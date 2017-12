Zuwanderung: Wer ist wirklich krimineller?

Wer darauf hinweist, dass auch Einheimische Messer verwenden, kassiert schon mal einen Shitstorm. Und umgekehrt ebenso, wer Übergriffe von Zuwanderern ausblendet und #MeToo nur bei Tätern mit anderem Hintergrund gelten lässt. Doch man denkt selten daran, dass Gewalt im öffentlichen Raum und sexuelle Belästigung nur gut sichtbar in den Focus gestellt werden, dies aber nichts aussagt über das wirkliche Ausmaß von Kriminalität. Es ist absolut verständlich, dass Menschen geschockt sind, wenn sie attackiert werden oder Zeuge von rasch eskalierenden Situationen werden. Es sollte aber in der richtigen Relation gesehen werden, da „white collar crime“ für Betroffene oft mindestens genauso schlimm ist, zumal es nur selten geahndet wird. Vieles kommt überhaupt nur dann ans Licht, wenn es als systematische Wirtschaftskriminalität mit vielen Opfern verstanden wird und sich Menschen finden, die dagegen antreten. Der Verstand sollte uns sagen, dass Kriminalität auch etwas mit der eigenen sozialen Stellung und mit der Herkunft, mit der Verankerung in einem Land zu tun hat.

Wenn vor einem Supermarkt ein Messer oder eine Machete gezückt wird, lässt sich das auch medial gut verkaufen und sorgt für Empörung in den sozialen Medien. Aber was, wenn kriminelle Netzwerke ihre Opfer ausrauben, ohne dass diese sich wehren können, wenn sie in stiller Verzweiflung verharren, weil es sich eben um „white collar crime“ handelt? Eigentumsdelikte werden nur dann streng bestraft, wenn salopp gesagt ein Unterschichtler auf ungeschickte Weise etwas in einem Geschäft mitgeben lässt. Dagegen mag der Umgang mit Delikten gegen Leib und Leben abfallen, doch beides lässt schwerste Delikte gegen das Leben von Menschen aussen vor, die man ihrer gesamten Habe beraubt. Nicht von ungefähr wird Gewalt auch strukturell definiert, was bedeutet, dass Rahmenbedingungen existieren oder geschaffen werden, die bestimmte Bevölkerungsgruppen daran hindern, ihr Leben nach ihren Möglichkeiten zu leben bzw, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Sanktionen gegen arm Gemachte am laufenden Band fallen in diese Kategorie, weil das System auch dabei zusieht und dies nicht verhindert, es aus der Perspektive Wohlhabender angemessen findet.

Ablenkung? Die „Welt“ auf Facebook

Ein Afrikaner mit einem Messer ist ebenso wahrnehmbar wie Muslime, die Juden bedrohen, doch was uns daran ängstigt, macht solche Szenarien zugleich (scheinbar) beherrschbar. Es gibt keinen doppelten Boden und man kann Täter, Opfer und Begleiterscheinungen klar benennen. Wie anders ist es bei Wirtschaftskriminalität, die z.B. Menschen mit Immobilienbesitz ins Visier nimmt, die von kriminellen Netzwerken um die österreichischen Bezirksgerichte zwangsentrechtet werden. Das Sterben der Opfer an der Folter, um jeden Cent des eigenen – gestohlenen – Vermögens (oft vergeblich) betteln zu müssen, von Angehörigen ferngehalten zu werden, alles zu verlieren und in der Justiz nur Täterkomplizen, aber keine Menschen zu finden – all das findet ohne Medienberichte statt und ohne virtuelle Empörung. Weil Zehntausende vom grössten Verbrechen Österreichs betroffen sind und nach wie vor alle mauern, weise ich sehr wohl darauf hin. Das passt manchen schon deshalb nicht, weil der afrikanische Vergewaltiger damit angeblich verharmlost wird.

Doch auch in Afrika gibt es eine Hierarchie der Kriminalität mit denen ganz oben, die sich am meisten bereichern und auch am meisten über Leichen gehen. Wir sollen aber ausschliesslich über die Kriminalität reden, die uns auf der Strasse begegnen kann und zware dort, wo Wohlhabendere sich sowieso kaum aufhalten. Mit besonderem Argwohn wird daher auch beobachtet, dass man da und dort nicht mehr sicher sei, wo es bisher noch unbeschwertes Einkaufsvergnügen gab oder dass ein Promi in der Innenstadt aus einem Luxusschlitten gezerrt wurde. Erstaunlicher Weise gibt es in Deutschland noch gar keine Definition für Wirtschaftskriminalität, sondern man behilft sich mit Straftaten, die „wirtschaftliche Bezüge“ haben. In Österreich wird zwar angeblich viel im Bereich Untreue, betrügerische oder fahrlässige Krida und Sozialbetrug aufgeklärt, vom Volumen her macht aber z.B. Geldwäsche weit mehr aus.

Wikipedia verrät uns allerdings nicht, dass die Staatsanwaltschaften Anzeigen gegen kriminelle Massenenteigner-Netzwerke unter den Tisch fallen lassen, weil diese Form der Kriminalität (die vom Nationalsozialismus, Stichwort Arisierungen, inspiriert wurde) vom Justizministerium und den Höchstgerichten gedeckt wird. Organisierte Kriminalität wird immer dann staatlich, wenn viele Institutionen mit drinnen hängen, indem sie zuerst wegsehen und dann partizipieren. Wer aber in Hartz IV; als Obdachloser oder als Opfer der Sachraubwaltermafia (oder als Folge von Folter in der Kindheit) stirbt, wird nicht als Mordopfer betrachtet, auch weil der Focus auf importierter Kriminalität liegt. Was wirtschaftliche (und militärische) Interessen mit der Tötung von Menschen zu tun haben, erkennen wir noch am ehesten dann, wenn es um andere Länder geht. Während wir vorsichtig jede und jeden mit etwas anderer Hautfarbe auf der Straße betrachten sollen, schlagen die wahren Kriminellen aus der Ferne zu und bleiben selbst unsichtbar. Davon lenkt auch ab, dass der neue Innenminister Herbert Kickl mehr Polizisten aufnehmen will, denn die einen finden das gut, während andere schon deshalb dagegen sind, weil er bei der FPÖ ist.

Sputnik auf Facebook

Sachraubwalteropfer können die Polizei übrigens, weil sie vogelfrei sind, nicht als Freund und Helfer betrachten. Das gilt auch für jene Väter und Mütter, denen die Kinder dank Justizkriminalität gestohlen werden (manche nennen des „pädokriminell“). Viele Menschen setzten sich lange dafür ein, dass man Schwarzen unvoreingenommen begegnet, wissen aber nicht mehr, was sie Unterstellungen von Kriminalität, Kulturferne und Faulheit jetzt entgegnen sollen. Auch dass hier nie weit ist, den armen Einheimischen zum Sozialschmarotzer zu stempeln oder bloss über erfrorene Obdachlose zu jammern, aber nichts zu unternehmen, sollte uns Sorge bereiten. Bedroht scheinen Helfer, Frauen, Polizisten und auch deren Hunde, wenn man jene Artikel heranzieht, die besonders auffallen. In Österreich sah man das aus der Bundesländer-Perspektive meist weniger entspannt, aber in Wien mit 1,8 Millionen Einwohnern war Migrationshintergrund Alltag, ohne dass es normalerweise mit Problemen verbunden war. Es schien, dass in manchen Branchen immer mehr Türken oder auch Menschen aus Ex-Jugoslawien arbeiten, während in anderen die meisten irgendwie „einheimisch“ sind. Man war gerne auf Märkten und in den Geschäften, die ihre Existenz dem Zuzug verdankten und hatte vor allem mit Integrierten ganz normalen Kontakt.

Auch das wurde von einigen misstrauisch beobachtet, war aber für weit mehr noch sozialer Friede, während für uns nun auch gilt, was Peter Gauweiler (CSU) für Deutschland feststellt: „Das deutsche Asylrecht wurde im Grundgesetz so gestaltet, dass wir eine Zahl von anerkannten Asylanten haben, die problemlos integriert werden kann. Dafür braucht es auch keine Obergrenze. Das sind Zahlen im fünfstelligen Bereich, wenn überhaupt. Wenn jetzt aber – ohne asylberechtigt zu sein – jedes Jahr weitere 200 000 Menschen neu aufgenommen werden sollen, muss jedes Jahr eine Stadt der Größe Würzburgs gebaut werden, wenn man nicht Slums will. Mit Wohnungen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und allem, was eine solche Stadt braucht. Wer das kann, soll das sagen. Wir haben 2017 in Deutschland schon wieder mehr Asylantragsteller neu registriert als die anderen 27 EU-Länder zusammen. Das geht nicht.“ Nicht von ungefähr geht es hier auch um Rechtsbrüche u.a. wegen falscher Angaben, wobei Fake-Minderjährige ein grosses Geschäft für die „NGOs“ etwa der reichen Kirche sind. Und dazu kommen nicht geahndete Kriminalität, Anzeigen auf freiem Fuss und Richter, die verständnisvoll mit Vergewaltigern umgehen, die sich hier ja so einsam fühlen.

Wir sind leicht nur Bauern im Spiel wie auch Menschen in Afghanistan und wo der Westen sonst seine“Werte“ durchgesetzt hat. Alles, was starke Emotionen wecken soll, müssten wir mit Argwohn betrachten, da es uns zu Reflexen verleiten soll, statt nüchtern zu analysieren und Zusammenhänge zu erkennen. Bezeichnend ist, dass die Genfer Flüchtlingskonvention in jeder Hinsicht verleugnet wird, auch dass ein Beachten von Anordnungen und Gesetzen eine Bedingung für (befristeten) Aufenthalt in einem Gastland ist, sofern man als Asylwerber anerkannt wird. In der Praxis ist davon nichts zu bemerken, da Verstöße keinerlei Konsequenzen haben, man zugleich aber arme Staatsbürger dafür bestraft, dass sie sich aus dem Altkleidercontainer bedienen (dessen Inhalt, nebenbei bemerkt, Märkte in Afrika zerstört). Wie leicht verlieren Menschen bei uns ihre Arbeit (trotz Milliardenförderung für Konzerne) und wie vieles wird anderswo zu ganz anderen Bedingungen produziert; wie sehr wird international spekuliert, Steuer vermieden und über andere Staaten in „Economic Hit Man„-Manier hergefallen.

Spielfilm über die Finanzmarktkrise „Der Bankraub“

All das zerschlägt meist jede Chance von Betroffenen auf selbstbestimmtes Leben und tötet nicht selten; bei uns durch Leiden an Perspektivlosigkeit, anderswo durch Gifte, Chemikalien, Überarbeitung, Hunger und Waffen. Und doch scheint die Vorstellung leichter zu ertragen, dass dir jemand das Smartphone aus der Hand reisst, wenn du in der Fussgängerzone unterwegs bist, als dass du es purem Glück verdankst, dir eines leisten zu können. Es sind nicht deine Fähigkeiten, es ist dein Geburtsort und dann dein manchmal eintöniger, aber körperlich nicht anstrengender gut bezahlter Job, denen du das schuldest. „White collar crime“ streift nur manchmal bei dir an, etwa wenn Menschen über Nacht ihre Rente durch das Platzen der Spekulationsblase verloren haben. Wir alle kennen „Masters of War“ von Bob Dylan: „You put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly…you fasten all the triggers for the others to fIre and you sit back and watch while the death count gets higher..“ oder Donovans „Universal Soldier„. Kriege werden auch geführt, um danach ein okkupiertes Land „wiederaufzubauen“ und Flüchtlingsströme sind mehr als ein „Nebenprodukt“.

Beim Ermöglichen und Wegsehen spielen „NGOs“ in geopolitischen Diensten eine wichtige Rolle, die Menschenrechte auf ihre Fahnen heften, aber nie Einheimische meinen bzw. glauben, dass „Ehe für Alle“ wirklich das größte Problem arm Gemachter, sozial Geschwächter, Zwangsentrechteter ist. Enthüllungen a la „Panama Papers“ oder „Paradise Papers“ zeigen uns, wie Staaten auf nicht mal illegale Weise Geld geraubt wird, das sie brauchen, um auch denen Infrastruktur anzubieten, die dafür nicht bezahlen wollen. Richtlinien zur Compliance oder zur Corporate Governance scheinen Makulatur, wenn Privatpersonen (wie Martin Schlaff) halt von der Telekom dazwischen geschalten werden, wenn sie einen ausländischen Mobilkfunkanbieter von wegen Compliance nicht direkt erwerben kann. Derlei Manöver gehen stets zu Lasten des Staatshaushaltes, wie man auch am Verscherbeln der Bundesimmobiliengesellschaft BUWOG sehen konnte. Es ist ohnehin ein Wunder, wenn es einmal nach Jahren zu einem Prozess kommt, da die Staatsanwaltschaften ansonsten gerne den Deckel draufhalten.

