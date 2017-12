Die Farce um den 12 Stunden-Arbeitstag

An Heuchelei nicht zu überbieten ist die Aufregung über eine angebliche Einigung der künftigen Koalition auf einen 12 Stunden-Tag. Denn was lasen wir, nachdem Noch-Bundeskanzler Christian Kern im Jänner in Wels seinen „Plan A“ präsentierte und er das Regierungsprogramm neu verhandeln wollte? „Zu einer Einigung könnte es bei einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten kommen. Kern will ermöglichen, dass Arbeitnehmer in Betrieben mit Gleitzeitmodell künftig bis zu zwölf Stunden pro Tag arbeiten dürfen. Dem stehe nichts entgegen, sagt Mitterlehner.“ Hingegen gibt es jetzt große Empörung vor allem bei denen, die Kern damals frenetisch applaudierten, etwa beim oberösterreichischen Arbeiterkammerpräsidenten Johann Kalliauer. ÖVP und FPÖ erklären, dass die Wochenarbeitszeit von 38,5 oder 40 Stunden nicht überschritten werden darf, sich also durch tageweise Mehrarbeit dann mehr Freizeit am Stück ergibt. So war das wohl auch beim hochgejubelten „Plan A“ gemeint, wobei wir bei Kern auch daran denken müssen, dass er die (selbst-) ausbeuterische Start Up-Szene pusht.

Dabei muss man auch an die Verstrickungen von Eveline Steinberger-Kern denken, deren israelische Firma Foresight zudem bei der Einführung von Smart Metern mitmischt. Wenn wir uns an Auftritte ihres Ehemannes erinnern, ist da ziemlich oft von Start Ups die Rede, und seinen Social Media-Accounts und Medienberichten entnehmen wir auch seine Treffen mit dieser Szene. Kern reiste auch nach Israel, um sich Smart Technologies-Start Ups anzusehen – das ist dort ein Bereich, in dem viele einen Unit 8200-Background haben (Armeegeheimdienst). Neben der Frage, ob Digitalisierung nicht noch mehr Überwachung bringt und Arbeitsplätze vernichtet, sollte man sich auch mit prekären Arbeitsverhältnissen auseinandersetzen. Und damit, welche Konkurrenz einheimisches Gewerbe ausknocken soll, etwa der Fahrtendienst Uber, für den Frau Kern warb. Auch auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes ließ es sich Christian Kern nicht nehmen, beim „Darwin’s Circle„, der wiederum Bezug zu seiner Gattin hat, auf den CEO des von CIA und FBI gegründeten Unternehmens Palantir zu treffen, wo Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas arbeitet (die über ihren Co-Geschäftsführer Norbert Darabos wachte). Was hat Kern, haben die Kerns mit einer Branche zu schaffen, die darauf stolz ist, dass man auf der Basis von Metadaten Menschen töten kann?

2013 im „Kurier“: Strache gegen 12 h-Tag

In der aktuellen Debatte wird immerhin auch darauf hingewiesen, wie prekär es in vielen Bereichen zugeht, an die man zunächst gar nicht denkt, etwa bei Filmschaffenden. Der Soziologe Benjamin Herr sammelte Praxiserfahrung in einer neuen Branche, in die viel Geld investiert wird, aber um Gewinne zu machen, während das Prekariat, das z.B. Essen ausliefert, sich selbst ausbeuten muss: „Die Digitalisierung hält Einzug in die Essenszustellung. Plattformen bündeln auf ihren Websites Restaurants, KundInnen bestellen per App. Aber wie sind die Arbeitsbedingungen in diesem Teil der ‚Gig Economy‘? Wie ist es, wenn der Arbeitsprozess per App gesteuert wird? Ich habe drei Monate als Fahrer in der Gig Economy gearbeitet. Aus dieser teilnehmenden Beobachtung, gekoppelt mit Hintergrundrecherche und zahlreichen Interviews mit FahrerInnen ist eine Studie entstanden, die tiefe Einblicke in die Arbeitsrealitäten gibt.“ Hier ist nicht von 12 Stunden-Tagen, sondern von bis zu 15 Stunden die Rede und davon, dass die Fahrer die Produktionsmittel selbst stellen müssen.

Der ÖGB hat nicht nur die Zerschlagung seiner Bank, der BAWAG, zugelassen, was bis heute nicht einmal annähernd aufgeklärt ist, sondern jahrelang zugesehen, wie es immer mehr Werkverträge und dann nicht abgesicherte freie Dienstnehmer gab. Dabei wurden reguläre Beschäftigungsverhältnisse umgangen, ohne de den facto Arbeitnehmern auch die vorgesehene „Freiheit“ zuzugestehen, selbst zu entscheiden, wo und wann sie die übernommenen Aufgaben verrichten. Erst vor wenigen Jahren wurden freie Dienstnehmer besser abgesichert; lange Zeit standen sie vor dem Nichts, wenn sie ihren „Job“ verloren haben. Betroffen waren (sind) Menschen von Raumpflegerinnen, die ihre Betriebsmittel selbst beschaffen mussten und sich als halbe Unternehmerin fühlen sollten, bis zu Journalisten und –innen, Grafikern und -innen, also in kreativen Berufen, wo man gerne arbeitet. Mehr Ausbeutung durch Digitalisierung wird kaum wahrgenommen, wenn Betroffene nur am Rand des eigenen Focus auftauchen, etwa wenn sie bestelltes Essen liefern. Um Klartext zu reden: „frei“ bedeutet grundsätzlich auch endlose Arbeitszeiten, weil es soziale Sicherheiten der Vollzeitangestellten nicht gibt.

Strache 2017 auf Facebook

Ist die SPÖ – nicht als Einzige – für Start Ups und stellt sich boomende Wirtschaft durch explodierende Kreativität vor, dann geht es um viel Geld vom Staat und wenig Arbeitsplätze. Und es ist immer noch ein Unterschied, ob man für seine eigenen Ideen und Ziele viel Zeit einsetzt oder es für jemand anderen tun soll, der oftmals eine Festanstellung ab dann verspricht, wo das Werk zu laufen beginnt. Der 12-Stunden-Tag als Ausnahme, die mit mehr Freizeit ausgeglichen wird (siehe Strache-Posting) ist natürlich keineswegs besonders familienfreundlich, da ja andere mitspielen müssen, um alles weiter am Laufen zu halten, wenn der Vater oder die Mutter gerade mit Mehrarbeit dran sind. Man kann hier einwenden, dass es auch um Arbeitsplatzflexibilität geht, doch von zu Hause aus arbeiten kann auch ständige Verfügbarkeit bedeuten. Und wenn es um Arbeitsbedingungen geht, muss man sich auch ansehen, wer bereits jetzt auf Abruf tätig ist und entweder vollkommen im Stress durch Arbeit oder unter Stress, weil kein Anruf kommt und in dieser Zeit auch nichts verdient wird (betrifft etwa Verkäuferinnen). Das ist in Österreich zwar anders als in Deutschland illegal, kommt aber dennoch vor.

Und es geht um die Menschen, die täglich einen weiten Weg zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen und wo die Alternative nur arbeitslos und früher oder später arm ist. Manche müssen um fünf Uhr in der Früh aufbrechen, um zu ihrem Job zu gelangen, und können nicht mal auf Bahn oder Bus setzen, sondern müssen das Auto nehmen. Es ist schon gut, dass Heinz Christian Straches Erklärungen seine Fans nicht beruhigen, denn die Gefahr bei jeder weiteren Flexibilisierung ist ein regulärer 10-Stunden-Tag. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die gesamte Diskussion und daher auch ihre Ergebnisse von denen bestimmt werden, die sich ihre Arbeit einteilen können und dafür auch noch gut bezahlt werden. Wobei Regierungsmitglieder ein engeres Zeitkorsett haben als z.B. die Experten, die Medien mal eben Auskunft geben und an wissenschaftlichen Studien arbeiten. Doch jedweder Stress und jedes „muss ich da wirklich hin?“ fühlt sich anders an, wenn man nicht z.B. aus dem Burgenland nach Wien pendelt, um den ganzen Tag in einem Supermarkt an der Kassa zu stehen und nach Ladenschluss in unbezahlten Überstunden den Boden aufzuwischen…

