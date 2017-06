Wolfgang Effenberger zum Tod von Friederike Beck

Die investigative Journalistin Friederike Beck stellte die Migrationsagenda von George Soros akribisch dar und gab Kritikern damit Material in die Hand. Sie befasste sich mit der Einflussnahme weiterer transatlantischer Netzwerke am Beispiel des Aufstiegs von Karl Theodor zu Guttenberg und lieferte auch damit gute Argumentationshilfe. Nun ist sie nach langer Krankheit gestorben, und Wolfgang Effenberger, der sie 2012 kennenlernte, erinnert sich an sie:

Am 28. Mai 2017 ist die Vorsitzende der „Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik – Verstehen & Verständigen“ (GIF) nach schwerer Krankheit verstorben. Friederike Beck war das Herz der Gesellschaft; die GIF wurde durch ihre Initiative im Frühjahr 2015 gegründet als eine Denkzentrale mit Schwerpunkt Außenpolitik. Sie sollte die Rolle Deutschlands als Vermittler und Brücke zwischen Ost und West, Nord und Süd wieder in den Vordergrund stellen mit dem Ziel, eine kompromisslose, aktive Friedenspolitik in Deutschland zu fordern und zu fördern. Der frühe Tod von Friederike Beck hat uns als Mitglieder der GIF, aber auch als Freunde tief getroffen. Unter schweren Beeinträchtigungen arbeitete sie bis zuletzt an der DVD über den Kongress „Brandherd Syrien“ im vergangenen Jahr und bereitete einen weiteren Kongress zum Thema „Neue Seidenstraße“ vor. Tapfer hoffte sie bis zuletzt auf Heilung.

Friederike Beck und das „Guttenberg-Dossier“

Wir verlieren mit ihr eine tatkräftige und engagierte Mitstreiterin für Wahrheit, Freiheit und Frieden. Friederike Beck wurde am 12. September 1962 geboren. Ihr Vater Hanno Beck (geb. 1923) ist emeritierter Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, besonders der Geographie, an der Universität Bonn und hat sich als Herausgeber der Werke Alexander von Humboldts und als dessen Biograph verdient gemacht. Friederike Beck studierte Geschichte, Slawistik und Anglistik. Sie machte auch eine Gesangsausbildung und war sowohl als Journalistin und Übersetzerin als auch als Mezzosopranistin/Altistin tätig; sie lebte in Deutschland und Spanien. 2011 veröffentlichte sie im Zeitgeist-Verlag das „Guttenberg-Dossier“, ein Buch über das Wirken Transatlantischer Netzwerke und ihre Einflussnahme auf deutsche Eliten, das zum Bestseller wurde.

„Es wäre nicht das erste Mal in seiner Geschichte, dass Deutschland durch eine mit Blindheit und mangelnder Intelligenz geschlagene Elite, welche das Menetekel an der Wand nicht erkennt, auf den Weg des bitteren Endes geführt wird.“ Friederike Beck

2014 zog sie mit ihrem Vater in dessen Geburtsstadt Eschwege und begann, ein baufälliges Fachwerkhaus zu sanieren. Angesichts der Eskalationsgefahr in der Ukraine und anderen Brandherden steckte sie ihre ganze Energie in die Aufklärungs- und Friedensarbeit und bereitete den ersten Kongress der GIF vor: „Krieg in Europa“- Die Ukraine im Zentrum der neuen Ost-West-Konfrontation. Geostrategie, hybrider Krieg und die Chancen für eine aktive europäische Friedenspolitik. Er fand Mitte Oktober 2015 statt und war mit Nikolai Starikow, Dirk Pohlmann, Jochen Scholz u.a. prominent besetzt. Ein großer Erfolg war auch ihr im Frühjahr 2016 im Kopp-Verlag erschienenes Buch „Die geheime Migrationsagenda“- Wie elitäre Netzwerke mithilfe der EU, UNO, superreichen Stiftungen und NGOs Europa zerstören wollen.

Friederike Beck und die transatlantischen Netzwerke

Im Frühjahr 2016 wurde sie von einem Boxerhund angefallen, verlor das Gleichgewicht und stürzte in einen Graben. Dabei zog sie sich mehrere schwere Knochenbrüche zu. Im Zuge der ärztlichen Untersuchungen wurde dann die schwere Erkrankung diagnostiziert, an der sie schließlich verstarb. Kaum bewegungsfähig, bereitete sie für den Herbst 2016 den zweiten Kongress der GIF „Brandherd Syrien“ – Akteure – Strategien – Hintergründe vor. Auch hier konnte sie wieder beachtliche Referenten gewinnen: Willy Wimmer, William Engdahl, Schwester Hatune Dogan, Aktham Suliman, Dr. Salem El-Hamid, Vital Burger Maram Susli und Kevork Almassian. Auch dieser Kongress im Oktober 2016, an dem sie aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht mehr teilnehmen konnte, war ein großer Erfolg.

Friederike Beck ist nicht zu ersetzen. Sie hinterläßt eine große Lücke. Wir trauern um sie und hoffen, dass ihre Arbeit für den Frieden Früchte trägt, dass immer mehr Menschen diese Arbeit in ihrem Sinn weiterführen.

Beate Himmelstoß

Wolfgang Effenberger,

Pöcking, den 16. Juni 2017

PS: Es waren Artikel von Friederike Beck zur Einflussnahme von George Soros über NGOs, Projekte, Institute, die mich dazu inspirierten, solchen Spuren auch in Östereich und darüber hinaus nachzugehen. Als ich mit Beck per Mail Kontakt aufnahm und ihr zu ihren Recherchen gratulierte, war sie in Reha und dachte damals noch, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ganz gesund sein wird. Absolut zu empfehlen sind auch ihre Recherchen über Guttenberg und die transatlantischen Seilschaften, denn sie bieten allen Ansatzpunkte, sich selbst über sogenannte Eliten schlau zu machen.

Wer Karriere machen darf, hat sehr viel zu tun mit dem European Council on Foreign Relations, dem American Council on Germany, dem Aspen Institute oder der übrigens von Helmut Kohl mitgegründeten Atlantik-Brücke und allem, was vergleichbar ist, inklusive den Bilderbergern. Geködert werden Politiker(innen) über Young Leaders-Programme, die aber auch die US-Demokraten haben; auch internationale sozialdemokratische / sozialistische Organisationen sind transatlantisch beeinflusst, nicht zu vergessen Konzerne wie Siemens, wo transatlantische „Sozialdemokraten“ nach der politischen Laufbahn untergebracht werden.

