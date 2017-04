USA, Syrien und wir

Ohne lange zu fackeln haben die USA den syrischen Militärflughafen Schairat angegriffen, nachdem behauptet wurde, Assads Truppen hätten Giftgas eingesetzt. Wie zu erwarten verstummen all jene Trump-Kritiker, die ihn zuvor pausenlos als sexistisch, rassistisch oder schlicht unfähig gegeißelt haben. Wie auf Kommando ringen sich Mainstream-Kommentatoren positive Bewertungen ab, die damit einmal mehr unterstreichen, dass sie der Kriegsmaschinerie und sonst niemandem dienen. Man sieht in dieser Situation auch, wer mit Trump tatsächlich die Hoffnung auf eine andere US-Außenpolitik verbunden hat, denn diese Menschen sind jetzt sehr enttäuscht.

Dazu gehört auch die demokratische Abgeordnete Tulsi Gabbard, die vor einigen Wochen selbst nach Syrien reiste und dann Trump berichtete: „Es macht mich wütend und traurig, dass Präsident Trump den Rat von Kriegstreibern befolgt und unseren illegalen Krieg zum Sturz der syrischen Regierung eskaliert hat. Diese Eskalation ist kurzsichtig und wird mehr tote Zivilisten, mehr Flüchtlinge, die Stärkung von al-Qaeda und anderen Terroristen und einen möglichen atomaren Krieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland zur Folge haben“. Manche versuchen sich damit zu beruhigen, dass es „nur“ diesen Angriff gegeben hat, doch an der Eskalationsspirale ist bereits gedreht, da Russland das Memorandum zur Flugsicherheit in Syrien mit den USA ausgesetzt hat.

Facebook-Seite von Außenminister Sebastian Kurz

Der österreichische Außenminister und turnusmäßige OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz postete auf Facebook: „Der Einsatz von Giftgas wie jener in der Provinz Idlib ist inakzeptabel und bedarf einer scharfen Reaktion der Staatengemeinschaft. Für Österreich liegt das in der Verantwortung der Vereinten Nationen. Wir erwarten, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich seiner Verantwortung entsprechend verhält, dass allfällige Gegenmaßnahmen beschlossen und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Wir bedauern, dass der Sicherheitsrat bisher nicht entsprechend reagiert hat. Wir begreifen den militärischen Einsatz der USA gegen das Flugfeld als vorbeugende Maßnahme, um den zukünftigen Einsatz von Giftgas zu verhindern. Die Krise in Syrien braucht letztlich aber eine politische Lösung!“ Die Reaktionen der UserInnen und User sind zu 99% negativ, und zwar auch von Seiten jener, die bislang Fans von Kurz waren.

In einem Live-Interview mit oe24.at auf Facebook sprach Kurz von „starken Indizien“, die „wir“ gegen das Regime von Bashar Al-Assad haben. Ich wollte (vergeblich) von der Pressestelle im Außenministerium wissen, welche Beweise denn konkret vorliegen und was man zu den Argumenten der Userinnen und User sagt. Es scheint, dass nicht nur der Mainstream, sondern auch die Politik mit den zur Verfügung stehenden Apparaten die Deutungshoheit verloren hat, weil kritische Menschen leicht an eine Vielzahl an alternativen Informationen gelangen, die sie dann natürlich bewerten müssen. Aus österreichischer Perspektive muss man – dies tue ich hier – an die Beteiligung von ABC-Abwehr-Experten des Bundesheers an der Beseitigung syrischer Chemiewaffen im Jahr 2014 erinnern. Es wäre, sofern Österreich eine Regierung hat, die souverän agiert, doch zu erwarten gewesen, dass der Verteidigungs- oder der Außenminister oder auch der Bundeskanzler darauf hinweist; doch da herrschte Schweigen im Walde.

„Österreich“ betreibt übrigens (wie viele andere) Propaganda für die White Helmets (Al Nusra/Al Qaida), die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Bana aus Aleppo und Aras Bacho. Es spricht für sich, dass sich Kurz dort so bereitwillig interviewen lässt, während sein Parteikollege Landeshauptmann Erwin Pröll in einem anderen Kontext eine Debatte über „gelenkten Journalismus“ als Gefahr für die Demokratie anzettelt. Die White Helmets spielen jetzt natürlich wieder ihre Rolle und sind wahrlich keine „Weicheier“, wie man an ihrem furchtlosen Umgang mit Sarin sieht. Sie greifen Opfer dieses Kontaktgiftes nämlich Fotos zufolge mit bloßen Händen an: „White helmets were exposed so many time for staging the tragedies, saving the same children multiple times from different locations, and doing other mildly put questionable things.

So should we go to another war based on white helmet report?“ Dass Immunität gegen Sarin einem Wunder gleichkommt, könnte den anonymen „Wir“ auffallen, die Kurz beraten, zumal sich ja auch das Bundesheer mit internationalen Ereignissen befasst.

Syrian Girl bei Infowars

Robert Parry, der gute Kontakte zu kritischen Geheimdienstlern hat, schreibt: „One possible scenario was that Syrian warplanes bombed a rebel weapons depot where the poison gas was stored, causing the containers to rupture. Another possibility was a staged event by increasingly desperate Al Qaeda jihadists who are known for their disregard for innocent human life. While it’s hard to know at this early stage what’s true and what’s not, these alternative explanations, I’m told, are being seriously examined by U.S. intelligence. One source cited the possibility that Turkey had supplied the rebels with the poison gas (the exact type still not determined) for potential use against Kurdish forces operating in northern Syria near the Turkish border or for a terror attack in a government-controlled city like the capital of Damascus.“ Es erinnert nicht nur ihn an 2013, als dem syrischen Regime ebenfalls der Einsatz von Giftgas nachgesagt wurde, was er und viele andere aber gleich als false flag erkannt haben.

Während die USA beim Angriff auf Libyen 2011 (als Hillary Clinton Außenministerin war) das Internet ausknockten, sind syrische Seiten wie jene von Sana problemlos erreichbar. Assad wird u.a. mit diesen Worten zitiert: ”Targeting an airport of a sovereign state by the US is an outrageous act that clarifies in conclusive evidence once again what Syria has been saying that the succession of administrations of this regime does not change the deep policies of its entity which is represented by targeting states, subjugating peoples and the attempt to dominate the world.“ Trumps hier zitiertes Statement weckt widerum den Verdacht, dass er einer false flag der Neocons und der Kriegsmaschinerie, also des deep state in die Falle gegangen ist, denn es beginnt mit diesen Worten: „My fellow Americans, on Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women and children. It was a slow and brutal death for so many, even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror.“

Russland spricht sich gegen eine militärische Reaktion aus und fordert die Einberufung des UN-Sicherheitsrats. Dieser ist nicht sehr vertrauenserweckend, denkt man an all die Märchen, die dort bereits erzählt wurden. Andererseits kann es ja diesmal anders sein und man redet Klartext darüber, wer „syrische Rebellen“ fördert und ausrüstet und worauf dies abzielt. Trump-Unterstützer im Bereich der alternativen Medien wie Alex Jones tun sich schwer, diese Militäraktion zu rechtfertigen, sofern sie sie nicht ohnehin heftig kritisieren. Es soll ein Schachzug sein, der „Stärke“ zeigt und diejenigen ruhig stellt, die dauernd an Trumps Sessel sägen und zugleich China und Nordkorea signalisieren, dass Säbelrasseln in Richtung USA besser unterlassen wird (Chinas Staatschef war gerade bei Trump zu Gast). 2013 stellten sich US-Veteranen via Social Media gegen Kriegspläne und solidarisierten sich mit der syrischen Armee; heute wird dazu aufgerufen, #NoWarInSyria als Hashtag zu verwenden.

Peter Ford (ehemals britischer Botschafter in Syrien)

Es überrascht übrigens nicht, dass die White Helmets eine Gründung der Amerikaner und der Briten sind: „The White Helmets’ website declares the group is ‚unfunded, independent and neutral.‘ At an April 27 press conference, U.S. State Department Deputy Spokesperson Mark Toner acknowledged the organization has received $23 million from the U.S. Agency for International Development. That agency’s website explains, “Our work … advances U.S. foreign policy objectives.‘ Additionally, the White Helmets receives millions of dollars from billionaire financier George Soros, the Netherlands and the British Foreign Office. Equipment and vehicles come through Turkey.“ Und man kann gewisse Ähnlichkeiten zu Kampagnen-„NGOs“ erkennen: „White Helmets was established as a social media presence of the Syria Campaign, AVAAZ and Purpose — interlinked campaigns that push for U.S. destruction of Syria. They quote each others’ material and create the illusion of a democratic, independent opposition in Syria. These forces are also pushing for a Nobel Peace Prize nomination for White Helmets to further legitimatize their calls for an expanded war. They also campaigned for Washington to bomb Libya under the guise of a ‚humanitarian‘ no-fly zone.“

Eine No Fly-Zone dient aber ausschliesslich denen, die einen regime change durchführen wollen, auch weil sie mit einem Einsatz von Bodentruppen verbunden ist. In anderen Staaten wird interveniert, indem man den Schein von Wahlen zulässt, aber mit Organisationen wie Campact z.B. für den Soros-Mann Martin Schulz lobbyiert. Es ist keine Überraschung, dass die verkaufte SPD-„Spitze“ Trump plötzlich nicht mehr kritisiert, sondern den Militärschlag begrüßt. Wie neben Frontorganisationen wie Anmesty Kampagnen-Gruppen Einfluss nehmen, kann man auch in Österreich sehen am Beispiel von aufstehn.at (mit Avaaz, Campact, MoveOn und Co. im OPEN Network). Nicht nur bei den White Helmets muss man übrigens an Großbritannien denken, da die „Syrische Beobachtungsstelle“ eine Frontorganisation (vermutlich) des britischen Geheimdienstes ist. Kritischen Menschen ist all dies nicht neu, man scheint jedoch in österreichischen Ministerien Angst davor zu haben, nicht auf Propaganda hereinzufallen. Die EU ist bestenfalls ein Erfüllungsgehilfe, wie man auch an Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Syrien sehen kann.

Man fragt sich, wer denn wirklich noch an der Meinung der deutschen Kanzlerin interessiert ist, die eifrig an der Destabilisierung Europas arbeitet. Sie „glaubt“ jedoch den Propagandatools des militärisch-industriellen Komplexes und meint, Assad sei (aus bereits vernichteten Beständen) für den Einsatz von Giftgas verantwortlich. Es kann trotz Medien als Teil der Kriegsmaschinerie passieren, dass in einer Talkshow mal die Wahrheit gesagt wird, die dann aber Merkel und Co. ausblenden müssen. Bedenkt man, dass zu Trumps Gegnern in den USA Soros-Leute wie die Senatoren Lindsey Graham und John McCain gehören, passen auch die Soros-unterstützten White Helmets sehr gut ins false flag-Bild. Permanentes Trump-Bashing ist Schnee von gestern, wie man an Medien und Politik bei uns sehen kann. Der österreichische Außenminister hat mit dem US-Präsidenten gemeinsam, dass er viele vor den Kopf stößt, weil er nicht als souveränes Regierungsmitglied handelt.

Ein User schreibt bei Kurz: „

Viele teilen diese Ansicht: „

Viele User haben sich wie dieser sehr mit der Materie befasst: „

Eine Userin nennt die wahren Verantwortlichen Kurz‘ Freunde:

Advertisements