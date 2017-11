Happy Scharia mit Linda Sarsour

Die amerikanische Zeitschrift „Glamour“ hat die Scharia-Verfechterin Linda Sarsour zur Frau des Jahres gekürt, weil sie den „Women’s March“ im Jänner mitorganisiert hat. Und zwar, weil sie sich angeblich für Frauenrechte einsetzt. Z. B. auf Manal al-Sharif trifft das wirklich zu, denn sie ging für das Recht Auto zu fahren ins Gefängnis. Sarsour ist antisemitisch und frauenfeindlich, wird aber unter dem Etikett einer angeblichen Kämpferin für soziale Gerechtigkeit dauernd interviewt. „Glamour“ macht dabei in doppelter Hinsicht auf Orwell, denn das Magazin verbindet Mode und Kosmetik mit Feminismus. Sarsour ist ja anti-Glamour, meint der kanadische Moderator Ezra Levant, und natürlich ist sie auch antifeministisch. Frauenrechte bedeutet in Hinblick auf den Islam etwa, gegen den Kopftuchzwang und gegen Kinderehen zu sein. Doch Sarsour preist auf Twitter das saudische System, weil es dort bezahlten Mutterschaftsurlaub gibt. Sie wurde mit 17 in einer arrangierten Ehe verheiratet und war im alter von 24 bereits Mutter von zwei Kindern und tingelt seit ein paar Jahren zu Konferenzen und Talkshows.

Bei uns wurde sie mit dem Women’s March auch bekannt, da die Männer hinter Musliminnen stolz auf sie verwiesen. Beim Marsch zeigte die Zeichnung einer mit der US-Flagge verschleierten Frau im Stil von Obamas “ Hope“, wohin die Reise gehen soll. mehr als 50 der teilnehmenden Organisationen wurden von George Soros unterstützt, darunter auch Sarsours Arab-American Association of New York (und im März wurde sie von Soros zu einem Meeting eingeladen). Im Juni war Sarsour wieder unter den Organisatoren einer Soros-finanzierten Anti-Trump-Veranstaltung, nämlich des „March for Truth“, und wenig später fand man sie u.a. mit Amy Goodman („Democracy Now“) und Alexander Soros beim „Peoples‘ Summit„. Nach Hurrikan Harvey sammelte Sarsour Spenden für eine auch von Soros geförderte Organisation. Dass Einschränkung von Frauenrechten als Feminismus verkauft wird, wollen viele nicht verstehen, und auch nicht, dass Sarsour und Co. eine geschlechtergetrennte Gesellschaft vorschwebt. Anklänge davon kann frau z.B. bei Pro-Kopftuch-Demos wie Anfang Februar 2017 in Wien sehen, wo es einen Frauen- und einen Männerblock gab.

Patr

Ezra Levant und Pamela Geller über Linda Sarsour

Wer sich daran erinnert, was manch eine gestandene Feministin früher sagte und sieht, wie sie sich jetzt windet, kann nur mehr den Kopf schütteln. Es gibt keines freiwillig getragenes Kopftuch, da es ja darum geht, dass Männer sich (angeblich) nicht mehr beherrschen können, wenn sie weibliches Haar erblicken. Bislang erkannten Feministinnen patriarchale Ausflüchte, die Männern die Verantwortung für ihr Verhalten nehmen und Frauen kleinhalten sollten. Und Frau Sarsour steht erst recht für einen massiven Blacklash, der mit ein wenig linker Kampfrhetorik kaschiert wird. Was wäre, wenn „Glamour“ eine Frau ehren würde, die Gesetze gegen sexuelle Belästigung aufheben will? Dann wäre allen klar, dass der Preis zu einer Groteske geworden ist. Es gibt keinen Spielraum für Interpretationen, da Sarsours Ziel Scharia in den USA ist und wir aus Saudi Arabien wissen, was das für Frauen bedeutet. Auch Antisemitismus sollte von vornherein disqualifizieren, natürlich ebenso für Tagungen, Komitees und Kongresse.

Anerkennung für Sarsours „Verdienste“ geht damit einher, dass es neuerdings eine Hijab-Barbie und ein Hijab-Emoji gibt und beides mit selbstbewussten jungen Kopftuchträgerinnen verbunden wird. Auch in der Werbung tauchen immer wieder gestylte Frauen mit Hijab auf, die Weltoffenheit und multikulturelle Gesellschaft symbolisieren sollen. Vorbild für die Schleier-Barbie ist die Olympia-Fechterin Ibtihaj Muhammad, die in New Jersey aufwuchs und seit ihrem 13. Lebensjahr Kopftuch trägt, weil ihre Eltern es so wollten. Sie spielte Volleyball und Softball, was mit Hijab eher umständlich war, bis ihre Mutter Fechter sah und den idealen Sport für ihre Tochter wusste. Muhammad muss mit männlichem Aufpasser reisen und soll anderen Männern nicht die Hand geben. Auch andere Religionen und Kulturen unterdrücken Frauen, aber niemand kommt auf die Idee, daraus Role Models für Mädchen zu machen. Das Hijab-Emoji geht auf Rayouf Alhumedhi zurück, die 16jährige Tochter eines derzeit in Wien stationierten saudischen Diplomaten, die sagt: „Beim Feminismus geht es um die Gleichstellung von Mann und Frau. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen anziehen dürfen, was sie wollen.“ Ihr Antrag war übrigens damit begründet, dass der Hijab von zentraler Bedeutung für das Leben von Frauen und mehr als ein Kleidungsstück ist.

