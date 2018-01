Nach der Landtagswahl: Der SPÖ-Naziskandal

Der Spitzenkandidat der FPÖ in NIederösterreich Udo Landbauer hat eines aus dem Iran stammende Mutter und war in einer Burschenschaft namens Germania aktiv. Ein altes Liederbuch wurde pünktlich vor der Wahl ausgegraben und schon gab es einen (aufgebauschten) Naziskandal. Inzwischen wird bekannt, dass ebenfalls kurz vor der Wahl ein SPÖ-Politiker verhaftet wurde, weil der Verdacht auf sexuellen Missbrauch seiner Enkelkinder besteht. Dabei entdeckte die Polizei auch Nazidevotionalien und Waffen, für die er keinen Waffenschein vorweisen konnte. Ein roter Staatsanwalt schien dabei geholfen zu haben, die Causa zu vertuschen, und auch die SPÖ muss mitgewirkt haben, da ja auffällt, wenn jemand in den letzten Wahlkampftagen ausfällt. Wir wissen jetzt auch, dass die Zeichnungen im Germania-Liederbuch von einem Sozialdemokraten stammen: „Wie der KURIER in Erfahrung gebracht hat, zählt ein SPÖ-Parteifunktionär – Sektionsmitglied in der Stadt, ehemals hochrangiger Magistratsbeamter, dem in der Zeit der SPÖ-Regierung das Ehrenzeichen der Stadt verliehen worden war – zu jenen vier Personen der Burschenschaft Germania, gegen die die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren nach dem NS-Verbotsgesetz eingeleitet hat.

Das SPÖ-Mitglied soll in den 90er-Jahren als Hobby-Maler die künstlerische Gestaltung des Liederbuches übernommen haben und für die Illustrationen zwischen den Texten verantwortlich zeichnen. Die damals absolut regierende SPÖ in Wiener Neustadt war es auch, die anscheinend keine Vorbehalte gegen die deutschnationale Burschenschaft hatte.“ Und es kommt noch dicker: „Als 1994 die Statutarstadt ihre 800-Jahr-Feierlichkeiten beging, wurden die stimmfreudigen Burschen der Germania sogar zu einem Auftritt bei einem Liederabend geladen. Damals war SPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Wittmann Bürgermeister von Wiener Neustadt.“ Es wird nicht überraschen, dass Wittmann untragbare Zustände in der SPÖ und in Ressorts, wo Genossen Amtsmissbrauch begingen, immer gedeckt hat. Medien sollten über beides fair und objektiv berichten, über den Fall SPÖ und den Fall FPÖ, doch das darf nicht sein, wenn es darum geht, Kampagnenjournalismus zu machen. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass ein Liederbuch, das gedruckt wurde, als Landbauer elf Jahre alt war, den Kandidaten viel mehr belastet als die SPÖ NS-Wiederbetätigung, unerlaubter Waffenbesitz und sexueller Missbrauch in den eigenen Reihen.

Ex-Kanzler Christian Kern auf Facebook

Kerns Posting wurde nicht etwa vor Bekanntwerden des Missbrauchs- und Wiederbetätigungsskandals verfasst, sondern danach. Damit bestätigt er, dass die Bezeichnung „puppet“, die Whistleblower #QAnon auf Angela Merkel und andere anwendet, auch bei ihm zutrifft. Kern ist aber auch ein enger Verbündeter von George Soros, der als GS in Verbindung mit HRC (Clinton) und HUSSEIN (Obama) in Posts erwähnt wird, die Gerichtsverfahren gegen die Genannten in den USA ankündigen. Vor der Wahl traten die üblichen einander permanent bestätigenden Personen und Organisationen inkl. Medien in Aktion, um ein altes Liederbuch auszugraben (mithilfe des Illustrators?) und Landbauer NS-Wiederbetätigung zu unterstellen. Wen man einmal weiss, wie das funktioniert, erkennt man es immer wieder und kapiert auch, dass hier mit Emotionen gespielt wird und man darauf nur reif und erwachsen reagieren kann. Denn die Mitwirkenden („pawns“ würde sie QAnon nennen) und die, die sich von ihnen mitreißen lassen, bedienen eine emotionale Ebene ohne „zivilisatorische“ Schranken des Sublimierens und Kompensierens. Wer nicht das Bedürfnis verspürt, sich über etwas furchtbar aufzuregen, will vielleicht denen eine verbal reinhauen, die dies tun, weil sie heucheln.

Hanna Herbst (Vice, Liga für Menschenrechte)

So gehen – und das ist gewollt – auch alle Hemmnungen verloren, unmittelbar und aus dem Bauch heraus zu reagieren, statt sich an Gesetze und an Regeln des Zusammenlebens zu halten. Wenn die Journalistin Hanna Herbst twittert, dass „dieses Land“ „einfach nicht existieren“ sollte, kann sie sich heftiger Reaktionen gewiss sein. Nur wenige werden sich an andere krasse Fälle von Provokation erinnern (etwa an Deniz Yücel, Jan Böhmermann oder Titanic) und ein Video von Herbsts Pendant bei der Amadeu Antonio-Stiftung Julia Schramm heraussuchen. Schramm tat sich neben einer dubiosen Rolle in der Linken dadurch hervor, sich eine Wiederholung der Bombardierung Dresdens zu wünschen. Dies wiederum passt zu einer Antifa, die das eigene Land ebenfalls permanent abwertet und die in vielen Staaten gleich agiert. Mit anderen Worten wird all dies gelenkt, auch wenn sie Protagonisten dessen kaum bewusst sind, die zu infantilem Verhalten gebracht werden. Wen erwachsene Journalistinnen attackiert werden, dann nicht deshalb, weil sie dumme Tweets losgelassen oder Provokationen gesetzt haben, sondern weil jemandem ihre Recherchen nicht passen. Und das geht weit über virtuelle Schmähungen hinaus, da Aufdeckerinnen ebenso zugesetzt wird wie Aufdeckern – was aber nichts mit Nanny-„Journalismus“ des Mainstream zu tun hat.

ORF-Teletext (Facebook)

Scheinbar mutige Mainstreamfrauen wurden zu armen Opfern gehypt, mit Medienpreisen überhäuft und waren die „pawns“ dabei, Zensurgesetze und Strafen für Postings sowohl in Deutschland als auch in Österreich einzuführen (und immer war George Soros im Hintergrund mit dabei). Mit anderen Worten regredieren sie und andere auf Sandkisten-Niveau und bewerfen uns mit der Schaufel – und wir sollen nichts Besseres zu tun haben als uns wütend oder begeistert ins Getümmel zu stürzen. Es ist auch nur nüchtern zu ertragen, sich die unterschiedliche Art der Berichterstattung anzusehen, da man bei Landbauer gar nicht genug verdächtigen und beim noch unbekannten roten Politiker widerwillig zugibt, dass offenbar doch etwas dran ist. Die SPÖ zieht erst dann Konsequenzen, wenn trotz Einfluss auf die Justiz („crooked / corrupt liberal judges“ nennt QAnon solche Zustände in den USA) etwas unternommen wird: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein SPÖ-Mitglied aus Wiener Neustadt, das in den 90er-Jahren die Illustration des Liederbuches der Burschenschaft Germania übernommen haben soll. Um zu verhindern, dass die niederösterreichische Sozialdemokratie Schaden nimmt, wurde die Person soeben vom Landesparteivorstand aus der SPÖ ausgeschlossen. Derartiges Gedankengut ist mit der SPÖ in keinster Weise vereinbar, deswegen haben sofort die Konsequenzen gezogen“, wird eine Aussendung der SPÖ-Niederösterreich zitiert.

Kerne Ex-Berater Rudi Fußi auf Twitter

Wir dürfen auch annehmen, dass die SPÖ von der Verhaften des mutmaßlichen Wiederbetätigers und Missbrauchers wusste, als diese erfolgte, doch sie schloß ihn erst fünf Tage später, am Dienstag, aus der Partei aus. Niemand von denen, die der FPÖ wegen Landbauer sofort alles mögliche moralisch Verwerfliche unterstellten, machte der SPÖ daraus einen Vorwurf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dem die SPÖ im Wahlkampf 2016 „ihren“ Tal Silberstein ein bisschen lieh, hat keinerlei Probleme mit roter Wiederbetätigung und rotem Kindesmissbrauch, wie sein Twitter-Account zeigt. Wie viele andere rief er Landbauer zum Rücktritt auf, gegen den nicht ermittelt wird, weil bislang drei Kinder von Missbrauch sprechen, der keine NS-Devotionalien und auch keine Waffen sammelt. Und er gehörte auch zu denen, die eisern zu zunehmendem Antisemitismus durch muslimische Einwanderung schweigen, was zu vorher kaum vorstellbaren „Schlachtet die Juden!“-Rufen vor der US-Botschaft in Wien führte. Und obwohl offenbar jemand besonders Bösartiger versuchte, ihn als Kandidat zwangsentrechten zu lassen, hat er bislang alle Opfer von regelrechten „Arisierungsnetzwerken“ im Stich gelassen. Wenn die ach so tolle Journalistin Hanna Herbst angefeindet wird, muss man auch wissen, dass sie diese Mafia unterstützt, wenn sie für die Liga „für“ Menschenrechte arbeitet, da diese mit solchen Machenschaften verwoben ist.

Aktuelle SPÖ-Tweets

Die SPÖ fühlt sich moralisch überlegen, obwohl ihr „Nazi“ das Liederbuch sicher nicht im zarten Alter von 8 Jahren geschmückt hat (das Landbauer damals hatte). Man muss sich aber vorstellen, dass manche in der Partei diese braune Seite der eigenen Reihen kannten, ohne vor der Wahl einen Reinigungsprozess einzuleiten. Man hätte ja sagen können, dass man wirklich konsequent vorgeht und es ernst meint – dann aber wäre der Plan gescheitert, Platz zwei mithilfe einer unvorhergesehenen Überraschung für die FPÖ zu halten. Bei der Gelegenheit hätten Parteichef Christian Kern und Spitzenkandidat Franz Schnabl auch bekanntgeben können, dass einer der Ihren verhaftet wurde, wobei es um sexuellen Missbrauch, Wiederbetätigung, Waffenbesitz geht. Sobald sich doch nicht vermeiden lässt, dass etwas in der Zeitung steht, erinnert man sich an Grundsätze und handelt ach so konsequent. Da die SPÖ zum Glück keinen Einfluss auf die Justiz in Israel hat, traf es sie wie ein Keulenschlag, als ihr Berater Tal Silberstein letzten August verhaftet wurde. Kern stellte da auch eindrucksvoll unter Beweis, wie ernst die SPÖ ihre Grundsätze und Regeln politischen Anstands nimmt. Dass sie seit Monaten wegen Ermittlungen gegen Silberstein gewarnt wurde (und Berichte von einer Tätigkeit für den Geheimdienst sprechen), blendete er lieber aus.

Deshalb liegt aber die Frage nahe, ob die SPÖ nicht auch vom Germania-Liederbuch und den fehlenden Berührungsängsten der Genossen in Wiener Neustadt wusste und was man so alles über den des Missbrauchs und der Wiederbetätigung verdächtigten anderen Genossen erzählte, ohne dass es je ernstgenommen wurde. Fragt Christian Kern sich selbst und die Vertreter seiner Partei beim Nationalen Sicherheitsrat, ob Nazi-Rote die Republik unterwandern? Und will er von sich und den bislang alles vertuschenden Gremien wissen, wieso die Partei Spionage gegen Österreich via Verteidigungsministerium deckte und ermöglichte? Erst wenn Genossen verhaftet werden, wird man aufwachen und war dann ganz plötzlich sowieso immer schon integer und aufrichtig. Besonders tendenziös ist wie zu erwarten aktuell der „Standard“, der nach dem Tod der „Flüchtlingshelferin“ und brutalen Heimerzieherin nur Jubelpostings und deren positive Bewertungen zuließ.Jetzt empfiehlt er uns dieses Posting: „Unterschied FPÖ – SPÖ: SPÖ erfährt es am Montag – schmeisst Übeltäter am Dienstag ratzfatz raus. FPÖ erfährt es am selben Montag – bis Sonntag wird amal gschaut ob das Blätterraschln groß genug wird. Dienstags drauf wird versucht einen Praktikanten mit zweifelhaftem Verhalten als Sündenbock ausfindig zu machen. Mittwochs wird behauptet die betreffende Person hat nie von was gewusst (is ja nur Vizepräsident was wissen die den schon…). Donnerstags wird den politischen Mitbewerber eine Tal-Kampagne vorgeworfen. Freitags werden die Medien gescholten, weil man muss ja nichts berichten eigentlich…ect ect ect. Muss jeder für sich wissen welcher Stil einem mehr zusagt.“

SPÖ-Wahlwerbung (nach NPD-Vorbild?)

Auch dieses Posting wird hervorgehoben: „Der Missbrauch von Kindern kann mMn in jeder Partei vorkommen da dies keine politische sondern eine sexuelle Sache von Männern die ihre sexuelle Fixierung auf Kinder nicht im Griff haben ist. Bei den ganzen Nazisachen sehe ich den Unterschied zwischen FPÖ und SPÖ bzw. anderen Parteien einfach darin wie man dann damit umgeht. Außer der FPÖ gibt es halt 2018 keine Partei mehr welche das Thema relativieren und verteidigen würde.“ So streng wie bei Frau Bock ist man diesmal jedoch nicht, denn es sind Postings wie dieses erlaubt: „Die mediale Gewichtung ist schon interessant…Das Liederbüchl und Folgestorys weiterhin unter den Aufmachern, während dieser Artikel trotz (oder wegen?) knapp 2000 Postings immer mehr und mehr hinunter unter die Scrollbalkensichtbarkeit verschwindet. Beide Fälle sind nicht miteinander vergleichbar, nichtsdestotrotz wird hier ein Skandal mitaufgebauscht, die andere Story hingegen versenkt.“ Und auch das darf man sagen: „Ich kann nur aus Kärnten berichten, bin Jahrgang ´64. In meiner Lehrzeit ´80 bis ´83 waren viele meiner Gesellen Rotwähler, Worte wie Solidarität oder Gleichberechtigung waren größtenteils fremd, und die Wohnungen wurden nach Parteibuch vergeben.

Petition gegen Landbauer von Michael Rosecker (SPÖ)

Markige Sprüche waren an der Tagesordnung, ‚Di hot wohl der A…. H….. vergessn !‘, und Arbeitslosen wurde Aufenthalt im Steinbruch empfohlen. ‚Wir‘ im Süden hatten scheinbar immer die Sehnsucht nach einem starken LH . Und damals war das ‚Mit meina Famülie moch i, wos i wüll !‘ Privatsache. Jetzt wählen`s halt blau…“ Oder sie wählen nicht nur rot, sondern sind bei der SPÖ. Es ist klar, dass „Liederbuch, das Landbauer nicht kannte“ ist gleich „viel viel schlimmer als Verdacht sexuellen Missbrauchs,. der NS-Wiederbetätigung und des illegalen Waffenbesitzes“ eine Ohrfeige für alle nie entschädigten, nie angehörten, nie gerecht behandelten Ex-Heimkinder ist oder für Opfer sexueller Übergriffe und sonstiger Gewalt in kirchlicher Obhut. Doch wir haben es mit Pseudoantifaschisten zu tun, deren einziger Zweck es ist, Einwanderung zu forcieren, daher schweigen sie alle.

Antifa als Hysterie?

Ich verlinke hier zu anderen Aussendungen betreffend Rechtsextremismus, um dies zu untermauern: SOS Mitmensch, die Sozialistische Jugend, der Frauenring, die NEOS, das Mauthausen Komitee, Wiener Stadträte, SPÖ-Landesorganisationen, die Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer, die Liste Pilz, die Grünen, die „erinnerungspolitische Sprecherin“ der SPÖ Sabine Schatz usw. Wir finden eine Aussendung der Bundes-SPÖ, die dem Mainstream vorgibt, wie der damit umzugehen hat. Bereits bei den Reaktionen auf Landbauer merkte man, dass der Begriff „Gedankengut“ als Trigger fungiert und reale Taten nicht interessierten, obwohl Zehntausende wissen, dass NS-Erbe in der Justiz, in der Fürsorge, in der Ärzteschaft, in der Psychiatrie weiterlebt und sich geradezu kriminelle Vereinigungen bilden, die ihre Opfer wie damals als lebensunwertes Leben betrachten. Man erinnere sich an Heinrich Gross, die brauen Flecken des BSA und daran, dass mit Julius Tandler ein roter Eugeniker der Naziideologie den Weg bereitete. Es ist ein schwacher Trost für alle, die durch den inszenierten Hype um Ute Bock retraumatisiert werden, aber wenn man sieht, dass hier Menschen instrumentalisiert werden und auf Knopfdruck reagieren, wegsehen, schweigen, sich empören, dann nimmt man sie weniger persönlich.

Advertisements