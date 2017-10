Der Fall Titanic: Darf Satire töten?

Auf dem Cover des Satiremagazins „Titanic“ sehen wir den zukünftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz vor dem Wrack von Jörg Haiders Phaeton, dazu der Text: „Österreich auf Crash-Kurz: Baby Hitler macht jetzt den Führerschein!“ In der Vorwoche forderte „Titanic“ auf Twitter dazu auf, „Baby Hitler“ zu töten. Medien wie der „Standard“ (Herausgeber ist Bilderberger, die Zeitung Mitglied in George Soros‘ Project Syndicate) sehen die Titelseite als Reaktion auf die Reaktionen auf den Tweet: „Nach der Aufregung über einen Tweet legt das deutsche Satiremagazin ‚Titanic‘ jetzt in Printform nach und schaltet ‚einen Gang höher‘.“ Man fragte beim deutschen Rechtsanwalt Christian Solmecke nach: „Der Tod eines Menschen werde ‚zwar angedeutet‘, aber es handle sich um eine ’satirische, nicht ernst gemeinte Äußerung“. Ein User weist auf unzählige Merkel-Cover der „Titanic“ hin, die jedoch nie diese deutliche Bildsprache haben, darunter ein „Merkel muß sterben! *irgendwie, irgendwo, irgendwann“-Titel. Man wird bei der „Titanic“ wissen, dass viele nicht an einen simplen Unfall Jörg Haiders glauben und dass dazu auch Deutsche gehören, unter anderem ein paar Autoren.

Wenn man mit Kärntnern spricht, sagen sie, dass „eh alle“ von einem Attentat ausgehen bzw. dass es einige Ungereimtheiten gab; schließlich wurde auch sofort von vielen herumspekuliert. Vor diesem Hintergrund kann der Titel auch mehr als geschmacklose „Satire“ sein, da Kurz offenbar auf Crash-Kurs a la Haider kommt, wenn er „den Führerschein“ macht, also als Kanzler den Dienstwagen – wie Haider im Oktober 2008 – auch mal selbst fährt (d.h. mit der FPÖ und ohne SPÖ regiert?). Zum medial damals sofort verbreiten Ablauf passte u.a. die massive Zerstörung am VW Phaeton (einem der sichersten Fahrzeuge) nicht und ebenso wenig, dass der Landeshauptmann üblicherweise keinen Alkohol trank. 2014 wollte Haiders Tochter Ulrike bei der EU-Wahl kandidieren, u.a. um seinen Namen reinzuwaschen, zog sich dann aber bald zurück. Durch Haiders Tod wird einiges im Hypo Alpe Adria-Skandal im Dunklen bleiben, etwa das, was in diesem Artikel angedeutet wird: „Die Rede ist von der Involvierung der Bank in die Finanzierung des kroatischen Sezessionskrieges 1991 – 1995. Wobei das Wort ‚Involvierung‘ deutlich zu tief gestapelt sein dürfte. Damir Kajin, kroatischer Ex-Präsidentschaftskandidat, meint etwa, die Kärntner Hypo sei ’nur durch kroatisches Geld, das in den frühen 90er Jahren für Waffenkäufe bestimmt war, groß geworden.‘.“

Titel der Titanic, November 2017

Tatsächlich gibt es viele Indizien dafür, dass die HAA eine, wenn nicht sogar die entscheidende Bank war, über die die Finanzierung der Waffenlieferungen für den zunächst von Berlin und Wien bzw. bald darauf von Brüssel und Washington angeheizten kroatischen Sezessionskrieg (1991 – 1995) abgewickelt wurde. Das war in jeder Hinsicht illegal, immerhin gab es ein UNO-Waffenembargo und die österreichische Neutralität untersagt jeden Waffenexport in Kriegsgebiete.“ Gefördert und geduldet wurde dies von Kanzler Franz Vranitzky, Außenminister Alois Mock und eben Haider, der nicht mehr dazu befragt werden kann. Mit Haider verbinden wir auch seine eigenwilligen und oft kritisierten Beziehungen zum Irak und zu Libyen; er war mit Gaddafis Sohn Saif Al-Islam befreundet, der in Wien studierte. Viele sind heute der Überzeugung, dass sich Haider gegen den regime change in Libyen 2011 gewandt hätte, der mit massiven Kriegsverbrechen verbunden war, wie Saif Al-Islam hier ausführt. Man mag bei Beziehungen zu Staaten im Visier der USA an Eigenständigkeit denken, doch es soll auch um finanzielle Zuwendungen an die FPÖ gegangen sein. Zwar wird jetzt versucht, Kanzler in spe Kurz als Bollwerk gegen George Soros zu verkaufen, doch abweichende außenpolitische Statements und Aktionen sind nicht bekannt.

Beim „Tötet Baby Hitler“-Tweet warnte Willy Wimmer davor, die Aktion der „Titanic“ als daneben gegangene Satire zu unterschätzen: „Vor diesem Hintergrund ist es eine Methode, um eine aktuelle Politik durchzupeitschen, die gegen die Verfassung und gegen die Rechtsordnung unseres Landes ist. Wir haben es bei der Migrationsentwicklung damit zu tun, dass unsere Rechtsordnung außer Kraft gesetzt worden ist. Man will und man darf sich nicht mit dieser Problematik auseinandersetzen. Und damit das nicht geschieht, wird man für ‚rechts‘ erklärt oder als ‚Nazi‘ beschimpft.“ Man muss unweigerlich an Jan Böhmermanns „Satire“ gegen Recep Tayyip Erdogan denken, die wie ein verschwitztes Gedicht eines Pubertierenden klang, aber weitreichende Folgen hatte. Auch da war der Begriff „Satire“ (= „Satire darf alles“) nur ein Deckmantel dafür, auf ernstem Wege nicht Ansprechbars zu thematisieren bzw. Reaktionen zu provozieren, die man anders nicht erreichen kann. Die „Titanic“ stand einmal für Satire und Gesellschaftskritik, freilich oft mit grenzwertigen Titelseiten. Echte Satire verwendet eine feine Klinge und setzt dabei an, wie z.B. politisch Akteure wirklich sind, um sie in teilweise erfundenes Geschehen zu verpflanzen. Wenn es darum geht, Kurz mit Auto und Führerschein in Verbindung zu bringen, hätte man heute etwas peinliche „Geilomobil„-Fotos verwenden können.

Tweet der „Titanic“

Das Haider-Wrack spielt aber zumindest darauf an, dass Politiker viel mit dem Auto unterwegs sind, auch nachts, auch müde nach langen Tag, auch selbst am Steuer, und dass da etwas passieren kann. Und dann gibt es Regiefehler, die verhinderten, dass die SPÖ Platz 1 verteidigt und die der ÖVP in die Schuhe geschoben werden, als ob sie und nicht die Roten den Israeli Tal Silberstein als Berater engagiert hätten. Nüchtern betrachtet lernte die ÖVP aus dem Silberstein-Wahlkampf 2006 und war mit ihrer Strategie erfolgreicher als die vielfach recht naiven Roten, die wohl dachten, mit einem international erfahrenen Berater sei der Wahlsieg schon in der Tasche. Man blendete nur allzu gerne aus, dass Silberstein dem israelische Geheimdienst zugeordnet wird und den Wahlkampf der SPÖ kaperte und Zugang zu Parteizentrale und Kanzleramt hatte. Dies führte auch zu Spitzenpolitikern neben der Spur, die erst langsam realisieren, dass sie sich aus der Regierung verabschieden müssen. Ohne Silbersteins Methoden wäre sein Freund (und inzwischen auch Geschäftspartner) Alfred Gusenbauer wohl kaum Kanzler geworden, sodass es 2008 keine vorgezogenen Neuwahlen gegeben hätte, bei denen Haiders BZÖ einen Achtungserfolg errang. Nach der Wahl gab es noch eine Annäherung zwischen FPÖ und BZÖ, doch dann starb Haider, sodass wir nicht wissen, ob er Schwarzbau III ermöglichen wollte. Sei es wie es sei, wir müssen uns klar sein, dass ein Bild wie auf dem „Titanic“-Titel dazu dient, eine Agenda zu setzen, und emotionale Reaktionen hervorrufen soll.

