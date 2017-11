Mit dem Holocaust gegen die AfD

Wenn das „Zentrum für politische Schönheit“ Verfassungsschutz spielt und Björn Höcke von der AfD belagert und bespitzelt, kann man sich zurücklehnen und sich fragen, was uns das angeht. Schließlich sagte er vor einigen Monaten: „Wir Deutschen – und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben – wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“, was manche als Kritik am Holocaust-Mahnmal betrachten. Auch wenn man nicht auf die Idee käme, jemals wie Höcke zu formulieren, sollte man sich fragen, wer hier in Marsch gesetzt wird. Das „Zentrum“ lobbyierte 2011 für einen Militärangriff auf Libyen und bekämpft seither auch Staatsgrenzen, da wir alle „Flüchtlinge“ aufnehmen sollen. Damit liegt der Verdacht nahe, dass das „Zentrum“ eine Front ist, die gegen die AfD als neue Partei im Bundestag in Gang gesetzt wird. Wie bei bisherigen Aktionen wird als scheinbar künstlerische Provokation verkauft, was mit einem anderen Etikett eher abgelehnt würde. Schliesslich belauschen und observieren Aktivisten (als „Zivilverfassungsschutz“) Höckes Privathaus inklusive Live-Webcam. Der Thüringische Landtagspräsident Christian Carius (CDU) fordert ein Ende des „Psychoterrors“, und Höcke selbst wird rechtliche Schritte setzen.

So klar wird das nur abseits des Mainstream, und zwar rechts davon benannt: „Die Initiatoren haben nicht nur Betonstelen aus Pappmaché aufgestellt. Angeblich haben sie auch Höcke und seine Familie monatelang mit Kameras observiert und sogar den Hausmüll nach belastendem Material durchsucht. ‚Wir wissen alles‘, sagt Philipp Ruch, der Leiter des Zentrums. ‚Wann Höcke sein Holz hackt, welche Verlage ihm Broschüren schicken, wie er auf Reisen mit seinen Anzügen umgeht, wie es seinen Schafen geht, wo er gerne urlaubt.‘ Kunst ist hier zum Vorwand für Spitzelei, für Erpressung, zu einer Form des Psycho- und molekularen Bürgerkriegs gegen Andersdenkende verkommen. Die Frage nach Stasi-Methoden beantwortet Ruch mit dem Satz: ‚Gegen Nazis wenden wir nur Nazimethoden an.'“ Bezeichnend ist, das von Höcke verlangt wird, vor der Kopie vor seinem Haus oder dem Original-Mahnmal auf die Knie zu fallen und um Verzeihung für die deutschen Verbrechen im 2. Weltkrieg zu bitten. „Mit Tigern gegen Gesetze“ betitelte der „Spiegel“ einen Bericht in der Rubrik „Kultur“: „Aus Protest gegen eine EU-Beförderungsrichtlinie droht das Zentrum für Politische Schönheit, mitten in Berlin Flüchtlinge Tigern zum Fraß vorzuwerfen. Eine syrische Schauspielerin stellte sich nun als Freiwillige vor.“

Video des ZPS

Tatasächlich waren Käfige mit (libyischen) Tigern 2016 vor das Berliner Gorki-Theater gebracht worden, denen natürlich dann keine „Geflüchteten“ serviert wurden. Dass die NATO-Intervention in Libyen den Tod von 90000 Menschen zur Folge hatte, schüttelt Philipp Ruch locker ab („Ich werde alle Toten bei mir aufnehmen!“). Ruch forderte „seit Jahren das militärische Eingreifen der NATO-Staaten in Krisengebiete. Die bisherige geopolitische Empirie zeigt jedoch, dass ein solches militärisches Eingreifen, die Lage erst richtig eskalieren ließ. Afghanistan, Irak und Libyen sind da nur die jüngsten Beispiele.Gerade im Fall Libyen schloss sich Ruch in einer öffentlichen Rundmail vom 26.02.2011 voll und ganz der NATO-Linie an, forderte eine Flugverbotszone gegen Libyen, das Entsenden von ‚Militärbeobachtern‘, Sanktionen gegen Mitglieder der libyschen Regierung und derartiges mehr. Natürlich sind die Forderungen, wie immer in solchen Fällen, als friedensstiftende Maßnahmen deklariert, spätestens im Nachhinein weiß man allerdings, dass solche Schritte stets eine entscheidende Stufe auf der Eskalationsleiter hin zum Angriffskrieg sind.“

Dabei spielen auch „Menschenrechtsorganisationen“ wie Amnesty und Human Rights Watch mit, und zudem wird Unruhe als scheinbar spontaner Protest von unten geschürt. Damit ist die Agenda klar: Fluchtursachen schaffen – was bedeutet, über Leichen zu gehen und dann Druck auf Aufgabe der Grenzen zu machen, etwa 2015 mit „Die Toten kommen„:“Ursprünglich war geplant exhumierte Leichen von Geflüchteten am gestrigen Sonntag vor dem Kanzleramt zu bestatten, wie es die Veranstalter auch schon in den Tagen davor auf verschiedenen Friedhöfen Berlins gemacht hatten. Die Aktion fand schnell Nachahmer, wenn auch nicht mit echten Toten. Überall im Land wurden im öffentlichen Raum symbolische Flüchtlingsgräber ausgehoben und mit Kreuzen bestückt. Das ‚Zentrum für Politische Schönheit‘ hat offenbar den Nerv der Zeit getroffen.“



Man beachte, dass dieser Bericht vom Juni 2015 stammt, also ehe eine Grenzöffnung für illegale Einwanderer erzwungen wurde, für die aber ZPS und Co. den Prätext schufen. Darauf weist Dagmar Henn in einem Beitrag vom September 2015 hin, als überall von „Willkommenskultur“ die Rede war: „In all den Jahren starben Männer, Frauen und Kinder. Viele darunter nicht ertrunken, sondern verdurstet. In all den Jahren gab es nur wenige Bilder und schon gar nicht die groß angelegte Empörung, die jüngst durch die Gazetten schwappte. Allerdings hatte das Bild des toten Kindes (= Aylan Kurdi, dessen Vater in der Türkei lebte und Schlepper war) ein kleines Vorspiel. Die Aktion des ‚Zentrums für politische Schönheit’vor dem Bundestag. Auch hier gab es Einiges, das überrascht. Man sollte nicht glauben, dass man so einfach jederzeit vor dem Bundestag Löcher in den Rasen graben darf. Dass der milde Polizeieinsatz, der auf den Videos von dieser Aktion zu sehen ist, alles ist, was der Apparat hergibt. Nein, in Summe blieb eher der Eindruck einer mindestens geduldeten, wenn nicht gar geförderten Veranstaltung. Man könnte die Betreiber dieser Aktion für unschuldige Humanisten halten – wenn sie nicht auch schon als Befürworter eines Militäreinsatzes in Syrien aufgetreten wären. Was damals – also vor wenigen Monaten – Rätsel aufgab, ist jetzt klar zu entschlüsseln. Diese Aktion und das Bild gehören zusammen.“

ZPS beerdigt Syrer

Diese Chuzpe muss man erstmal haben: Das ZPS warb dafür, in Syrien zu intervenieren und weinte dann Krokodilstränen um Menschen, die beim Versuch starben, sich nach Europa in Sicherheit zu bringen. Das erinnert an die Avaaz-Aktion „Singen gegen den Terror“ im Dezember 2016 in Berlin (ehrlich wäre „Singen für Krieg, für asymmetrischen Krieg, für Terror und für Regime Change, demnächst auch bei uns“). Damals merkte ich an, was auch für ZPS-Fans gilt: „Man kann ironischer Weise bei Avaaz auch eine Petition unterzeichnen, die den Stop der Avaaz-Petition für eine No-Fly-Zone in Syrien fordert. Als Plattform dient Avaaz dazu, die Mailadressen von Unterstützern zu bekommen, die dann auf alles hingewiesen und für die Agenda eingespannt werden. Dass No-Fly-Zones mit Bodentruppen durchgesetzt werden und in diesem Fall auch Krieg mit Russland bedeutet hätten, spielte in der Debatte zur US-Präsidentenwahl eine grosse Rolle. Spätestens bei der Destabilisierung Libyens hätte Avaaz in kritischen Kreisen enttarnt sein müssen, lobbyierte es doch auch hier für eine No-Fly-Zone. Doch das wollen Lämmer nicht hören, die ganz brav und lieb ‚gegen den Terror singen‘, wenn man sie dazu aufruft und die sich schon lange nicht mehr mit den Hintergründen internationaler Politik befassen.“

Henn sammelte Puzzleteile: „Das Unheimlichste am Flüchtlingstheater ist, dass es sich in eine ganze Kette ähnlich makaberer Inszenierungen einreiht. Das begann spätestens mit der Bewerbung des Maidan und Herrn Klitschko, setzte sich fort mit MH17 und erreichte einen schaurigen Höhepunkt Anfang des Jahres mit ‚Ich bin Charlie‘. All diese Ereignisse wirkten gemacht, wurden bis zur Überwältigung emotional aufgeladen und massiv medial verwertet. In allen Fällen gab es eine offizielle Erzählung, die nicht kritisiert werden durfte. In allen Fällen war insbesondere die Erwähnung von Interessen tabuisiert, während gleichzeitig ein ganzer Schwall von ‚Werten‘ über das verblüffte Publikum ergossen wurde. Seit ‚Ich bin Charlie‘ werden zudem noch ganze Massen zu öffentlichen Bekenntnissen mit einbezogen. Diese ‚Werte‘ bewegen sich weitgehend im Bereich reiner Behauptung. Niemand, der sich je mit den Eigentumsverhältnissen der Medien befasst hat, würde ernstlich erklären, bei uns herrsche Meinungsfreiheit. Niemand, der die perfide Szene mit Angela Merkel und dem palästinensischen Flüchtlingsmädchen gesehen hat (‚Ich möchte sie einmal streicheln‚), kann an die ‚Willkommenskultur‘ von „Lichtdeutschland“ glauben. Aber die Inszenierung wird von Mal zu Mal verstärkt. Die Erzählung von den syrischen Flüchtlingen folgt auch geopolitischen Interessen. Wolfgang Ischinger, das außenpolitische Sprachrohr der Allianz, hat, wie German Foreign Policy akkurat wie immer berichtet, schon den Einsatz der Bundeswehr in Syrien gefordert; gegen Assad, versteht sich. Ähnliches ist sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich geschehen. Aber es steckt mehr in der Geschichte.“

Der Wikipedia-Eintrag des ZPS hält fest: „Am 29. September 2015 wurde per Crowdfunding auf Indiegogo ein Projekt unter dem Namen Die Brücke – Retten wir Europas Humanität ins Leben gerufen, bei dem scheinbar eine Brücke errichtet werden sollte, die Europa mit Afrika verbindet. Diese Brücke sollte bis 2030 fertiggestellt werden und dann einen sicheren Fluchtweg von einem Kontinent zum anderen ermöglichen.Das Vorhaben, eine Brücke zu bauen, erwies sich als Satire bzw. Kunstaktion. Tatsächlich wurde aber Geld für eine fest verankerte Rettungsplattform auf dem Mittelmeer gesammelt. Der Zielbetrag der Kampagne lag bei 19.600 Euro. Bis zum Kampagnenende am 7. Oktober 2015 spendeten 632 Personen insgesamt 21.687 Euro. Am 5. Oktober 2015 wurde die Rettungsplattform im Mittelmeer verankert.“ Die „Jean Monnet-Brücke“ zeigt, wohin die Reise geht, in Richung Sturm Europas. Unter „Komplizenschaft“ lesen wir auF der WebseitE des ZPS: „Sorgen Sie für Stress – unterstützen Sie uns jetzt! Als Komplizin leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag zur Erregung öffentlicher Unruhe – für einen aggressiven Humanismus. Werden Sie jetzt konkret und machen Sie grenzüberschreitende Eskalation möglich. Sie erhalten nirgendwo so viel Aufruhr und Dissens für jeden gespendeten Euro wie bei uns.“ George Soros könnte das nicht besser formulieren.

Typisch ist auch positive Presse in diesem Stil: „Das ZPS beobachte Höcke, der seinen Wohnsitz in Bornhagen einmal als ‚kleines Bullerbü‘ bezeichnete, seit zehn Monaten vom angemieteten Nachbargrundstück aus. Das Kollektiv schlägt dem Politiker einen Deal vor: ‚Wenn er sich bereit erklärt, vor dem Mahnmal – in Berlin oder Bornhagen – auf die Knie zu fallen wie einst Willy Brandt, um für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs um Vergebung zu bitten, würde die zivilgesellschaftliche Überwachung vorerst eingestellt. Andernfalls wird die Zivilgesellschaft in die gewonnenen Erkenntnisse unter dem Motto *Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser* mit einbezogen. Mehrere aufschlussreiche Dossiers stehen zur Veröffentlichung bereit.'“ Charakteristisch bei verdeckten Aktionen zur Beeinflussung der Politik ist das Unterstützen einer Kriegs- und Regime Change Agenda, zu der auch das Forcieren von Masseneinwanderung zur Destabilisierung gehört.Und da sich immer mehr Kritik regt und die AfD nicht zuletzt deshalb in den Bundestag eingezogen ist, wird die Nazikeule ausgepackt und geschwenkt. Sonst könnten ja noch mehr Menschen meinen, dass Willkommen Heißen den Holocaust nicht ungeschehen macht, zumal Israel selbst eine klare Position hat und aktuell 40.000 Afrikaner abschieben will.

