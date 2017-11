Heuchlerischer Umgang mit Gewalt gegen Frauen

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist den Schwestern Mirabal gewidmet, die am 25. November 1960 Opfer eines Mordanschlags wurden. Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal waren dominikanische Regimegegnerinnen, die zusammen mit ihren Ehemännern die Agrupación política 14 de junio (Bewegung 14. Juni) unterstützten. Der Ursprung des Tages gegen Gewalt weist darauf hin, dass es immer auch um Politik geht, und doch wird er jedes Jahr mehr entpolitisiert. Denn jede Presseaussendung, jedes Social Media-Bild besagen nur eines: wir reden gross, aber wir handeln nicht. Wir haben unsere Schuldigkeit getan, indem wir an irgendwelche andere delegieren, gerne an „die Gesellschaft“. Zwar gibt es einige Institutionen, doch sehr oft ist Unterstützung für Opfer darüber hinaus notwendig – und wenn frau sich an eine jener Gruppen und Personen – z.B. Politiker und Politikerinnen – wendet, die eben noch groß tönten, wird sie im Stich gelassen. Das beginnt schon bei noch nicht Existenzbedrohendem wie sexueller Belästigung in der eigenen Partei (so eine Erfahrung, die Frauen z.B. in der SPÖ machen).

In Situationen, die ohne Opferschutz leicht die Existenz kosten können, sind Frauen im Grund mit Beratungsstellen und Hotlines alleine gelassen. Angehörige verstehen nicht immer oder geben Ratschläge, die eher als Schläge kommen. Von Ermutigung oft keine Spur, während behütet lebende Politikerinnen von der „Stärke“ anderer Frauen schwärmen, die sich Gewalt nicht beugen wollen. Dabei verkennen sie, weil sie Teil des Systems sind, wie unterschiedliche Faktoren zusammenwirken. Es mag hier unverhüllte Gewalt sein und dort verschleierte (durch nicht ernst nehmen, was von einer Frau kommt, sie nicht schützen, ihr nicht helfen wollen), doch alles in allem setzt es Frauen brutal zu und verändert ihre Lebenssituation radikal. Vielen Männern reicht es schon, Frauen nicht sexuell zu belästigen, und sie verkennen ihren Anteil an Unterdrückung unter anderem, indem sie wegschauen, wenn nicht verharmlosen. Beliebt ist auch (ebenso leider bei Frauen), Gewalt entweder nur bei Einheimischen oder nur bei Zuwanderern aus anderen Kulturkreisen zu erkennen. Da werden dann auch Opfer gegeneinander ausgespielt, da die jeweils falsche Betroffenheit disqualifizieren, Verzicht auf Rechte, Respekt, Menschenwürde bedingen soll.

Auf den politischen Charakter des Tags gegen Gewalt verweist auch, dass totalitäre Elemente des österreichischen Justizsystems ungehindert zehntausende Frauen (und Männer) entrechten, um sie zu enteignen. Vorbild sind Arisierung und jene Gesetze, die Juden im Dritten Reich immer mehr in ihrer Bewegungsfreiheit einengten, bis viele daran vor Angst, Kummer und Leid starben oder sich das Leben nahmen. Nur wenn Frauen Eigentum erwerben oder erben bzw. wenn sie in ihrer Berufstätigkeit Einblicke gewinnen, die sie nicht erhalten sollten, können sie in die Fänge moderner Nazis unter Richtern, Anwälte, Sozialarbeitern, Gutachtern geraten. Nach dem Gestapo-Prinzip kann jeder mit Verleumdungen die Entrechtung eines potenziellen Opfers beim nächsten Bezirksgericht anregen; der Prozess beginnt dann automatisch zu laufen und das Opfer sitzt in der Falle. Bislang haben heutige NS-Opfer die Erfahrung gemacht, dass ihnen keine Organisation zur Seite steht, sondern allenfalls berührte Mitmenschen (aber das war im Dritten Reich auch nicht anders). Damit ist es das perfekte Verbrechen, Folter, Körperverletzung, Diebstahl, Hehlerei und der folgenlose Bruch aller Menschen- und Grundrechte (EMRK, VergEU-Charta). Der frühere Behindertenanwalt Erwin Buchinger sagte mir mal, dass er es aufgegeben habe, sich beim Justizminister zu beschweren, und erzählte mir von einer Frau, die vom Enteigner vergewaltigt wurde.

Immer mehr Aspekte von Gewalt stehen im Mittelpunkt von Veranstaltungen und Pressemeldungen, so auch ökonomische Gewalt, die ja tatsächlich ein zentraler Punkt ist. Doch dies wird zwar bei Frauen verstanden, die ins Frauenhaus flüchten, nicht aber bei den beschriebenen Opfern wildfremder Krimineller. Sofern sich Opfer überhaupt z. B. an Frauenberatungsstellen wenden (weil sie wissen, dass ihnen eh keiner hilft), machen sie die Erfahrung, dass verharmlost und de facto empfohlen wird, mit Kriminellen zu verhandeln, die jedes einzelne Frauen- und Menschenrecht mit Füssen treten. Absurder Weise beteiligt sich auch die Volksanwaltschaft an den Tagen gegen Gewalt, die das Netzwerk der Massenenteigner deckt und so am Leid tausender Frauen beteiligt ist. Auf der Seite der APA brachte der Begriff „Gewalt“ übrigens 314 Resultate in den letzten drei Monaten, was u.a. mit der #MeToo-Debatte zu tun hat. Diese wird wie anderes durch Personen verwässert, die Zugang zur Öffentlichkeit haben, aber viel zu feige und zu opportunistisch sind, um sich gegen Täter auf die Seite von Opfern zu stellen.

Eine der Meldungen betrifft aber eine Pionierin, eine Tabubrecherin: „Seitdem die ehemalige Topläuferin Nicola Werdenigg (geb. Spieß) von Vergewaltigungen, Demütigungen und sexuellen Übergriffen innerhalb des Österreichischen Skiverbands berichtet hat, ist der ÖSV im Krisenmodus. ‚Wer nicht mitspielen wollte, brachte seinen Startplatz in Gefahr‘, sagt Werdenigg über ihre Zeit in den 70er Jahren. Und: ‚Alle haben von solchen Vorgängen gewusst.‘ Auch 2005 habe es noch Vorfälle gegeben, so Werdenigg. Der damalige ÖSV-Damen-Cheftrainer Herbert Mandl weist die Vorwürfe zurück. Er war in den 70er Jahren Rennläufer, auch aus dieser Zeit sind ihm keine Übergriffe bekannt. Ebenso in der Diskussionsrunde im PULS 4 Center mit dabei: ÖSV Sportdirektor Hans Pum und Ex-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister.“ Dass Landesverteidigung und Sport derzeit noch in einem Ressort gebündelt sind, macht Sinn, denn beides sind die allerletzten patriarchalen Männerbastionen. Deshalb reagierte der ÖSV auch mit Drohungen auf Nicola Werdeniggs Enthüllungen. Nicht nur weil sie für die Liste Pilz kandidierte wird es damit zum Politikum, denn ihre Schilderungen haben alles, was zum Klima gehört, in dem Gewalt und Übergriffe (auch an Burschen) gedeihen. Immer spielt dabei mit, dass eine eigene Welt geschaffen wird, wie man auch bei Massenverbrechen in Heimen oder an Gerichten erkennen kann; es geht mit anderen Worten um Ausgeliefertsein.

Oft wird nur als Zahlen wahrgenommen, was zum einen eine grosse Dunkelziffer birgt und stets brutale Erfahrungen meint, die bei weitem nicht alle irgendwann überwinden. Weil Opfer, besonders wenn sie bisherige heile Welt-Vorstellungen (von Österreich als tolle Schination z.B.) zerstöre, massiv angegriffen werden, sollten sie ihre Geschichte gut verarbeitet haben, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen. Unerträglich sind Warum erst jetzt-Vorwürfe mit dem (unausgesprochenen oder direkten) Vorwurf der Unglaubwürdigkeit, weil Opfer Angst vor den Tätern hatten, das System hinter sich lassen oder stärker werden mussten, um nach Jahren zu sprechen. Was die weiblichen Opfer der kriminellen Massenenteigner betrifft, so wurden manche dazu, weil sie sich gegen die Enteignung ihrer Mutter oder Grossmutter wehrten. Und viele haben Angst vor dem, was die Täter noch gegen sie mit dem Sanktus des Justizministers anleiern können. Opfer in die Psychiatrie zu sperren und ihnen zu drohen, dass sie nie wider rauskommen, gehört zu ihrem Repertoire. Es wird schon seinen Grund haben, dass Österreich wegen mangelnder Umsetzung der UN-Antifolterkonvention gerügt wird.

Ironischer Weise geriet die Liste Pilz zuvor wegen Vorwürfen sexueller Belästigung gegen ihren Gründer Peter Pilz in die Schlagzeilen, die noch aus seiner Zeit bei den Grünen datieren. Der Umgang damit auch in den Grünen offenbarte Ambivalenzen, da man duldete, obwohl man hätte handeln müssen. Bezeichnend ist – siehe auch ÖSV -, dass manche Heldenmythen stricken, Verschwörungstheorien basteln und Frauen persönliche Racheaktionen unterstellen, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. Eine wichtige Frage ist aber, ob die Politik oder auch der Schizirkus anders wäre, wenn es Frauen in exponierten Positionen gäbe, also die Aufdeckerin, die Trainerin, die Funktionärin. Etwa Johanna Dohnal-Typen, die „das kommt überhaupt nicht in Frage“ sagen und es auch so meinen. Während die Grünen nicht wussten, wie mit Pilz umgehen (der seinerseits skrupellos ist), und zwar auch dann noch nicht, als er gegen sie kandidierte, ist die Pilz-Liste sicher froh über die Kämpferin Werdenigg in ihren Reihen. Allerdings sind es die Grünen, die mit weiblicher Präsenz in Verbindung gebracht werden, und die in Wahrheit männerdominierte SPÖ.

Typisch für die SPÖ ist, dass Frauen anderen Frauen unterstellen, auf gewisse Weise Karriere gemacht zu haben bzw. es darauf anzulegen und dass bei sexuellen Übergriffen durch Genossen immer die Frau in Zweifel gezogen wird. In der ÖVP gab es jahrelang Geschichten über eine Mandatarin, der keiner gegen den gewalttätigen Ehemann half; man nahm an, dass sie in der Politik Ablenkung suchte. Ein FPÖler, den eine Freundin der Gewalt bezichtigte, wies alles zurück, verzichtete aber dann „aus Krankheitsgründen“ auf das Mandat. Wie überall sonst hat frau in der Politik ganz schlechte Karten, wenn sie einen Mann der Vergewaltigung beschuldigt, den sie bereits kennt bzw. mit dem sie etwas hatte. Jedwedes gewalttätige Verhalten gegenüber Frauen – dazu gehören auch Mobbing, Drohungen, Verleumdung, Amtsmissbrauch, Fake-Anzeigen – wird wahrscheinlich geduldet, denn es zurückzuweisen setzt voraus, Frauen Bedeutung als eigenständige Subjekte zu geben. So aber werden ungeheuerliche Übergriffe der nichtsexuellen Art in den persönlichen Bereich delegiert, während Mann gegen Mann als politischer und beruflicher Angriff verstanden würde.

