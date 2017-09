Wahlkampf: Unter transatlantischem Einfluss

Am 20.September befasst sich das Parlament noch einmal mit den Eurofightern, um den Bericht vom Verfahrensanwalt des U-Ausschusses Ronald Rohrer zu diskutieren. Basierend auf einer APA-Meldung wird dies überall gleich angekündigt: „Hervorstechen wird wohl der Abschluss des Eurofighter-Ausschusses, der sowohl von der Vorgangsweise der Anbieter als auch von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) bei den Vergleichsverhandlungen ein wenig schmeichelhaftes Bild gezeigt hat.“ Tatsächlich folgen Medien der „Propagandamatrix“ von Council on Foreign Relations, NATO und CIA, wie eine Studie von Swiss Propaganda Research zu deutschsprachiger und internationaler Presse zeigt. Stets werden wichtige Akteure (z.B. Staaten oder Personen) mit Bezeichungen (Verben, Adjektiven, Substantiven) beschrieben, die sich quer durch die Berichterstattung ziehen. Bezogen auf unser Beispiel besagt dies, dass die Beschaffung von Kampfjets beim europäischen Hersteller ebenso ein Störfaktor ist wie ein Ex-Minister, der kein transatlantischer Lakai sein will.

Es sei am Rande erwähnt, dass Time Warner (CFR-Unterstützer) -Manager Gerhard Zeiler Christian Kern beim Sturz von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann half und dass Sebastian Kurz, der Kern und die SPÖ in Umfragen abhängt, Mitglied des European Council on Foreign Relations ist. 2006 kam der 1. Eurofighter U-Ausschuss vor allem auf Betreiben von Peter Pilz zustande, der auch den 2. 11 Jahre danach auf seine Fahnen heftet. Da er inzwischen die Grünen verlassen hat und mit eigener Liste antritt, gehört er keinem Klub mehr an: „Peter Pilz könnte demnächst an einem Einlass zur (vertraulichen) Geschäftsordnungssitzung zur Causa Eurofighter scheitern. Denn am Mittwoch steht die Behandlung des Endberichts zum U-Ausschuss im Plenum an. Pilz empört: ‚Ein solches Vorgehen von Rot und Schwarz schädigt das Parlament!'“ Dies baut auf dem von CFR, CIA, NATO gewünschten Narrativ auf, wonach Pilz ein echter Aufdecker ist und den (von wm wohl?) unter Druck gesetzten Darabos vor ein paar Monaten zu Recht wegen des 2007 geschlossenen Vergleichs mit dem Hersteller anzeigte. Der „Ausschluss“ aus Ausschüssen, in denen gemäss Geschäftsordnung Mitglieder von Klubs tätig sind, wird von Pilz als „rot-schwarzer Geheimpakt“ beklagt.

Pilz in der Runde der „Kleinen “ im ORF (Twitter)

Da sich auch der ORF am Klubstatus orientiert, ist Pilz nicht bei den Duellen der Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien und nicht in einer Solo-Perssestunde. Daraus wird dann die „Ameisenrunde“ mit Vertretern der Kleinparteien und Pilz „am Katzentisch“. Die „Krone“ schreibt dazu: „Pilz merkte etwa an, dass es durchaus von Vorteil sei, wenn man ‚hoch qualifizierte Abgeordnete‘ im Parlament länger habe – denn nur dann könne man sich jahrelang in ein Thema einarbeiten und auch Ergebnisse liefern.“ Damit meint er wohl sich selbst und seine Agentenrolle, in der er vor allem beim Thema Eurofighter zur Hochform aufläuft. Reaktionen auf Twitter fasst die „Krone“ so zusammen: „Auffallend war für das Publikum auch der Unterschied zwischen den ehemaligen Abgeordneten Peter Pilz und Barbara Rosenkranz zu den Mitstreitern. Dass Pilz in dieser Runde dabei war wird gar als Demütigung vonseiten des ORF empfunden.“ Ein Redakteur nannte es „die härtest mögliche Demütigung, die sich der ORF seit langem geleistet hat“. Dies bewegt sich innerhalb der Propagandamatrix, da sowohl „Krone“ als auch ORF Pilz (-Positionen) pushen und Darabos bashen, Es wäre schlicht undurchführbar für den ORF, Pilz und die anderen „Kleinen“ gleich wie die „Großen“ zu behandeln (Privatsender behandeln ihn gleich, nicht aber die anderen „Kleinen“).

Dem Pilz-Narrativ wollen viele dann nicht folgen, wenn er verinnerlichter Propaganda zuwider läuft, Das wäre vielleicht auch so, wnn er puncto Eurofighter Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer attackieren und Druck auf Darabos ansprechen würde. Doch dies berührt emotional vor allem Heeresaffine, während als Flüchtlinge verkaufte Migranten von vielen in Schutz genommen werden. Dass Pilz ein kritisches Papier „Österreich zuerst“ wie das Ausländervolksbegehren der FPÖ 1992 nannte (und sich dann nicht daran erinnern wollte), stösst vielen sauer auf. In der eingangs erwähnten Studie lesen wir: „Die erfolgreiche Umsetzung einer geopolitischen Strategie – in Friedens- und insbesondere in Kriegszeiten – wäre undenkbar ohne die wirkungsvolle Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Autoritäre Staaten sind hierfür meist auf direkte Regierungs­propaganda angewiesen, die indes oft rasch an Glaub­würdigkeit verliert. Der Council ging dies klüger an: Mit seinen inzwischen knapp 5000 Mitgliedern baute er ein scheinbar vielfältiges und unabhängiges Informations­system auf, in dem jedoch nahezu alle relevanten Quellen und Bezugspunkte von Mitgliedern des CFR und seiner Partner­organisationen kontrolliert werden.

Auf diese Weise entstand eine historisch einzigartige ‚Propaganda-Matrix'“, zu der eingebettete Medien gehören; „Ob Zeitungen, Magazine, Rundfunk oder Internet: Der Council on Foreign Relations war stets darauf bedacht, Eigentümer, Chef­redakteure und Top-Journalisten der führenden Medien in seine Strukturen zu integrieren.“ Feststellungen für die Schweiz und Deutschland gelten auch für uns: „Die traditionellen Medien in (West-)Deutschland wurden nach dem Krieg in einem alliierten Lizenzverfahren gegründet und mit sorgfältig ausgewählten Verlegern und Chef­redakteuren besetzt – Strukturen, die sich über verwandtschaftliche und andere Beziehungen bis heute erhalten haben. Nebst der Bilderberg-Gruppe und der Trilateralen Kommission erfolgt die Einbindung und Sozialisierung der führenden deutschen Medienleute dabei insbesondere über die sogenannte Atlantik-Brücke, die 1952 von CFR- und Weltbank-Präsident sowie Hochkommissar für Deutschland, John J. McCloy, zusammen mit CFR-Mitglied und Bankier Eric Warburg – dem Enkel von CFR-Direktor und Federal Reserve Initiant Paul Warburg – gegründet wurde.

Aus der Studie

Auch die offiziell neutrale Schweiz ist seit dem Zweiten Weltkrieg in die transatlantische Wirtschafts- und Sicherheits­architektur integriert und hat in hohem Maße von ihr profitiert. Deshalb liegt eine von transatlantischen Standards abweichende, allzu kritische Medien­bericht­erstattung – die rasch als ‚feindliche Propaganda‘ gewertet und zu unerwünschten politischen oder ökonomischen Komplikationen führen könnte – nicht im Landesinteresse.In geopolitischen bzw. imperialen Angelegenheiten berichten mithin auch die etablierten Schweizer Medien weitgehend CFR- und NATO-konform. Begünstigt wird diese Konformität durch die zunehmende Medien­konzentration, die dazu führte, dass inzwischen über 90% des Schweizer Marktes von nur fünf Medien­häusern kontrolliert werden. Die strukturelle Einbindung dieser Verlage erfolgt dabei primär über die Bilderberg-Gruppe sowie über zunehmend enge Kooperationen mit deutschen Atlantikbrücke-Medien.“ (Näheres zur Atlantikbrücke hier und dies zu Kaderschmieden und Seilschaften.)

„Während Propaganda in autoritären Staaten zumeist direkt von der Regierung ausgeht (und entsprechend einfach zu durchschauen ist), spielen in der CFR-Matrix die sogenannten Nicht­­regierungs­­organisationen (NGOs) eine besondere Rolle, da sie der Bevölkerung eine Regierungsferne und mithin eine größere Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit suggerieren.Tatsächlich sind die Direktoren von Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) und vieler weiterer vordergründig humanitärer Organisationen jedoch seit Jahrzehnten in den Council ein­ge­bunden, während zahlreiche andere von CFR-Milliardären wie George Soros finanziert und gelenkt werden. Letzterer betreibt dabei durchaus keine eigen­ständige Außen­politik, sondern unter­stützt ledig­lich die inter­na­tionalen Opera­tionen des Councils im Rahmen seiner (beträchtlichen) Möglichkeiten.Während diese NGOs unterm Jahr bisweilen durchaus sinnvolle, indes überwiegend folgenlose Arbeit leisten (z.B. Berichte zur inter­nationalen Menschen­rechts­lage verfassen), kommt ihre geopolitische Funktion immer dann zum Einsatz, wenn es gilt, einen Regime Change vorzubereiten oder eine Militärintervention humanitär zu legitimieren“,wird in der Studie erklärt, was auch die bei uns aktive NGO-Szene gut erklärt.

Zum US-Militär wird bemerkt: „Der CFR unterhält seit Jahrzehnten ein eigenes Ausbildungs­programm für Offiziere, sodass inzwischen Schätzungen zufolge rund 75% aller höheren US-Militärs vom CFR ausgebildet wurden – inklusive nahezu aller Generalstabschefs, NATO-Oberbefehlshaber und Gebietskommandeure seit dem Zweiten Weltkrieg….“ Dass mit Donald Trump jemand Präsident wurde, der nicht vom CFR selektiert wurde, ist nicht nur für entsprechende Presse verantwortlich, sondern auch für ihm gemachte Schwierigkeiten. „Ein entscheidender Aspekt der CFR-Matrix besteht darin, dass auch gewöhnliche Journalisten in sie eingeschlossen sind. Viele Journalisten dürften mithin selbst an die ihnen vorgesetzten Narrative glauben, während andere wie PR-Profis arbeiten und ihre Beiträge einfach mit dem gewünschten Spin abliefern. Wieder andere mögen in der Konformität gar eine Karrierechance für sich erblicken. Doch vorselektierte Quellen, Gruppendruck und die Abhängigkeit von Vorgesetzten und Auftrag­gebern sorgen dafür, dass es selbst für aufrichtige und intelligente Journalisten schwierig bis unmöglich ist, die Informations­matrix von innen heraus zu durchbrechen und abweichende Standpunkte einzubringen, sofern imperiale Angelegenheiten tangiert sind.“

Peter Pilz 2013 zur NSA-Affäre

Dabei sind glaubwürdige Geschichten, die für Leser nachvollziehbar sind, die Grundlage dafür, dass man den Medien auch die Propaganda abnimmt. Wer auch über „heikle“ Bereiche die Wahrheit schreiben will, muss mit Druck, Schikanen, Jobverlust und in manchen Fällen auch dem Tod rechnen. Journalistenorganisationen dienen ebenfalls der Matrix, sodass dort keinerlei Unterstützung zu erwarten ist. Mit anderen Worten beschreibt die Studie auch meine Erfahrungen, wenn ich Desinformationen entlarve und hinter die Kulissen blicke: „Uabhängige Investigativ-Journalisten haben hingegen einen schweren Stand: Sie werden von NATO-Mitgliedern gemäß Wikileaks-Dokumenten als eines der größten Sicherheitsrisiken eingestuft – und entsprechend behandelt.“ Nicht ohne Grund wird Österreich zitiert: „Dass auch einige deutschsprachige Top-Journalisten eng mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, dies zeigt beispielhaft der Fall von Otto Schulmeister. Schulmeister war langjähriger Chefredakteur der Presse, einer der traditionsreichsten Tageszeitungen Österreichs. Dabei unterhielt er enge Kontakte zur CIA und wurde vom Geheimdienst laufend mit ‚Material‘ versorgt. In der CIA-Zentrale freute man sich über die gute Zusammenarbeit, wie in seinem kürzlich deklassifizierten Dossier nachzulesen ist: ‚Material ausgehändigt. Es erschien ein Leitartikel nach unseren Anweisungen.'“

Was die Politik betrifft, heisst es: „Auch die offiziell neutrale Schweiz kann sich den geopolitischen Zwängen nicht entziehen: Würde sich die Eidgenossenschaft beispielsweise nicht an den US-initiierten Sanktionen gegen Russland, Syrien oder den Iran beteiligen, dann gäbe es eben Sanktionen gegen die Schweiz (wie sie im Rahmen des Hotz-Linder-Abkommens schon einmal angedroht wurden) – mit verheerenden Folgen für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Entsprechend zurückhaltend berichten staatstragende Medien über derartige Themen. Innerhalb der Matrix nehmen Regierungen verschiedene Aufgaben wahr. Einerseits zählen sie natürlich seit jeher zu den Hauptakteuren in der unmittelbaren Verbreitung von Propaganda. Im Vergleich zu autoritären Staaten profitieren Demokratien dabei vom Umstand, dass ihre durch Propaganda ‚belasteten‘ Regierungen alle paar Jahre durch frische Nachfolger mit neuem Vertrauensvorschuss abgelöst werden – wobei sich an den geopolitischen Machtverhältnissen und Mechanismen durch den Regierungswechsel freilich nichts ändert.“ Wenn jemand wie Norbert Darabos nicht mitspielen, sondern sein Amt verfassungsgemäss ausüben will, muss er mit Rufmord, Drohungen, Druck, Isolation rechnen; dies auch, weil nur wenige die Mechanismen durchschauen.

SPÖ-Werbung für Doskozil (Twitter)

Ausgehend von dem, was Pilz am 22.7. 2007 auf seiner Webseite schrieb, versteht man, wie es gedeichselt wurde: „Der Plan war klar: Die SPÖ verzichtet für das sonst eher unwichtige Verteidigungsministerium auf den Innenminister. Der Verteidigungsminister hatte nur eine politische Aufgabe: den Ausstieg aus dem Vertrag. Der Ausschuss sollte ihm dafür die Gründe liefern.“ Man dachte, der Abgeordnete und Wahlkampfmanager habe zu wenig Ahnung von Militär und Sicherheitspolitik, sodass er zum CIA-Handlanger gegen Eurofighter und die europäische Industrie wird, doch dies unterschätzte ihn krass. Die Verbindungen von Pilz und dem mit ihm verbündeten ehemaligen Chef des Heeresnachrichtenamts Alfred Schätz zu den USA sind nicht nur in Bundesheerkreisen ein offenes Geheimnis. Sowohl der 1. U-Ausschuss zu den EF (2006/7) als auch der 2. (2017) folgte weitgehend via Pilz gegebenen Vorgaben, die APA und Medien sofort verbreiteten, was auch Abgeordnete unter Zugzwang setzte. 2017 sagten Zeugen immer wieder aus, dass sie ins Zustandekommen des sog. Darabos-Vergleichs mit EADS (heute Airbus Group) nicht eingebunden waren und dass sie mit dem Minister reden wollen, als Kabinettschef Kammerhofer scheiterten, der Darabos abschottete.

Ohne CFR/CIA/NATO-Matrix wäre dies groß Thema (und der Umgang mit ihm schon lange medial breitgetreten, sodass er nicht mehr unter Druck wäre), so aber bleibt es mir überlassen, Zusammenhänge aufzuzeigen. Da Pilz Darabos wegen des diesem zugeschriebenen Vergleichs anzeigte, hätte die Justiz die Chance, gemäss Strafprozessordnung die Wahrheit herauszufinden, doch sie ignoriert alle Beweis für Druck auf Darabos. Tatsächlich wird anhand des Agierens von Pilz 2006/7 und 2017 (und dazwischen) deutlich, dass im Hintergrund Interessen verfolgt werden, denen u.a. der auch heute bestens vernetzte Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer diente. Heute ist Christian Kern Bundeskanzler, der Insidern zufolge nur deshalb 2010 ÖBB-Chef wurde, weil er dies (von Gusenbauer gefördert, der 2008 von Faymann abgelöst wurde) als Sprungbrett ins Kanzleramt betrachtete. 2015 ließ er die ÖBB illegale Einwanderer transportieren und stellte Bahnhofsinfrastruktur für die „Welcomer“-Szene zur Verfügung, was ihm entsprechende PR einbrachte. Als Alternative zu Kern wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gehandelt, der 2015 als burgenländischer Polizeidirektor ebenfalls illegaler Masseneinwanderung assistierte. In der „Matrix“ inkl. NGOs war damals klar, dass Einheimische in Not ruhig verrecken können, weil sich alle „Menschlichkeit“ auf „Flüchtlinge“ konzentrieren muss, die keine waren, aber von Medien als solche bezeichnet wurden. Doskozil lässt sich übrigens bedenkenlos (via Pilz) für den US-Wirtschaftskrieg gegen Europa einspannen, zeigte Airbus wegen der EF an und kündigte an, dass das Bundesheer aus der Nutzung der Jets aussteigt.

PS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte fertiggemacht; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich ein neues Quartier, bvorzugt in Wien oder Wien-Umgbung. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

Advertisements