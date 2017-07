Ehe für alle? Nur keine Panik!

Die einen sehen in der „Ehe für alle“ einen längst überfälligen Schritt, während andere den Untergang des Abendlandes befürchten. Tatsächlich werden homosexuelle Paare hetereosexuellen vollkommen gleichgestellt, was keine Legitimierung von Kinderehen oder Vielehen nach sich zieht, wie manche allen Ernstes vermuten. Es wirkt wirklich recht antiquiert, wenn als Gegenmodell nun die „gute“ alte patriarchale Familie hingestellt wird, in der Rollen „klassisch“ verteilt werden und antiquierte Vorstellungen von „weiblich“ und „männlich“ vorherrschen sollen. Dass immer mehr Männer mehr Zeit mit Kindern verbrimgen und die beruflichen Ambitionen von Frauen unterstützen, passt auch nicht ins Konzept.

Keine Familie bestehend aus Mann und Mann, Frau und Frau und Kindern nimmt einer heterosexuellen Familie irgend etwas weg. Und sie ändert auch nichts daran, dass sich Heterosexuelle ohne die Knute der Kirche trennen, wenn sie nicht mehr zusammen sein wollen. Natürlich gehört es zur Agenda von Globalisten wie George Soros, LGBTIQ-Rechte nicht aus Menschlichkeit zu pushen, sondern weil dies gerade im traditionellen Verständnis Identität bedroht. Aber soll man deswegen dagegen sein, dass Paare anderen Paaren gleichgestellt werden? Wer reflexartig mitjubelt (beim Beschluss des deutschen Bundestags gestern) spielt ebenso mit wie jemand, der aus Prinzip dagegen ist. Man kann es auch als Maßnahme betrachten, die endlich gesetzt wird, nachdem Homosexuellenverbände (die vor einigen Jahren noch gar nicht offiziell bestehen durften) ausdauernd gegen vielfältige Diskriminierung kämpften.

Da die Abstimmung im Bundestag freigegeben wurde, forderten SPÖ, Grüne und NEOS die anderen Parteien und da insbesondere die ÖVP auf, sich ein Beispiel an „Mutti“ Merkel zu nehmen. Wie zu erwarten lehnten ÖVP, FPÖ und Team Stronach die Ehe für alle aber ab, wobei die ÖVP aber einen parteiinteren Diskussionsprozess startet, wie beim Bundesparteitag zu vernehmen war. Manche Delegierte würden als Abgeordnete jedoch dagegen stimmen, während Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat dafür wäre – doch sie war als Frauenpolitikerin ohnehin oft Vorreiterin für progressivere Positionen. Je mehr traditionelle Vorstellungen von Ehe vorgegeben werden, desto eher wird man aber in der Politik Scheinehen finden – längst tote Beziehungen, die man der Form halber aufrechterhält oder die Homosexuellen Tarnung bieten sollen. Gegner der Ehe für alle haben wohl weniger das Problem, dass auch Schwule und Lesben heiraten (wollen), sondern setzen Ehe mit altbackenen Lebenskonzepten gleich.

Diese sollen eine Art Allheilmittel sein gegen Veränderungen, die keineswegs zufällig passieren und unsere Gesellschaft erodieren. Es ist aber nicht anzunehmen, dass Frauen in einen Gebärwettstreit eintreten, um die Geburtenrate unter „Einheimischen“ in die Höhe zu treiben und sich vermehrt mit drei, vier, fünf oder sechs Kindern daheim am Herd betätigen. Archaische Vorstellungen von Familie sind für die meisten Menschen nicht mehr attraktiv, auch wenn manche nostalgisch Zusammenhalt über Generationen beschwören, der stets jedes bißchen Andersartigkeit zu ersticken drohte. Die in vielem kontroverse amerikanische Feministin Camille Paglia erinnert sich gerne an die Welt weiblicher Einwanderer aus Italien, die Sicherheit bot und bedeutete, viel gemeinsam zu machen. Dies war harmonisch, zugleich aber war eine Frau wie sie mit intellektuellen Ambitionen Außenseiterin und daher froh, an die Uni zu gehen und wegzuziehen. Es war eine Frauenwelt, weil die Männer der Arbeiterklasse, ebenfalls Einwanderer, natürlich berufstätig waren.

Zu Recht sehen die Nostalgiker in der aktuellen Debatte aber einen Widerspruch zwischen der Freigabe der Abstimmung und der unbegrenzten Zuwanderung aus Ländern, in denen Homosexuelle verfolgt werden. Zugleich soll Deutschland (und Österreich) einen Schritt moderner werden, während importierte Männergewalt (auch gegen Schwule) geduldet wird. Außerdem mag der Regenbogen zwar hübsch bunt wirken; er dient aber auch dazu, Imperialismus und Militarismus zu kaschieren. Welch ein weiter Weg von den zigtausendfach getragenen Pace-Fahnen bei den Demonstrationen gegen den Irakkrieg 2003 bis zum Regenbogen als Zeichen der Toleranz! Rational betrachtet markiert die Ehe für alle einen Weg, der in Österreich damit begann, dass Homosexuellen-Paragrafen zuerst zu totem Recht und dann abgeschafft wurden. Und da ist die eingetragene Partnerschaft eben formal keine Ehe, während das Adoptionsrecht dem Verfassungsgerichtshof zu verdanken ist. Da einige Schwule und Lesben Kinder aus heterosexullen Beziehungen haben, gab es auch bisher schon entsprechende Patchworkfamilien.

Mit dem Scheitern eines Antrags im Parlament wird diese Debatte den Wahlkampf begleiten. während die Angelegenheit in Deutschland erledigt ist. Merkels Partei kann für sich verbuchen, für jeden etwas anzubieten, Abgeordnete, die dafür und dagegen gestimmt haben. Da der neue ÖVP-Obmann Kurz nicht „auf die Mutti“ hören wollte, wird das Thema seine Partei bis zur Wahl begleiten. Für SPÖ, Grüne und NEOS ist die ÖVP damit geradezu der Inbegriff von Rückständigkeit, auch wenn sie ja der Einführung der Verpartnerung beteiligt war. Besuchten früher rote Minister die Regenbogenparade in Wien, sprach heuer bereits zum zweiten Mal Bundeskanzler Christian Kern (wenn auch nur kurz). Die Ebene von Events (dazu gehört auch der Life-Ball) und die politische Debatte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Vorurteile immer noch verbreitet sind. Besonders Schwule leiden darunter, dass andere Männer ihnn oft unterstellen, sie würden immer nur an Sex denken und keine normalen Kollegen wie andere auch sein, die ihre Arbeit tun.

