Mit Wehmut – Willy Wimmer über Helmut Kohl

Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl ist im Alter von 87 Jahren verstorben; sein Weggefährte Willy Wimmer erinnert sich an Gespräche, die er mit ihm nach dessen Ausscheiden aus der Politik geführt hat. Vielen brachte Wimmer in den letzten Jahren einen anderen Blick auf Helmut Kohl nahe, da er überzeugend vermitteln konnte, dass es z.B. den Kosovokrieg mit ihm nicht gegeben hätte:

2006 unterschied sich als Jahr nicht von dem, was ich zuvor gesehen hatte. Seit seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag kam ich regelmäßig und in kurzen Abständen mit dem Bundeskanzler zusammen. Sein Büro „Unter den Linden“ war ein sicherer Gesprächsort. Vorher waren es die Amtsräume im Kanzleramt in Bonn. Zu jener Zeit trieb uns wieder einmal die Sorge um einen weiteren Krieg um, ein Krieg gegen den Iran. Mit Helmut Kohl als deutschem Bundeskanzler hätte es schon nicht den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gegeben. Mit den dazu gehörenden Vier-Augen Gesprächen mit dem jugoslawischen Präsidenten Milosevic hatte der Bundeskanzler mich betraut.

Sondersendung zum Tod Kohls

Jetzt drohte nach einer gemeinsamen Einschätzung der nächste Krieg und ich erlebte in unseren Diskussionen wieder den Bundeskanzler, wie ich ihn als Vorsitzender der CDU-Niederrhein mit ihren damals 27000 Mitgliedern und später als Kabinettsmitglied

erleben konnte. Es kannte die Geschichte, ihm waren die Motive geläufig, Akteure schätzte er ein, die Scharniere der Welt waren ihm vertraut. Ich sagte ihm, daß nach meiner Einschätzung die Nation in der Stunde der Not – und das würde dieser Krieg bedeuten – zwei Persönlichkeiten vertrauen würde: Helmut Schmidt (mit dem er nicht redete) und er. Beide müßten sich in dieser Lage an die Nation wenden und ich regte dazu an, daß ich das Gespräch mit seinem Amtsvorgänger suchen wolle, um das zu bewerkstelligen. Ohne jedes Zögern sagte er nur:“ Mach“. So kannte ich ihn über Jahrzehnte.

Kohl-Biografie 2015

Er war präzise, immer zu erreichen und bei seinen Aufträgen eindeutig. Von ihm erfuhr ich in zwei Punkten, worauf es ihm ankam und er überließ es mir, das Ergebnis zu erreichen. Die Gespräche mit seinem Amtsvorgänger Helmut Schmidt fanden in seinen Räumlichkeiten im Verlag der „Zeit“ in Hamburg statt. Sie zogen sich über Stunden hin, weil es keinen Aspekt in der weltpolitischen Beurteilung ergab, den wir nicht teilten. Aber zwei Sätze, die Bundeskanzler Helmut Schmidt mir zum Schluß unseres ersten Gespräches mit auf den Weg gab, haben sich bei mir eingebrannt. Auch deshalb, weil ich das viele Jahre andauernde Schweigen zwischen beiden Persönlichkeiten kannte: „Sagen Sie bitte Ihrem Herrn Bundeskanzler, daß ich für Gespräche zur Verfügung stehe. Und sagen Sie ihm weiter, daß er bei der Wiedervereinigung alles richtig gemacht hat.“ Vor seiner ersten Knieoperation hat Bundeskanzler Helmut Kohl seinen Vorgänger im Amt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, in Hamburg aufgesucht. Deutschland hat in einem kurzen Abstand Helmut Schmidt und Helmut Kohl verloren. Was bleibt unserem Vaterland?

Willy Wimmer, Staatssekretär a.D., 16. 6. 2017

Advertisements