Willkommen in der Wirklichkeit!

Da sich die Koalitionsverhandlungen dem Ende zuneigen, prallen unterschiedliche Welten auch im Netz aufeinander bzw. bestätigt sich jede Gruppe dauernd selbst. Es fällt aber auf, dass viele Informationen nur mehr als perfekt durchgestylte PR aufnehmen, bei der Begriffe permanent wiederholt werden, die Aktivität suggerieren. Geht es aber darum, sich selbst mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, wissen die Leute nicht, wie sie es anstellen sollen. Darunter finden wir aber auch Menschen, die wissenschaftlich oder journalistisch zu arbeiten gelernt haben oder in ihrem Job mal was recherchieren müssen. Weil ich in der Debatte um die Ehe für alle darauf hinwies, dass der Verfassungsgerichtshof schwerste Menschenrechtsverletzungen durch Massenversagen der Justiz deckt, wurde mir von einer Twitter-Userin unterstellt, ich sei eigentlich gegen die Ehe für alle. Sie verstand wohl nicht, wie man für etwas sein kann, bevor es Mainstream wird, doch seit ich mich in den 1980er Jahren mit den Anliegen der Homosexuellenbewegung befasst habe, war ich gegen jede Diskriminierung.

Damals lebte ich in Graz, wo die Alternative Liste die Hauptmieterin der „Dezentrale“ war, in der sich auf mein Betreiben und das anderer Frauen auch die Hosi treffen konnte. Die ersten grünen Männer waren teilweise recht verklemmt und hatten Angst vor Schwulen (gewisse Paragrafen waren noch in Kraft), sodass die Fürsprache von ein paar Frauen wichtig war. Wenn ich mir ansehe, wer immer wieder reflexhaft zur Ehe für alle Stellung nimmt oder postet, frage ich mich, was sie tun würden, wenn sie es nicht tun müssten, um dazuzugehören. Zwischen „ich mache das, um gut dazustehen, um Lob einzuheimsen“ und „ich tue es, weil es richtig ist“ liegen Welten. Dabei ist mit einer Flut an ähnlich klingenden Presseaussendungen schon vorgegeben, wie man sich auszudrücken hat. So bleibt alles ausgespart, was nicht ins Bild passt, etwa dass es nichts mit Menschenrechten zu tun hat, solange parallel massive Menschenrechtsverletzungen bestehen und Beteiligte als Feigenblatt im Rechtskomitee Lambda aktiv sind. Für Personen, die sich als engagiert empfinden, weil sie sich an einem Schema orientieren, mag verwirrend sein, dass jetzt ausgerechnet die Hosi das Urteil des Verfassungsgerichtshofs kritisiert.

Hype um die Regenbogenparade im Juni 2017

Am deutlichsten wird das leere, formelhafte Herunterleiern von Vorgefertigtem beim Thema Flüchtlinge, wo viele schon damit intellektuell überfordert sind, sich Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention selbst anzusehen. Aus der Unmöglichkeit, mit einigen auch heute noch faktenbasiert zu diskutieren, können wir lernen, dass es wahrscheinlich kaum an uns selbst liegt, wenn wir damit scheitern. Denn es gibt keine gemeinsame Basis, wenn die einen nur eingetrichterte Schlagworte von Weltoffenheit, Menschenrechten, Gleichberechtigung und Humanität parat haben und die anderen fragen, was das konkret heisst und auch darauf verweisen, wer denn wirklich zu uns gekommen ist. Es ist kein Zufall, dass regenbogenbunt – auch als Einhorn – die Farbkombination der „Homo-Ehe“ und der Weltoffenheit ist, denn so wird auch heile Welt vorgegaukelt. Das Versprechen lautet: Betet alles brav nach und dann lebt ihr sicher in einer wunderschönen heilen Umgebung, in der Platz für alle ist und nur Neider und Rechte auf Arme und Obdachlose verweisen. Kognitive Dissonanz führt da nicht dazu, sich mit Widersprüchen auseinanderzusetzen, sondern es wird alles ausgeblendet, was das Bild stört. Doch die Verunsicherung der Menschen, die eine genormte Sichtweise haben, ohne dies zu erkennen, wird noch zunehmen, wenn Schwarzblau Realität ist. Denn in der Welt der politischen Parolen ist diese Koalitionsform angstbesetzt, weil man andere zur Selbsterhöhung verteufeln muss, statt sich nüchtern z.B. mit dem Plan auseinanderzusetzen, den 12 Stunden-Arbeitstag einzuführen (was auch die SPÖ forderte, so nebenbei).

Es scheint undenkbar, dass diejenigen endlich begreifen, die besonders selbstgerecht und / ioder besonders stark medial präsent sind. Denn sie wollen immer noch glauben, dass andere nur aus „Angst“ ablehnen, was sie selbst propagieren, und keine triftigen rationalen Gründe haben. Es fällt auch auf, dass in der Schlagworte-Szene kaum jemand versteht, dass Hinweise auf Schattenseiten des Lebens in Österreich Handlungsbedarf formulieren und es ihnen niemand mundgerecht in perfekten PR-Happen servieren wird. So, als ob es nur darum ginge, Presseaussendungen auszutauschen und ein paar Begriffe zu ersetzen, und nicht darum, aktiv zu werden um Mißstände abzustellen. Wer auf Unfassbares, gleichwohl aber für Hunderttausende Reales hinweist, muss sich belehren lassen, dass sie / er ja nur „aufrechnet“ oder alles zu komplex ist, um es zu verstehen. Dabei werden laufend Menschen von kriminellen Netzwerken entrechtet, um sie zu enteignen, ihnen ihren Besitz zu stehlen, weil Kriminelle es können, wenn zu ihnen auch RIchter gehören und das Justizministerium es deckt. Da würde keine Kampagne mit Weltoffenheits-Testimonials helfen, sondern nur eine tatsächlich aktive Zivilgesellschaft, kein lenkbares Objekt im Dienst derer, die Masseneinwanderung wollen.

Regenbogen-Kanzleramt (Twitter)

Einige sind so erfolgreich konditioniert, dass sie tatsächlich nicht begreifen, was man sagt, wenn man sie auf die Not Einheimischer hinweist und dabei bei ihrer eigenen Argumentation ansetzt. Allerdings ersparte es auch den Kontakt mit der wirklichen Wirklichkeit, wenn man gut dafür bezahlt wird, anderen etwas vorzumachen: dass alles in Ordnung ist, wenn nur endlose Einwanderung stattfindet. Zwar traut sich das so krass kaum mehr jemand sagen, aber es ist nirgendwo jemand rausgeflogen, weil er die Regierung mit unsäglichem Schwachsinn zu unser aller Lasten unter Druck setzte. Besonders anfällig sind Linke, da bereits Marx und Engels die Auflösung von Nationalstaaten forderten, da diese als „Unterdrückerstaat“ der besitzenden Klasse gegen das arbeitende Proletariat eingesetzt werden. Was sich gerne als starke Zivilgesellschaft bezeichnet, ist das genaue Gegenteil davon, da bei allem, was zu Lasten Einheimischer geht, tatenlos zugesehen wird, man diese eher noch benutzt, um mehr für illegale Einwanderer zu fordern. Es gibt einflussreiche Zivilgesellschafts-Vertreter, die von brutalem Unrecht betroffene Österreicher lieber sterben ließen, als auch nur einen Finger für sie zu rühren (kann man selbst ausprobieren). Für sie ist Gewalt gegen ihre Mitmenschen nicht weiter erwähnenswert, während sie auf Knopfdruck in der Ehe-Entscheidung einen Sieg der Menschenrechte sehen.

Der „Summer of Solidarity“, wie manche auch heute noch von 2015 schwärmen, war in Wahrheit der Sommer der Pawlowschen Reflexe und der verdeckten Kriegsführung, denn Massen illegaler Einwanderer landeten nicht zufällig hier. Das Drehbuch ist seit Jahren das Gleiche und es führt immer weiter in eine Fantasiewelt: NImmst du nicht endlos „Flüchtlinge“ auf, bist du Nazi, und das bist du auch, wenn du von den Rechten der eigenen Staatsbürger sprichst. Man muss sich das Land dennoch schönreden, wenn man auf diesem Trip ist, da „Schutzsuchende“ ja in den Genuss von all dem kommen sollen, was hier angeblich jeder hat (siehe auch Deutschland). Im Grunde ist es aber rassistisch zu meinen, das Armut und Obdachlosigkeit Einheimischen nicht weh tun, weil sie sich hier ja auskennen. Die Schablonen haben viele Bereiche erfasst, wie man selbst in Tierforen auf Facebook bemerken kann. Ich habe es gewagt, dort von meiner Entscheidung dafür zu berichten, dass meine Katzen das volle Leben auskosten sollen, unter vertretbaren Bedingungen, also Freigang, wenn er relativ ungefährlich ist. In einer Regenbogen-Einhorn-Welt gibt es weder echte Highlights noch Risiko noch Leid noch Fehler und auch keine Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten, die da heissen, dass Katzen jagen. Mir wurden auch in der Gegend nicht vorhandene Wildkatzen vorgehalten, zu denen meine Katzen Nahrungskonkurrenten seien, die weitab von jedem Wald sind und in der kalten Jahreszeit sowieso drinnen. Manch ein Posting kam mir eher vor wie eine abgewandelte Presseaussendung von SOS MItmensch, von der ich mich eigentlich mal ablenken wollte…

