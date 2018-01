Darum geht die Sozialdemokratie unter

Es ist kein Naturgesetz, dass die Sozialdemokratie sich immer mehr selbst demontiert, sondern dies wurde so herbeigeführt. Und wer sich jetzt auf in seinen Augen unfähige Spitzenpolitiker einschießen will, sollte sich überlegen, was er oder sie zum Status Quo beigetragen hat. Denn jede Person, die einem gerade gekürten Spitzenkandidaten Martin Schulz oder Christian Kern zujubelte, trägt Mitverantwortung, wie unbedeutend sie sich auch vorkommen mag. In Deutschland wird gerne gespottet, dass Schulz für die Vizekanzlerschaft alles aufgibt, doch hatte er jemals Grundsätze? Und in Österreich scheint ein etwas kritischeres Interview von Armin Wolf in der Zeit im Bild mit Kern erstes Indiz für dessen baldigen Abgang zu sein. Dabei ertappt ihn der Moderator nicht einmal bei Falschaussagen wie der Behauptung, er sei immer gegen unbegrenzten Zuzug gewesen, wohl aber bei Ahnungslosigkeit. Als er Kanzler wurde und von angeblich Linken in der SPÖ und dem Mainstream gehypt wurde, klang das nämlich noch ganz anders.

Um zu erkunden, warum die Sozialdemokratie untergeht, wenn ihre Anhänger sich nicht auf die Füsse stellen, müssen wir dem Geld bzw. den Netzwerken folgen. Dabei stellt sich heraus, dass all jene, die sich als „Parteilinke“ verstehen, mehr oder minder transatlantisch eingebunden sind – wie sich ja auch Kern, in Bedrängnis wegen des Wirkens seines Beraters Tal Silberstein im Wahlkampf, enger Verbindungen zu George Soros rühmte. Soros kämpft wie andere Globalisten mit Milliardenbeträgen gegen den Nationalstaat und für eine (diktatorische) Weltregierung und kommentiert regelmässig in Medien wie dem „Standard“, der Mitglied in seinem Project Syndicate ist. Wenn Katharina Embacher (VSStÖ) und Julia Herr (SJ) im „Standard“ einen Text zur SPÖ veröffentlichen, geht es wieder um die Soros-Botschaft. Denn die beiden sitzen nicht nur der Propaganda auf, dass jeder ein Nazi ist, der keine grenzenlose Zuwanderung will, sie zitieren auch die Neurolinguistin Elisabeth Wehling, die immer wieder bei den Open Society Foundations zu Gast ist und mit George Lakoff, der mit Soros befreundet ist, das „Little Blue Book“ für den Wahlkampf der US-Demokraten verfasst hat.

Schräge SPÖ-Wahlwerbung

Die Jungpolitikerinnen beginnen ihren Beitrag so: „Am Wochenende brachte der SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher seine Genossen damit auf, dass er der FPÖ vorwarf, 150.000 Zuwanderer ins Land zu holen. Worin sollen sich SPÖ und FPÖ unterscheiden? ‚Weder in der Programmatik noch in der Sprache sollte man sich seinem politischen Gegner annähern, aus dem Bestreben heraus, damit auf Wählerfang in der Mitte zu gehen‘, erklärt Neurolinguistin Elisabeth Wehling – ein extrem wichtiger Satz. Die Debatte um politische Frames ist nach wie vor eine aktuelle. Es ist schließlich längst bewiesen, dass jeder Satz, jedes Wording Bilder im Kopf erzeugt. Die Frage, welche Bilder man als Partei erzeugen will, welche Emotionen man in den Köpfen wecken will, wohin man die Stimmung der Bevölkerung eigentlich drehen will, ist eine höchst relevante Frage.“ Sie kritisieren dann FPÖ-Positionen in der Asylpolitik, sprechen von Menschenfeindlichkeit und erinnern sich daran, dass es auch einheimische Probleme wie Wohnungsnot und Armut gibt, um mit Wehling zu schließen: „Wenn man über Jahre oder zum Teil sogar Jahrzehnte das eigene ideologische Gedankengut sprachlich vernachlässigt, darf man sich nicht wundern, wenn es in den Köpfen und Taten der Mitbürger abgebaut wird.“

Sie framen ihre Ausführungen, indem Wehling am Anfang und am Ende steht, die wie Soros und Lakoff Anhängerin der zu NLP gehörenden Technik des Framing ist. Gerne werfen auch Jungrote der FPÖ die Anwendung von NLP vor, sind sich dessen aber nicht bewusst, dass sie von Soros und Co. stammendes Framing umsetzen, wenn sie von „Schutzsuchenden“ oder „Geflüchteten“ sprechen, da so vom Gültigkeitsbereich der Genfer Flüchtlingskonvention abgelenkt wird. Man wiederholt gebetsmühlenartig die Begriffe und Stehsätze, die in der Bevölkerung einsickern sollen und ignoriert jeden Einwand, weil man sonst auf andere Sichtweisen oder auf Fakten eingehen müsste. Auch der Pseudomarxist Robert Misik, der gerne von SJ und Co. eingeladen wird und als „Berater“ (und Biograf) Kerns gilt, dient dieser Agenda und verneint sie zugleich, bestätigt sie aber mit dem Bezug auf George Lakoff. Vermeintlich Kritische in der SPÖ waren es, die in Huldigung der open border-Agenda (no border, no state) mittels Framing den Focus von einheimischer Not weglenkten und sich dann wunderten, dass viele Menschen doch lieber die FPÖ wählten.

Für echte und glaubwürdige Rote wäre es eine Chance, die beginnende Enttäuschung über angekündigte soziale Einschnitte zu nutzen, doch die Partei hat noch einen Vorsitzenden, der sie an die Wand gefahren hat (unter Mitwirkung aller, die ihn gewähren ließen). Auch bei Martin Schulz ist George Soros nicht weit, stand er doch auf einer Liste mit „verlässlichen Verbündeten“ in Strassburg (rund 30 % des EU-Parlaments) und wurde von der Soros-NGO Campact unterstützt. Wenn der öffentliche Diskurs, die erlaubte und geförderte Meinung via Mainstream und gekaperter Zivilgesellschaft gesteuert wird, haben wir es mit verdeckter Vorgangsweise zu tun, was an die vom Council on Foreign Relations (in dem u.a. Soros Mitglied ist) gegründete CIA denken lässt. Nur mit entsprechendem breitem Mitteleinsatz und Manipulationstechniken kann es gelingen, dann durch entsprechend gepushte Sprecher von „NGOs“ oder Parteiorganisationen Bedrohung für das eigene Wohlbefinden in der Abwehr realer Bedrohungen zu sehen. Denn sowohl illegale Masseneinwanderung als auch die Zerschlagung von gewerkschaftlicher Solidarität und des Zusammenhalts unter Arbeitenden dienen dazu, auch den eifrigsten Wlllkommensrufern ihre u.a. existentielle Sicherheit zu rauben.

Kampagne ohne Inhalte (SPÖ NÖ)

Sie sind aber so gepolt, dass sie jeden, der dies klar sieht, als grössten Feind identifizieren und attackieren oder jedes Gespräch abblocken und panisch auf Fakten reagieren (Vorsicht, Triggerwarnung). Dazu kommt ein nicht unerheblicher Eitelkeitsfaktor, der auch beim Mainstream von Bedeutung ist und die von immer mehr Menschen wahrgenommenen Effekte verstärkt. Sich einzugestehen, dass man getäuscht wurde und dass man naiv war, erfordert viel an innerer Stabilität, die vielleicht gerade die Menschen kaum haben, die bislang immer das taten, was andere von ihnen wollten. Derzeit scheinen viele unverbesserlich, wie eine Meldung aus Deutschland zeigt: „Auch in München regt sich bei SPD-Anhängern Widerstand gegen eine mögliche Neuauflage der großen Koalition. Mit einem offenen Brief stellten sich nun drei Parteimitglieder und führende Akteurinnen der Münchner Flüchtlingshilfe mit anklagenden Worten gegen die Inhalte der Migrations- und Flüchtlingspolitik in den aktuellen Sondierungspapieren. Ihr Appell: Mit diesen Inhalten darf es nicht zu einer großen Koalition kommen.“

Das langjährige SPD-Mitglied Gunter Weißgerber schreibt: „Da ich für die weitere Aussetzung des Familiennachzuges und für die Gestaltung eines Einwanderungsgesetzbuches bin, müßte ich eigentlich in dieser Diskussion für das Sondierungsergebnis werben und in der kommenden Mitgliederbefragung über eine eventuelle GroKo mit Ja stimmen. Tue ich das nicht, trage ich mit dazu bei, dass der Wahnsinn im März wieder losgehen wird. Geschickt eingefädelt, liebe Sondierer. Nun habe ich aber das Problem, so wie viele Menschen in Deutschland auch, dass ich keinem von euch noch über den Weg traue. Angela Merkel hätte gar nicht erst für 2017 antreten dürfen, Horst Seehofer ebenso wenig und Martin Schulz hätte am 24. September 2107 abends die Segel streichen müssen. Stattdessen haben alle drei mit ihren Paladinen ein Dorfstück geboten, welches nicht einmal den Gemeinschaftsstandards (das ist die Zensursprache von Facebook) für den Komödiantenstadl entsprochen hätte.“ Während in Österreich Aufregung inszeniert wurde (auch von SJ und Co.), weil Innenminister Herbert Kickl Personen im Asylverfahren an Orten „konzentrieren“ will, ist in Deutschland fast unwidersprochen von „Zentren“ die Rede, aber nur fast: „Die Jusos in Ludwigshafen haben die von Union und SPD geplanten zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in einen Zusammenhang mit KZs (Konzentrationslagern) gebracht. Sie löschten am Mittwoch einen Eintrag bei Facebook, der vor einigen Tagen entstand, und entschuldigten sich.“

Oben sehen wir Wahlwerbung der SPÖ in Niederösterreich, die zumindest auffällt, aber den Eindruck erweckt, als würden nicht einmal die Kandidaten selbst sich ernstnehmen. Die beauftragte Agentur setzt auf eine Unzahl an Sujets, denen meist jede politische Botschaft fehlt und die auch dazu dienen sollen, Spitzenkandidat Franz Schnabl bekannt zu machen. Er war während Schwarzblau an der Spitze der Wiener Polizei und hatte im SPÖ-Umfeld die Funktion des Arbeiter Samariter Bund-Präsidenten, ehe er sein Glück in Niederösterreich versuchen sollte. Nun ist es sicher realistisch, sich als „zweite Meinung“ zu sehen, da die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unangefochten vorne liegt, aber es ist zugleich auch defensiv. Der ASB ist natürlich, wie Arbeiterwohlfahrt (siehe Islamisierungsstory im KiKa) und Volkshilfe auf Welcome-Kurs und mit den beiden Genannten Mitglied im Soros-unterstützten Dachverband solidar. Als die SPÖ Oberösterreich, die ebenfalls bei bescheidenen Werten herumgrundelt, sozialdemokratische Werte neu definieren wollte, engagierte sie dafür – richtig, Elisabeth Wehling, die auch von den roten Akademikern (BSA) oder den SPÖ-Frauen gerne eingeladen wird.

Andi Babler und Franz Schnabl spielen Haushalt

Wenn der Bürgermeister von Traiskirchen Andi Babler das Minibügeleisen schwingt, so haben wir wieder einen Kritiker, der am liebsten ganz Österreich mit „refugees“ anfüllen würde. Ehe Ex-Kanzler Werner Faymann im Mai 2016 abmontiert wurde, schlug man ihn mit Berichten über Doppelbezüge aus dem Feld. Er umschmeichelte dann Christian Kern, der 2015 als ÖBB-Chef illegale Einwanderung unterstützte und es zuließ, dass an den größeren Bahnhöfen eine Welcomer-Szene entstehen konnte. Wie wir wissen, schaffte es Kern dann, selbst die Amtszeit von Alfred Gusenbauer zu unterbieten und kommt einfach nicht in Gang, was starke Opposition betrifft, sondern scheint eher der Zeit am Ballhausplatz nachzutrauern. Es ist bezeichnend, dass Gusenbauers Geschäfte und Geschäftspartner, Silberstein und der Mossad, seine Rolle im Wahlkampf 2006, wo der damalige offizielle Wahlkampfmanager Norbert Darabos unter Druck geriet, die wahren Hintergründe des Eurofighter-Vergleichs 2007 und der Umgang mit Darabos in der Partei tabu sind. Da die SPÖ aus Abhängigkeiten, Mittelmaß, Naivität, Opportunismus und fehlendem politischem Bewusstsein besteht, fand auch nie jemand etwas daran, dass „ihr“ Minister und Landesrat Darabos abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wird.

Wenn es aber in Funktionen kaum mehr Leute mit Durchblick gibt und dies auch gefördert wird, schafft man apolitische und leicht lenkbare neue Generationen in einer Organisation. Wie grottenschlecht Kern beraten ist – was auch an seiner Persönlichkeit liegt -, wurde durch zahlreiche Pannen deutlich. Er umgibt sich nicht mit integren und klugen, aber sich selbst zurücknehmenden Personen, sondern mit windigen Schaumschlägern und Selbstdarstellern, was Agentenführer Silberstein natürlich förderte. Anständigere gingen da unter, wurden an den Rand gedrängt oder warfen das Handtuch und schwiegen dann auch über ihrer Erfahrungen. Sozialdemokratie war einmal international orientiert und man durfte Zusammenhänge erkennen, doch dies ist heute verpönt, zumal man sich der Identitätspolitik verschrieben hat. Früher bestimmte nicht das Sein als schwul, lesbisch, transgender oder „toxic white male“ das Bewusstsein, sondern als Klassenzugehörigkeit mit gewissen gemeinsamen Interessen, wie u.a. der Musiker und Autor Gilad Atzmon, ein eloquenter und sarkastischer Soros-Kritiker, ausführt. Damit wir uns richtig verstehen: Julia Herr, Christian Kern, Andi Babler, Robert Misik und Co. sind keine Linken, sondern Rechte, da sie den Zielen des globalen Kapitals dienen.

Es ist auch keineswegs so, dass katholische Kirche und Caritas nach links gerückt sind – was manche Rote, aber auch Kommunisten freuen mag -, sondern dass auch im Vatikan (und ebenso in der Evangelischen Kirche) die Weltstaat-Agenda vertreten wird, wie ein Nachruf auf Papstberater Peter Sutherland zeigt: „Ein Thema zieht wich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Papst Franziskus: die Förderung der Massenmigration. Den Auftakt machte im Juli 2013 sein Besuch auf der Mittelmeerinsel Lampedusa. Bereits damals wurde ihm eine ’schräg-progressive Simplifizierung einer komplexen Frage‘ vorgeworfen. Vor wenigen Tagen ist jener Mann gestorben, der sein einflußreichster Berater in Sache Migration war. Franziskus fordert ein Recht für jeden Menschen auf Migration und eine Pflicht für alle Staaten, aufzunehmen, wer einwandern will. Wie die aktuelle Staatsbürgerschaftsdiskussion in Italien zeigte, wünscht der Papst zudem, daß den Einwanderern auch gleich die Staatsbürgerschaft verliehen werden soll, um die Einwanderung irreversibel zu machen. Um dieses ‚Lampedusa-Narrativ’von Papst Franziskus, wie es von Kritikern genannt wird, in seiner ganzen Konsequenz umzusetzen, bräuchte es eine Weltbürgerschaft, was die Abschaffung der Staatsbürgerschaften und damit der souveränen Staaten voraussetzen würde.“ Sutherland bekämpfte nationale Homogenität und war für einen irischen Katholiken liberal puncto Abtreibung, was ihn mit Soros, Gates und Co. verbindet.

Fischer, Van der Bellen und Soros (Facebook)

Der Katholik und Ex-CDU Abgeordnete Willy Wimmer nimmt Sutherland ab, dass er Armut besiegen wollte, ist aber über die Wahl der Mittel „die Homogenität und die Souveränität der Nationalstaaten Europas zu zerstören, indem große Migrationsströme dorthin gelenkt würden“ entsetzt. Dass es generell gegen staatliche Souveränität geht und immer mehr Menschen keine Arbeit mehr haben sollen, sieht man anhand der Konferenz von Michail Gorbatschows „Global Brain Trust“ im Jahr 1995, wo offen von einem Ende des Nationalstaats zugunsten von Weltherrschaft die Rede war. Wo sind da linke Rote, sollte man sich fragen, zumal die Strategie längst aufgeht, da immer mehr Menschen im Westen arm sind und sehr wenige immer reicher werden. Dass man die Linke in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen vergessen kann, führt nun zu Versuchen einer neuen Bewegung, die aber wohl nur noch mehr aufspaltet, statt Kräfte zu bündeln. Die SPD-„Führung“ muss hingegen damit rechnen, hinweggefegt zu werden, wenn die Partei die große Koalition ablehnt. Es ist auch kein Zufall, dass die sogenannten Jugendorganisationen von SPD und SPÖ via IUSY auf dem transatlantischen Trip sind. Wie zu erwarten wendet sich Jusos-Chef Kevin Kühnert gegen das Verhandlungsergebnis, weil es dort „Obergrenzen“ geben soll.

Zwar kann man weder Merkel noch Schulz abnehmen, dass sie unbegrenzte Einwanderung wirklich verhindern, doch das Beispiel zeigt auch, wie vernagelt junge Aktivisten mittlerweile sind. Selbst wenn Flüchtlinge kämen, wäre kein Staat der Welt verpflichtet, dafür seine eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Die Aufnahme von altem und neuem Präsident in der Wiener Hofburg mit George Soros ist bezeichnend, denn sowohl Heinz Fischer als auch Alexander Van der Bellen haben sich gegen „Obergrenzen“ ausgesprochen. Kaum war Christian Kern Kanzler, sagte sich auch schon George Soros in Begleitung seines Sohnes Alexander an. Fischer deckte als Bundesheer-Oberbefehlshaber, dass Minister und Befehlshaber Norbert Darabos nicht einmal mit dem obersten Soldaten, dem Generalstabschef direkten Kontakt hatte. So wurden die Weichen gestellt zum Abbau militärischer Kapazitäten und zur Unterwanderung der Strukturen, damit das Heer 2015 Handlangerdienste bei der Masseneinwanderung leistete, statt das Staatsgebiet zu schützen. Immer mehr Menschen sehen Islamisierung in vollem Gang auf vielerlei Ebenen, wenn auch nicht alle die Verstrickung der Entwicklung mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA sehen wollen, der dem Präsidenten nicht unbedingt gehorcht.

Die in Wahrheit rechte Wiener SPÖ will Destabilisierung durch noch mehr Fake-Flüchtlinge und ist bereits jetzt dafür verantwortlich, dass immer mehr Lehrer in der Stadt Opfer brutaler Attacken sind. Der Wiener Flüchtlingskoordinator Genosse Peter Hacker attackierte bei jeder Gelegenheit die Politik und ließ es zu, dass der Fonds Soziales Wien, dessen Geschäftsführer er ist, Fantasiepreise für „Asylberatung“ bezahlt. Auf Fragen nach der Zusammenarbeit mit kriminellen Netzwerken um die Wiener Bezirksgerichte, die fremdes Eigentum (u.a. Wohnraum) „arisieren“, will er nicht Stellung nehmen, weil da ja nur Einheimische fertiggemacht werden. Und wieder haben wir eine Soros-Verbindung, nicht nur wegen der gekaperten „Zivilgesellschaft“, sondern auch, weil sich die Stadtregierung (rotgün) für den Erhalt der Soros-Universität in Budapest einsetzt. Die taumelnde SPÖ verkauft gerade nach dem teuren und sinnlosen Silberstein-Wahlkampf das Gartenhotel Altmannsdorf. Dass Kanzler Sebastian Kurz eben als Kontrast zu Merkel auch bei den Deutschen gut ankommt und sie Medien Versuche übelnehmen, ihn u,.a, mit dem Bilderberger Jürgen Trittin runterzumachen, wird ein weiterer Nadelstich sein.

