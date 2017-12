Schutzarmbänder oder: Wo ist hier der Notausgang?

Schutzarmbänder kennt man aus der Esoterikszene, und sie bestehen meist aus Edelsteinen und sind ganz hübsch. Wer zu Silvester in Köln feiert, sollte ein buntes Plastik-Schutzarmband tragen, auf dem „Respect“ steht. Die Idee ist nicht neu, da schon mal versucht wurde, „Geflüchteten“ auf diese Weise zu signalisieren, dass sie dich in Ruhe lassen sollen, wenn du eine Frau bist. Die Kölner Noch-Oberbürgermeisterin Henriette Reker (bekannt durch den Rat „eine Armlänge Abstand„) hat heute bei einer Pressekonferenz auch „Pop-Art-Comics“ zu erwünschtem und unerwünschtem Verhalten vorgestellt. Diese Illustrationen erinnern an in Schwimmbädern aufgehängte Tafeln und auch an die in Plastik eingeschweißten Anweisungen für diverse Notfälle, die man im Flugzeug im Fach vor seinem Sitz findet. Sind wir in der Luft auf Turbulenzen, Druckabfall und Notlandung vorbereitet, so müssen wir uns seit zwei Jahren bei Massenereignissen davor fürchten, ausgeraubt und / oder betascht und / oder in die Enge gedrängt zu werden von einem oder mehreren Männern.

Es gibt für uns auf der Erde aber keinen Notausgang, zumal der Staat das Verhalten von „Neubürgern“ einfach hinnimmt und leider auch einige Frauen nicht auf die Barrikaden gehen wollen. Würde die Polizei von ihnen verlangen, nicht mit kurzen Rücken herumzulaufen, wären sie mit Recht empört; aber wenn es um „Schutzsuchende“ geht, besorgen sie sich willig lächerliche Armbänder, die um „Respekt“ betteln. Es ist auch ein verändertes Freundschaftsarmband, mit dem indirekt unterstellt wird, dass die Trägerin grundsätzlich mit einem fremden Mann ins Gespräch kommen könnte und extra signalisieren muss, wenn sie das mal nicht will. Im Grunde werden Frauen auf diese Weise zu Objekten reduziert, weil unvorstellbar scheint, dass sie ausgehen könnten und nicht das geringste Interesse daran haben, mit irgendjemandem anzubandeln. In Wien streifen immer wieder Einheimische herum, die sonst nichts zu tun haben und Frauen ansprechen, die z.B. auf der Wiese im Park liegen und lesen. „Hearst Studentin“ war die Standardanrede eines dieser Typen, „was liest denn da“, und wehe der, die ihn nicht völlig ignorierte, denn sie wurde ihn nur schwer wieder los.

Henriette Reker auf Twitter

Ein buntes „Respect“-Armband kommt mir wie ein Magnet für Belästiger vor, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, und das hätten früher auch noch viel mehr Frauen erkannt. Aber damals ging es ja auch noch um Frauenrechte und nicht darum, dass sich Frauen männlichem Verhalten anzupassen haben. Nun aber soll ich als Frau Erklärungsbedarf haben, wenn ich zu Silvester oder überhaupt unterwegs bin. Selbst jene „refugees“, die nicht übergriffig sind, glauben oft, dass jede Frau irgendwo allein verfügbar und an ihnen interessiert ist. Wie kommen Frauen dazu, sich zu erklären, statt dass ihnen der öffentliche Raum oder auch Cafés, Kaufhäuser, private Feste usw. ebenso wie Männern „gehören„? Dabei sind wir ja noch nicht mal alle „Hearst Studentin“-Kerle losgeworden, die manchmal auch ein deutliches F**** off nicht verstehen wollen. Im Grunde müsste durch die #MeToo-Debatte selbstverständlich sein, dass auf Rekers Maßnahmen ein Shistorm folgen sollte. Schließlich gibt es Anspruch auf (befristetes!) Asyl nur dann, wenn jemand vor politischer Verfolgung ins nächste Land flieht; und selbst wenn er tatsächlich zu Recht Asyl bekommt, muss er sich an Gesetze und Anordnungen im Gastland halten, weil ansonsten die Voraussetzungen für seinen Aufenthalt verwirkt sind. Paradoxer Weise müssen EU-Bürger mit Bewährungsstrafen Angst vor Abschiebung in ihr Heimatland haben, in ganz anderem Ausmaß straffällige „Schutzsuchende“ aber nicht.

Wir erinnern uns an #ausnahmslos als Reaktion auf Massenübergriffe zu Silvester in Köln, während ein Jahr danach massives Polizeiaufgebot gegen Männer, die sich extra zusammengerottet haben, heftig kritisiert wurde. Jene Frauen, die im Jänner 2016 Täter noch per #ausnahmslos in Schutz nahmen, störte jetzt ungeheuer, dass die Polizei das interne Kürzel #nafri für nordafrikanische Intensivtäter (diskriminierender Weise) auch twitterte. Übrigens versuchten manche Städte, Armbänder für „Flüchtlinge“ auszugeben, was jedoch auch dann als „unwürdig“ gebrandmarkt wurde, wenn „refugees welcome“ draufstand (die Briten waren da konsequenter). Absurder Weise wurde Feminismus zum Wiort des Jahres 2017 gewählt, wo neben der berechtigten #MeToo-Diskussion vor allem inszenierte Proteste gegen Trump mit dem Begriff verbunden waren und es auch so begründet wird: „Feminism spiked following news coverage of the Women’s March on Washington, DC in January (and other related marches held around the country and internationally), and follow-up discussions regarding whether the march was feminist, and what kind of feminism was represented by organizers and attendees. The word spiked again when Kellyanne Conway said during an interview that she didn’t consider herself a feminist. In this case, the definition of feminism was itself the subject of the news story—an invitation for many people to look up the word.“

Das ZDF zeigt das Respect-Band (Schrift sieht wie „Rape it!“ aus)

Wir könnten sagen, dass #MeToo für viele Frauen in vielen Bereichen so befreiend war, dass dies alles rechtfertigt; aber es relativiert sich dann gerade deshalb wieder, weil mit George Soros und Islamisten letztlich für Islamisierung und Scharia demonstriert wurde. Nicht von ungefähr wurde Linda Sarsour, eine der Organisatorinnen des „Women’s March“, vom Magazin „Glamour“ zur „Frau des Jahres“ gewählt (aber Islamismus und Antisemitismus sind ja inzwischen salonfähig). Und es ist auch kein Zufall, dass die Konvertitin mit Burka Nora Illi mit provokanten Ansagen durch die deutschsprachigen Talkshows tingelt. Das „Time Magazine“ machte „The Silence Breakers“, Vertreterinnen von #MeToo, zu Personen des Jahres, was auch Kritik hervorrief, weil es zu sehr aus der Perspektive privilegierter Frauen erfolgt ist. #MeToo machte aber auch deutlich, dass viele Trump-Gegnerinnen in Wirklichkeit von Harvey Weinstein und anderen belästigt wurden. Dass Prominente ihre Erfahrungen öffentlich machen, soll anderen Frauen den Boden bereiten. In Österreich ist die Ex-Rennläuferin Nicola Werdenigg eine der Wegbereiterinnen, nachdem sie Übergriffe im Schisport ansprach. Doch auch so gibt es viele, für die es nach wie vor zu schwierig ist, über Erlebtes zu sprechen, was man zunächst akzeptieren muss.

#MeToo kann ihnen auch helfen, doch wir dürfen nicht zulassen, dass weitere Schweigekartelle und Tabus etabliert werden, was aber rund um das Thema Einwanderung und muslimische Männer passiert. Frauen sollen sich Männern anpassen, die hier nicht einmal etwas verloren haben, wenn man die Genfer Flüchtlingskonvention anwendet, sich als Helferin engagierten, jedes Verhalten irgendwie erklären und als Steuerzahlerin für deren Lebensunterhalt aufkommen oder sie gar bemuttern. Es ist bekannt, dass viele Frauen es nicht wagten, ihr Unbehagen zu artikulieren, nachdem sie sich anfangs von Refugees-Hype mitreißen ließen und dann merkten, dass die Realität ganz anders als (von den Managern der Sozialindustrie) versprochen war. Zur brutalen Wirklichkeit gehört auch, dass – wie Ex-„Bild“-Chefredakteur Peter Bartels unverblümt formuliert – von Syrien und Russland besiegte IS-Kopfabschneider nach Europa „zurückkehren“ und hier wer weiß was vorhaben. Man hat zwar das Gefühl, bei manch einer Feministin zu Riechsalz greifen zu müssen, wenn es um Gesetze und deren Anwendung auf diese Männer geht, doch eines muss gesagt werden: wer sich als Söldner z.B, im (bewusst vom Zaun gebrochenen) Balkankrieg verdingte, verlor dann die österreichische Staatsbürgerschaft. Während heute alles daran gesetzt wird, junge Männer und selten auch Frauen gesellschaftlich zu integrieren die sich dem IS angeschlossen haben; ob Staatsbürger oder nicht.

PS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgebung. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

Advertisements