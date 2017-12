Nora Illi und der verschleierte Verstand

Nicht zum ersten Mal macht eine vollverschleierte Schweizerin Schlagzeilen in Österreich. Fast entsteht der Eindruck, dass sie ihr medienwirksames Auftreten so wählte, dass es auch wegen der Regierungsverhandlungen maximale Aufmerksamkeit hat. Natürlich entfalten Konvertiten und da ganz besonders Konvertitinnen mehr Wirksamkeit als Muslime aus muslimischen Ländern. Da Österreich seit 1. Oktober ein verunglücktes Vollverschleierungsverbot hat (das auch Verkleidungen und Vermummung erfasst), fand Illi auch leicht einen Anknüpfungspunkt für ihre Aktionen. Dinge nicht beim Namen zu nennen aus erzeugter Angst zu diskriminieren ist eine der Schwächen des Westens, bei der Illi und Co. ansetzen. Dabei wäre die Bevölkerung mehrheitlich sicher dafür, auch das Kopftuch zu verbieten, doch die Politik darf dem nicht Rechnung tragen. Illi und Ihresgleichen haben mindestens zwei (verborgene) Gesichter, das eine für die Presse und das andere für Auftritte unter Ihresgleichen, etwa in Moscheen.

„Servus TV“ wird oft kritisiert, weil es von anderen Zugedecktes anspricht, sodass Aufnahmen von Illi, die vom Wiener Ex-SPÖ-Gemeindepolitiker Amir El Shamy in eine Moschee eingeladen wurde, dem Sender zugespielt wurden. Sie sagte etwa: „Wir können nicht sagen, dass wir einen Teil der Gesetze respektieren und der andere ist kufr (nur für die Ungläubigen, Anm.). Konsequenterweise müsste ich sagen: ALLE Gesetze sind kufr. Und man müsste sich auch nicht mehr an die Gesetze halten.“ Zur Staatsgewalt meinte sie: „Man kann schon sagen, man will keinen Konflikt mit dem Staat – das können wir (nur, Anm.) in Friedenszeiten!“ Liberalem Islam erteilt sie dort, wo sie keine Fernsehkameras vermuitete, eine Absage, denn „so wird versucht, den Islam zu schwächen“, was sie als Kampfansage, sprich Bürgerkrieg versteht. Prompt forderte die FPÖ ein Einreiseverbot und ebenso flott interviewte oe24.tv Illi in der Schweiz.

Nora Illi im Interview

Als „Europas bekannteste Muslima“ wird sie angekündigt und als „umstrittene Politaktivistin“, die jetzt „gegen das Burkaverbot mobilisiert“ bezeichnet und sie bekommt fast eine Stunde Zeit, angebliche Verletzung von Menschenrechten zu beklagen. Anders als in der Moschee spricht sie von „Toleranz“, die man ihr entgegenbringen muss, weil sie selbst ja auch tolerant sei. Übergriffe auf Frauen lehnt sie ab, sieht aber in der #MeToo-Bewegung eine Folge westlicher Frauenverachtung. Damit wischt sie vom Tisch, dass Frauen in islamischen Ländern geringeren Stellenwert haben als Männer, was soweit geht, dass sie als Vergewaltigungsopfer für außerehelichen Sex bestraft werden Illi warnt davor, dass durch ein Burka- und Niqab-Verbot Frauen daran gehindert würden, die Wohnung zu verlassen und so auch Kinder bis zum Schuleintritt eingesperrt werden. Die ehemalige Punkerin schwärmt von der „Vielfalt“ des Islam und vergleicht Kleidung in einer Kirche mit dem „Gesichtsschleier aus Respekt vor Allah“. Sie werde dazu nicht gezwungen, sondern mache es „für Allah“, und es schützt auch davor, sich in die Reihen von #MeToo eingliedern zu müssen. Illi deutet eine Art Untergrundarmee von Frauen an, die nur darauf warten, dass sie sich gemeinsam vollverschleiert zeigen können. Noch beklagt Illi, dass viele Frauen des Verbotes wegen seit zwei Monaten nicht mehr im Freien waren.

Verhinderte Vollverschleierte setzt sie mit Juden im Dritten Reich gleich, die ja auch die Mehrheit gegen sich hatten. Sie wirft dem Westen „Islamophobie“ vor und vergisst, dass viele Muslime antisemitisch sind, was alten Ängsten von Juden bei uns neue Nahrung gibt. Dass der Islam keine private Religion ist. sondern einen islamischen Staat zum Ziel hat, ist gerade Illi sehr bewusst, der man nach einem Auftritt 2016 bei Anne Will vorwarf, den IS zu unterstützen. Dies wirft aber auch die Frage auf, warum sie jetzt wieder so viel Platz in den Medien hat und geradezu begierig als Stellvertreterin und Sprachrohr muslimischer Frauen betrachtet wird. Wirklich liberale Muslime wie Amer Albayati (der von „illiberalen“ Muslimen ständig bedroht wird) fordern schon lange die Schließung aller Moscheevereine und islamischen Kindergärten, da sie von radikalen Fundamentalisten geführt werden, die aus Saudi Arabien, der Türkei und Ägypten gelenkt werden. Viele der Moscheen und Einrichtungen sind z.B. „nach grausamen Eroberern und osmanischen Kriegsverbrechern benannt“, warnt Albayati, der hier auch die Entwicklung einer Parallelgesellschaft sieht. „Parallelgesellschaft“ ist für Illi, wenn Frauen und Kinder durch Vollverschleierungsverbot „eingesperrt“ werden. Dabei ist der Kampf gegen das „Burkaverbot“ nur der zweite Schritt, nachdem „Toleranz“ für das Kopftuch durchgesetzt wurde und manche immer noch Unterdrückung und Emanzipation verwechseln. Da inzwischen sowohl über sexuellen Missbrauch im Schisport als auch in Moscheen berichtet wird, sieht man, dass #MeToo kulturübergreifend ist.

Nora Illi 2016 bei Puls 4

Echter Feminismus analysiert Machtstrukturen und deren Auswirkungen, während Illi falsche Freiheiten vorgaukelt, wenn sie dauernd betont, dass niemand Frauen zur Verschleierung zwinge und sie außerdem alles tun könne, auch schwimmen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass gegen Illi 2016 wegen Verherrlichung des IS ermittelt wurde, und dann wurde sie vom Sender Puls 4 eingeladen. Am 4.12.2017 wird sie wieder zu Gast sein, zum Thema „Aufregung um das Verhüllungsverbot“, Aufhänger ist eine Anfrage der NEOS an den Innenminister. Die Frage, wer wo wofür Bühne bekommt, zielt darauf ab,. dass Images geschaffen werden, sich Monopole bilden und jeder Auftritt, jede Erwähnung auch weitere Berichte nach sich zieht. Zwar werden Gegnerinnen und Gegner jeder Verschleierung auch eingeladen, doch „der Westen“ wird häufig durch Relativierer vertreten (man denke auch an die Debatten nach Übergriffen zu Silvester). Wie um kulturelle Hegemonie gerungen wird, sieht man auch an der Hijab-Barbie, dem Hijab-Emoji und der Islamistin Linda Sarsour als „Frau des Jahres“. Es wäre nur ein Schritt weiter, eine Niqab-Barbie und ein Niqab-Emoji zu kreieren oder dass Sarsour sich voll verschleiert. Die Barbie wurde nach dem Vorbild der amerikanischen Fechterin Ibtihaj Mohammed geschaffen und soll Mädchen eine Welt voller Möglichkeiten suggerieren.

Dabei wurde sie Fechterin, weil die Kopfbedeckung in dieser Sportart an den Schleier erinnert und ihre immigrierte und strenggläubige Mutter dachte, das sei für ihre Tochter passend. Und was das neue Emoji betrifft, lesen wir: „Rayouf Alhumedhi (16) von der Vienna International School ist vom Time Magazine unter die einflussreichsten Teenager gewählt worden.“ Das Mädchen, das dem für neue Emojis zuständigen Gremium vorschlug, Muslimas ein Emoji zur Verfügung zu stellen, ist Tochter eines gerade in Wien stationierten saudischen Diplomaten. Man beachte, dass auch hier ein Symbol der Unterdrückung zum Symbol der Freiheit uminterpretiert wird, damit Muslimas auf WhatsApp und Twitter präsent sind, als ob keine den Schleier ablehnt. Es ist anzunehmen, dass sich Alhumedh weniger dezent verschleiert, wenn sie in Saudi Arabien ist, und dass Sarsour nur deshalb keinen Niqab trägt, weil man sie dann nicht so gut pushen könnte. Nora Illi hat hingegen in jeder Hinsicht die Rolle einer Provokateurin, die u.a. mit Auschwitz-Vergleichen in die Medien kommt. Sind die Werke von Fatima Mernissi schon vergessen, die für einen eigenständigen Feminismus der arabischen Welt plädierte: „Es gibt große Unterschiede zwischen der arabischen und der europäischen Frauenbewegung. Die arabische Frauenbewegung ist keine reine Frauenbewegung. Sie besteht aus Frauen und aufgeklärten Männern. Die Frauenbewegung im Westen ist eine reine Frauenbewegung, die Männer haben dort nichts zu suchen.“ Frauen werden aus einem einzigen Grund verschleiert: weil Männer Angst vor ihnen haben, sagte sie. Das sollten sich Feministinnen zu Herzen nehmen, die aus falsch verstandener Solidarität mit für das Kopftuch demonstrieren…

