Nationaler Sicherheitsrat: Wer gefährdet Österreich?

Im Paralleluniversum der SPÖ geht es nicht darum, ob es in Hawaii einen falschen Raketenalarm gab oder eine Atomrakete abgefangen wurde, sondern darum, ob das Liederbuch einer Burschenschaft die nationale Sicherheit gefährdet. Befasst man sich mit weltpolitischen Vorgängen, sieht man Versuche des Deep State der USA, den dritten Weltkrieg zu starten. Das Bulletin of Atomic Scientists hat seine Doomsday Clock gerade auf zwei Minuten vor zwölf gestellt; so nahe an Mitternacht war sie zuletzt 1953. Ist man wieder auf dem Boden des (transatlantischen) Mainstream gelandet, gibt es nichts Schlimmeres als einen halbiranischen FPÖ-Spitzenkandidaten, der Mitglied in besagter Burschenschaft war. Es blieb dem (transatlantischen) geschäftsführenden Klubobmann der SPÖ Andreas Schieder, der Wiener Bürgermeister werden will, vorbehalten, wegen der FPÖ den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. Als SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos, dem formal auch die Geheimdienste Abwehramt und Nachrichtenamt unterstanden, via Genosse Kabinettschef Kammerhofer abgeschottet und am Regieren gehindert wurde, rührten Schieder und Co. jedoch keinen Finger, obwohl dies ohne fremde Geheimdienstaktivität und verdeckt verfolgte Ziele kaum denkbar ist.

Ein ehemaliger und inzwischen verstorbener CIA- und Gladio-Mann, auf den sich auch Patrik Baab und Robert E. Harkavy („Im Spinnennetz der Geheimdienste“) beziehen, sprach mit mir mal über Agenten in Österreich (d.h. von „case officers“ geführte Landesverräter), sodass mich nur wenig wundert. Der NSR muss jetzt deshalb herhalten, weil die Beratungen dort vertraulich sind; will man abklären, ob sich die FPÖ der AfD anschliessen will oder umgekehrt? Komisch nur, dass man unter Offizieren davon spricht, dass Schieders Kollege Peter Pilz, als er dem Parlament noch angehörte, Journalisten informierte, die mit dem Rad um die Ecke vom Bundeskanzleramt auf das Ende der Sitzung warteten. Und ebenso seltsam ist, dass Pilz 2016 der militärische Verschlussakt über den Vergleich zwischen Österreich und EADS (Airbus) wegen der Eurofighter 2007 zugespielt wurde und Medien Auszüge veröffentlichten. Normalerweise hätte dies Ermittlungen und eine Anzeige zur Folge haben müssen, doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen gab es dann einen zweiten Eurofighter-Ausschuss, und Schieder und Co. ließen zu, dass Pilz den unter Druck gesetzten Darabos ins Visier nahm und anzeigte.

Trump kreiert eine eigene CIA

„Rechtsradikale Umtriebe sind in höchstem Ausmaß sicherheitsrelevant“, wird Schieder jetzt zitiert, was in einem Kontrollgremium für Außen-, Innen- und Verteidigungsangelegenheiten wohl auch für die Unterwanderung der BMLV-Befehlskette und die Preisgabe unserer Staatsgrenzen im Sommer 2015 gelten muss. Und es sollte – was auch für die Unterausschüsse zu Innen- und Verteidigungssausschuss gilt – die via „Falter“ vor der niederösterreichischen Landtagswahl lancierte Kampagne gegen die FPÖ untersucht werden (auch unter dem Soros-Aspekt). Was die Berechtigung von Vorwürfen an die Blauen betrifft, kann man allen nur raten, einmal die Balken im eigenen Auge zu untersuchen, denn dazu gehört das Zudecken und Dulden schwerster Menschenrechtsverletzungen, die in ihrer Systematik Anklänge an die NS-Zeit erkennen lassen. Wenn Personen und Gruppen mit „Gedankengut“ getriggert werden und Taten ignorieren, auf die man sie hinweist, dann werden Techniken zur Manipulation angewendet. Und man baut auf eine unterwanderte und gekaperte „Zivilgesellschaft“, die bis in Teilorganisationen etwa der SPÖ hineinreicht. Es ist kein Zufall, dass US-Präsident Donald Trump aus diesen Kreisen heraus angefeindet wird, denn er bekämpft den Schattenstaat im eigenen Land, der auch in Europa wirksam ist.

In der Debatte ist von „Deep State“ und „Shadow State“ die Rede, wobei manche nur vom Tiefenstaat sprechen. während andere unter „Deep State“ den militärisch-industriellen Komplex verstehen und mit „Shadow State“ die Geheimdienste und da vor allem die CIA meinen. Was Hawaii betrifft, gibt es keinen „falschen Knopf„, auf den man drücken kann, um Alarm auszulösen; außerdem wäre ein Fehler binnen Minuten bemerkt worden und es hätte nicht 38 Minuten gedauert (was wegerklärt wird). Auch in Japan gab es Alarm, wo natürlich naheliegend ist, an Nordkorea zu denken. Es gibt die These, dass eine ballistische Rakete abgefangen wurde, die von einem U-Boot gestartet wurde oder eine Interkontinentalrakete (ICBM). In Frage kommen China oder Israel, das deutsche Dolphin U-Boote einsetzt, wobei Letzteres an den Angriff auf die USS Liberty 1967 erinnert, um die USA in den Sechstagekrieg zu ziehen. Nebenbei wollte Israel Südafrika während des Apartheid-Regimes, dem es auch bei atomarer Bewaffnung half, ebenfalls deutsche U-Boote verschaffen, was Uwe Barschel ablehnte. Eine weitere Annahme ist, dass die seit Jahren eng mit dem Hersteller von Trident II-Raketen (Fleet Ballistic Missile FBM) Lockheed Martin kooperierende CIA, die über eine „dunkle Flotte“ (Dark Fleet) verfügt, einen nordkoreanischen Angriff vortäuschen wollte, um Trump in den Dritten Weltkrieg stolpern zu lassen. Wenn Trump ein neues Netzwerk von global operierenden Spionen schaffen will, mag man darüber empört sein, aber wenn eine illoyale CIA zu allem entschlossen ist, kann man es vielleicht nachvollziehen.

Sirenentest in Hawaii, 1.12.2017

Es kommt nicht von ungefähr, das manche Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Trump vergleichen wollen, denn dies soll zeigen, wie man die Regierung einzuordnen hat. Als Kurz bei Angela Merkel in Berlin war, sprachen ihre Blicke beim gemeinsamen Pressestatement Bände. Merkel warnte beim Globalistentreffen in Davos vor „Rechtspopulismus“, weil dieser Probleme mit illegaler Masseneinwanderung unverblümt anspricht, und verließ das WEF, ehe Trump eintraf. Da sein „America First“-Credo meint, dass jedes Land es ebenso handhaben soll, ist er kein Freund der Globalisten, wie man der Berichterstattung stets anmerkt. Insider wie Ted Malloch, der oft in Davos dabei war, rechnen damit, dass Trump seinen Gegnern eine ganz klare Botschaft sendet. Da eine Gruppe von Touristen einige Seemeilen von Hawaii entfernt etwas beobachtete, das wie das Abfangen einer Rakete aussah, kann man Ausführungen von Michael E.Salla zumindest einmal lesen, denn sie zeigen, in welcher Lage sich die Welt bei Trumps Europabesuch befindet: „For an answer we need to consider legendary Hawaii Senator Daniel Inouye who in 1987 described the existence of a shadowy government within the U.S. with its own separate military assets. ‚There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.‘ Inouye was clearly convinced of a very highly classified U.S. agency that had the independent funding and wherewithal to develop its own Air Force and Navy outside the regular chain of military command.

In contrast to the assets of the regular U.S. Air Force and Navy, this covert fleet of ships and aircraft would be ‚dark‘, in terms of its security classification. It would therefore be appropriate to call it the ‚Dark Fleet‘ which is what secret space program insider Corey Goode says it is called by the U.S. military according to his confidential sources [Skype Communication Jan 18). He says that it is separate to another ‚Dark Fleet‘ which is a Secret Space Program that operates in Deep Space.“ Natürlich hatte die CIA von Anfang an ein „Black Budget“ und hat dieses stetig durch eigene Unternehmungen wie Drogenhandel vergrössert. Für uns ist angesichts der Eurofighter-Affäre auch interessant, dass es immer enge Beziehungen zum Airbus-Konkurrenten Lockheed Martin gab, die Scalla so beschreibt: „As noted earlier, the CIA and Lockheed have developed a long and close relationship since their joint efforts to develop Area 51 for spy planes and other advanced technologies in the 1950’s. Therefore it is very possible that the CIA’s Dark Fleet possesses Trident II ballistic nuclear missiles developed by Lockheed Martin. Consequently, Inouye’s claims of a shadowy government possessing its own Air Force and Navy is very feasible given what we know about the CIA’s history, and official documents showing its military assets, training and close relationship with defense contractors such as Lockheed Martin.

Alarm auf Smartphone in Hawaii (aus Video)

The CIA had the independent funding to create squadrons of spy planes that could operate from an aircraft carrier with the necessary support craft that altogether constituted a CIA controlled aircraft carrier battle group that included nuclear submarines. So was the CIA’s Dark Fleet behind the ballistic missile attack on Hawaii? I put this question to Corey Goode and he responded: ‚Yes, They DO have an Air Craft Carrier and destroyers and support vessels, a whole fleet….This stuff has been a part of recent briefings in the form of informed speculation as to what occurred in Hawaii/Japan. All are pretty convinced that rogue CIA sub fired missiles and MIC SSP [USAF/NRO/DIA Secret Space Program] took the missiles out. We are all waiting for specifics and confirmation but these are *read in* General/Colonel types doing the speculating.‘ [Skype Communication 1/19/18) The CIA’s Directorate of Operations has long been the primary asset of what Inouye called the Shadow Government, but today is referred to as the ‚Deep State‘. Due to President Trump’s December 21, 2017, Executive Order freezing the financial assets of all involved in human rights abuses and corruption, Trump was not only declaring war against U.S. global elites involved, but also against the funding sources for the CIA’s covert operations.“

Es wäre auch beunruhigend, sich vorzustellen, dass nach einem Fehlalarm bewusst einige Minuten gezögert wurde, Entwarnung zu geben und Menschen im Glauben zu lassen, dass das jetzt das Ende ist (um Trump unfähig erscheinen zu lassen). Man muss ebenfalls bedenken, dass Trump bei seiner Inauguration vor einem Jahr geradezu demonstrativ von Marines geschützt wurde, die wohl auch eine „Shadow State“-Missile abfangen würden. Auf Lockheed stoßen wir auch bei einem Buch unter dem Titel Declassified Black Projects, und ein Artikel in „Mother Jones“ beginnt so: „Have you noticed that Lockheed Martin, the giant weapons corporation, is shadowing you? No? Then you haven’t been paying much attention. Let me put it this way: If you have a life, Lockheed Martin is likely a part of it. True, Lockheed Martin doesn’t actually run the US government, but sometimes it seems as if it might as well. After all, it received $36 billion in government contracts in 2008 alone, more than any company in history. It now does work for more than two dozen government agencies from the Department of Defense and the Department of Energy to the Department of Agriculture and the Environmental Protection Agency. It’s involved in surveillance and information processing for the CIA, the FBI, the Internal Revenue Service (IRS), the National Security Agency (NSA), the Pentagon, the Census Bureau, and the Postal Service.“

Wenn wir zur jämmerlichen SPÖ-Posse um den Nationalen Sicherheitsrat zurückkehren, sei am Rande bemerkt, dass sich Klubobmann und Ex-Kanzler Christian Kern (der sich als enger Verbündeter von Trump-Gegner George Soros sieht) bedeckt hält. Denn Schieder agiert, was die Frage aufwirft, wofür Kern ein Extra-Gehalt braucht, und auch der Angestellte des Renner-Instituts (Präsident nach Alfred Gusenbauer: Kern) Michael Rosecker ist mit einer Petition für den Rücktritt des Abgeordneten Landbauer aktiv. Vor zwei Jahren besuchte ich eine Diskussion der SPÖ Wien zu internationaler Politik, bei der zwei Weggefährten von Bruno Kreisky und ich die Einzigen waren, die unter „international“ nicht „welcome„, sondern Geopolitik verstanden. Das letzte rote Regierungsmitglied, das sich mit dieser Ebene auseinandersetzte, geriet ja unter Druck. Darabos war auch gegen das von den USA in Europa implementierte Aegis-Raketenabwehrsystem, zu dem man u.a. liest: „The current system uses the Lockheed Martin Aegis Weapon System and the Raytheon Standard missile. Notable subcontractors and technical experts include Boeing Defense, Space & Security, Alliant Techsystems (ATK), Honeywell, Engility, Naval Surface Warfare Center, SPAWAR Systems Center, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL), and the Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (Lincoln Lab).“ Ein Combat System Aegis von Lockheed wird von 100 Schiffen meist in US-Besitz verwendet.

Als der niederländische Rechtspopulist Pim Fortuyn ermordet wurde, meinten manche, dies habe in Wirklichkeit mit seinem Widerstand gegen das Joint Strike Fighter (F- 35)-Projekt von Lockheed zu tun. Holland sollte sich mit 800 Millionen Dollar an den Entwicklungskosten beteiligen und Fortuyn wollte ein nach den eigenen Bedürfnissen ausgerichtetes Militär mit Schwerpunkt auf Marine. Der F-35 ist ein direkter Konkurrent des Eurofighters und wird im direkten Vergleich mal so, mal so bewertet. Zweifelndes zu Fortuyns Ende findet man nur auf holländisch, das man jedoch einigermassen versteht (mit Übersetzungstools geht es noch besser). Ansonsten gibt es die übliche Mainstream-Kost von wegen „Vater der Populismus„, auf den sich auch Jörg Haider bezog. Als dieser sich 2002 etwas zurücknahm, wollte z.B. der „Standard“ (17.9.2002) ihn nicht ernstnehmen: „Um Stunden verschobene Parteisitzungen und die verzweifelte Suche nach einem Obmann: In der FPÖ regierte Montag das Chaos. Mitten in die Sitzungen hinein meldete sich Jörg Haider nach zwei Tagen auf Tauchstation via ORF-Kärnten zu Wort: Bedrohungen seien schuld am Rückzug vom Comeback.“

„This is War“ von Thirty Seconds to Mars

Haider selbst sagte: „Als ich Freitag ein Lokal betreten wollte, ist jemand, den ich noch nie gesehen habe, auf mich zugegangen, und hat mir gesagt, Herr Haider, behindern Sie den Kauf der Abfangjäger nicht und passen Sie gut auf Ihre Familie auf.‘ Das habe ihn zum Rückzug bewogen: ‚Aus den Umständen hat sich bei mir die Meinung verfestigt, dass hier nicht mit normalen Karten gespielt wird. Ich bin nicht bereit, meine Familie zu gefährden. Deshalb habe ich mich aus dem Rennen genommen. Umso mehr, als mir ein holländischer Journalist erzählte, dass Pim Fortuyn die Forderung erhoben hatte, dass es keine militärische Nachrüstung geben sollte. Das war offenbar sein Todesurteil.“ Wie wir wissen, ereilte ihn fast genau sechs Jahre danach sein Schicksal, worauf im Herbst 2017 „Titanic“ anspielte, um Kanzler Kurz madig zu machen. Das man im Scherz töten darf oder in TV-Diskussionen entsprechende Wünsche artikulieren kann, muss ja auch Trump zur Kenntnis nehmen. Die vorverlegte Wahl 2002 fand im November statt, die SPÖ liess sich vom Agentenführer Tal Silberstein beraten und der Vertrag mit EADS war erst 2003 in trockenen Tüchern.

Bei den Global Intelligence Files, einem Stratfor-Leak bei Wikileaks, treffen wir auch auf Lockheed und andere Unternehmen des „Deep State“. Dass in Schweden mittlerweile die Armee eingesetzt werden soll, um No-Go-Areas wieder unter Kontrolle zu bringen, wird überregional breit berichtet; weniger wird aber beachtet, dass es auch um Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg geht. In einer Broschüre erfährt die Bevölkerung, wie sie sich in so einem Fall verhalten soll; in Norwegen sagte ein amerikanischer Marineoffizier einen grossen Kampf voraus. Auch der britische Generalstab bereitet sich auf eine militärische Auseinandersetzung mit Russland vor, und bei einem Artikel über ein Flugblatt, das in Estland verteilt wird, zeigt die Grafik, dass u.a. Eurofighter der Royal Airforce und FBM (Trident II von Lockheed) von britischen U-Booten im Einsatz wären. Während Barack Obama und Hillary Clinton Wunschkandidaten von „Deep State“ und „Shadow State“ waren, kann man Donald Trump als Betriebsunfall bezeichnen, dem man mit „Russiagate“-Desinformationen keinen Spielraum für entspannte Beziehungen zu Russland lassen will. Wenn man in Österreich in geopolitischen Dimensionen denkt, kommt sofort der CFR-CIA-Mainstream und weist einen zurecht und auch viele andere in der Politik wollen oder dürfen nicht begreifen. So gab es keinen Widerstand gegen die Sanktionen gegen Russland, und auch verdeckte Kriegsführung (forcierte Masseneinwanderung und Destabilisierung) durfte nicht erkannt werden.

Als klar wurde, dass ÖVP und FPÖ koalieren werden, setzte sofort lancierte Kritik daran ein, dass die Blauen für Inneres und Verteidigung zuständig sollen, ihnen also die Heeresdiensts und der Verfassungsschutz unterstehen. Auch dass Wolfgang Baumann vom Heeresnachrichtenamt Generalsekretär im BMLV wurde, stieß auf Empörung bei denen, die immer deckten, dass die Befehlskette bei Minister Darabos ausgehebelt war oder sich dsfür nicht interessierten. Baumann arbeitete bereits für Minister Herbert Scheibner (FPÖ und dann BZÖ), der mit dem Ex-HNaA-Chef Alfred Schätz einen „Aufpasser“ der CIA ins Vorzimmer gesetzt bekam. Bei Schätz muss man auch an Peter Pilz denken, der ebenfalls für die Amerikaner arbeitet (und ihrer beider Verhalten in der Eurofighter-Affäre) und an den von Peter Dale Scott thematisierten Konnex zwischen „Deep State“ und Stay Behind. Zum „Deep State“ gehört auch das Silicon Valley mit Geheimdienstgründungen wie Palantir Technologies, deren CEO vor der Wahl vom Umfeld der mit dem Valley verbundenen Kanzlergattin nach Wien eingeladen wurde.

Eveline Steinberger-Kern hat zudem eine israelische Firma namens „Foresight“ im Bereich Energie und Smart Technologies, was in Israel eine Branche ist, in der viele von der Unit 8200 kommen, die Teil des Militärgeheimdienstes Aman ist und als besonders skrupellos gilt. Rund um den Förderer von Christian Kern Alfred Gusenbauer findet man immer wieder auch Connections zum Mossad, was das Bild vervollständigt. So gab es dann auch einen Israel-lastigen Wahlkampf 2017 und einen Ex-Botschafter als Kabinettschef und seine Gattin als Frauenministerin (Michael Rendi bei Ex-Minister Thomas Drozda und Pamela Rendi-Wagner). Es ist fast schon Ironie des Schicksals, dass Laura Rudas, deren Partner Geschäftspartner von Frau Kern ist, sich in der Parteizentrale als „Aufpasserin“ für Darabos bewährte, als er wieder Bundesgeschäftsführer war und dann bei Palantir anheuerte. Der Nationale Sicherheitsrat könnte also einiges bereden über SPÖ und Ex-Grüne und amerikanische und israelische Geheimdienste und auch den Hype um den Anlassfall kritisch betrachten, denn jedwedes „Antifa“-Engagement ist längst von Soros und Co. gekapert.

