Regime Change im Iran?

Vor sieben Jahren begannen Bilder von Protesten in Tunesien in den sozialen Medien zu kursieren; daraus wurde dann der Arabische Frühling mit Regime Changes. Daran erinnern Aufnahmen aus dem Iran, die oftmals Fake sind, aber u.a. via Twitter verbreitet werden.Bei uns lösen diese fernen Eindrücke die Aufregung über Vorfälle zu Silvester ab (Übergriffe auf Frauen, Angriffe auf die Polizei auch von Linksradikalen) und doch gibt es Parallelen und zwar im verbindenden Wort Destabilisierung. In der deutschen Politik stehen Linke und AfD kritisch zu den Unruhen im Iran, da legitimer Protest nicht zum Regime Change umfunktioniert werden darf. @SevimDagdelen postete etwa auf Twitter: „Allen Versuchen, die Proteste im # Iran für die völkerrechtswidrige Regime Change-Politik von # USA und # NATO zu missbrauchen, erteilt DIE LINKE eine klare Absage.“ Und Rene Springer von der AfD sandte aus, dass die Folgen eines Umsturzes dramatisch wären: „Aus diesen Gründen müssen alle Versuche unterbleiben, die legitime Regierung des Iran weiter zu destabilisieren. Das Motto muss vielmehr lauten: Lieber ein stabiles Mullah-Regime als ein zweites Syrien mit hunderttausenden Toten und Millionen Flüchtlingen.“

Kein Zufall ist es wohl, dass Ivanka Trump die Demonstranten via Twitter unterstützt, was ihr Linke (diesmal zu Recht) übelnehmen. Man sollte sich nicht allzu sehr auf das iranische Fernsehen verlassen, doch auch der Mainstream beruft sich darauf; immerhin werden dort keine Bilder von anderswo als aktuell aus dem Iran verkauft. Es ist da die Rede von 20 Toten und 40 Festnahmen, man sieht auch ausgebrannte Autos und brennende Häuser. Ein User auf Twitter meint, dass der fast schon besiegte IS dank Regime Change auch wieder auferstehen kann: „Im # Iran laufen grad die gleichen Proteste ab, die zuvor in den anderen aribischen Ländern (+ Ukraine) zu Bürgerkriegen geführt haben, wo sich dann der Westen legitimiert fühlt, eingreifen zu müssen. Anschließend übernimmt der IS.“ Und er postet ein Zitat von Ex-CIA-Chef Michael Hayden, dass nicht der Irak oder Syrien die grösste Bedrohung (für die USA?) seien, sondern der Iran. Hayden ist übrigens auch stolz darauf, dass die USA (mit Beteiligung Deutschlands) mittels Metadaten töten, Stichwort Drohnenkrieg. Und der israelische Premier Benjamin Netanjahu sagt: „Ich wünsche dem iranischen Volk viel Erfolg bei seiner edlen Suche nach Freiheit.“

Aufnahme in Wahrheit von Pro-Regierungs-Demo (Twitter)

Der Regime Change im Iran wird schon lange vorbereitet, wie ein Artikel bei Global Research von 2010 zeigt, der jetzt sehr aktuell wirkt. Und am 31. Dezember schrieb Brandon Torbeville: „A familiar sight is taking place across Iran tonight and it has been for the last three days. Protests are taking place in numerous cities citing grievances and demanding that the Ayatollah and Iranian President step down. For a few days, the protests remained non-violent but now violence has indeed flared up as protesters have laid waste to a number of government properties and those belonging to ‚pro-government militias.'“ Merkwürdigerweise haben Donald Trump und Co. jetzt plötzlich auch die Medien hinter sich: „Neo-cons in the American media and the U.S. President are all demanding that Americans stand with the ‚Iranian people‘ and the ‚protesters‘ in their ‚fight for freedom.‘ The reason this sight is familiar is because we have seen it in Egypt, Libya, and Syria in the past as well as in Iran itself in the late 2000s. Protests that turn violent, a subsequent crackdown that either is violent or is reported as such, and the weight of American propaganda against the target government are all ‚Arab Spring‘ repeats that are themselves nothing more than the color revolution/destabilization apparatus that has been used by the West in countries all across the world for decades, particularly in the last twenty years.“

Ein Blick auf die Landkarte sollte genügen um zu wissen, warum der Iran so begehrt ist; außerdem kamen die Mullahs ja auch per Regime Change an die Macht, als dieser Begriff noch nicht so verbreitet war. Der Zeitpunkt scheint von den Anliegen her unpassend, da religiöse Gesetze gerade gelockert wurden; ausserdem werden Forderungen aufgegeben, die z.B. aus Solidarität mit den Palästinensern bestehen. Man erkennt auf den ersten Blick, dass hier eher die NATO-US-israelische Agenda vertreten wird, was durch nette Fotos von Frauen ohne Kopftuch, über die man sich auf Facebook freuen kann, kaschiert wird. Der Blog „Moon of Alabama“ bringt es auf den Punkt: „Iran – Regime Change Agents Hijack Economic Protests„, denn immer gibt es Anlass für Unzufriedenheit, ganz egal wer regiert, aber wer versucht, legitime Anliegen zu kapern, um die eigenen Ziele durchzusetzen? „Protests against the (neo-)liberal economic policies of the Rohani government in Iran are justified. Official unemployment in Iran is above 12% and there is hardly any economic growth“, aber Rufe nach dem Tod von Präsident Hassan Rouhani scheinen inszeniert.

In Wahrheit aus einem Film (Twitter)

My hunch is that the usual suspects are behind these protests. Note that these started in several cities at the same time. This was not some spontaneous local uproar in one city but had some form of coordination. Then there is this: ‚Carl Bildt‏ @carlbildt – 9:38 PM – 28 Dec 2017 from Rome, Lazio Reports of signals of international satellite TV networks jammed in large cities of Iran. Would be sign of regime fear of today’s protests spreading.‘ A search in various languages finds exactly zero such ‚reports‘. Carl Bildt is a former Swedish prime minister. He was recruited in 1973 as a CIA informant and has since grown into a full blown U.S. asset. He was involved in the Ukraine coup and tried to personally profit from it.The only response to Bildt’s tweet was from one Riyad Swed‏ – @SwedRiyad who posted several videos of protests with one of them showing burning police cars.“ (Und dessen Ursprung ist zweifelhaft.) Dazu passen Fotos aus Filmen, von Pro-Regierungs-Demos, aus Bahrain oder Buenos Aires, die uns als echt verkauft werden. Nach dem „Arabischen Frühling“ war ich bei einer PR-Tagung, wo das Loblied des Retweet gesungen wurde, da man so Inhalte in Windeseile verbreiten kann. Es geht viel schneller als auf Facebook zu posten und die Kommunikation mit anderen ist direkter.

Der Blog weist auf Geheimdienste hin: „Just yesterday one lecture at the CCC ‚hacker‘ congress was about the British GHCQ Secret Service and its sock-puppet accounts on Twitter and Facebook. These are used for acquiring human intelligence and for running ‚regime change‘ operations. Page 14-18 of the slides (11:20 min) cite from obtained GCHQ papers which lists Iran as one of the targets. The speaker specifically notes a GCHQ account ‚@2009Iranfree‘ which was used in generating the protests in Iran after the reelection of then President Ahmedinejad.“ Als im Sommer 2015 Masseneinwanderung nach Europa gepusht wurde, war dies ebenfalls Destabilisierung mit Fädenziehern im Hintergrund. Zwar muss sich Kanzlerin Angela Merkel einige Kritik zu Recht gefallen lassen, doch es wurden besonders von den USA aus mittels Twitterbots „welcome refugees“-Lockpostings verschickt, die sich u.a. auf ein Spruchband „Say it loud, say it clear, refugees are welcome here“ in einem deutschen Fussballstadion bezogen. Keine Überraschung sollte sein, dass diese Parole auch am 18. Dezember 2017 bei Protesten gegen die neue österreichische Regierung skandiert wurde. Wenn jetzt das Polizeiaufgebot Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ wurde, sollte man daran denken, dass Regime Change-Szenarien überall möglich sind.

In Wahrheit Foto aus Bahrain (Twitter)

“The enemies of the Islamic Republic of Iran are angry with the glory, success, and the progress of the Iranian nation, and they have vowed to get the regional troubles into Iran, but, sure, the people and officials of the Islamic Republic of Iran will respond to them“, sagte Präsident Rohani, nachzulesen bei Stephen Lendman (und auch in Russland sieht man Dstabilisierung von aussen): „What’s going on resembles March 2011 protests in Daraa, Syria. US-supported armed protesters fired on police, instigating conflict. Security forces responded to violent armed insurgents, killing civilians and police, attacking government offices. What began in Daraa, spread elsewhere in Syria, things escalating into Obama’s war, unresolved nearly seven years later. Events are also similar to late 2013, early 2014 Euromaidan violent protests in Kiev. The Obama administration’s coup involved snipers, killing and injuring hundreds of civilians and police, firing on them with automatic weapons from Kiev’s Philharmonic Hall. Witnesses saw them carrying military-style bags used for sniper and assault rifles with optical sights. Ahead of the uprising, Maidan leaders practically lived at Washington’s embassy in Kiev. US-supported putschists toppled Ukraine’s democratic government.

Fascist tyranny replaced it – the most brazen European coup since Mussolini’s 1922 march on Rome. Events in Iran also eerily similar to earlier CIA-instigated street violence in Venezuela, scores killed, hundreds injured – a US-orchestrated color revolution attempt to replace Bolivarian social democracy with fascist tyranny.“ Wir tun gut daran, uns mit derlei Parallelen zu befassen, aber auch zu erkennen, was es mit uns zu tun hat. Denn Regime Changes werden über Organisationen forciert, die scheinbar unteilbar für Menschenrechte und Pressefreiheit eintreten und die bei uns zur „Zivilgesellschaft“ gerechnet werden. In Wirklichkeit folgen sie einer Agenda, und zwar der von CFR, CIA, George Soros und Co. Der nach wie vor inszenierte Flüchtlingshype mag die Mehrheit der Bevölkerung empören, er sorgt immer noch für massive Staatsausgaben, die bei unseren Armen fehlen und sorgt für Unsicherheit und Empörung, und das soll auch so sein. Er ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, weiter anderswo zu zündeln bzw. auch militärische und wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. In Ländern wie Deutschland oder Österreich kann schon lange keine Rede mehr davon sein, dass sich echte Anliegen der Bevölkerung auf der Strasse ausdrücken, um dann gekapert zu werden, da nur mehr Vorgefertigtes (alles „refugees“ unterordnen und wer nicht mitmacht ist Nazi) überhaupt auf die Strasse gelangt.

PS: Nüchternes von Dirk Müller, dem es auch bekannt vorkommt; das Regime ist relativ zurückhaltend, selbst wenn auf Polizei geschossen wird und es tote Sicherheitskräfte gi(siehe Ukraine 2014, siehe Libyen 2011). Hier sieht man die Shilouette einer Frau, die ihr Kopftuch aufspießt, die auf Twitter und bei Protesten in Deutschland und Österreich in die Höhe gehalten wird. Wer dem Regime Change auf den Leim geht, schnallt auch nicht, dass sie oder er „für Frauenrechte“ und damals nicht gegen den „Kopftuchzwang“, sondern dafür waren – beim „Women’s March“ mit Linda Sarsour etwa oder bei einer Demo in Wien im Februar 2017. Empfehlenswert ist auch ein Interview mit Ron Paul und wenn man sich ansieht, wie Israel die iranische Bevölkerung spalten will. Posting auf Facebook: „Ein Iraner sagte mir vor ca. 4 Wochen in München, dass es jetzt bald auch im Iran los geht. Er sagte: ‚Alles ist ein gigantisches Schachspiel und die USA sind die heimlichen Spieler und Drahtzieher. Alles was bisher passierte, auch das in Syrien war von den USA mit-geplant und orchestriert. Wenn man bedenkt, was für gigantische Milliarden Dollar-Beträge die Geheimdienste in den USA haben, braucht man sich darüber nicht zu wundern.

Übrigens der ehemalige NATO-Oberkommandierende Wesley Clark hat es 2007 vorausgesagt. Es hat länger gedauert weil man öfters die Strategie ändern musste. Die neue Strategie ist die, dass sich die Länder selbst ‚zerlegen‘ durch vorhandenen innere Konflikte, welche man von aussen vorher befeuert z.B. in dem man über massive Sanktionen gegen diese Länder diese zu destabilisieren sucht und so den geplanten Regime-Change unterstützt. Es geht dabei nie darum Demokratie zu bringen, sondern darum, diese Länder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er sagte weiter, ihr hier in Deutschland habt überhaupt keine Ahnung, weil eure Presse nicht berichtet was wirklich passiert.“ Dieser Mann ist kein Freund der jetzigen Regierung im IRAN, aber er hat sehr wohl verstanden was los ist und wie das gesteuert wird.“

