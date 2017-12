Warum die SPÖ so schlecht beraten ist

Viel zu schnell wächst Gras darüber, dass SPÖ-Chef Christian Kern nicht nur im Wahlkampf katastrophal beraten war. Denn durch das Engagement von Tal Silberstein wurde die Frage evident, wer die Partei beeinflusst und lenken will – diesmal mit dem Ergebnis, dass das paradoxer Weise die ÖVP mehr beunruhigte als die SPÖ selbst und sie deren Verbleib in der Bundesregierung zu verhindern weiss. Sieht man sich an, wo die großen internationalen Player im Bereich Wahlkampf tätig sind, muss man an Regime Changes, das Kapern von Regierungen und den Zugriff auf Ressourcen, Wirtschaft und Kapitalmarkt denken. Was einem da sofort einfällt, ist die Firma GCS, benannt nach den dort nicht mehr aktiven Gründern Stanley Greenberg, James Carville und Robert M. Shrum, die nun u.a. Tal Silberstein gehört. Greenberg findet man jetzt überall dort, wo Greenberg Quinlan Rosner Research (GQRR) erwähnt wird, und Silberstein wurde von der SPÖ ohne gültigen Vertrag angeheuert und bezahlt.

Diese Art „Beratung“ besteht darin, sich Politiker gefügig zu machen, was in Israel ganz offen diskutiert wird z.B. anhand von Silbersteins Rolle 2008 als Stratege von Ehud Barak. Von der Timeline her müssen wir auch daran denken, dass nach dem Zusammenbruch des Kommunismus die ehemaligen Ostblockstaaten abgegrast und ausgebeutet wurden, die USA 1999 mit dem Kosovokrieg die nach dem 2. Weltkrieg verabsäumte Errichtung von Stützpunkten nachholten. Das wurde bei einer Tagung im Mai 2000 in Bratislava auf Einladung des US-Außenministeriums ganz offen zugegeben, bei der man auch davon sprach, den eigenen Einflussbereich bis zu einer gedachten Linie von Riga bis Odessa auszudehnen. Der damalige Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE Willy Wimmer schrieb danach an Bundeskanzler Gerhard Schröder, der erschüttert war und die deutsche Beteiligung am NATO-Angriff auf die Bundesrepublik Jugoslawien bedauerte. 2000 war auch das Jahr der ersten schwarzblauen Koalition in Österreich, an die jetzt in veränderter Form angeknüpft wird. 2001 wurde Silberstein erstmals von der SPÖ engagiert, die in Wien ihre absolute Mandats-(nicht Stimmen-) Mehrheit halten konnte.

Fußi will streiten, Oktober 2016

Bei vorverlegten Nationalratswahlen 2002 arbeitete Silberstein für den neuen SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, gegen den sich aber anders als 2006 ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel behaupten konnte. Man kann sagen, dass Silberstein unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit dabei war und nachhaltige Spuren hinterließ, sein letztes SPÖ-Engagement für Noch-Bundeskanzler Christian Kern aber thematisiert wurde und auch das letzte bleibt. Daher kam dann auch die Frage auf, wann die Partei ihn neuerlich anheuerte, und man erinnerte sich an zunächst wenig beachtete Berichte im Herbst 2016. Datiert sind diese auf den 5. bzw. 25. Oktober (siehe „Presse“ und „Österreich„), und damit sind wir auch in jener Zeit, als Christian Kern erstmals dem Silberstein-Mann Rudi Fußi begegnete, da er ihn interviewte (siehe Video). Nüchtern betrachtet ist Fußi weder PR-Berater noch Kabarettist, sondern plaudert viel Dampf, was aber zunächst Erfolg verspricht nach dem Vorbild der Schneider in „Des Kaisers neue Kleider“. Das Magazin „Datum“ porträtierte Fußi im März 2017 und schrieb: „Fußi und Kern lernten einander bei der Aufzeichnung von ›Rudi will streiten!‹ kennen, Fußis mittlerweile beendeter Talkreihe auf news.at. Seither gehört Fußi zum losen Kreis von Leuten, mit denen sich der Bundeskanzler austauscht. Wie auch Robert Misik oder Alfred Gusenbauer.“

Silberstein wurde da noch lobend erwähnt: „Es gebe etwa Berater, die eher strategisch im Hintergrund wirken. So wie der Israeli Tal Silberstein, der Kanzler Christian Kern seit vergangenem Herbst berät und für ihn eine Wahlkampfstrategie entwickelt. Silberstein riet dem SPÖ-Chef unter anderem nach einer großen Umfrage zum Schwenk in die Mitte und – dem Vernehmen nach – von raschen Neuwahlen ab. Dieser Typ Politikberater bietet natürlich eine große Projektionsfläche: Im Jänner äußerte ÖVP-Generalsekretär Werner Amon ›Sorge, dass sich die SPÖ wieder mit einem derartigen Berater umgibt, dessen Spezialgebiet das Negative Campaigning ist‹. Silberstein hatte SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer im Nationalratswahlkampf 2006 beraten, in dem falsche Vorwürfe gegen Schüssel wegen illegaler Beschäftigung einer slowakischen Pflegekraft auftauchten.“ Interessant, dass Fußi 2002 als Abfangjägergegner aus dem Nichts kommend vom Magazin „News“ gepusht wurde und zu seinem Freundeskreis NEOS-Mitarbeiterin Anna Vetter gehört, deren Gatte Johannes später von den OMV ins Kanzleramt zu Kern wechselte (Silberstein beriet im Wiener Wahlkampf 2015 die NEOS „unentgeltlich“).

Laut Wikipedia war Fußi irgendwann zwischen 2010 und 2012 „Kommunikations- und PR-Chef für Zentral- und Osteuropa“ des schwedischen Konzerns Electrolux. Wie zu erwarten gibt es einen Konnex zu Saab, dem Hersteller der Gripen-Abfangjäger, die zu den Konkurrenten des Eurofighter gehören: „Zur Wallenberg-Unternehmensgruppe zählen unter anderem: AB SKF, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Contex, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, IBX, Saab, SAS Scandinavian Airlines, SEB und seit 2007 über Husqvarna auch Gardena.“ Bei der Saab Group ist Marcus Wallenberg von der Wallenberg-Familie Mitglied des Aufsichtsrats, sie mischt im Bereich Rüstung international mit, etwa wenn es um die Entwicklung und Ausstattung militärischer Smartphones geht oder wenn Israel von den USA davon abgebracht wird, Saab-Kampfjets anzuschaffen (die zu 2/3 aus amerikanischen und britischen Komponenten bestehen). Nut dem Airbus-Konkurrenten Boeing arbeitet Saab an einer Lenkwaffe, und man befasst sich auch mit globalen Radarsystemen für die Marine, hier in Konkurrenz u.a. zu den Israel Aerospace Industries (Amos Lasker, einer der Direktoren von Eveline Steinberger-Kerns Firma Foresight, kommt von dort), zu Lockheed Martin und Airbus.

Twitterfund

Im März 2007 meinte „Datum“ noch: „Er selbst würde sich derzeit wahrscheinlich als Mann der Stunde bezeichnen – und man könnte ihm schwer widersprechen: Seinen früheren Kampf gegen die Eurofighter hat sich nun die Regierung auf die Fahnen geschrieben. Und einer der Höhepunkte der Innenpolitik, Kanzler Kerns Plan-A-Rede, dürfte aus Fußis Feder stammen.“ und zitiert ihn mit dieser Ansage: „Es ist geil, mal aus dem Mund eines Verteidigungsministers zu hören, was ich seit 15 Jahren sage,“ Dabei ist Hans Peter Doskozil bloß auf den Silberstein-Gusenbauer-Pilz-Fußi Leim gegangen und sollte begreifen, dass Airbus seinen Kampf gegen die EF als Teil eines Wirtschaftskrieges zwischen den USA und Europa sieht. Denn als Anwalt engagierte man keinen geringeren als den Ex-CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler, der gemeinsam mit Willy Wimmer immer wieder gegen US-Militärinterventionen nicht nur im Kosovo auftrat. Es ist hier nicht Thema, sei aber am Rande bemerkt: Gusenbauers Freunde und Geschäftspartner profitier(t)en von schwachen Staaten und wurden so reich, was jedoch auch neu geschaffene Antikorruptionsbehörden wie in Rumänien auf den Plan ruft, wo es Haftbefehle gegen die „Gusi“-Freund und Partner Tal Silberstein und Beny Steinmetz gab. Das Ganze hat auch mit dem Zusammenbruch des Kommunismus zu tun, begann aber schon vorher, wenn man an Martin Schlaff und die Embargo-Geschäfte und an „Tante Fini“ denkt.

Welch Zufall aber auch, dass Kern das Angebot schon in der Tasche hatte, Vorstandsvorsitzender des RHI-Konzerns zu werden (Schlaff hält 30 % der Anteile, Sohn David ist im Aufsichtsrat, Gusenbauer war es bis vor kurzem auch). sich dann aber als Kanzler für die Republik „opferte“. Kein Zufall ist es, dass Schlaff U-Ausschüsse pflanzen kann, SPÖ-Mitglied und Gusenbauer-Freund ist und ihm Nähe zum Mossad nachgesagt wird, für den Silberstein Berichten zufolge arbeitet. Eine Gusenbauer-Fußi-Verbindung ist nicht nur deswegen logisch, weil beide den EU-Kampfjet bekämpften, sondern auch, weil Fußi dem Silberstein-Wahlkampf 2006 zuarbeitete. Hier kommt das dann Pleite gegangene Unternehmen webfreetv.com ins Spiel, bei dem Fußi im zarten Alter von 28 Vorstandschef wurde. Wer vom transatlantischen Mainstream zum Anti-Eurofighter-Star gepusht wird, kann auch in einer neuen Rolle mit Jubelmeldungen rechnen, sodass eher die Userpostings die Wahrheit sprechen: „Das ist aber ein tolles Unternehmen. Bei 280.000 Euro Umsatz macht es 6,7 Mio Euro Verlust.“ Oder: „Erinnert mich an die segensreichen Zeiten der gehypten ‚New Economy‘. Aber was soll´s in spätestens 2 Jahren ist die schwindlige Bude eh zugesperrt.“ Und: „Die Firma ist aber auch sehr reich an gscheiten Vorständen, Vorstandssprechern, Aufsichtsräten und Vorstandsvorsitzenden. Ich glaube, wir die Unwissenden, verstehen das Konzept von webfreetv nicht. Also schreibens da nicht von einer schwindligen Bude, wenn die eh so erfolgreich arbeiten.“

Im Artikel wird leicht durchschaubarer Unsinn wie dieser geboten: „Das Unternehmen haben in der Vergangenheit große Schwierigkeiten gehabt, weil ‚wir mit unseren Produkten fünf Jahre zu früh waren‘, meint Fußi. Heute würden die höhere Breitband-Internetdurchdringung und erhöhte Ausgaben für Multimediakommunikation durch die Unternehmen das Geschäft der webfreetv stützen.“ Wir schrieben da allerdings schon das Jahr 2006, in dem es weit mehr und besser umgesetzte oft schon multimediale Internetpräsenzen gab als etwa 1996. Auch vor 11 Jahren fand echte Analyse meist nur abseits des Mainstream statt, etwa am 14. April 2006 im Blog tagedie.be, der auf das (inzwschen eingestellte) Wirtschaftsblatt vom selben Tag verweist: „wirklich interessant wirds aber in der printausgabe, wo ein interview mit dem bundesrudi abgedruckt ist. ich werde das bei gelegenheit einscannen und hochladen. traumhafte statements! auf die frage wies ohne jede erfahrung zu diesem engagement kam:„gute leute sind immer gefragt. es gibt wohl niemanden, der grössere leistungen als ich erbracht hat, etwa mit dem anti-abfangjäger-volksbegehren. da ist es nur natürlich, wenn wirtschaftsunternehmen an mich herantreten.“ wie sehen die prognosen für webfreetv.com aus? die zeit der negativ-nachrichten ist jedenfalls vorbei. die altlasten sind fast bereinigt, im herbst werden wir erstmals positiv sein.“

Die Silberstein-Affäre in „Österreich“

Im Blog wird auf Verluste hingeweisen und darauf, dass webfreetv.com schon im Jahr 2000 den Internet-Anschluss verpasst hat, wie ein mißglückter Internet-Filmpreis mit großem Bahnhof zeigte. Die SPÖ ließ webfreetv.com 2006 Videos produzieren, doch man suchte und fand Investoren, wie eine Meldung aus dem Jahr 2008 erklärt: „Der Internet-Dienstleister webfreetv verlegt seinen Firmensitz von Wien nach Eisenstadt. Der Athena Burgenland Fonds sponsort das börsennotierte Unternehmen, das an einem Sanierungskonzept arbeitet. Ein Grund für die Ansiedlung im Burgenland: Webfreetv bekommt Geld vom Athena Burgenland Fonds. Dieser greift burgenländischen Klein- und Mittelbetrieben durch Zuschuss von Kapital unter die Arme… ‚Wir machen einen ersten Schritt im Burgenland und versuchen, dort mit der Fachhochschule und anderen Partnern ins Gespräch zu kommen, um mögliche Betätigungsfelder abzustecken‘, sagte webfreetv-Vorstandsvorsitzender Rudolf Fußi. Durch das Kapital solle der Schritt auf den deutschen Markt geschafft werden, meinte Fußi. Es gehe aber auch darum, im Burgenland Arbeitsplätze zu schaffen. Das Unternehmen Webfreetv ist ein All-in-One-Anbieter im Bereich neuer Medien und Kommunikation.

Das börsennotierte Unternehmen arbeitet unter anderem für Verbände und Parteien und bietet den Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Nutzung neuer Medien. Das Unternehmen produziert etwa Webzeitungen oder Webmagazine, arbeitet aber auch Strategien für Firmen für deren Darstellung in allen Bereichen der modernen Kommunikation aus. Außerdem entwickelt das Unternehmen Technologien für Internet-Fernsehen oder Video-on-Demand-Plattformen.“ Mit anderen Worten ist man beim ORF Burgenland ebenso wie beim Land Burgenland und bei Athena vom Wort neue Medien so geblendet gewesen, dass man Schaumschlägerei nicht erkennen wollte. 2008 war auch das Jahr, in dem in einem Aktienforum darüber diskutiert wurde, dass die webfree-Vorstände selbst „Aktienshopping“ machten, offenbar um den Eindruck zu erwecken, das Unternehmen sei an der Börse gefragt (es gab auch Optionsanleihen). Weiss man, wie wichtig nachhaltige neue Jobs in einem Pendlerland sind, ist dieser Satz ja der größte Witz: „Der derzeitige Mitarbeiterstand der webfreetv von 25 Mitarbeitern soll in den kommenden drei Jahren auf 50 aufgestockt werden.“

Statt z.B. mehr Dorfgreißler zu fördern, ließ sich das Land auf das Projekt von „Börsenguru“ Mike Lielacher, Rudi Fußi und Co. ein. Denn der Fonds Athena Burgenland Beteiligungen AG, der zur Wirtschaftsservice Burgenland AG (WiBAG) gehört, erwog bereits nach zwei Jahren einen Ausstieg bei weebfreetv, das da aber schon von der Wiener Börse ausgeschlossen wurde. Großmaul Fußi, der ohne jede Qualifikation Vorstandsvorsitzender wurde, bezichtigten andere, die Turbulenzen an der Börse ausgelöst zu haben, da er die Firma in Konkurs schicken wollte. Ein Jahr später wurde dann auch vom Konkurs berichtet: „Das Unternehmen, das in 7000 Eisenstadt in der Thomas Edisonstraße 2 und in 1050 in der Margaretenstraße 166 situiert war, einst hochfliegende Pläne hatte, aber in elf Jahren nie einen Gewinn schreiben konnte, soll 2.2 Millionen Euro Schulden haben. Am 18. August 2011 wurde über das Unternehmen unter der Zahl 28 S 100/11a am Handelsgericht Wien der Konkurs eröffnet.“ Man kann Näheres auf der Takeover-Seite erfahren, die zeigt, wie so etwas abgewickelt wird. Mit dem Namen Lielacher ist übrigens auch das ebenfalls in den Sand gesetzte Internet-Unternehmen Yline (und damit die Grasser-Homepage) verbunden.

„Martin Schlick“ und die Tante Fini

Es entbehrt nicht der Pikanterie, dass der von Fußi gelobte (und von Silberstein gepushte) Doskozil ausgerechnet burgenländischer Finanzlandesrat werden soll. Denn nicht nur die teure sinnlose Anzeige gegen Airbus, die ausufernden BMLV-Werbeausgaben und die Unmenge an externen Studien sprechen dagegen, ihn mit der Verantwortung für öffentliche Mittel zu betrauen. Prahlhans Fußi bezieht sich nämlich auf den verstorbenen Freund von Doskozil, Kurt Kuch von „News“ in Sachen Eurofighter, sodass wir auch hier eine Verbindung haben, denn Doskozils Mission ist teilweise dem Erbe seines Freundes geschuldet. In Kuchs Buch „Land der Diebe“ kommt der Kämpfer gegen den EF auch vor, natürlich als Opfer, doch wir sollten Doskozil fragen, was er als Büroleiter von Landeshauptmann Hans Niessl (2010 bis 2012) eigentlich unternahm, als auch das Land beim webfreetv-Konkurs zum Handkuss kam. Für „News“ war Fußi (damals 24) 2002 ein Immobilienmakler, der ein Volksbegehren gegen den von Schwarzblau beschlossenen Abfangjäger-Ankauf startete und von Kuch (seit 1996 bei „News“ nach dem Motto: „Vor seinen Artikeln zittern alle, die etwas zu verbergen haben.“) mit gehypt wurde.

Für Fußi schien die webfree-Pleite jedoch eine Empfehlung zu sein, da er danach beim Hedgefonds Superfund arbeitete, den Christian Baha gründete, der mit der Ex-Sportlerin Steffi Graf verheiratet ist. Hedgefonds, die hohe Renditen bei entsprechendem Risiko vertreten, sind nichts für Normalverbraucher, wie in Diskussionen gewarnt wird. Als Arbeitgeber wird Superfund eher schlecht bewertet, doch in der Fußi-Zeit war auch merkwürdig, dass er damals in seiner SPÖ-Phase war und als Hedgefonds-Angestellter und Gusenbauer-Fan die Partei von links reformieren wollte. Nach Superfund kam Elektrolux und die Gründung der Agentur Mindworker, wo er Conchita für die Wirtschaftskammer sagen lässt „Wo ich einkaufe ist mir nicht Wurst“ und Kundenseiten im Design jener der Agentur schon mal ähnlich sehen. Als die „Neue Zürcher Zeitung“ das Projekt „NZZ.at“ lancierte und damit neben Michael Fleischhacker (Ex-„Presse“) auch Fußi beauftragte, hätte man fast wetten können, dass es scheitert – und voila! Interessant ist, dass der doch-nicht-Vorstandsvorsitzende von RHI, Christian Kern, tatsächlich vom Ex-webfree-Vorstandsvorsitzenden (und Gusenbauer- und Silberstein-Spezi) Rudi Fußi beraten wurde.

Manche hielten das zuerst für Fake News, zumal es hieß, Fußi habe an Kerns „Plan A“-Rede mitgebastelt, die der Kanzler im Jänner in Wels hielt. Nach Silbersteins vorübergehender Festnahme am 14. August 2017 in Israel (dem Hausarrest und Ausreiseverbot folgten) kam immer mehr an internen Mails und Papieren an die Öffentlichkeit, sodass man rekonstruieren konnte, wie die SPÖ-Strategie aufgezogen wurde. Wie man bei Mindworker einen Grünen und Leute von Raiffeisen und Wirtschaftskammer findet (und Fußi, der schon fast überall war), fiel das SPÖ-Team auch durch Buntheit auf mit Leuten, die von der ÖVP oder den NEOS kamen und nicht gerade dem besten roten Personal. Letzteres wird parteiintern weitervermittelt, was Alarmsignale aufleuchten lassen soll, fügten sie sich doch ohne jeden Widerstand dem Mossad-Agentenführer Tal Silberstein. Z.B. Peter Slawik, der in diversen Kabinetten war und der zum Team des am 30. September 2017 zurückgetretenen Bundesgeschäftsführers Georg Niedermühlbichler gehörte: „Mein Team steht, und ich könnte mir kein besseres vorstellen! Ziel war und ist es, eine schlagkräftige Bundesorganisation zu bauen. Es ist für mich mehr als erfreulich, dass ich mir bei meiner Arbeit als Bundesgeschäftsführer der bestmöglichen Unterstützung durch einen professionellen und erfahrenen Mitarbeiterstab sicher sein kann.“

Advertisements