Ältere Frauen und viel Häme

Schon lange gibt es Gerede darüber, dass sich nicht nur junge, sondern auch ältere Frauen mit jungen „refugees“ einlassen. Wenn aber über derartige Verbindungen berichtet wird, bricht regelmässig ein Shitstorm in den sozialen Medien los, den „älterer Mann – jüngere Frau“ unter Garantie nicht bewirken können. Und auch Brigitte und Emmanuel Macron werden mit einem anderen Maß gemessen als Melania und Donald Trump. Man muss mit solchen Beziehungen oder mit dem einen oder andern Politiker nicht einverstanden sein, um einzuschreiten. Denn hier offenbart sich Grundsätzliches, nämlich dass viele von Frauen ab einem (von ihnen selbst definierten) Alter Asexualität erwarten.

Leider schließen sich auch Frauen gerne der Häme gegen andere Frauen an, was wohl etwas mit Selbsthaß zu tun hat. Dieser ist ja darin begründet, im eigenen So-Sein zuwenig von jener Anerkennung zu erfahren, die selbstbewusste Menschen sich selbst geben. Medien, die sich auf den Altersunterschied der Macrons konzentrieren, bringen regelmäßig unkommentiert Berichte über Paare, bei denen es sich genau umgekehrt verhält. Wer als Mann nicht allzu kraß agiert (siehe Lugner und sein „Zoo“), wird weitgehend nicht dafür kritisiert, sich immer jüngeren Partnerinnen zuzuwenden. Aber wehe, es geht einmal um die Macrons oder eben darum, dass sich ältere Frauen mit jüngeren „refugees“ abgeben; sofort wird ein Ekelfaktor konstruiert, der eigentlich jede Frau wütend machen müsste, denn Älterwerden bleibt keiner erspart.

Brigitte und Emmanuel Macron im Portrait

Bei Stories über Macron wird deutlich, dass der Altersunterschied offenbar auch das „Machtgefälle“ verändert. Dieses ist in der Politik – nicht nur, aber auch altersbedingt – zugunsten von Männern, während Frauen um ihren Platz meist kämpfen müssen. Typisch ist diese Art der Berichterstattung: „Was Macron für ein Präsident sein wird, das wird ganz erheblich von seiner Frau Brigitte Macron abhängen, sind Gesprächspartner verschiedener politischer Anschauungen in Paris überzeugt. ‚Was er ist, ist er durch seine Ehefrau. Sie formte ihn, sie war die treibende Kraft hinter seiner Präsidentschaftskandidatur und dem Bruch mit der Parti socialiste. Er ist Plastilin in ihren Händen‘, sagt ein Pariser Absolvent der Elite-Hochschule ENA dem KURIER. Anne Fulda, die Autorin der einzigen Macron-Biografie, die vor einem Monat erschienen ist, drückt es eleganter aus: ‚Brigitte ist seine wichtigste Gesprächspartnerin.‘

Ein ganzes Kapitel widmet sie ‚Brigitte-Unique‘ in ihrem Buch ‚Emmanuel Macron – Un jeune homme si parfait‘ (Ein allzu perfekter junger Mann). Die Journalistin der konservativen Tageszeitung Le Figaro skizziert in ihrem Buch, das demnächst auf Deutsch erscheint, den langjährigen Einfluss von Brigitte Macron auf ihren heutigen Mann: Zunächst als Französisch- und Latein-Professorin, dann als Geliebte und späteren Ehefrau. Nicht alle sehen das positiv: ‚Emmanuel Macron sieht man das Einstudierte an‘, urteilt scharf Elisabeth Raether in der aktuellen Ausgabe der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Die Mehrheitsmeinung ist es nicht.“ Man kann es auch so sagen: „Für die Klatschpresse war der Altersunterschied zwischen dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte Macron ein gefundenes Fressen. Während es kaum jemanden hinter dem Sofa hervorgeholt hat, dass Melania Trump 24 Jahre jünger ist als der US-Präsident Donald Trump, ist ein solcher Altersunterschied bei umgekehrter Geschlechterkonstellation auch im Jahr 2017 noch immer eine kleine Sensation.

Brigitte Macron stärkt das Image ihres Gatten als Mann, der sich nicht um Konventionen schert. Doch sie unterstützt ihn nicht nur mit ihrem Alter. Die Frau, ‚ohne die ich nicht wäre‘, nennt Emmanuel Macron die zukünftige Première Dame, als sie ihn händehaltend einige Tage vor der Stichwahl auf die Bühne begleitet. Brigitte Macron hatte wohl einen nicht unerheblichen Anteil am ungewöhnlichen Aufstieg des 39-jährigen Ex-Wirtschaftsministers.“ Sie inspiriert auch zu sexistischen Schlagzeilen wie: „Brigitte Macron verlängert das Verfallsdatum der Frauen – endlich!“, denen so ein Text folgt: „Frankreichs neue First Lady ist eine Provokation, und grausam sind die Kommentare, die das belegen. Dabei hat sie nur ein Tabu gebrochen: das Tabu des Alters. Eine Kolumne.“ Es ist ein beliebter Trick der Presse. Dinge scheinbar zu beklagen, die man selbst tut, indem man sie auf diese Weise kommentiert. Prompt werden solche Artikel in den sozialen Medien so diskutiert, dass der Effekt noch verstärkt wird und sich weitere User darüber auslassen, ob die Röcke der Frau Macron nicht doch zu kurz sind.

Auf Facebook geteilter Artikel

Auf der Seite „Politically Incorrect“ wird gehämt: „Ihre Liebesgeschichte ist Tagesgespräch in unserem Nachbarland. Sie, der 56-jährige Wonneproppen mit leichten Verfallserscheinungen, er, der, durchaus attraktive und schlappe 30 Jahre jüngere ‚Flüchtling‘ aus Pakistan. Liebe setzt den Verstand bekanntlich schachmatt. ‚Babsi‘ glaubt tatsächlich, die wahre Liebe gefunden zu haben, setzt dafür alles aufs Spiel. Gut, das ist eh nicht viel, aber es gibt bestimmt Angenehmeres als sich in aller Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preiszugeben; oder als 16 Tage in Untersuchungshaft zu schmoren, weil sie ihren illegalen Liebhaber über die österreichische Grenze nach Deutschland (warum eigentlich immer zu uns??) schleuste. Dafür setzte es eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten wegen Schlepperei.“ Nüchtern könnte man kritisieren, dass diese Frau wie so viele andere auf permanente Propaganda über „Geflüchtete“ hereinfiel, sich emotional ködern ließ und dann diese Menschen (meist junge Männer) rundum bemutterte

„PI“ unterstellt dem Mainstream, ältere Männer, die Thailand fliegen, als widerlich zu beschreiben, aber nicht nur ältere Frauen und jüngere „refugees“ auszublenden, sondern auch weiblichen Sextourismus etwa nach Afrika. Es wäre aber interessant, einmal zu untersuchen, ob junge Mäner in Afrika oder junge Frauen in Thailand das Gefühl haben, bei solchen Begegnungen selbst das Heft in der Hand zu haben. „PI“ meint offenbar allen Ernstes, dass ältere Frauen keine gleichaltrigen Männer mehr finden, und blendet aus, dass es viele Gründe geben kann, warum es auf Augenhöhe nicht funktioniert – einer ist, dass sich Menschen im gleichen Alter nicht unbedingt gleich stark weiterentwickelt haben. Es wird schon einen Grund haben, warum viele Frauen meinen, dass es für sie ab ca. Mitte 45 schwierig wird, einen neuen Partner im passenden Alter kennenzulernen. Wenn anderswo offen über Sex mit „refugees“ diskutiert wird, sieht das tatsächlich wie eine Umkehr der alten Geschichten über ältere Männer und Frauen aus dem Osten oder aus Südostasien aus:

„Auf dem linken schwedischen Blog Blankspot schrieb eine anonyme Nutzerin über ihre Erfahrung im intimen Umgang mit angeblich minderjährigen Asylwerbern. Einer dieser Migranten würde von Zeit zu Zeit bei der Helferin zu Hause übernachten und auch mit ihr Geschlechtsverkehr haben. Laut Aussage der Helferin sei dies aber nichts Verwerfliches sondern eine durchaus gängige Praxis unter Flüchtlingshelfern. Man könne den ‚Schutzsuchenden‘ dadurch schließlich ein wenig Intimität näher bringen. Der Bericht schlägt in Schweden nun hohe Wellen, da der Vorwurf des Missbrauchs von Jugendlichen erhoben wird.“ Manche sehen im Verhalten dieser Schwedinnen einen Versuch, vom Anstieg an Vergewaltigungen abzulenken bzw. „Schutzsuchenden“ etwas „Gutes“ zu tun. Vor allem drückt es wie bei den Frauen, die der „Droge Flüchtling“ erlegen sind aus, dass die bisherigen Brücken nicht nur zu Männern abgebrochen werden und aus Enttäuschungen die Konsequenz gezogen wird, alles in vermeintlich reine, unschuldige, unbeschriebene Blätter aus anderen Ländern zu projizieren. Mag sein, dass so auch auf die Häme und Grausamkeit reagiert wird, die Frauen erleben, wenn sie nicht bieder und omahaft (im Sinn früherer Zeiten) älter werden. Dies ist übrigens auch eine Folge des patriarchalen Monotheismus, während in vorchristlichen Zeiten die Weisheit älterer Frauen auch in Göttinnen verkörpert war.

Advertisements