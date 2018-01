Prokapitalistische Anti-Regierungs-Demo

Am 13. Jänner 2018 soll es eine Großdemo gegen die neue Regierung geben, nachdem weniger Menschen als erwartet bei der Angelobung am 18. Dezember auf die Straße gingen. Da Slogans, Auftreten und Flugblätter sehr an Kundgebungen anderswo erinnern, sollte man sich aber fragen, wer da in Wahrheit wofür oder wogegen auftritt. Entgegen der Selbsteinschätzung handelt es sich nicht um linke Manifestation, sondern um prokapitalistisches Agieren. Das erklärt sich durch Identitätspolitiken, die – statt die Bevölkerung und die Arbeiterschaft zu einen – uns in möglichst viele kleine Fraktionen und Betroffenheiten aufspaltet. Dass Gruppen politisch korrekt benannt (in Geiselhaft genommen?) werden, bedeutet noch lange keine echte Interessensvertretung, sondern lenkt von Untätigkeit angeblich so Engagierter ab. Paul Craig Roberts war Vizefinanzminister der Reagan-Administration und beklagt das Verschwinden der Linken, was manche als Wunsch nach noch mehr Antifa und Identity Politics missverstehen: „The answer is that Antifa and Identity Politics are the antithesis of the left. The real left is pro-working class, pro all of the working class, all races, genders, sexual preferences. Identity Politics splinters the working class and destroys the cohesiveness of the working class, thereby making it easier for exploiters to exploit. Antifa aids in this process by focusing hatred on whites by accusing only whites of racism.“

Karl Marx sagte einst: “Workers of the world unite; you have nothing to lose but your chains.” Und Identity Politics lenkt alles um: “Workers of the world disunite, splinter into victim groups and hate white males.” Ein chinesisches Strategem handelt davon, die Tragbalken zu stehlen und gegen morsche Stützen auszutauschen, also dem Gegner die Kraft zu rauben, ohne dass es auffällt, weil die Fassade noch steht. Handwerksbetriebe bieten den Austausch von Tragbalken auch real an, sodass das Beispiel aus der Praxis kommt, aber auch im übertragenen Sinn sofort verstanden wird. Die Chinesen meinen damit Täuschungsmanöver, bei denen Personen so tun als ob, um im richtigen Moment überzulaufen oder indem sie eine Organisation unterwandern. Eine Linke, die keine mehr ist, sondern der Arbeiterklasse Hartz IV, Minijobs, Armut und Obdachlosigkeit zumutet, ist nichts anderes als ein Verräter an Zielen, für die Menschen einst ihr Leben einsetzten, um das von Millionen zu verbessern und zu retten.

D

Demo am 18.12.2017 (RT-Screenshot)

Paul Craig Roberts schreibt: „In other words, Identity Politics is the worst enemy the working class has ever had. Capitalist exploitation unifies the working class, but Identity Politics divides the working class and makes it easier for capitalists to exploit and for politicians to ignore. Does my call for a resurrected leftwing mean that I am a Marxist? No. It means I agree with John Kenneth Galbraith that without countervailing power, the economic-social-political system goes out of balance, as the United States clearly has. In a short period of time the distribution of income and wealth in the US has gone from reasonable to unreasonable. Working and middle class wages, salaries, and job opportunities have declined. But irresponsible corporate jobs offshoring and irresponsible Federal Reserve inflation of the prices of financial assets have caused the income and wealth of the One Percent to reach fantastic levels. A handful of people have more wealth than 100 million Americans.“ Aus der Balance ist das System zweifellos, wenn die einstigen Arbeiterklassevertreter sich selbst aus der Regierung katapultiert haben oder Soros-Knechte sind wie Martin Schulz und die SPD; die jetzt doch noch Merkel legitimieren darf.

Wobei auch Ex-Kanzler Christian Kern seine enge Verbundenheit mit Soros betonte, als ihm auf den Kopf fiel, dass er sich im Wahlkampf von Tal Silberstein beraten hat lassen. Hartz IV als grössten sozialen Kahlschlag, der Massenelend, Traumatisierung und Hoffnungslosigkeit verursacht hat, während dann Banken gerettet wurden und Konzerne Milliarden für später abgebaute Jobs erhielten, ist einer Rot-Grünen Koalition zu verdanken. Wer sich davon und von der Beteiligung am Angriff auf die Bundesrepublik Jugoslawien nicht distanzierte, ist für diese Anzeichen für den Untergang der Sozialdemokratie mit verantwortlich. Wie die SPD ist auch die SPÖ ganz in den Fängen der Identitätspolitik, wenn es nur mehr darum geht, obskuren „Hass“ im Netz zu verfolgen und Zensur auszuüben, statt sich für die Menschen einzusetzen, die sozialdemokratische Parteien groß machten. Da die Tragbalken ersetzt wurden, erkennen nur mehr wenige, dass ihnen Theater vorgespielt wird und dass echte Linke diejenigen sind, die an alte Ideale erinnern, aber von Gekaperten als vermeintlich Rechte attackiert werden. Man kann auch heute noch klar sehen, wer wirklich rechts ist, weil sich Argumentationen dann unterscheiden und ein unrealistischer Blick auf die Verteilung von Chancen in unserer Gesellschaft besteht.

Heiko Maas auf Twitter (keine Satire)

Wenn das Portal unzensuriert.at der nunmehrigen Regierungspartei FPÖ schreibt: „Linksextreme kündigen für 13. Jänner die nächste Anti-Regierungsdemo an“, so erinnert das an die Leser von Paul Craig Roberts‘ Kommentaren. Aus der Sicht der FPÖ mag es verständlich sein, es so zu sehen: „Eine kleine, antidemokratische Minderheit will sich weiterhin nicht mit dem Wahlergebnis vom letzten Oktober abfinden und in Wien neuerlich aufmarschieren. Die Zeche für die Berufsdemonstranten zahlen letztlich wieder demogeplagte Geschäftsleute und Steuerzahler.“ Was fehlt, sind aber Erklärungen, die zum tieferen Verständnis beitragen, etwa dass es Proteste vom Reißbrett sind, die einer Agenda dienen, wie man auch an Verbindungen zu riseup.net und zahlreichen Soros-NGOs unter denen sieht, die mobilisieren. Auch wenn alle möglichen Betroffenheiten aufgezählt werden, steht immer die Agenda des Abbaues des Nationalstaates via Masseneinwanderung über allem. Es gibt keine echte Zivilgesellschaft und keinen echten Protest, auch keine echte Opposition, was bedeutet, dass wir alles neu und selbst organisieren müssen, denn identity politics führen uns weg von unserer gemeinsamen politischen Kraft.

Camille Paglia und Jordan Peterson diskutieren hier „the problem of the influence of neo-Marxist ideology in the universities –and in Western culture in general– and postulate that a return to ‚the authentic 1960s vision‘ of ‚cosmic consciousness‘ could be the only way to transcend divisions of race, class, gender, and ethnicity that are being exploited and exacerbated by ‚lazy‘ Marxist intellectuals.“ Ich nenne die Neomarxisten ja lieber neoliberal, denn sie sind morsche Balken, die Marx-Zitate einflechten, aber illegale Masseneinwanderung forcieren und gegen Staatsgrenzen auftreten. Zur Zeit von Karl Marx und Friedrich Engels war der Nationalstaat allerdings ein Instrument zur Unterdrückung der arbeitenden Masse, sodass sie verständlicherweise langfristig für seine Abschaffung plädierten. Das ist aber fast 170 Jahre später der Ansatzpunkt dafür, falsche Tragbalken einzusetzen, die gar nicht merken, wie sehr man sie umgepolt hat. Bei Linksextremen und Antifa genügt es, sich Slogans anzusehen und zu versuchen, einmal über den Staat zu diskutieren und schon ist klar, dass es sich um Instrumente der Globalisten, also des Finanzkapitals und des tiefen Staates handelt, auch der Kriegführenden.

„Abolish the Borders from below“ – Radikale Linke (Facebook)

Wenn sich unzensuriert darüber ärgert, dass die „Plattform Radikale Linke“ Österreich „unregierbar machen“ will, sind Selbstdarstellungen für Linke, die gegen Piraterie auftreten, höchst aufschlussreich. Am 18. Dezember wurde aus „Hoch die internationale Solidarität“ nämlich „Hoch die antinationale Solidarität“ und wir lasen Sprüche, die gegen Staatsgrenzen gerichtet sind. Diese gehören aber zu einem Staatsgebiet und zu diesem auch ein Staatsvolk und Staatsgewalt, sonst befindet sich ein Staat in Auflösung. Wir sprechen hier von einem Zustand, der 2015 beinahe unter tatkräftiger Mithilfe einer Fake-Linken herbeigeführt worden wäre. Nicht von ungefähr ordnet Paul Craig Roberts auch die Russiagate-Stimmungsmache als Bestandteil einer verdeckten Agenda ein, denn mit Anti-Trump-Protesten und -Berichten soll ein freundschaftliches Verhältnis zur Nuklearmacht Russland verhindert werden. Das sollte auch in unserem Interesse sein, doch Ex-Linke zeichnet ein weiteres Merkmal aus – dass sie internationale Zusammenhänge nicht mehr erkennen und auch nicht gegen Krieg auftreten sollen/wollen. Am 13. Jänner ist auch die Plattform für eine menschliche Asylpolitik mit „Flugis“ auch auf Arabisch und Türkisch mit von der Partie. Wie instrumentalisiert alles wie am Schnürchen abläuft, habe ich nach einer Kundgebung im März 2016 vom selben Veranstalterkreis hier dargelegt.

Die „Radikale Linke“ gehört auch zu den Gruppen, die Fake-Feminismus verbreiten, siehe Facebook: „Make Feminism a Threat again! Bei unserem nächsten Offenen Antifa Treffen wollen wir uns mit den aktuellen Herausforderungen feministischer politischer Arbeit beschäftigen. Geschlechterbilder der extremen Rechten, die Verstrickung von Rassismus und Sexismus und was das alles mit dem Kapitalismus zu tun hat, wollen wir mit unterstützenden Texten diskutieren und gemeinsam Handlungsstrategien für antisexissische Interventionen und feministische Politik unter Schwarz-Blau entwickeln. Mit diesem Treffen wollen wir Anstoß geben sich näher zu feministischen Themen zu informieren, sich zu vernetzen und in Zukunft stark gegen den reaktionären, sexistischen Rollback aufzutreten! Wir freuen uns sehr auf euer Mitwirken!“ Echte Antifantinnen treten gegen Arisierung 2.0 durch kriminelle Netzwerke um die Bezirksgerichte auf, von der auch viele Frauen betroffen sind. Man/frau hat aber bei Aneinanderreihungen von Leerformeln ohnehin keine Chance mit konkreten Anliegen, die politische Einstellungen unter Beweis stellen.

Realer Feminismus steht auf den Schultern von Ahninnen, die unter widrigsten Bedingungen für Frauenrechte und Freiheit kämpften, was immer über Frauen hinausging. Morsche Balken sind Beschwichtigungs- und Verharmlosungsversuche, wenn wer auch immer Frauenrechte einschränkt, egal ob „Schutzsuchende“ oder Kopftuch-Propagandistinnen dies wollen. Feministinnen werden keinerlei Übergriffe auf Frauen dulden unabhängig von der Herkunft der Täter oder um welche Strukturen es sich handelt, die so etwas begünstigen. Sie schreiben aber keiner Frau vor, wie sie ihr Leben gestalten soll und sehen die Männer als Verbündete, die das auch nicht wollen. Es ist sicher nicht Feminismus, das Wort sexistisch möglichst oft zu verwenden (siehe oben), ebenso wie Handlanger von Globalisten alles sind, nur nicht antikapitalistisch. Es muss noch mehr Menschen auffallen, dass Einheimische immer nur mitaufgezählt werden, aber jede Verschlechterung für sie oder fehlende Verbesserung hingenommen wird. Somit fehlt auch das Gegengewicht zur rechten Regierung, zumal die SPÖ in Agonie liegt, statt Opposition zu organisieren. Die Prokapitalisten geben zwar vor, gegen Sozialabbau zu sein, haben diesen aber mitverursacht, indem sie endlos junge Männer ohne jeden wirklichen Asylanspruch nach Österreich hereinwinken wollten. Und wir haben, siehe Paul Craig Roberts eingangs, wieder einmal einen einseitigen Rassismusvorwurf.

Nur in der Fantasie wird die Regierung mal eben ein paar Milliarden in Panama oder im Paradise eintreiben, sodass auch wirklich genug für alle da ist und wir es schaffen. Viel eher aber wird der Kurs in Richtung prekäre Arbeit und größere Unterschiede zwischen Arm und Reich fortgesetzt werden. In der SPÖ sind fast alle Tragbalken, also Spitzenfunktionäre ausgetauscht, was bedeutet, dass sie entweder als Komplizen fungieren oder nicht wissen, dass es eine Agenda gibt, die ganz weit wegführt vom Hainfelder Parteitag und der Internationale. An der Basis checken einige, dass die Ausrichtung der Partei wenig Berührung zur Arbeit vor Ort oder als Betriebsrat hat und weiter in den Abgrund führt, aber sie sind außerstande, Widerstand zu organisieren. Natürlich braucht der Wiederaufbau der Sozialdemokratie auch einen (glaubwürdigen) Anführer oder eine Anführerin, die oder der dem glücklosen Parteichef Kern das Heft aus der Hand nimmt. Er (sie) muss imstande sein, auf Verbindendes und Gemeinsames zu setzen und dort zu allen einen Draht zu haben, wo die Übernahme von Identitätspolitik auch die SPÖ geschwächt hat, von der Gesellschaft ganz zu schweigen. Es ist bezeichnend, dass im Ringen um die Nachfolge für Michael Häupl in Wien Kandidat Stadtrat Michael Ludwig als „rechts“ gilt und Konkurrent Klubobmann Andreas Schieder als „links“, obwohl er mit keinem Wort auf die Armut vieler Tausender eingeht. Da Schieder aber wie schon sein Vater Peter in der sozialistischen Jugendinternationale Karriere machte, ist er transatlantisch geprägt, sodass klar ist, woher der Wind weht.

