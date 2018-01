USA und Europa: Kampf gegen den Deep State

Ein Schattenstaat, der meist Deep State genannt wird, beeinflusst politische Entscheidungen, benutzt die Medien und „die“ Zivilgesellschaft und verfolgt handfeste wirtschaftliche, militärische und geopolitische Interessen. Man kann sowohl seinen Druck und seine Methoden als auch den Widerstand dagegen gut an Vorgängen in den USA studieren, das Muster jedoch ebenso bei uns erkennen. Charakteristisch ist, dass im Mainstream heruntergespielt oder verzerrt wird oder etwas überhaupt nicht stattfindet. In Amerika und zunehmend auch bei uns haben Alternativmedien die Rolle eines kritischen Journalismus übernommen, der vom Mainstream wegen seiner Verbindungen zu Council on Foreign Relations, BIlderberg-Gruppe und Trilateraler Kommission nicht zu erwarten ist. „Russian Bots Call for Release of FISA Memo“ liest man da etwa, in der Unterstellung, dass Informationen zur Verletzung des Foreign Intelligence Service Acts durch die Clinton-Kampagne nur Russland mittels Twitterbots und Trollen erfordert.

#ReleaseTheMemo wird aber mit jedem Versuch, Bürger mundtot zu machen. von mehr Menschen zunehmen auch im deutschen Sprachraum gepostet. Bei der kläglichen Rolle der US-Demokraten, deren Kampagne von den „eigenen“ Leuten an die Wand gefahren wurde (welch eine Parallele zur SPÖ, bei der es auch vor allem um durch fragwürdige Methoden selbstverursachte Pannen ging!), wundert es nicht, dass sie ebenfalls auf dem „Russian Bot“-Trip sind, wie sie nach Trumps Sieg von einem „Russian Hack“ sprachen. Die Abgeordneten Diane Feinstein und Adam Schiff berufen sich auf den German Marshall Fund: „Several Twitter hashtags, including #ReleaseTheMemo, calling for release of these talking points attacking the Mueller investigation were born in the hours after the Committee vote. According to the German Marshall Fund’s Alliance for Securing Democracy, this effort gained the immediate attention and assistance of social media accounts linked to Russian influence operations. By Friday, January 19, 2018, the #ReleaseTheMemo hashtag was ‚the top trending hashtag among Twitter accounts believed to be operated by Kremlin-linked groups.’Its use had ‚increased by 286,700 percent‘ and was being used ‚100 times more than any other hashtag‘ by accounts linked to Russian influence campaigns. These accounts are also promoting an offer by WikiLeaks to pay up to $1 million to anyone who leaks this classified partisan memo.“

Sean Hannity war vorübergehend bei Twitter gesperrt

Die Rolle des FBI ist auch davon geprägt, dass Peter Strzok und Lisa Page, Mitarbeiter an der Untersuchung über Hillary Clintons Mails und mögliche Zusammenarbeit zwischen der Trump-Kampagne und Russland, von denen bekannt ist, dass sie Gegner von Donald Trump sind, 50.000 Textnachrichten „verloren“ haben. Die Ehefrau von Strzok, Melissa Hodgman, wurde zur Leiterin einer Abteilung der Security and Exchange Commission (SEC) ernannt, unmittelbar nachdem vertrauliche Clinton-Mails auf dem Laptop von Huma Abedins Gatten Anthony Weiner gefunden wurden. Hodgman und Strzok studierten an der Georgetown University, der sie später einen zweifelhaften Dienst erwies, indem sie Geldtransfer über einen Professor zur Clinton Foundation deckte. Sie schoss sich auf den Anwalt William Uchimoto ein, der diese Transaktionen und andere aufdeckte. Der erwähnte German Marshall Fund ist natürlich eine transatlantische Einrichtung, die auch Einzelpersonen wie den heutigen SPD-Abgeordneten Niels Annen fördert. Mit Annen kann natürlich nicht über verdeckten US-Einfluss (d.h. Deep State inklusive CIA) auf die Sozialdemokratie sprechen, wie ich selbst feststellen konnte. Vergleichbar ist die Austrian Marshall Plan Stiftung, deren Ex-Präsident Eric Frey beim „Standard“ (Bilderberger, Soros‘ Project Syndicate) für Kriege und Regime Changes, gegen Putin, für „refugees“ und gegen unabhängige Politik schreibt. Der gegenwärtige Präsident Wolfgang Petritsch (SPÖ) half einst, die Weichen in Richtung Kosovokrieg zu stellen, war Spitzenkandidat seiner Partei in Wien bei der Nationalratswahl 2002 und hätte Außenminister werden sollen.

Amtseid auf den Deep State (Twitter)

Parteichef Alfred Gusenbauer, dessen Karriere bei der transatlantischen Sozialistischen Jugendinternationale begann, engagierte den Mossad-Mann Tal Silberstein als Wahlkampfberater, der damals noch für Stanley Greenberg arbeitete (der mit John Podesta und George Soros die Machtübernahme in den USA plante, wie wir dank Wikileaks wissen und wozu QAnon Ergänzungen bietet). In jenem Jahr entschied sich die Regierung, der die SPÖ nicht angehörte, Eurofighter von EADS anzuschaffen, die von der SPÖ, den Grünen und einem aus dem Nichts kommenden Aktivisten vehement abgelehnt wurden; vier Jahre später machte wieder Silberstein Wahlkampf, in dem Gusenbauer als „Sozialfighter“ gegen die Eurofighter verkauft wurde. EADS (heute Airbus) ist ein wichtiger Konkurrent des seit langem eng mit der CIA verbundenen Rüstungskonzerns Lockheed Martin. Selbst die Wahl des neuen Parteichefs der SPÖ in Wien hat eine Deep State-Kompomente, da der Bilderberger Andreas Schieder (Wunschkandidat des Soros-Mannes Ex-KLanzler Christian Kern) mit allen Mitteln gepusht wurde, aber Michael Ludwig gewann, der die Basis hinter sich hatte.

Von QAnon verlinktes Video

Wenn wir wieder zum Schreiben der Demokraten zurückkehren, sollten wir uns an zahlreiche Tweets aus den USA (von Bots) erinnern, die im Herbst 2015 „welcome refugees“ mit Deutschland in Verbindung brachten und so dazu beitrugen, dass eine Sogwirkung entfaltet wurde. Im FBI scheinen Mitarbeiter eine Geheimgesellschaft gegründet zu haben, die Strzok und Page untereinander auch „secret society“ nennen, was Anderson Cooper (CIA) auf CNN als lächerliche Verschwörungstheorie zurückweist. Bei Zerohedge endet ein Artikel allerdings so: „To recap: we now have text messages between Strzok and Page referencing an ‚insurance policy‘ and a ’secret society‘ of people within the DOJ and FBI who came together in the ‚immediate aftermath‘ of the 2016 election to undermine President Trump… and a whistleblower who has now told Congress that’s exactly what happened in the form of secret, offsite meetings between officials at the two agencies. Auch der heute zurückgetretene FBI-Vizechef Andrew McCabe gehört dem Anti-Trump-Lager an, lautete eine Nachricht doch so: „I want to believe the path u threw out 4 consideration in Andy’s office-that there’s no way he gets elected-but I’m afraid we can’t take that risk.It’s like an insurance policy in unlikely event u die be4 you’re 40“ Seine Ehefrau Jill kandidierte übrigens 2015 in Virginia für die Demokraten für den Senat. Obwohl sie von der Partei 700.000 Dollar erhielt, betrachtete sich ihr Mann nicht als befangen und nahm an der Untersuchung des Clinton-Mailskandals teil. Das FBI meldet inzwischen, dass auch seine Textnachrichten leider nicht mehr auffindbar sind. Suchen wir nach Meldungen über Clinton, wird uns zuerst angeboten: „Clinton macht sich auf der Grammy-Verleihung über Trump lustig“ oder „Hillary Clinton liest bei Grammy-Gala aus ‚Fire and Fury'“ oder „Grammy: Hillary Clinton und Star-Musiker teilten gegen Trump aus“.

QAnon u.a. zu Snowden

Es wird alles unternommen, um Ermittlungen gegen Clinton herunterzuspielen bzw. zu ignorieren und sie in einer scheinbar starken Rolle zu zeigen, weil ein Clip mit ihr gezeigt wurde. #ReleaseTheMemo wird oft mit #QAnon kombiniert, was für den Whistleblower Q steht, der den Kanal 8chan benutzt. Man kann QAnon-Postings verstehen, wenn man erkennt, wer mit Kürzeln gemeint ist und welche Ereignisse angekündigt werden. In seinen Einträgen gibt es auch Links z.B. zum Wikipedia-Eintrag für Mitglieder des CFR, der einen Schwund bei den Unternehmen erkennen lässt. Noch dabei ist Time Warner, dessen Spitzenmanager Gerhard Zeiler aus Österreich kommt und Favorit des scheidenden Bürgermeisters Michael Häupl für die Nachfolge von Ex-Kanzler Werner Faymann war, als dieser gestürzt wurde, weil er doch nicht alle „refugees“ nach Österreich hinein bzw. nach Deutschland durchwinken wollte. Zeiler konspirierte mit Christian Kern, der 2015 als ÖBB-Chef illegale Einwanderer mit Sonderzügen transportierte und bald nach seiner Kanzlerwerdung Besuch von George Soros erhielt. Das QAnon-Beispiel oben thematisiert Edward Snowden als „Mr. Contractor“, weil er zuerst für die CIA arbeitete, also ein „plant“ sein kann; wir sollen darüber nachdenken, dass er mit John Perry Barlow, Glenn Greenwald, Laura Poitras, Daniel Ellsberg und anderen der Freedom of the Press Foundation vorsteht, die sich auch an Whistleblower wendet und per Crowdfunding z.B. für SecureDrop als Whistleblower-Tool sammelt.

QAnon zu Clinton und ihrem KKK-Mentor Byrd

Die Foundation managt jetzt auch SecureDrop, das unter anderem von James Dolan entwickelt wurde, der sich Anfang Jänner das Leben genommen haben soll. QAnon schreibt SecureDrop (Whistleblowers) mit Fragezeichen und dann noch einmal mit einem Pfeil zu Clowns In America. Conclusio: NOBODY IS SAFE. Die „Clowns“ werden nicht gerade begeistert sein, dass man mit Fitness Trackern nicht nur Menschen überwachen, sondern auch Black Sites aufspüren kann, weil Soldaten sie auch verwenden. Wenn QAnon kryptisch auf Herzattacken hinweist, endet das Rätselraten bei diversen Fällen, etwa dem Tod von Russia Today-Gründer Michail Lesin 2015 in einem Hotel in Washington. „Why would D’s have MW conduct the follow up to the SOTU? What is MW used for? Re-read past drops. Mouthpiece/controlled. Carefully crafted ‚out there‘ statemente w falsified/fake Mueller drops will be made that nobody else would dare/suggest.“ Es geht im Weiteren um „pawns“ in the game, also Bauern / Marionetten, um den Fake News Mainstream und darum, dass sich manche immer noch täuschen lassen und natürlich um FBI-Direktor Mueller. D steht für Demokraten, MW für Maxine Waters und SOTU für State of the Union Address, die jährliche Rede de Präsidenten von Senat und Kongress am 30. Jänner 2018.

Tucker Carlson über Maxine Waters

Aufnahmen werfen manchmal die Frage auf, ob Maxine Walters überhaupt weiss, was sie sagt, was QAnon wohl auch meint. Er lässt uns darüber nachdenken, ob man nicht jemanden Eloquenten mit starkem Auftreten nehmen würde, wenn die Demokraten Trump kontern wollten. Ähnlich wie Waters ist übrigens Nancy Pelosi drauf, die ebenfalls auf dem Ticket der Demokraten unterwegs ist. Aus den deutschen Koalitionsverhandlungen gibt es übrigens eine Aufnahme des verwirrt wirkenden SPD-Politikers Martin Schulz, der Medien fragen muss, was seine Position zu einem Ministeramt ist. Wie zu erwarten verbindet Waters, Pelosi und Schulz, dass sie von George Soros unterstützt werden (was auch für die Fake-Cherokee Elizabeth Warren gilt). Und sie sind nicht die Personen, die eine demokratische Basis in ihren Parteien auswählen würde, weil sie diese Menschen ganz sicher nicht vertreten, sondern zum Niedergang der Partei beitragen. 2014 war Schulz Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten und am gleichen Tag in Wien gegen TTIP und abends in Berlin dafür, und er bekam Panik, als ich ihn nach (verdecktem) US-Einfluss auf die Sozialdemokratie fragte.

Zu QAnon am 28. Jänner 2018

Wer die US-Wahlen vor allem im Mainstream verfolgt hat, wird mit dem Namen Seth RIch wohl nichts anfangen können, doch der Mitarbeiter des Demokratischen Nationalkongress (DNC) wurde im Wahlkampf tot aufgefunden. QAnon postete am 22. Dezember 2017: „(SR 187)(MS13 (2) 187)“ In der QAnon-Diskussion auf Twitter wird dies so gedeutet: Seth Rich wurde ermordet (Code für Mord ist 187), und zwar von zwei Mitgliedern einer Gang, die man danach ebenfalls tötete. Im Umfeld von Hillary Clinton starben damals binnen fünf Wochen sechs Personen, was nicht so ungewöhnlich ist, wenn man sich die jahrzehntelange politische Geschichte der Clintons ansieht. Es ist reine Ablenkung, Clinton und Obama immer wieder mit Hollywood (HW = CIA laut QAnon) und der Musikszene in Verbindung zu bringen, also mit Leuten, die auch bei Protesten gegen Trump sind und gerade eine alternative State of the Union Address planen. Kaum bemerkt wurde übrigens, wie der vielgeschmähte Präsident es vermied, mit dem (unter Geldwäscheverdacht stehenden) ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zusammenzutreffen. Man kann dies als klares Statement zum Putsch 2014 verstehen, der ja von Trumps Deep State-Gegnern orchestriert wurde. Zeit hatte er hingegen für Ruanda, wo die verhängnisvolle Doktrin von „Responsibility to Protect“ (R2P) entstanden ist, die Interventionen rechtfertigen soll.

Ausführliches über QAnon

Weil wir die EU-Wahl 2014 erwähnten: damals holte die SPÖ den ehemaligen ORF-USA-Korrespondenten Eugen Freund als Quereinsteiger, der in gewohnter transatlantischer Tradition Fake News über die Ukraine verbreitete. Auch Susanne Scholl, die jetzt die „Omas gegen Rechts“ (mit Pussyhats ausgestattet) bei diversen Demos anführt, war transatlantische ORF-Korrespondentin, allerdings in Moskau, und schrieb nach ihrer aktiven Zeit Kommentare gegen Wladimir Putin. Aktuell bewertet QAnon den Rücktritt des stellvertretenden FBI-Direktors McCabe anhand eines Twitterpostings von Ex-Direktor James Comey (QAnons Anmerkungen in Klammer): „Special Agent Andrew McCabe stood tall over the last 8 months [DO NOT TALK] when small people [SHEEP] were trying to tear down an institution we all depend on [COVER].He served with distinction for two decades [WE OWN YOU & YOUR FAMILY]. I wish Andy well [187]. I also wish continued strength for the rest of the FBI [GENERAL THREAT TO OTHERS]. America needs you [ACTIVATE SLEEPER CELLS].“ Wie man am Video mit „mouthpiece“ (QAnon) Maxine Waters oben sieht, haben Politiker und Beamte, die jemandem gehören, erstaunlich große Häuser. Wieder finden wir „187“ und der Hinweis auf „sleeper cells“ bedeutet, dass massive Gegenwehr des Deep State gegen die Veröffentlichung des FISA-Memos, die das House and Senate Intelligence Committee beschlossen hat, zu erwarten ist, was bis zu einem Angriff unter falscher Flagge gehen kann. Manche meinen ja, dass der Raketenalarm in Hawaii kein Fehler war, sondern eine von der „Dark Fleet“ der CIA abgefeuerte Missile unschädlich gemacht wurde, die einen Angriff Nordkoreas vortäuschen sollte.

2017: Chuck Schumer drohte Trump (Twitter)

Ein User erinnert daran, wie der demokratische Senator Chuck Schumer – wohlwollend von Rachel Maddox interviewt – President Trump im Namen der Geheimdienstcommunity drohte. Schumer wandte sich gegen #ReleaseTheMemo und auch seine Cousine Amy Schumer ist sehr aktiv an der Anti-Trump-Front, als Schauspielerin und Komödiantin. Wenn bei der Grammy-Verleihung, von der man ohne den CFR-CIA-Mainstream nichts wüsste, Hillary Clinton genau die Passage aus „Fire and Fury“ liest, in der es darum geht, dass Trump Angst habe vergiftet zu werden und sie das lustig findet, soll dies etwas signalisieren. Trump tweetete dazu: „Getting to read a #fakenews book excerpt at the Grammys seems like a great consolation prize for losing the presidency.“ Es ist mittlerweile legendär, wie Clinton darüber lachte, dass sie Muammar Gaddafi zu Tode foltern ließ („we came, we saw, he died“), und es hat auch sehr viel mit uns und mit Afrika zu tun. Auch unsere Eliten wollten Gaddafis Warnungen vor Masseneinwanderung nicht hören, sodass wir heute drohen überrannt zu werden. 2010 wurde durch Cablegate, die Veröffentlichung von US-Botschaftsdepeschen durch Wikileaks bekannt, wie Guttenberg Westerwelle beim Botschafter in Berlin anschwärzte. Ein Jahr darauf schrieb der „Spiegel„: „Die Unterschiede könnten größer nicht sein: Hier Karl-Theodor zu Guttenberg, in Umfragen der beliebteste Politiker der Republik. Dort Guido Westerwelle, in der Beliebtheitsskala am untersten Ende. Der eine Verteidigungsminister, schillernder Adel und möglicher Kanzlerkandidat der Union, der andere Außenminister und angeschlagener FDP-Parteichef.“

QAnon über Puppets im Ausland (Twitter)

2011 ging es darum, dass Westerwelle Soldaten aus Afghanistan abziehen wollte und Guttenberg dagegen war; und 2010 wurde nach Wikileaks behauptet: „Endspiel für Guido Westerwelle: Kaum einer wettet, dass der FDP-Chef das Frühjahr politisch überlebt. Zu seiner eigenen Rettung riskiert der Außenminister sogar Streit mit Verteidigungsminister Guttenberg – und verspricht einen Truppenabzug, der so schnell wohl gar nicht kommt.“ Es ist charakteristisch, dass derjenige heruntergeschrieben wird, der nicht auf Deep State-Linie liegt und alles zum persönlichen Scharmützel degradiert wird. Westerwelle war auch gegen den Regime Change in Libyen, und der als „Belästiger“ geframte Rainer Brüderle (remember #aufschrei) bezeichnete Jürgen Trittin von den Grünen als Bilderberger und war für eigenständige deutsche Politik. Nach diesem Muster hielt man dem aus sogenannten einfachen Verhältnissen stammenden österreichischen Verteidigungsminister Norbert Darabos das adelige „puppet“ Guttenberg vor. In Cables wurde Darabos getadelt, weil er gegen den u.a. von Lockheed (Konkurrent von EADS/Airbus Group) errichteten Aegis-Raketenabwehrschild war und „openly hostile to danagerous missions“ sei (i.e. keine Soldaten nach Afghanistan und Co.) Darabos wurde und wird unter Druck gesetzt, was der Mainstream mit Desinformationsgeschichten deckt und die (unterwanderte) SPÖ nicht begreifen will.

QAnon am 22. Jänner zu Page und Strzok

Da Merkel und andere „kein Zufall“ sind (und Aufrichtige ein mit allen Mitteln bekämpfter Betriebsunfall), sollte man sich auch weder ärgern noch wundern über die Kanzlerin, Ihresgleichen und die Art der „Berichterstattung“. QAnon kündigte auch Leaks an, welche die meisten Menschen schwer verstören werden, geht doch um Menschenhandel und Menschenopfer. Dennoch soll die Öffentlichkeit nur zum Teil erfahren, was vor sich geht, etwa im Verhältnis 20 zu 80. Der mediale Spin versagt immer häufiger, etwa als versucht wurde, von Jubel über die Ausführungen von George Soros beim WEF in Davos zu sprechen. Wer immer noch auf dem Soros-Trip ist, kann man anhand der Reaktionen auf den Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orban am 30. Jänner 2018 in Wien sehen – namentlich vom SPÖ-EU-Abgeordneten Josef Weidenholzer (auf der Liste von Soros‘ „verlässlichen Verbündeten“ im EP), vom SPÖ-Abgeordneten Jörg Leichtfried, vom Grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon (Soros), von den Soros-affinen NEOS oder von der Soros-affinen Sozialistischen Jugend. Freilich muss man auch Kanzler Sebastian Kurz fragen, was seine Mitgliedschaft im European Council on Foreign Relations bedeutet, in dem man – erraten – auch Soros findet.

Pussyhats bei Demo in Wien (Twitter)

Mainstream-Leute werden auch nach ihrer aktiven Laufbahn zur Agitation eingesetzt, wie man bei Susanne Scholl sehen kann (Ex-ORF-Korrespondentin in Moskau), deren Putin-Hetze per Gastkolumne die „Salzburger Nachrichten“ wegen Leserbeschwerden einstellen mussten. Nun ist sie mit den „Omas gegen Rechts“ von Demo zu Demo unterwegs, was einfach eine Spielart des „Trump is a Dictator“-Narrativ in den USA ist. Denn wäre Trump einer, könnten sich Abgeordnete nicht in Fernsehstudios setzen und dies behaupten und auch niemand demonstrieren; gleiches gilt für die Koalition aus ÖVP und FPÖ. Dabei blendet die gelenkte „Zivilgesellschaft“ stets weit Schlimmeres aus als das, was sie (auch Fake News-basiert) der nicht genehmen Regierung vorwerfen. Dies wurde in Österreich deutlich, als die „Flüchtlingshelferin“ Ute Bock starb, von deren Vergangenheit als brutale Heimerzieherin „Gutmenschen“ nichts wissen wollten. Diese in vielen Ländern gleich agierenden und gleichförmig wirkenden Menschen blenden auch vollkommen aus, dass sie Handlanger von Globalisten sind, die Armut für fast alle wollen. Es versteht sich von selbst, dass wirklich investigativer Journalismus nicht gehypt und gehätschelt, sondern viel eher vom auch in Europa starken US-Deep State zum Schweigen gebracht wird. Deshalb müssen kritische Menschen Ausnahmen wie manche Journalisten in Deutschland auch zu Lebzeiten unterstützen, was ebenso in den USA gilt, wo gerade Robert Parry von Consortium News verstorben ist.

