Schweden zensuriert Sexualität

Je mehr der Staat in Schweden die Kontrolle verliert und die No-Go-Areas zunehmen, desto stärker wird der Schein von immer mehr Kontrolle durch neue Regelungen zu wahren versucht. Neuester Schildbürgerstreich ist ein Gesetzesentwurf, der jede sexuelle Begegnung zur Vergewaltigung erklärt, bei der kein nachweisbares Einverständnis gegeben wurde. Es ist keine Satireseite, auf der wir dies lesen: „In Schweden müssen Frauen zukünftig ihrem Partner nicht mehr mit einem verbalen Nein oder körperlich deutlich machen, wenn sie keinen Sex möchten. Es obliegt dem Mann, die Frau aktiv um Erlaubnis zu bitten. Sonst droht eine Verurteilung wegen Vergewaltigung. Auch, wenn es zu keiner Auseinandersetzung, Gewalt oder anderweitiger Bedrohung vor oder beim Sex kam. Eine mündliche Genehmigung soll ausreichen. Wer aber sicher gehen will, sollte sich etwas Schriftliches geben lassen, kommentierten Schweden in Internetforen. Schließlich stünde sonst ja Wort gegen Wort….“

Man könnte das isoliert betrachtet noch als Reaktion auf die #MeToo-Debatte betrachten und annehmen, dass Berichte über lange verschwiegene Übergriffe neue Regelungen nahlegten. Die schwedische Autorin Susanna Alakoski weist darauf hin, dass entgegen dem öffentlichen Bild eines modernen feministischen Wohlfahrtsstaates viele Menschen arm sind und häusliche Gewalt weit verbreitet ist. Sie kennt aber die Schattenseiten, weil sie aus einer armen, als Gastarbeiter aus Finnland eingewanderten Familie stammt und weiss, dass die Unterschiede zwischen Reich und Arm eher noch zugenommen haben. Da häusliche Gewalt auch mit erzwungenem Sex zu tun hat, könnten wir das neue Gesetz als sinnvolle Maßnahme betrachten, wie ja auch Vollverschleierungsverbote die Position von Frauen auch in der privaten Interaktion mit Männern stärken sollen. Es ist dann immer noch die Frage, ob die Wirkung dementsprechend ist oder ob egal ist, was der Gesetzgeber will, wenn Männer patriarchalisch sind. Doch es ist fraglich, ob man wirklich an betroffene Frauen denkt oder nur daran, den Schein von „mehr Feminismus“ und „wirkliche Gleichberechtigung“ zu wahren, wenn auf der anderen Seite die öffentliche Ordnung zerbricht.

Time Magazine zu #Metoo

Was mit dem neuen Gesetz zugedeckt werden soll, zeigt auch der Name „Einverständnis-Gesetz“, weil von „Einverständnis“ keine Rede sein kann bei den Opfern importierter Gewalt. Während man gegen einheimische Vergewaltiger innerstaatlich vorgehen muss und die Notwendigkeit zeigt, dass auch Schweden kein feministisches Paradies ist, zeigen Täter mit „Fluchthintergrund“, dass man sich Probleme auch einhandeln kann. Leider wollen viele nur die eine oder die andere Gewalt sehen, statt patriarchale Gepflogenheiten in beiden Fällen als Ursache wahrzunehmen. Und auch zu erkennen, dass falsche „Toleranz“ Männer aus anderen Kulturen ermutigt, sich nicht um die Rechte anderer zu scheren. Die schwedische Regierung versucht zu entkräften, dass Gewalt durch Zuwanderung gestiegen sei, obwohl man nur dann seriöse Zahlen bekommt, wenn man Bevölkerungsanteile in Relation zu Delikten betrachtet. Die Regierung argumentiert etwa, dass mehr Vergewaltigungen angezeigt werden, aber auch jede einzelne gerechnet wird: „For example: If a woman in Sweden reports that she has been raped by her husband every night for a year, that is counted as 365 separate offences; in most other countries this would be registered as a single offence, or would not be registered as an offence at all.“

In einem EU-Ländervergleich 2014, als 10.000 Frauen für eine umfassende Gewaltstudie befragt wurden, ist der Prozentsatz an Frauen mit Gewalterfahrung nur geringer als in nichtskandinavischen Ländern, aber dennoch beachtlich. Auch das kann für das „Einverständnis-Gesetz“ sprechen oder aber die Frage aufwerfen, warum man Frauen dann auch noch mehr gefährden muss durch Zuwanderung. 2017 sind Meldungen wie diese längst üblich, in denen die Sicherheitspolizei ihre Besorgnis ausdrückt: „‚We have never seen anything like it before,‘ said Säpo chief Anders Thornberg in an interview with Swedish news agency TT. The vast majority of the extremists support violent Islamist ideologies, according to Säpo, whose security experts in a report in 2010 estimated that there were around 200 such sympathizers in Sweden. ‚We would say that it has gone from hundreds to thousands now,‘ said Thornberg. However, he stressed that the security service believes few of them have the ability to, or even intend to, carry out a terror attack in Sweden.“ Man beachte, dass wie in Deutschland oder Österreich seit Jahren „beobachtet“ wird, wie die islamistische Szene wächst.

Es ist klar, dass es sich hierbei auch nicht um besonders frauenfreundliche Männer handelt und man erkennt auch, dass gewissen Männern die Ordnung in einem Land vollkommen egal ist und das von denen geduldet wird, die dagegen vorgehen müssten. Wer tatsächlich Asyl erhalten hat, verletzt mit der Ablehnung der bestehenden Ordnung bereits die Bedingungen, unter denen er sich im Land aufhält – und nichts passiert. Während „Welcomer“ nicht müde werden zu betonen, dass die Medien natürlich „Einzelfälle“ möglichst blutrünstig aufbauschen, scheinen sie gegen einen „einheimischen“ Pauschalverdacht gegen Männer weit weniger zu haben. Es mag sein, dass die Mehrzahl der Alltagsbegegnungen zwischen „schutzsuchenden“ Männern und Frauen unproblematisch sind, aber es werden wohl die allermeisten sexuellen Begegnungen unter denen, die nun auf Schwedisch das „Einverständnis“ einholen müssen, gewaltfrei und erwünscht sein. Wir sprechen längst davon, dass es in Schweden immer mehr No-Go-Zonen gibt, also Gebiete, wo der Staat sein Gewaltmonopol verloren hat.

Kölner „Schutzarmbänder“ für Silvester (Twitter)

Wenn Gewaltdelikte mit Schusswaffen zunehmen, mag es aus der Perspektive etwa der USA immer noch wenig sein, für Schweden ist es aber besorgniserregend. Es geht beim Verlust der Kontrolle auch über den öffentlichen Raum nicht nur um Vergewaltigung und Körperverletzung, sondern ebenso darum, dass Menschen – oft insbesondere Frauen – dazu gezwungen werden, Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Ihr ganzes Denken und Handeln kreist zumindest zeitweise darum, wie sie sicher nach Hause kommen, wo sie hingehen können und wo nicht oder wie sie mit bestimmten Personen umgehen. Gut gemeint soll das „Einverständnis-Gesetz“ Frauen die Kontrolle im intimsten Bereich sichern, wirkt aber wie eine heile Welt-Insel inmitten von No-Go-Areas. Da immer alles gleichzeitig existiert, kann man durch Verallgemeinerungen immer untertreiben oder übertreiben; das Opfer häuslicher Gewalt geht auf dem gleichen Weg wie eine unbeschwerte nicht bedrohte Frau, und beide wissen nichts übereinander; das besser gemiedene Stadtviertel grenzt an Gegenden, in denen man noch alles tun kann, ohne sich fürchten zu müssen.

Und dann der zunehmende Antisemitismus, der deutlich wurde, als US-Präsident Donald Trump ankündigte, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen wird: „The synagogue attack in Gothenburg didn’t come out of nowhere, of course. It’s the product of a gradual process in which Arab and Muslim immigrant and refugee communities in Sweden first grew, then developed pockets of radicalization. Several of the Sweden-based jihadis who went to join Islamic State mostly came from Gothenburg. The story in Malmö is better known. There Muslims make up a significant percentage of the population. The Malmö chant was reported as: ‚We have declared an intifada from Malmö. We want our freedom back. And we will shoot the Jews.'“ Auch in Deutschland und Österreich wurde Juden gedroht, und die allergrössten Antifaschisten schwiegen dazu am lautesten, weil sie ja Welcomer sind. Da in Österreich gerade die FPÖ in die Regierung kam (die „schlachtet die Juden!“-Rufe vor der US-Botschaft sofort verurteilte), wird jetzt wieder in Antifa gemacht, als ob man nicht eben noch vollkommen auf Tauchstation gewesen wäre.

Offenbar ist die Situation umso dramatischer, je weltferner man Ablenkungsmanöver gestaltet: „Sämtliche Parlamentsparteien stehen dahinter. Die Einverständnisregel gilt dabei für alle. Sowohl für sich relativ unbekannte Paare als auch in langjährigen Beziehungen inklusive Ehen. Es beinhaltet auch gleichgeschlechtliche Beziehungen und sie gilt auch für jene seltenen Fälle, in denen Frauen sich an Männern vergehen.“ Nun wird es auch für Schweden zutreffen, dass Vergewaltigungen in der Ehe kaum angezeigt werden; bei uns liegt das u.a. an einer altbackenen Geschlechterrollen verhafteten Justiz. Was besagt es aber, wenn Männer – und in seltenen Fällen auch Frauen – beweisen müssen, dass sie keine Vergewaltiger sind, weil unterstellt wird, dass sie das von Haus aus sind? Nicht von ungefähr fragen spöttische Kommentatoren, ob das Gesetz auch für zugewanderte Vergewaltiger gilt und ob das Einverständnis auf Schwedisch gegeben werden muss. Ministerpräsident Stefan Löfven erklärt es so: „Die Botschaft ist einfach. Du musst dich bei der Person, mit der du Sex haben willst, erkundigen, ob sie Sex haben will. Wenn du dir unsicher bist, musst du es lassen. Sex muss freiwillig sein.“

„Feminismus“ bei Antiregierungsprotesten in Wien, 18.12.2017

Denken die mit dem Geheimdienstverbund der „Five Eyes“ gut vernetzten schwedischen Dienste da an Totalüberwachung, um alle Paare zu bestrafen, die ohne Einverständnis schnackseln? Oder soll das Einverständnis von Smartphone zu Smartphone per WhatsApp gegeben werden, damit der Staat auch gleich weiss, wer wann wo mit dem vögelt? Und wo beginnt der Einverständnisbereich, bei der ersten Berührung oder erst dann, wenn es zur Sache geht? Zugleich „beobachtet“ Schweden nicht nur geduldig Islamisten, es versorgt auch Personen als „Flüchtlinge“, von denen es nicht weiss, wie sie wirklich heißen, woher sie wirklich kommen und wie alt sie wirklich sind. Dass all das jeden Asylanspruch verwirkt, sollte er je bestanden haben, blendet man dabei lieber aus. Es mag beruhigend sein, dass sich sogar der Ministerpräsident um Spass im Bett für beide Teile, Mann und Frau (Mann und Mann, Frau und Frau, mehr Geschlechter fallen mir nicht ein) bemüht, weil das doch die Illusion von Kontrolle aufrechterhält.

Inzwischen zerstört die forcierte Zuwanderung die Sozialsysteme, da sie nicht nur in Schweden überproportional die entsprechenden Budgets belastet. Bereits 2015 hieß es, dass 58% der Sozialhilfebezieher Immigranten sind, was mit Armut und Arbeitslosigkeit zu tun hat, aber auch zeigt, dass die „Willkommenskultur“ eine einzige große Seifenblase war. Die Mehrheit aller schweren Straftaten geht ebenfalls auf das Konto von Zuwanderern, und unter den verschiedenen ethnischen Gruppen stellen Somalier ein besonderes Problem dar, da sie aus Clanstrukturen stammen und meist Analphabeten sind. Alle Schweden bezahlen dafür, auch im wörtlichen Sinn, da EU-Unterstützung für afrikanische Diktatoren und EU-Agrarsubventionen wichtige Ursachen der Massenauswanderung sind. Während Sex zur Vergewaltigung wird, außer man(n) beweist das Gegenteil, gibt es immer noch „Liebe ohne Grenzen“-Propaganda. Die beständige Aufwertung junger männlicher Einwanderer, die zu „Schutzsuchenden“ und „Geflüchteten“ verklärt werden, geht mit einem Infragestellen einheimischer Männer einher. Diese nehmen das sehr persönlich und lassen Schimpfkanonaden auf „die“ Feministinnen los (die eh alle furchtbar hässlich seien und mit der keiner würde…).

Sie begreifen meist nicht, dass hier ein nüchtern kalkuliertes Agenda-Setting stattfindet und immer wieder Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Es ist nie schön, sich selbst als Ziel von Manipulationsversuchen zu sehen oder an die eigene Gruppe gerichtete Vorwürfe auszuhalten und ruhig zu kontern. Deshalb bagatellisieren manche alles, was im Zuge von #MeToo geäußert wird, statt zwischen Berichten über blöde Bemerkungen und denen über systematische Übergriffe in bestimmten Milieus, etwa im Spitzensport zu unterscheiden. Das schwedische „Einverständnis-Gesetz“ ist natürlich Wasser auf ihren Mühlen, während ihre Gegner unterstellen, dass sie vorkommende Gewalt ausblenden. Aus diesen Kreisen kommt oft die Behauptung, schwedische Männer seien ja gar keine richtigen Männer mehr, was aber die Tatsache verkennt, dass Beeinflussbarkeit kein Geschlecht hat. Und Männer sind auch nicht eher als Frauen bereit, sich gegen ihr gesamtes Umfeld zu stellen, wenn sie etwas falsch oder richtig finden, andere aber ganz anders denken. Zur Beziehungszerstörungsagenda gehört übrigens auch – siehe Soros‘ Foundations – Prostitution als Sexarbeit zu promoten und zu behaupten, es handle sich um einen Job wie jeden anderen, da jede sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau Prostitution sei. Es gibt „feministische“ Facebook-Gruppen, in denen strikte Denkverbote herrschen und die Frauen früher oder später rausflogen, die von Ausbeutung und von Prostituierten sprachen…

Advertisements