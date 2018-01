Ein Neujahrsbaby als Propagandainstrument

Fast wie bestellt gab es auch empörte Postings, als das Wiener Neujahrsbaby in Medien gezeigt wurde und seine Mutter ein Kopftuch getragen hat – ähnliche Bilder kennen wir auch aus deutschen Städten. Der Sozialkonzern Caritas, der sich trotz Kirchenreichtum vom Staat finanzieren lässt, benutzte die Causa dann zu Propagandazwecken und forderte zum virtuellen #flowerrain auf. Facebook tat aufgrund von undurchschaubaren Zensurkriterien der Caritas den Gefallen, Postings zu löschen, was dieser wiederum die Gelegenheit gab, sich als Vertreter der Zivilgesellschaft zu inszenieren, die auf Kommunikation angewiesen ist. Bei „Liebe ist stärker als Haß“-Ansagen vergisst Generalsekretär Klaus Schwertner nur darauf. wie er und andere Einheimischen in Not begegnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dem Einheimische ebenfalls egal sind, postet nun auf Twitter: ‚Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren‘. Zuversicht und Zusammenhalt sind größer als Hass und Hetze.

Herzlich Willkommen, liebe Asel! Und: Danke, Klaus Schwertner, für diese wichtige Initiative.“

Dass kriminelle Netzwerke um die Bezirksgerichte in Österreich Zehntausenden alle Menschenrechte nehmen, um sie auszurauben, hat weder Van der Bellen noch Vorgänger Heinz Fischer jemals interessiert. Natürlich wird verkürzt als „Hasspostings“ bezeichnet, was des öfteren rassistisch und menschenverachtend ist, aber noch öfter schlicht Sorge darüber ausdrückt, dass offenbar immer mehr Muslime bei uns leben und mehr Kinder bekommen als andere. Es darf auch erlaubt sein daran zu denken, für wen wir alle wohl mehr Ressourcen aufwenden müssen und wer sich in größerem Ausmaß auch wegen geringerer Kinderzahl selbst erhält. Und ganz zu schweigen davon, dass es genug an Armut und Not unter Österreichern gibt, über die gerade die sogenannte Zivilgesellschaft gerne hinwegsieht. Keiner „hasst“ ein Neujahrsbaby, doch viele befürchten eine Totalveränderung ihrer Heimat, wie sie ja von denen mitgetragen wird, die gegen sogenannte Obergrenzen sind, darunter Teile der SPÖ oder auch Van der Bellens Vorgänger.

Webseite des Standard

„Hass“ und „Hetze“ sind Mundtot- und Unsichtbarmach-Begriffe, die nüchterne Diskussionen verhindern sollen in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll. Wenn der Bundespräsident, der im Grunde nur die Agenda von seinem Vorgänger übernommen hat, „Zuversicht und Zusammenhalt“ lobt, meint er damit nur eine Art „wir schaffen das“. Denn er möchte nicht den Mitbürgern Grund zur Hoffnung geben, die ungeheurer Justizwillkür ausgesetzt sind und deswegen hungern, wohnungslos sind und Todesangst haben, sondern gibt vor, wie wir auf Kopftuchmamas mit Neujahrsbabies zu reagieren haben. Auch wenn das nicht jede und jeder differenziert und analytisch ausdrücken kann, ist die verbreitete Aufnahme auch eine Kampfansage, gekleidet in Symbolik, gegen die sich nur die absolut Herzlosen verwehren können. Es hat etwas davon, dass die Hethiter Katzen auf ihre Schilde banden, damit sich die Ägypter ergaben oder von Kinderbildern als endlose Propagandareihe im Sommer 2015 (damit wir nicht wahrnehmen, dass fast nur junge Männer zu uns kommen).

Und man denke an die blonde 16jährige Palästinenserin Ahed Tamimi, die bewusst westlich gekleidet seit langem von ihren Eltern gegen Israel instrumentalisiert wird. Diese geben offen zu, dass sie mit Kopftuch wie die Frauen in ihrer Umgebung auf fast allen Fotos wohl kaum diese Popularität erreicht hätte. Der „Standard“ (Mitglied in Soros‘ Project Syndicate) bejubelt sie als „Medientalent als Vexierbild des Nahost-Konfliktes“. Ohne näher auf diesen einzugehen, sieht man hier wieder einmal den krassen Gegensatz zwischen Mainstream-Darstellung und knallharter Realität. Auf Bildern sieht man sie schon mit zwölf geradezu hysterisch israelischen Soldaten drohen, was ein Hinweis auf ihre Manipulation ist. Für Amnesty, Avaaz, Change und viele andere ist sie eine Heldin, für andere ist ihre Familie schlicht ein (aus Saudi Arabien stammender) Terror-Clan, zudem übrigens auch ihre Cousine „Janna Jihad“ gehört, die der Mainstream als „jüngste palästinensische Reporterin“ verkauft. Auch die Teen Vogue greift auf, dass Ahed, die jetzt angeblich 16 ist, festgenommen wurde, nachdem sie einen israelischen Soldaten geschlagen hat. Der Weg ist nicht weit zur „Frau des Jahres“ Linda Sarsour, die in den USA mit Kopftuch für die Scharia agitiert, und natürlich zu „Bana aus Aleppo„, die genauso „echt“ ist wie die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“.

Und nun wird bei uns ein gerade geborenes Mädchen dazu benutzt, uns optisch und verbal einmal mehr dem Islam zu unterwerfen, was exakt zur Agenda des Vatikan passt, in dem es 2013 einen Regime Change oder „katholischen Frühling“ gab. Wer jetzt noch zu behaupten wagt, dass man gerade als reiche Organisation Obdachlosen mehr als beim Volk geschnorrte Schlafsäcke anbieten müsste, wird mit Unterstellungen konfrontiert, ja bloss „ängstlich“ zu sein. Konfrontiert man Kirchenvertreter mit Verbindungen zu George Soros und stellt dessen in vielen Ländern via gekaperter Zivilgesellschaft erkennbare Ziele dar, wird man zum Fan des ungarischen Premierministers Viktor Orban gestempelt. Selbstverständlich kann auch mit kleinen Buben Propaganda gemacht werden siehe Aylan Kurdi oder Omran Daqneesh, der von den White Helmets in Syrien eingesetzt wurde. Wir sehen immer einen Konnex von Terroristen mit Kindern und vermeintlichen Menschenrechts- und Kampagnenorganisationen, die die Agenda der Intervenierenden unterstützen. Das kann auch wie vor einem Jahr in Berlin aussehen, wo von Geheimdienststeuerung die Rede ist (heisst immer auch angloamerikanisch) und danach Avaaz zum verlogenen „Singen gegen Terror“ aufrief und einige wirklich kamen.

Avaaz finden wir wie Campact (unterstützte auch SPD-Kandidat Martin Schulz) und MoveOn (Proteste gegen Trump) im OPEN Network, dem auch aufstehn.at angehört, das federführend gegen „Hass im Netz“ auftritt, und wir haben es wieder einmal mit Soros zu tun (detto bei der Internet-Stasi aka Amadeu Antonio Stiftung). Derlei „NGOs“ sammeln die Namen argloser Unterstützer vertretbarer Anliegen, um sie dann aber dafür zu verwenden, Unterschriften für Forderungen z.B. nach Flugverbotszonen in Libyen oder Syrien zu generieren. Auch das „Zentrum für politische Schönheit“ fällt in diese Kategorie und ist schon deshalb leicht als Frontorganisation einzuordnen, die jetzt gezielt etwa die AfD-Anhänger provoziert. Es ist bezeichnend, dass puncto Iran eine Frau mit Kopftuch auf Stecken zur Ikone gemacht wird, während beim „Women’s March“ noch Plakate mit der US-Flagge als Schleier hochgehalten wurden. Der Mainstream zeigte Aufnahmen aus anderen Ländern oder von umetikettierten Pro-Regierungs-Demonstrationen, um den Eindruck von breitem Widerstand zu erwecken.

Icons 2018 und 2017

Während man nicht bloss Regime Change rufen, sondern sich die Vorgänge näher ansehen sollte, kann man die Revolution schon wieder absagen. Der deutsche Anwalt Wilfried Schmitz hat übrigens unter anderem die Öffentlich-Rechtlichen wegen der Unterstützung terroristischer Vereinigungen im Ausland angezeigt, da Terroristen z.B. als „gemäßigte Rebellen“ verharmlost werden und man Desinformationen bringt. Damit das Volk sich nicht allzu medienkritisch auf Facebook äussert, „säubern“ Journalisten mit Soros-Unterstützung das soziale Netzwerk. Was den Iran betrifft, gab es nach ein paar Tagen friedlicher Proteste Angriffe auf Sicherheitskräfte, was das Fernsehen selbstverständlich verniedlichte. Übrigens tritt Scott Ritter, der als UN-Waffeninspektor wahrheitsgemäss angab, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen hat, gegen Lügen über iranische Waffenlieferungen in den Jemen auf, was ARD und ZDF totschwiegen.

Als Natalie Amiri vom ARD-Büro in Teheran mit Kopftuch berichtete, war die Verwunderung der Zuseher groß, war dies doch bisher nicht üblich; es passt aber zum Setzen einer Agenda, da es die gleiche Botschaft ist wie das Schleier-Icon 2017, also an den Westen gerichtet. Man denke auch daran, welche Medienöffentlichkeit der Konvertitin Nora Illi zur Verfügung steht, die in der Schweiz lebt und vollverschleiert durch die Sender tingelt. Wenn die Kritikerin des politischen Islam Necla Kelek feststellt, dass Kirchen Islamverbände „hofieren“, so gilt dies auch bei uns. Auch wer sich von Kindern nicht zu reflexartigen Reaktionen hinreißen läßt, ist nicht aus dem Schneider, denn auch die Frau und der Mann in unserer Gesellschaft stehen im Visier. Da sollen wir uns von „toxischer Männlichkeit“ weißer Heterosexueller distanzieren, um nur ja nicht bei den „Schutzsuchenden“ (illegalen Einwanderern) genauer hinzusehen. Und wir sollen uns als weibliche bevorzugt blonde Wesen Männern zuwenden, die möglichst viel dunkler sind als wir selbst und dabei nicht an abartige Menschenzucht-Vorstellungen denken. Und damit Frauen nicht eine gesunde Portion Feminismus davor bewahrt, ihre eigenen Interessen zu vergessen, wird ihnen beständig eingeredet, alle seien arme „Geflüchtete“. Darüber hinaus ist Gender wichtig und dass Tampons nicht mehr besteuert werden oder dass Märchen wie Dornröschen geglättet werden. Dafür werden dann Schutzarmbänder und Schutzzelte schon mal gnädig übersehen, denn Frauenrechte war gestern.

