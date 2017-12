Die Silvester-Panikmache

Videoüberwachung, verstärkte Polizeipräsenz, Schutzzelte für Frauen: Silvester naht und das anders als vor ein paar Jahren. Doch dies ist zugleich Anlass für vollkommen entglittene Emotionen, wie man an Medien, Social Media und den Reaktionen vieler Menschen sieht. Es fragt sich dann, ob jede Form der politischen Aufklärung noch Sinn macht und ob Vernunft nicht hinweggespült wird von nackter Panik. Absurde „Schutz“Maßnahmen zu Silvester fallen damit zusammen, dass ein angeblich 15jähriger Afghane seine Ex-Freundin in einem Drogeriemarkt in Deutschland erstochen hat. Viele sehen hier unsere Werte und unser gewohntes Leben in Gefahr, als ob es vorher noch nie Gewalt gegen Frauen gegeben hat. Freilich wollten wir weniger Gewalt und nicht mehr, weniger Gegenden, wo Frauen Angst haben und nicht mehr. Doch selbst Leute, die zuvor einen politischen Eindruck machten, blenden jetzt vollkommen aus, dass seit Jahren mit der Airbase Ramstein als Relaisstation Menschen per Drohne aus der Ferne getötet werden. Diese unbekannten Opfer kann man nur über Medien vor Ort nachverfolgen und sie waren mit Kamelen zum Markt unterwegs, besuchten Verwandte oder pflückten Blumen.

Die Situation hat etwas von einem Kredit, der jetzt fälliggestellt wird, denn die allermeisten kümmerten sich nicht die Bohne um die Kriege, die angeblich in ihrem Namen geführt werden. Es war wenigen vorbehalten, beharrlich gegen Militärinterventionen, Regime Changes und targeted killings aufźutreten, und wenn sie sich verbündeten, spaltete man sie per Querfront-Debatte. Heute verwenden manche Titel a la „Wie wir unsere Hochkultur und Zivilisation zerstören“ und meinen, das Problem bestehe nur in der Einwanderung aus Stammesgesellschaften, als ob niemals jemand in Afghanistan oder in Afrika interveniert hätte. „Hochkultur“ und „Zivilisation“ zeichnen sich offenbar dadurch aus, mittels Joystick zu töten und Länder mit Rohstoffen zu überfallen. In Wahrheit fällt „uns“ auf den Kopf, dass „wir“ in der Mehrheit nicht bereit waren, uns den Verbrechen in den Weg zu stellen, die in unseren Namen begangen wurden. Deshalb verstehe auch zu wenige, dass Destabilisierung jetzt nach Hause kommt und jedes ängstliche Posting dazu beiträgt. Man kann in geschaffenen Paniksituationen meist nicht klar genug denken, weil das notwendige Wissen fehlt oder man sich mitreißen läßt, ohne dies zu erkennen.

Illegale Einwanderung, unterstützende Rolle von Medien und NGOs, ständiges Messen mit zweierlei Maß sind Bestandteile verdeckter Kriegsführung. Wen aber offener konventioneller Krieg nie interessiert hat, wird erst recht damit überfordert sein, sich gegen den verdeckten Krieg zu wenden. Viele meinen schon, eh alles zu durchschauen, wenn sie merken, dass Provokationen (siehe „Schutzzelte“) gesetzt werden. Doch wie wird dann reagiert? Mit ungeheurer Empörung, statt zu versuchen, sich mit möglichst vieien zu verbünden, denn man muss den x-ten provokativen Akt nicht noch bis ins Detail analysieren, wenn das Muster einmal klar ist. Wir sollen uns abarbeiten am Mörder aus Afghanistan (und den Mord via Deutschland in Afghanistan vergessen) und uns in viele kleine Gruppen spalten, um niemals als Mehrheit zu handeln. Dass die Eskalation ihrern Höhepunkt erreicht, sieht man auch an der Ankündigung „linksextremer“ Proteste ausgerechnet zu Silvester (auch das dient endloser Empörung derer, die ohnehin dauernd wütend sind). Und dann gibt es den Mainstream, der seiner Rolle wie immer gerecht wird, wenn er den Mord an einem Mädchen verharmlost, das ohne illegale Einwanderung, aber auch ohne Drohnenkrieg und US-Intervention noch leben würde.

Gerne wird der oberste Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zitiert: „Freiheit stirbt langsam, aber in Sicherheit. In Berlin gibt es neuerdings Schutzzonen für Frauen, die sich belästigt, bedrängt oder sexuell angegriffen fühlen. Was bedeutet das in Zukunft? Männer begleiten ihre Partnerinnen, Ehefrauen oder Töchter also durch den unsicheren (den freien) Teil der Hauptstadt, liefern sie in der ‚Schutzzone‘ ab, wo sie dann ungefährdet feiern können. Später holen sie sie dann wieder ab und bringen sie nach Hause. So laufen sie nicht Gefahr, Opfer von sexuell gestörten radikalen Kriminellen zu werden. Und wer außerhalb der Schutzzonen ist, hat selbst schuld. ‚Frauen gehen nicht ohne männliche Begleitung und feiern von Männern getrennt‘, das ist die Botschaft. ‚Meine Schutzzone ist mein Zuhause‘, kommentieren manche Frauen schon jetzt und bleiben daheim. Vorbei ist es mit ihrer Freiheit.“ Er hat mit dieser Beobachtung recht, da hier vollendete Tatsachen geschaffen werden, ein weiterer von vielen kleinen Schritten zu einer Veränderung unserer Länder, die man nur dann verstehen und verhindern kann, wenn man das Gesamtbild sieht.

Früher einmal war alles überschaubar samt Vorzeigeflüchtlingen, die wenige Jobs wie Zeitungen verkaufen machen durften und hart arbeiteten. Daneben dann Rechte, die Schwarze mit Drogendealern gleichsetzten und Murren über viele Tschetschenen in Wien, die ja nun wirklich kein Asyl erhalten sollten. Jedenfalls passten die Schubladen noch, während jetzt alles durcheinander gewirbelt ist, wie wir etwa an diversen Kopftuchdebatten sehen. Plötzlich verteidigen Feministinnen Vorschriften exklusiv für Frauen, und andere Kreise entdecken die Frauenbefreiung für sich. In der Ablehnung der Burka ist man sich dann einig, doch feministischer Protest ist kaum zu vernehmen – es ist eben alles anders als vor wenigen Jahren. Und das ist auch beabsichtigt, denn politische Kategorien haben uns bislang Sicherheit gegeben, selbst wenn wir sie nie so betrachtet haben. Wir wussten aber, woran wir sind, wenn sich jemand aus dieser oder jener Ecke zu Wort meldete, während heute viele immer noch über immer neuen Verrat an „eigentlichen“ Positionen staunen.

Wer Werten wie Emanzipation oder Pazifismus treu bleibt, verwirrt viele, die Schubladen und heftige Emotionen brauchen. Mit dem Hinweis auf den Drohnenkrieg setzt man sich derzeit leicht dem Verdacht aus, die Tat des angeblich 15jährigen Afghanen zu entschuldigen, die zudem etwas von typischer männlicher Gewalt hat. Jede neue Meldung lässt die Gemüter kochen, etwa wenn man auch ohne Röntgen (schädlich!) das Alter vermeintlich Minderjähriger per Scan feststellen kann. Was angewendet wird und was nicht, ob Hilfsmittel oder Gesetze, hat aber etwas mit einer Agenda zu tun, gegen die man nicht anschimpfen kann, sondern die konzertiertes Handeln erfordert. Wenn wir Kriminalitätsstatistiken vergleichen, blenden wir meist den folgenreichsten Bereich des Verbrechens aus, die Wirtschaftskriminalität als Domäne Einheimischer. Manche sind so sehr von Negativstereotypen besessen, dass man sich kaum wundern muss, wenn andere leichtsinnig naiv schillernde Positivbilder entgegensetzen. Und der Name Angela Merkel wirkt immer wieder als hervorragender Trigger, an dem sich viele abarbeiten, ohne dass sich je etwas zum Besseren ändert.

Wenn wir jetzt vor uns die Berichte von Silvester 2015 und 2016 ablaufen sehen und an Schutzzelte und Armbänder denken, sollten wir einmal innehalten, denn wir verhalten uns wieder wie von anderen gewünscht. Denn eine Erfahrung haben wir alle gemeinsam: egal, wie gut man jemanden kennt, wie man kommuniziert, direkt, virtuell, per Telefon, ob mit vielen Sachargumenten oder eher emotional – es geht bei vielen ein Rollo herunter, wenn zu sehr an verinnerlichten Bildern vom Flüchtling / Migranten / Invasoren gerüttelt wird. Es gab auch früher nie „den“ Flüchtling, doch heute ist wegen der Anzahl, der Aufmerksamkeit und weil es in der Regel auch kaum Flüchtlinge sind, ein heterogenes Bild naheliegend. Dieses bietet dann jeweils genug „Ausnahmen“, um anderen diese um die Ohren zu hauen, die selbst mit gegenteiligen „Ausnahmen“ kommen. Wir werden hier gegeneinander ausgespielt, indem man von uns verlangt, Vorstellungen zu entwickeln, die sich zu 100% anwenden lassen, was unmöglich ist. Wenn man auf den Verstand umschaltet, kann man Muster erkennen und Wissen erwerben – darüber, dass auch vor 2015 schon Frauen (und Männer) mit Messern attackiert wurden oder dass der Drohnenkrieg ohne Deutschland nicht stattfinden kann..Wir müssen erkennen, dass alles zur Disposition steht, was nicht einhellig verteidigt wird, etwa der noch vorhandene Sozialstaat…

