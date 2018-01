Wenn Idioten wählen

Nicht nur weil gerade über ein Buch über US-Präsident Donald Trump mit umstrittenem Wahrheitsgehalt berichtet wird, verwenden viele das Wort „Idiot“. Von seiner Herkunft bedeutet es zunächst einmal eine auf sich bezogene Person ohne jeden negativen Anstrich: „Das Wort leitet sich vom griechischen ἰδιώτης (idiotes) her, das wertfrei bis heute in etwa ‚Privatperson‘ bedeutet. Es bezeichnete in der Polis Personen, die sich aus öffentlichen-politischen Angelegenheiten heraushielten und keine Ämter wahrnahmen, auch wenn ihnen das möglich war. Ins Lateinische als idiōta entlehnt, verschob sich die Bedeutung des Wortes hin zu ‚Laie‚, auch ‚Pfuscher‘, ‚Stümper‘, ‚unwissender Mensch‘. Später wurde der Begriff allgemein auf Laien oder Personen mit einem geringen Bildungsgrad angewandt.“ Es ist durchaus passend, an den ursprünglichen Begriff zu denken, wenn politische Einschätzungen scheinbar jedes Fachwissen vermissen lassen. Menschenverachtend wird die Bezeichnung gerade vom Ex-Abgeordneten Marcus Franz verwendet, der sich damit nicht zum ersten Mal als „Idiot“ entlarvt, der ausschliesslich seine persönliche Perspektive kennt:

„Soll der Idiot, der arbeitslos und ohne Ahnung vom Leben vegetiert, dieselbe Stimme haben wie der fleißige, ehrgeizige Bürger, der die Beiträge abliefert, die den Idioten erhalten?“, postete er auf Twitter, um dann noch nachzulegen: „Es gibt Dinge, die beeinflussen massiv die kognitiven Fähigkeiten. Wir haben in Ö etwa 150.000 Demenzkranke. Viele von ihnen nicht mehr zum täglichen Leben imstande. Dürfen aber wählen.“ Weil es da keineswegs nur um Menschen mit Demenz geht, twitterte ich bislang ohne Reaktion von Franz: „ich bin dagegen, dass # idioten einen tiwtteraccount haben – # idiioten wie @ MD_Franz zb, der es ganz okay findet, dass kriminelle ärztekollegen als teil der sachraubwaltermafia an der zwangsentrechtung von opfern mitwirken, denen man wohnungen stiehlt.“ Tatsächlich deckt Franz dieses unethische Verhalten, statt konkreten Hinweisen auf Gutachter nachzugehen, die daran mitwirken, das Leben von Menschen zu zerstören, die sehr wohl geschäftsfähig sind, aber jemandem im Weg oder im Besitz von Grundstücken oder Immobilien. Zugleich spielt sich Franz stets als Retter abendländischer Männlichkeit auf, hat aber wie die meisten seiner hypermaskulin posierenden Geschlechtsgenossen weniger Eier als meine kastrierten Kater.

Der „Kurier“ über Marcus Franz

Der „Kurier“-Bericht über die mittlerweile gelöschten Tweets von Franz endet so: „In der Diskussion ging es um Menschen, die keine Staatsbürger, Sträflinge oder besachwaltert sind. Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer Wien, nennt Franz’ Aussagen ‚eigentümlich‘ ‚Das ist schon heftig, es gibt schließlich klare Standesregeln.‘ Er habe schon einmal das persönliche Gespräch mit Franz gesucht. Ergebnislos.“ Szekeres deckt aber Psychiater, die Gefälligkeitsgutachten am laufenden Band erstellen, um Opfer auszurauben und nicht selten auch zu töten. Was der „Kurier“ besachwaltert nennt, ist Zwangsentrechtung zwecks Enteignung und weiße Folter, da es einem Todesurteil gleichkommt, kriminellen Massensachwalternetzwerken ausgeliefert zu werden, zumal es alle decken – Bundespräsident, Bundesregierung, Parlament, Sozialkonzerne, Medien, Standesvertretungen usw. Idioten im Wortsinn sind nicht nur außerstande, die NS-Zeit als Warnung der Geschichte zu verstehen und gegen Kriminelle aufzutreten, deren Vorbild Arisierungen und das Stigmatisieren von Menschen als lebensunwertes Leben sind, sondern begreifen auch in ihrer ma(a)ßlosen Dummheit nicht, dass nicht jeder einen tollen Job hat.

Ein Arzt wie Franz mag kein Problem mit einem 12 Stunden-Arbeitstag haben, doch er begebe sich einmal auf eine Baustelle, wo er dann auch noch befürchten muss, wegen des Subunternehmer-Unwesens um seinen Lohn geprellt zu werden. Er sei einmal Alleinerziehender ohne zu wissen, wie er gut über die Runden kommt, für die Kinder da ist und auch genug Geld verdient. Er sei in Not geraten, durch Pech, durch Schicksalsschläge oder eben, indem er der Arisierungsmafia ausgeliefert wird. Idioten sind nicht in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen, denn das erfordert nicht nur Empathie, sondern auch Wissen. Wer gebildet ist, ohne dies nach formalen Kriterien zu definieren, kann eine Verbindung zwischen Fakten, allgemeinen Informationen und dem herstellen, was ihm Menschen aus ihrer Erfahrung berichten. Auch die Angst von Franz und Co. um das Aussterben der Weißen wird zur Idiotenpartie, wenn es ausschliesslich darum geht, andere Idioten zu prügeln – die nämlich, die in ihrem Schrebergarten von Idiotenformat immer noch an das Märchen von den Schutzsuchenden glauben.

Wenn sich Idioten als tapfere Uga-Uga-Männchen produzieren, wird die Sache dann sogar recht witzig, denn sie haben nichts mit dem Denken am Hut, zu dem Frauen ihnen zufolge nicht fähig sind. Man kann nicht behaupten, dass Idioten, die sich einer einzigen Sichtweise ohne jede Zwischentöne verschreiben, analytisch und klar unterwegs sind oder gerne Neues entdecken, das sie dann mit dem abstimmen, was sie bisher angenommen haben. Idioten glauben auch nicht, dass es mehr als eine Art von Männlichkeit gibt, wobei man zur Verteidigung von Franz immerhin anführen kann, dass andere Männerbilder in seiner Kindheit (Jahrgang 1963) noch seltener waren. Er mag nie Skandinavier stricken gesehen haben, aber er hätte sich an Wickie und die starken Männer orientieren können, wo Grips Machismo besiegt. Die Identitären, von Gegnern oft als Idiotäre bezeichnet, halten Frauen auch für weniger politisch geeignet, also in gewisser Weise für Idiotinnen, die in der „polis“ nichts verloren haben. Fairerweise muss man zugestehen, dass ihnen zugesetzt wird, und zwar, indem ihrem Anführer Martin Sellner Konten gesperrt werden.

Der „Kurier“ über Trump

„Vogelfrei“ ist er deswegen aber noch lange nicht, wenngleich jedwede Einschränkungen tendenziell jeden (und jede!) treffen können. Unzensuriert.at, das diese Bezeichnung verwendet, hat noch nie unzensuriert und ungeschminkt über tatsächlich Vogelfreie berichtet, nämlich über die Opfer der Sachraubwaltermafia, die nicht mal zur Polizei gehen können, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Kritisch und unzensuriert wird leicht zur Idiotie, wenn nicht bedacht wird, dass Dinge mehrere Seiten haben können oder dass Begriffe angemessen sein müssen. Selbstverständlich stimmen die Relationen auch ganz und gar nicht, wenn Idioten reflexartig auf alles reagieren, das mit „refugees“ etikettiert wird, aber wegsehen, wenn es um Einheimische in Not geht. Und nur Idioten tun so, als habe noch nie jemand einen anderen mit dem Messer attackiert oder eine Frau vergewaltigt, ehe man uns illegale Masseneinwanderung zumutet. Von der Therapie für Vietnamveteranen her kennt man den Begriff „Trigger-Warnung“, denn wenn etwas in Selbsterfahrungsgruppen für andere traumatisch sein könnte, wurde gewarnt.

Die Idiotie unserer Zeit besteht auch in einer Serie an Trigger-Warnungen, da die einen regelmässig das ausblenden, was ins Weltbild der anderen passt und umgekehrt. Wer aber gegen Masseneinwanderung ist und darauf hinweist, dass der sogenannte Westen die Länder überfallen oder ausgebeutet hat, aus denen Massen zu uns kommen, wird von beiden Seiten angegriffen. Dabei geht meist unter, dass nicht ohne Grund dauernd gespalten wird und dass man so auch von eigenen Zielen ablenkt – etwa einer Verarmung von Massen, denen man nun auch in Österreich Hartz IV zumuten will. Mit idiotischem „wer keine weiteren Schutzsuchenden will, ist ein Nazi“-Gejammere zeigt die Opposition, dass nicht mit ihr zu rechnen ist, wenn es um soziale Kampfmaßnahmen geht. Stories über das Trump-Buch haben im Titel oft das Wort „Idiot„, da Autor Michael Wolff meint, jeder halte ihn für einen Idioten (und Trump selbst sich für ein Genie). Es wäre wirklich idiotisch, angesichts ständiger Propaganda gegen Trump dabei stehenzubleiben und nicht auf andere Berichte hinzuweisen. Für Trump spricht, egal wie peinlich manch ein Tweet mit Millionen Followern sein mag, aber u.a. das Vorgehen gegen die Clinton Foundation.

Auf die Kollegen krimineller österreichischer Psychiater (die auch auf CIA-„Wunsch“ tätig werden, wie Opfer wissen) braucht man nicht viel zu geben, denn sie sollen Trumps geistige Gesundheit, i.e. Amtsfähigkeit in Frage stellen. Der (vermeintliche) Idiot im Weißen Haus hat eine Verordnung unterzeichnet, die es erlaubt, ab Jänner 2018 gegen kriminelle Vereinigungen auch im Ausland vorzugehen, wenn sie Sklaverei und Menschenhandel betreiben. Dies wird von zahllosen ungesühnten Opfern von organisiertem Kindesmissbrauch oder der Sachraubwaltermafia in Österreich mit Aufmerksamkeit verfolgt, die sich auch auf den durch Österreich verletzten Staatsvertrag mit u.a. den USA als Signatarmacht berufen können. Eine differenzierte Trump-Kritik zeigt, wie sich die Republikaner früher zu Idioten machen ließen: „Wie viel linksliberalen Unsinn haben sie widerwillig mitgemacht, aus lauter Angst, von den linksliberalen Medien dumm hingestellt zu werden? Kurz, es war ihnen peinlich, in Washington, dieser elitären, hochgebildeten, reichen Stadt das umzusetzen, was sie ihren peinlichen Wählern im Mittleren Westen versprochen hatten.“

Von linker Rhetorik ohne Handlungen haben die Menschen nun einmal nichts: „Barack Obama sieht besser aus, wirkt klüger, redet klüger, aber hat kaum etwas erreicht. Von ihm werden die Historiker sagen, dass er der erste schwarze Präsident Amerikas war, und? – sehr viel mehr wird ihnen nicht einfallen. Trump hat schon jetzt deutlich mehr Wirtschaftswachstum ausgelöst als Obama, die Arbeitslosenzahl geht zurück, die Börse jubelt, und die meisten Amerikaner werden schon im Februar feststellen, dass sie weniger Steuern bezahlen müssen.“ Die Menschen konnten Obama als Person bewundern, verloren aber ihre Jobs und verarmten. Das haben jene Idioten auch bei uns heute noch immer nicht verstanden, die sich jetzt am Trump-Enthüllungsbuch hochziehen, statt sich zu überlegen, wie sie der Regierungsmehrheit im Fall des Falles genug Widerstand entgegensetzen können z.B. um Hartz IV zu verhindern. Das wird nicht ohne über den Schatten springen und Bündnisfähigkeit gehen und setzt voraus, nicht mehr auf den Trigger „Schutzsuchende“ anzuspringen.

Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert

