei ‚Symbolpolitik'“, so muss man wissen, dass er mit „Burschen“ zusammenarbeitet, die vom Geist des Nationalsozialismus beseelt sind, nämlich der Sachraubwaltermafia, die den Besitz vieler tausend Wiener „arisiert“ (er nimmt dazu natürlich nicht Stellung). Hacker gehörte zu denen, die 2015 und danach die Politik heftig attackierten, was ihnen eigentlich nicht zusteht, sich Regierungsmitglieder aber gefallen lassen mussten.

Alle, die vermeintlich gegen Rechtsextremismus sind, dulden Ariseure, die ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger quälen und nicht selten auch töten und sind daher Witzfiguren. Sie meinen aber auch deswegen nicht echten Rechtsextremismus, weil es einzig um die Botschaft geht „bist du nicht für Schutzsuchende, bist du ein Nazi“. Zur Agenda gehört auch das Zerstören gewohnter persönlicher Identitäten, und wir finden alles immer auf globaler Ebene, etwa wenn der neue New Yorker Club für Drag Children sicher Nachahmer finden wird. Und wenn Conchita im Dirndl an die Trapp-Familie erinnert, ist das kalkuliertes Verändern und neu Besetzen von Heimatverbundenem und sollte auch so behandelt werden. Sie/er wird so am Life Ball auftreten, mit dem übrigens sowohl Eveline Steinberger-Kern als auch der Verfasser des „Prinzessinnen“-Dossiers (Sprecher von Signa) verbandelt sind. Noch wird die SPÖ übrigens von der Justiz geschont, jedenfalls der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser.

Auch bei uns wird über Pädokriminalität und Erpressbarkeiten gemunkelt, doch zugleich ist dies ein für Außenstehende schwer nachvollziehbarer Bereich. In den USA hat aber der ansonsten vielgescholtene Präsident den Kampf gegen Pädophile aufgenommen, was zu Gerüchten führt, dass Guantanamo Häftlinge der besonderen Art bekommen soll. Zweifellos gibt es aber auch in Österreich einen tiefen Staat, der mit jenem in den USA u.a. durch die Steuerung von NGOs und Mainstream-Medien verknüpft ist. Man kann den deep state erahnen, wenn ein Amtsträger seine Funktion nicht wie in der Verfassung vorgesehen ausüben kann und alle mauern oder wenn scheinbar unabgesprochen Dinge aufgebauscht oder totgeschwiegen werden. Weil Kanzler Sebastian Kurz Mitglied im European Council on Foreign Relations ist, befürchten manche, dass er nur eine Scheinalternative innerhalb des Systems darstellt. So oder so wird es Menschen brauchen, die alles kritisch und wach beobachten und sich dann engagieren, wenn etwas unterstützt oder verhindert werden muss.

