Inszenierter Protest gegen Türkisblau

Man kann viele Gründe finden, gegen die neue Regierung zu demonstrieren, doch darum geht es denen nicht, welche die Demonstration am 13. Jänner 2018 in Wien organisierten. Stattdessen findet man die vertrauten Anzeichen einer Inszenierung wieder, die Superkapitalisten wie George Soros nützt, denen Staatsgrenzen und eine geeinte Arbeiterschaft lästig sind. Wer viele Demos besucht hat, mag bemerken, dass vorbereitetes Material schablonenhaft wirkte und Selbstgestricktes (im Sinn von „diese Regierung geht mir am **** vorbei“) meist infantilen Charakter hatte. Das bedeutet, dass sowohl größere Gruppen als auch Einzelpersonen nicht auf der Basis politischer Analyse auf die Strasse gehen. Die Linke wurde durch Identitätspolitik zerstört, die man bewusst implementierte, um die Bevölkerung in x-fache Betroffenheiten zu spalten. Wie der aus Israel stammende Jazzmusiker und Autor Gilad Atzmon schreibt: „Während die alte Linke sich bemühte, uns alle zu vereinen: Schwule, Schwarze, Juden oder Weisse in einen politischen Kampf gegen das Kapital, hat es die Neue Linke geschafft, uns in ID-Sektoren zu teilen. Wir sind geschult, ‚als …‘ zu sprechen: ‚Als Jude‘, ‚als Schwarzer‘, ‚als Lesbe‘. Die neue Linke hat uns gelehrt, uns mit unserer Biologie, unserem Geschlecht, unserer Sexualität und unserer Hautfarbe zu identifizieren, solange sie nicht ‚weiss‘ ist.“

Die dramatischen Konsequenzen sehen wir auch beim gelenkten Protest gegen die Regierung: „In der sozialen Realität der Neuen Linken werden wir, die Menschen, in ID-Ghettos gedrängt, die durch unsere Biologie definiert sind: Hautfarbe, sexuelle Orientierung, die jüdische Mutter usw. Statt dessen, was wir tun müssen: gemeinsam gegen das grosse Geld zu kämpfen, gegen die Banker, die Megakonzerne, kämpfen wir gegeneinander, wir lernen einander zu hassen…. Ich bin gegen alle Formen der ID-Politik, egal ob sie weiss, schwarz, jüdisch, geschlechts- oder sexorientiert sind. Aber offensichtlich, wenn Juden, Schwule und andere das Recht haben, sich mit ihrer „Biologie“ zu identifizieren, sind Weisse berechtigt, dasselbe zu tun. Ich denke, dass Universalismus das ist, was wir es nannten, als wir uns immer noch für intellektuelle Integrität interessierten.“ Es ist eine Illusion zu meinen, dass wir mit alles so bunt harmonisch zusammenleben: „ID-Politik bedeutet ID-Konflikt, einen unversöhnlichen Konflikt ohne Ende, die völlige Zerstörung der amerikanischen und bis zu einem gewissen Grad der westlichen Zivilisation. Dies könnte erklären, warum George Soros und seine Open Society Foundations in diesen Kampf investieren.

Clip vom 13.1.2018

Solange sich die arbeitenden Menschen gegenseitig bekämpfen, bemüht sich niemand, die Ursache unserer gegenwärtigen Dystopie, nämlich die Banken, den globalen Kapitalismus, die Wall Street, den Mammonismus und so weiter, in Frage zu stellen.“ Daher müssen wir auch einen völlig neuen Weg gehen: „Ob wir es gerne zugeben oder nicht, diese Momente der Einheit werden oft von Wellen des Patriotismus, des Nationalismus und der religiösen Figuren beschworen. Aber sie könnten auch vom Geist der Gerechtigkeit, Gleichheit, Mitgefühl und Liebe inspiriert sein. Weder die Neue Linke noch die Alt-Rechte bieten eine der oben genannten Möglichkeiten. Sie sind gleichermassen in Identitätsideologien investiert.“ Videos von der Demo wie das obige sind von ID-Politik geprägt: wir sehen einen „Schwarzen Block“, der in vielen Städten identisch auftritt, was ihn als Frontorganisation für andere Interessen entlarvt. Wie üblich werden zumindest bengalische Feuer eingesetzt und es wehen die Fahnen der Antifaschistischen Aktion, die auch „Kommunismus statt Österreich“ fordert und in Deutschland oder den USA bei Demos Randale macht.

Als bizarrer Gegensatz tauchen dann singende „Omas gegen Rechts“ mit dem vom Soros-finanzierten „Women’s March“ im Jänner 2017 gegen US-Präsident Donald Trump bekannten Pussyhats auf. Zu ihnen gehört Ex-ORF-Moskau-Korrespondentin Susanne Scholl, die wie ihre Kollegen und -innen in Moskau, Washington, Peking oder Brüssel Transatlantikerin ist. Vom erwartbaren Gegen „Nazis“- und für „Schutzsuchende“-Schema wichen nur Plakate ab, die sich gegen eine mögliche Einführung von Hartz IV in Österreich und dergleichen wandten. Doch da die Regierung eine Mehrheit im Parlament hat, müsste Widerstand außerhalb schlagkräftig genug werden, was dank ID-Politik kaum mehr möglich ist. Wer genau zuhört bei diversen Reden, stellt nämlich fest, dass immer unsere eigenen Interessen damit gekoppelt werden, Forderungen für illegale Einwanderer aufzustellen. „Politische Korrektheit ist Politik, die keine politische Opposition duldet“, wie Gilad Atzmon einmal bei George Galloway auf Sputnik sagte. Es ist nicht anderes als politische Opposition, etwa die Anliegen der Armen, Wohnungslosen, Zwangsentrechteten, Opfer organisierten Kindesmissbrauchs dem ständigen „alles für refugees„ entgegenzusetzen.

Gilad Atzmon (englisch mit französischen Untertiteln)

Wir sehen überall das gleiche Muster, wo Soros-verbandelte Gruppen am Werk sind, etwa die Sozialkonzerne Caritas und Diakonie, die immer vorgeben, die Menschen vertreten, für deren „Betreuung“ sie Unsummen vom Staat kassieren. In Deutschland starten die beiden Genannten eine Kampagne, in der 500.000 Wohnungslose sich 0 wohnungslosen „Geflüchteten“ getreu der ID-Politik gleichzusetzen haben: „Die auf drei Jahre angelegte Kampagne ‚Unerhört!‘ ist eine integrierte Kommunikationskampagne, die nicht nur über Außenwerbung verbreitet wird, sondern auch über Dialogveranstaltungen, Aktionen, Social Media und im Internet. Im Rahmen der Kampagne, die mit den Plakaten ‚Unerhört! Diese Obdachlosen!‘ und ‚Unerhört! Diese Flüchtlinge!‘ startet, erzählen Unerhörte ihre Geschichte.“ Immerhin finanziert die Caritas Deutschland gemeinsam mit Avaaz (auch Soros) Schlepperei im Mittelmeer und wird wie ihr österreichisches Pendant für Obdachlose nur Schlafsäcke und heiße Suppe übrig haben. Man findet inzwischen zahlreiche Soros-Dokumentationen und Hinweise zur Soros-Connection unserer Politik. Nicht ohne Grund warf Ungarn Soros vor, „agentenähnliche Netzwerke“ aufgebaut zu haben, was auch die Recherchen anderer nahelegen.

Soros findet man bei „Asyl in Not“, dessen Obmann Michael Genner sich schon mal über den Tod von Politikern (Innenministerin Liese Prokop zu Silvester 2006) freut oder einen neuen Landesrat (Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos 2015) als „Sau“ bezeichnet. Es werden sich immer Leute finden, die Genner beklatschen oder auch Erich Fenninger von der Volkshilfe (Soros-Verbindung u.a. solidar), die wie die Arbeiterwohlfahrt (auch in solidar) „Geflüchtete“ mit einheimischen jungen Frauen verkuppelt. Man braucht emotionalen Bezug dazu, um panisch zu reagieren, wenn jemand auf massive Menschenrechtsverletzungen in Österreich hinweist und es nicht um „Schutzsuchende“ geht. Immer weniger Menschen sind noch im Refugees-Hype, doch jede Form der außerparlamentarischen Vertretung für sie ist von Handlangern der Globalisten und Kapitalisten besetzt. Ihre eigene Bewegung müsste die Regierung in der Migrationspolitik unterstützen, zugleich aber unsere sozialen Rechte ihr gegenüber verteidigen. Wenn Soros-Leute Demos organisieren, werden wir immer nur unter Vorwänden angelockt, weil zur ID-Politik gehört, alle möglichen Begriffe aufzuzählen, von denen einer schon auf dich oder mich passen wird. Denn in Wahrheit muss es vor allem darum gehen, ob Menschen genug Ressourcen zum Überleben haben oder nicht, während weit weniger wichtig ist, ob Homosexuelle verheiratet oder verpartnert sind. Zumal der Verfassungsgerichtshof sich weigert, die Verletzung der EU-Grundrechtscharta durch Sachraubwalternetzwerke um die Bezirksgerichte zu behandeln, deren Vorbild die „Arisierungen“ der Nazis sind.

13.1.2018: Gewerkschafter Axel Magnus

Genner (Soros) spricht von einem „neuen Faschismus“, doch der alte war ihm immer egal – der echte, nicht das künstliche Theater um ein paar Burschenschafter (unter Mitwirkung von SOS Mitmensch/Soros). Fenninger (Soros) ist gegen die „Enteignung“ von Notstandshilfebeziehern, deckt aber die Massenenteignung von Opfern der Sachraubwaltermafia unter Mitwirkung von Sozialarbeitern, in deren Dachverbänden er sitzt. Beide und viele andere fielen durch Aggressivität gegenüber Regierungen auf, in denen auch die SPÖ saß, zu der ja die Volkshilfe gehört. Das gilt auch für den Leiter des Fonds Soziales Wien Peter Hacker, der mit besagter Mafia gegen Wiener Opfer kooperiert, zugleich aber große Töne von Menschenrechten spuckt, wenn es um illegale Einwanderer geht. Auch der schändliche Umgang aller mit Heimopfern ist für diese vermeintlichen „Menschenrechtsaktivisten“ (so wird etwa Martin Schenk von der Diakonie/Soros auf Wikipedia beschrieben) kein Thema, sodass diese ohne Unterstützung protestieren, wenn sie das „Menschenrechtshaus der Republik“, die Volksanwaltschaft wieder einmal veräppelt.

Gewerkschafter, die bei einer Zunahme prekärer Beschäftigungen zusahen (und sich die BAWAG nehmen ließen), waren auch brav 2015 im Refugees-Fieber und schon vorher kaum bereit, über den Tellerrand zur Geopolitik und zur Vorgangsweise internationalen Kapitals zu blicken. Schlussendlich waren rund 20.000 Leute bei Nieselregen unterwegs, wobei Medien interessanterweise meist die dann noch leicht redigierte Zusammenfassung der APA verwendeten. In dieser wird auch Brigitte Hornyik erwähnt, die am Verfassungsgerichtshof arbeitete und für die Plattform 20.000 Frauen und den Österreichischen Frauenring sprach – dass sie ebenfalls der no border-Agenda dient, sah man anhand von Verharmlosungen sexueller Übergriffe durch Merkels Gäste. Auch die Frauenszene wurde auf Soros-Linie gebracht, wie man bei zahlreichen Gelegenheiten sehen kann. Selbstverständlich hat auch Hornyik kein Problem mit der Massenenteignung Zehntausender, da daran auch eine Studienkollegin mitwirkt. Die Jugendorganisationen der SPÖ glauben allen Ernstes, dass man ohne Obergrenze in ein begrenztes Staatsgebiet mit begrenztem Budget, begrenzten Jobs, Wohnraum usw. und vorhandener Bevölkerung zuwandern lassen kann. Jetzt tun sie so, als seinen 70.000 gegen Sozialabbau auf die Strasse gegangen – den die Regierung in gewisser Weise ja eher als ihre Gegner zumindest so verhindert, dass sie Masseneinwanderung unterbinden will.

Frauenring auf Twitter

Es ist bezeichnend, dass reflexartig reagiert wird, wenn in einem längeren Satz von Innenminister Herbert Kickl vorkommt, Flüchtlinge konzentriert an einem Ort unterzubringen, also in Zentren, ehe geklärt ist, welchen Status sie haben. Das ist nicht gelebter Antifaschismus, sondern Konditionierung, deren Ergebnisse man auch bei der Demo sehen und hören konnte. Denn alle waren ruhig, als ihre „Schützlinge“ vor der US-Botschaft „schlachtet die Juden“ riefen und haben natürlich nichts dagegen, dass munter „arisiert“ wird und dafür Menschen zu „lebensunwertem Leben“ gemacht werden. Es geht so weit, dass jeder, der nicht endlos hereinwinken, sondern die eigene Kultur und das eigene Land bewahren will, in den verwirrten Köpfen Manipulierter zum Nazi wird, und wenn sie oder er in Not ist (auch als aufrechter und ehrlicher Bürger oder Bürgerin) ist, hat sie oder er es verdient. Immer mehr Menschen geben aber einer Regierung recht, die ihnen ansonsten aus vielerlei Gründen nicht recht wäre, wenn sie vom Abstellen der Asylindustrie spricht. Tatsächlich muss sich die Regierung, will sie Österreich nicht verraten, mit einem geschaffenen Moloch anlegen.

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Moloch etwas, dessen Auswüchse und Größe etwas zum Gegenteil des einst Intendierten machen – ein Buch von Karlheinz Deschner über die USA heisst so. Der Moloch setzt seine Interessen stets rücksichtslos durch in einem Gefühl absoluter Macht, was auch für die zahlreichen Soros-NGOs und die dazugehörenden Sozialkonzerne gilt. Wie Gilad Atzmon im Video weiter oben sarkastisch meint, sind Linke sehr billig einzukaufen, denn ein Aufenthalt im Holiday Inn in Frankfurt genügt schon, um sie zu kompromittieren. Wenn man wie die verstorbene Friederike Beck der Agenda folgt, findet man zahlreiche Dachverbände, Projekte und Tagungen die Einwanderung und als Flucht verkaufte Einwanderung in den Mittelpunkt stellen. Das Ziel ist nie, dass es uns besser geht, dass Arbeitnehmerrechte ausgebaut werden, sondern dass alle Grenzen durch Chaos und Destabilisierung fallen, damit es einen Weltstaat gibt, eine digitale Diktatur. Dass die Kirche mit an Bord ist, wie sie immer wieder zeigt, macht die eigentliche Bedeutung von Moloch interessant, denn es war ein kanaanitisch-phönizischer Gott, der mit Stierkopf dargestellt wurde, Baal oder Saturn entspricht und dem man Kinder opferte. Der elitäre US-Männerclub Bohemian Grove (man trifft dort z.B. Henry Kissinger oder Colin Powell) veranstaltet Rituale als Theater, wobei Moloch hier die riesige Statue einer Eule ist. Aus den Podesta-Mails weiss man, dass die Soros-Kandidatin Hillary Clinton einmal den Scherz machte, dass sie Moloch gleich ein Huhn im Hinterhof opfern werde. Es klingt für uns sicher abgedreht, aber einige meinen, dass Eliten tatsächlich Moloch (und Satan) verehren.

