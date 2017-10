Wahlkampf: Offener Brief an Tal Silberstein

2008 warnte ein Kommentator der „Haaretz“ vor Politikberatern, die nicht loyal sind und im Hintergrund bleiben, sondern sich in den Vordergrund spielen und die Agenda diktieren wollen. Dabei verwies er auf Tal Silberstein, der im damaligen israelischen Wahlkampf mitmischte und seinem Auftraggeber die Rute ins Fenster stellte. In Österreich hat er, obwohl er im August in Israel verhaftet wurde, dann unter Hausarrest stad und jetzt das Land nicht verlassen darf, die politische Debatte dominiert und ist dabei, Auftraggeber Bundeskanzler Christian Kern zu stürzen. Dabei spielt verstärkend mit, dass die ÖVP Silberstein dafür verantwortlich macht, 2006 aus dem Kanzleramt gedrängt worden zu sein. Doch es kann nicht in ihrem Interesse sein, Silberstein zu unterstützen, zumal man auch in der Volkspartei weiss, dass er dem israelischen Geheimdienst zugeordnet wird und sich beide Parteien immer weiter verstricken lassen. Basierend auf zwei kurzen Telefoninterviews und von Aussagen von Silberstein-Handlangern wird ein medialer Spin gedreht, der uns zeigt, wie leicht manipuliert und Stimmung geschürt werden kann. Gestern mailte ich Silberstein mit Medien, Politik, Beratern usw. im CC Fragen, die er wohlweislich nicht beantwortet; hier ist der Text mit kurzen Zusammenfassungen auf Deutsch nach jedem Absatz:

Mr Silberstein,

your statements on turmoil in Austrian election campaign are widely discussed but so far not under the aspect that your engagement might be part of a covert operation to influence the results. In other words Austrian intelligence has to investigate it (defence minister) and Austria needs to protest against violating the territorial sovereignty over our state territory (foreign minister). From the perspective of possible intelligence interference your reported behaviour and the covert setup of a parallel structure with facebook groups, prepaid credit cards and false names and international news (f.e. on Botswana, Romania, Bolivia) are vital clues. Media have begun to use intel language f.e. „profil“ on October 2.

Dass der Fall Silberstein die Berichterstattung dominiert, kann man auch unter dem Aspekt sein, dass sein Einsatz Teil einer verdeckten Aktion ist. So erklärt sich dann auch die Schaffung einer Parallelstruktur mit Facebook-Gruppen, Prepaid-Kreditkarten und falschen Namen und sein Umgang mit Menschen. Dies müsste das Außenministerium (Verletzung der Gebietshoheit über unser Territorium durch fremden Staat) und das Verteidigungsministerium (Geheimdienste) auf den Plan rufen.

„Österreich“ am 1.10.

On your personal behaviour see „Standard“ – you are described as a person that can be nice and brutal to get its will; in other words you are manipulative, This might be more than a personal trait but simply part of your training. Reactions on your interviews („Österreich“, „News“) prove how that works. On parallel structure /covert cell see „Presse“ – i.e. a covertly used office separated from the official campaign; commentators say this never happened before in Austria. In order to make it harder to trace black propaganda Facebook groups back false names and prepaid credit cards were used. Some journalists wonder on the latter but this setup reminded me on the well documented murder of a Hamas leader in Dubai (January 2010) with some connection to Vienna (prepaid mobile phones bought here, coordination of the operation from an office in Vienna via SMS).

Zu seinem Verhalten verweise ich auf den „Standard“, der ihn als reizend bis brutal beschreibt, damit er seinen Willen bekommt, was man auch manipulativ nennen kann. Ich frage ihn, ob es ein Charakterzug ist oder schlicht Resultat seiner Ausbildung. Wie Manipulation wirkt, sieht man an den Reaktionen auf seine Interviews. Ich mailte Silberstein und Co. am Vormittag des 5.Oktober; die weiteren Ereignisse des Tages stellten dann genau das unter Beweis. Der Mainstream stürzte sich auf die Behauptung des engen Silberstein-Mitarbeiters Peter Puller (Ex-ÖVP-Sprecher, dann NEOS), wonach ihm das Team von Sebastian Kurz 100.000 € für Infos über die SPÖ-Kampagne geboten habe. Der Spin wurde ganz geheimnisvoll mit ausgeschalteten Handys und Zettel, die vor Puller auf den Tisch gelegt wurden. Immerhin waren manche „Kollegen“ wenigstens auf Twitter skeptisch und fürchteten, dass es sich um Desinformation handeln könnte (die klarerweise dann wiederum auf Kern zurückfällt). Prompt sandte die ÖVP heute früh eine ganz andere Darstellung aus. Im Brief an Silberstein spreche ich auch an, dass „sowas“ (= die erwähnten Parallelstrukturen) laut Kommentatoren bei uns noch nie passiert sei und sie sich auch z.B. über Prepaid-Kreditkarten wundern, während es mich an die durch die Polizei von Dubai gut dokumentierten Ermordung eines Hamas-Führers in einem Hotel 2010 erinnert, bei der auch Wien eine Rolle spielt. Die verwendeten Prepaid-Handys wurden in Wien gekauft und die Operation von einem Büro in Wien aus koordiniert (es wird spekuliert, dass es bei einem „Gusi“-Freund war).

„Österreich“ am 6.10. 2017

On international coverage see f.e. article from Botswana – I discovered this in January 2017 and asked the SPÖ and the BKA to comment but they refused to do so and still remain silent on it. But they now begin to think of intel, although without knowledge in this field they seem confused and eager to blame political rivals, especially the ÖVP. Of course you will not answer the „katsa“-question (then the „parallel structure“ consists per definitionem of recruited agents which should make a difference for the public prosecutor which the SPÖ activated) but you might agree that it makes sense to consider a covert op, also under the aspect that predominantly not „Löwelstrasse“ personnel became key figures in the campaign. When the SPÖ campaign is alienated from the SPÖ there will be less resistance against intended developments. Besides that it is interesting that among Gusenbauers friends and business partners there are several persons with reportedly Israeli intel ties.

Ich entdeckte im Jänner einen Artikel aus Botswana,wo Silberstein mit seiner Firma GCS für Kandidat General Ia Khama areitee, wonach er dem Mossad zuzuordnen ist, SPÖ und Kanzleramt wollten dies nicht kommentieren. Jetzt beginnt die Partei (wenn es fast schon zu spät ist) an Geheimdienste zu denken, doch man ist mangels Erfahrung in diesem Bereich verwirrt und nur zu gern bereit, die politische Konkurrenz und da besonders die ÖVP verantwortlich zu machen (siehe auch das Silberstein-Spiel mit Puller). Es ist mir klar, dass Silberstein die „katsa“-Frage nicht beantwortet, weil die Parallelstruktur dann per definitionem aus rekrutierten Agenten besteht, was für die Strafverfolgungsbehörden einen Unterschied machen sollte. „katsa“ entspricht dem „case officer“ der CIA und ist kein Agent, sondern ein Agentenführer, während angeworbene Ausländer als Agenten bezeichnet werden; dazu kommt, dass typischer Weise auch Leute durch Manipulation eingespannt werden, ohne zu begreifen, wem sie wirklich dienen (Silberstein „reizend“ bis „brutal“ zu Leuten und er sagt, etwas sei „top secret“, um Mitverschwörer zu gewinnen). Ich weise auch darauf hin, dass vor allem Personal mitmischt, das nicht zur Löwelstrasse gehört, die SPÖ-Kampagne also der SPÖ entfremdet wurde mit Akteuren, die dem wenig Widerstand entgegenstellen. Und es ist interessant, dass es unter Gusenbauers Freunden und Geschäftspartnern mehrere mit Bezug zum israelischen Geheimdienst gibt.

„Österreich“ bringt das Dossier über Kern

You know the „dossier“ send by Mr. L. on February 9, 2017 to you and others is widely discussed in Austria. What strikes me is that Kern is described very negative in detail while Defence Minister Doskozil is called a „strong personality“ and his press secretary Stefan Hirsch should become a key figure in getting „access“ to the cabinets of SPÖ ministers (L. suggests he should be in Löwelstr. as deputy campaign chief – on your behalf? – or Kern’s speaker). On February 16 Doskozil filed a complaint against Airbus, the most important competitor of Lockheed Martin and Boeing. First I thought he was coached and manipulated by an US agent (Pilz) but the dossier threw new light on his behaviour. I have the impression that from February on Kern was gradually taken down while Doskozil was pushed – am I right?

Das vieldiskutierte „Dossier“ vom 9. Februar über Kern und die SPÖ, das Ex-Gusenbauer-Sprecher (und Silberstein-Freund seit 2002) L. erstellte, der in die Silberstein-Kampagne eingebunden und Sprecher der Signa Holding ist („Gusi“ sitzt im Aufsichtsrat), in deren Park Hyatt Hotel S. bei Wien-Aufenthalten absteigt, sehe ich etwas anders. Denn Kern wird im Detail negativ beschrieben und man trifft seit ein paar Wochen genau die genannten empfindlichen Stellen, etwa wenn auch seine Frau ins Visier genommen wird, was ihn persönlich verletzt. Hingegen wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil als „starke Prsönlichkeit“ gelobt und sein Sprecher Stefan Hirsch (auch ein Ex-Gusenbauer-Sprecher, wie könnte es anders sein?) soll Kern-Sprecher oder stv. Kampagnenchef werden; es geht dabei auch um „Zugriff“ auf die Kabinette der SPÖ-Regierungsmitglieder. Am 16. Februar erstattete Doskozil Anzeige gegen Airbus, den wichtigsten Konkurrenten von Lockheed Martin und Boeing (wegen der Eurofighter) und ich dachte zuerst, dass Doskozil eben vom US-Agenten Pilz betreut und manipuliert wird. Das „Dossier“ wirft aber neues Licht darauf, sodass ich frage, ob Kern vom Februar an systematisch demontiert wurde, um Doskozil zu pushen.

„Falter“ vom 4.10.2017

As you know media compare the 2006 election campaign with 2017 but there is another point on that. How did you treat Norbert Darabos, the official campaign manager (who was in a similar situation as Niedermühlbichler now)? Did you try to be „nice“ manipulative and then „brutal“? As he is a very clever strategic thinker he could manage campaigns sucessfully on his own but was pushed aside. Since then he is under pressure, surveillance and sealed off. Is this because he is capable of recognizing operations running behind a veil of disinfo? In 2006 „Sozialfighter statt Eurofighter“ was the campaign motto, Gusenbauer against Schüssel, and in 2007 the SPÖ therefore needed the defence ministry. Darabos was more introverted even before he came under pressure and no great rhetoric so he might be underestimated. But he understood that secret arrangements were made behind his back and that Gusenbauer and Pilz were part of it. Pilz made it clear in his web diary on July 22, 2007: „Der Plan war klar: Die SPÖ verzichtet für das sonst eher unwichtige Verteidigungsministerium auf den Innenminister. Der Verteidigungsminister hatte nur eine politische Aufgabe: den Ausstieg aus dem Vertrag. Der Ausschuss sollte ihm dafür die Gründe liefern. Mit Norbert Darabos wurde für diese strategische Schlüsselaufgabe ein verlässlicher, aber persönlich und sachlich unsicherer Funktionär gewählt.“

Medien vergleichen immer wieder die Silberstein-Kampagnen 2006 und 2017, doch es gibt noch einen anderen Punkt. „Wie haben Sie Norbert Darabos behandelt, den offiziellen Wahlkampfleiter“, der in einer ähnlichen Situation war wie heute Georg Niedermühlbichler (der am 30.9. zurücktrat ud dabei von Parallelstrukturen sprach). „Versuchten Sie, ’nett‘ manipulativ zu sein und wurden dann ‚brutal‘?“ Da Darabos ein cleverer Stratege ist, hätte er die Kampagne auch allein erfolgreich führen können, wurde aber an den Rand gedrängt und ist seither unter Druck, wird überwacht und abgeschottet. „Ist das, weil er imstande ist, Operationen zu erkennen, die hinter einem Schleier von Desinformationen ablaufen?“ 2006 stand „Sozialfighter statt Eurofighter“ für Gusenbauer vs. Schüssel, sodass die SPÖ 2007 das BMLV übernehmen musste; dies brachte Pilz in seinem „Tagebuch“ siehe Zitat auch zum Ausdruck.

Doskozil wird gepusht (Twitter)

The plan was to claim the defence ministry and to give the interior ministry to the ÖVP; the only task of the minister was to get rid of the Eurofighter; Darabos was chosen for it who is described as „reliable but personally and factually insecure“. In the 2nd parliamentary Eurofighter investigation this year witnesses said that he was sealed off by Cabinet Chief Kammerhofer (former secretary of the SPÖ parliamentary faction under Gusenbauer) and that they never talked to him. Even the Chief of General Staff had no direct contact to Darabos as the Commander of the Army (see Austrian Constituion) which means the chain of command was cancelled and replaced by illegal commands (by foreign intel?). Agent Pilz now filed a complaint against Darabos knowing that he was/is under pressure, surveilleance, sealed off. Kammerhofer was not the only henchmen, another was Hirsch (former Gusenbauer speaker who accompagnied Darabos back to Löwelstrasse in 2013 to „take care“ of him). As I was among the people the Austrian Defence Minister wanted to talk to (I defended him when he was attacked bacuse he was against the US missile defence system) but was not allowed to talk I myself got under heavy attack.

Ich weise auf den 2. Eurofighter-Ausschuss heuer hin, in dem Zeugen die Abschottung von Darabos durch Kabinettschef Kammerhofer (Ex-Gusenbauer-Sekretär im Parlament, als die SPÖ in Opposition war) beschrieben, die ich selbst auch erlebte und die mir viele schilderten. Dass nicht einmal der Generalstabschef unmittelbaren Kontakt zum Minister als Befehlshaber des Heeres laut Verfassung hatte, macht deutlich, dass die Befehlskette (von einem fremden Dienst?) gekapert wurde. Nun hat Agent Pilz Darabos wegen des Eurofighter-Vergleichs angezeigt, wohl wissend, dass dieser unter Druck ist, überwacht und abgeschottet wird, also die Ministerverantwortung dank Nötigung nicht wahrhaben konnte. Kammerhofer war nicht der einzige Handlanger, da man auch die Rolle des von L. hervorgehobenen Hirsch betrachten muss, der Darabos 2013 vom BMLV in die Löwelstrasse begleitete, um auf ihn „aufzupassen“. Ich kam ins Spiel, als Darabos die US-Raketenabwehr kritisierte und alle über ihn herfielen; ich verteidigte ihn und er wollte mich treffen, durfte es aber nicht.

SPÖ im Juli 2017 auf Facebook

1992 was the first time I reconstructed covert operations so it was clear that I am on someone’s black list. Kammerhofer threatened me several times (typical behaviour) and I was denounced and lost my job and my appartment in a house of BUWOG. Hirsch worked for lobbyist Peter Hochegger (who had Gusenbauer ties) from 2002 to 2005 and BUWOG was privatized with Hocheggers help in 2004 („Bundeswohnungen“ = appartements for state employees).In fact BUWOG was used against me and Hirsch – who refused to comment – is the missing link. And of course Doskozil is not interested in uncovering criminal activities against Darabos and me. As I want to contribute with these aspects of the „Silberstein-Gusenbauer-affair“ to media coverage there are many journalists in CC. In the last days we gave each other vital hints in contributing to the whole picture. If Kern really wants to know what has happened and is continuing untill it is stopped by the SPÖ he should support all revelations; among that my more intel oriented approach.

Ich erkläre Silberstein und den anderen Adressaten, dass ich 1992 zum ersten Mal verdeckte Operationen (der CIA) rekonstruierte, sodass ich natürlich auf jemandes schwarzer Liste bin. Kammerhofer zeigte sein typisches Verhalten und bedrohte mich mehrmals, ich wurde übel verleumdet, verlor meinen Job ud meine Wohnung in einem BUWOG-Haus. Hirsch arbeitete von 2002 bis 2005 für den in die BUWOG-Privatisierung involvierten Lobbyisten Peter Hochegger (der auch Gusenbauer-Verbindungen hatte), sodass klar ist, wr das „missing link“ bei der Instrumenalisierung der BUWOG ist, zumal Hirsch komplett abblockt. Doskozil hat natürlich kein Interesse an Aufklärung, da dies dem Konkurrenten Darabos und mir helfen würde. Dass ich Journalisten ins CC nahm, hat auch damit zu tun, dass viele Puzzleteile zusammentragen und einander auf Details hinweisen. Wenn Kern wirklich wissen will, was geschehen ist und weiter passiert, bis es die SPÖ stoppt, muss er alle Enthüllungen unterstützen, auch meinen mehr intelligence-orientierten Ansatz.

SPÖ-Dreieckständer (Twitter)

Als PS weise ich Silberstein darauf hin, dass es ihm gelungen ist, die SPÖ zu spalten: Der verlinkte Artikel „shows us how YOU managed to split the SPÖ apart which perhaps can’t be saved besides losing this election. Are you satisfied? Mission accomplished?“ Inzwischen wird der Spin weitergedreht, da die ÖVP die SPÖ klagt und umgekehrt. Die SPÖ klammert sich an Pullers Aussage und sieht darin auch den Hebel für einen U-Ausschuss, da Kurz‘ Sprecher dem Kabinett angehört und sie argwöhnen, dass er 100.000 € aus Mitteln der öffentlichen Hand angeboten habe. Sind denn alle komplett wahnsinnig geworden und merken nicht, dass sie gegeneinander ausgespielt werden? Vom Agenten eines „katsa“, der Gusenbauer-Freund und Geschäftspartner ist, an der Nase hrumgführt werden? Was Kabinette betrifft, sollte eine SPÖ mit den Leichen Kammerhofer und Hirsch im Keller ohnehin bei sich selbst zuerst anfangen. Zudem wurden Parteifremde nicht von Kurz aufoktroyiert, sondern für die SPÖ-Kampagne (auch für die offizielle) engagiert.

Ein weiterer verdeckte Aktion-Aspekt ist das Schüren von Emotionen, die den Verstand überlagern, sodass man sich gegenseitig hinauflizitiert, sodass auch das eigene Risiko steigt. Was macht die SPÖ, wenn sie heute den Rücktritt von Kurz forderte, sich aber herausstellt, dass sie sich vergaloppierte? Tritt dann Kern zurück? Mit rationalen Überlegungen hat dies – auf beiden Seiten – wenig zu tun, da sorgsam geschaffene Kränkungen (mit Medien als Sprachrohr) Tribut fordern. „Hah, jetzt zeigen wir es ihnen!“ wird daher die Gefühlslage bei vielen auf roter und türkiser Seite beschreiben, sodass Silbersteins Rechnung wieder einmal aufgeht. Übrigens wirkte an der SPÖ-Kampagne niemand mit Bundeswahlkampferfahrung mit; Darabos (3 Bundeswahlkämpfe) ist zwar der beste SPÖ-Stratege, wurde aber ins Burgenland abgeschoben. Und kaum jemand (oder keiner laut Medien) im Team wäre imstande gewesen, wie ich auf Englisch an Silberstein zu schreiben oder etwas zu übersetzen; deshalb fielen auch 17.500 € an Honorarkosten für eine Dolmetscherin an. Auch das diente Silberstein dazu, sich nicht in die Karten blicken zu lassen.

